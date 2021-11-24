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Вакцини від грипу для медиків доставлені в регіони, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вакцини від грипу для медиків доставлені в регіони, - Ляшко

30 тис. доз вакцин від грипу для вакцинації медиків доставлено в регіони.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників. Вакцини прийшли в рамках механізму PIVI. Це вакцини корейського виробництва і 17-19 листопада вже доставлені в регіони", - сказав він.

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Міністр також повідомив, що коштом держбюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів. Вони будуть використані для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів.

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Так сказали що грип вже помер від коронавірусу? Чи не помер? А де статистика скільки хворих на грип? на СНІД? на туберкульоз? Скільки від раку помирає щодня?
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24.11.2021 11:36 Відповісти
Вірус мабуть відпочиває в порівнянні з іншими хворобами у нашій дуже розвинутій Державі.
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24.11.2021 11:49 Відповісти
На Земле 7 948 118 519 человек.Вирусом переболело 259 518 000 человек.Отнимаем кол-во переболевших от общего числа и получаем цифру 7 688 600 519.Получается,що теперь 7 688 600 519 миллиардам относительно здоровых людей,не сходить в театр,магазин спокойно,если не привит или нет сертификата о перенесённом Ковиде.Это ж сколько треба ещё переколоть людей?!Работы непочатый край
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24.11.2021 12:45 Відповісти
А скільки сот мільярдів треба викинути на закупки вакцин (під мільярдні відкати, єстссно...)?
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24.11.2021 13:24 Відповісти
Шо грошей медфарма корпорации попилят багато,то само самой.Гроши з вакцин пойдут на укрепление медицинского лобби в правительствах всех стран.Будемо мати партии медиков в Раде вкусившие вкус больших грошей.Це вам,не для редких болезней,лекарство розробляти на 1 000 000 хворих.Тут розмах на миллиарды.Тут другое смущает,що нема опции для здоровых людей.Що им робити?Есть только привилегии для перехворiвших та вакцинованих.Здоровим доступ всюди зачинен.
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24.11.2021 13:36 Відповісти
 
 