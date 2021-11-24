В Белом доме есть два подхода к России и Украине, - Хербст
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Белом доме есть два разных подхода к политике в отношении России и Украины: одни считают необходимым прекратить агрессивную политику Кремля уже сейчас, другие видят главную угрозу в Китае, считая, что Кремль со временем и сам обанкротится.
Об этом заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст в ходе состоявшейся в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке дискуссии по безопасности в Черном море и милитаризации Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В американской администрации есть, по меньшей мере, две фракции по политике в отношении России и, соответственно, Украины. Правильно мыслят те, кто считает, что первым императивом в отношениях США с Москвой должно быть прекращение агрессивной политики Путина. И любое сотрудничество с Москвой будет иметь ценность, если мы, прежде всего, остановим эту агрессивную политику", — сказал Хербст.
По его словам, вторая группа считает, что в долгосрочной перспективе наиболее опасная угроза национальной безопасности США происходит от Китая, поскольку он, в отличие от России, имеет реальную экономику, а это является необходимым условием для поддержания военной силы в течение длительного времени.
Кремль, по мнению этой группы, обанкротится в будущем, и России "будет гораздо труднее быть большим государством через 20-30 лет, с чем я согласен", отметил дипломат.
Но отсюда они делают ошибочное предположение, что нам нужно "припарковать" наши отношения с Москвой, чтобы справиться с китайской угрозой, добавил он. "Мол, когда мы умиротворим Кремль, то они присоединятся к нам против Китая. Это наивная позиция…" – подчеркнул Хербст.
В качестве примера такого ложного подхода к политике Москвы он привел попытки Вашингтона сотрудничать с Москвой в борьбе с киберпреступностью. Даже после июньского саммита президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, где они обсуждали эту проблему, кибератаки не прекратились, напомнил дипломат.
Он также раскритиковал позицию тех аналитиков, которые считают, что "следует разрешить России действовать в Украине, чтобы мы могли работать с ними (с РФ) в киберпространстве".
В то же время Хербст убежден, что "сильная американская политика, направленная против Кремля, победит".
Пожалуйста, подождите...
А звичайні мокші, як ви, будуть смоктати "лапу".
Вивчіть нарешті мову, в українскій мові немає слові "тупік", є глухий кут.
Палитесь.
Китай та китайці інша цивілізація та інші потреби. Вони за 4$ по 12 годин працюю і живуть у смердючих халупах, ти сам готовий до такої "розкоші"?
А якщо ти при руках, ногах, та макітрі примудряєшся заробляти 4$ в Україні, то вибач, це не добовляє тобі гідності.
https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neo-kommunizma-chast-2/
https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neo-kommunizma-chast-3/
Тому не збанкротує без ембарго на торгівлю нафтою й газом.
амен
хароший був пєсатєль
Гамлєта Рембрант написав
Китай ****** отвлекает внимание от своих делишек!