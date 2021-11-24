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Вакцини від грипу для медиків доставлені в регіони, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
30 тис. доз вакцин від грипу для вакцинації медиків доставлено в регіони.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників. Вакцини прийшли в рамках механізму PIVI. Це вакцини корейського виробництва і 17-19 листопада вже доставлені в регіони", - сказав він.
Міністр також повідомив, що коштом держбюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів. Вони будуть використані для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів.
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