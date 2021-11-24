В Белом доме есть два подхода к России и Украине, - Хербст

В Белом доме есть два разных подхода к политике в отношении России и Украины: одни считают необходимым прекратить агрессивную политику Кремля уже сейчас, другие видят главную угрозу в Китае, считая, что Кремль со временем и сам обанкротится.

Об этом заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст в ходе состоявшейся в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке дискуссии по безопасности в Черном море и милитаризации Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В американской администрации есть, по меньшей мере, две фракции по политике в отношении России и, соответственно, Украины. Правильно мыслят те, кто считает, что первым императивом в отношениях США с Москвой должно быть прекращение агрессивной политики Путина. И любое сотрудничество с Москвой будет иметь ценность, если мы, прежде всего, остановим эту агрессивную политику", — сказал Хербст.

По его словам, вторая группа считает, что в долгосрочной перспективе наиболее опасная угроза национальной безопасности США происходит от Китая, поскольку он, в отличие от России, имеет реальную экономику, а это является необходимым условием для поддержания военной силы в течение длительного времени.

Кремль, по мнению этой группы, обанкротится в будущем, и России "будет гораздо труднее быть большим государством через 20-30 лет, с чем я согласен", отметил дипломат.

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Но отсюда они делают ошибочное предположение, что нам нужно "припарковать" наши отношения с Москвой, чтобы справиться с китайской угрозой, добавил он. "Мол, когда мы умиротворим Кремль, то они присоединятся к нам против Китая. Это наивная позиция…" – подчеркнул Хербст.

В качестве примера такого ложного подхода к политике Москвы он привел попытки Вашингтона сотрудничать с Москвой в борьбе с киберпреступностью. Даже после июньского саммита президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, где они обсуждали эту проблему, кибератаки не прекратились, напомнил дипломат.

Он также раскритиковал позицию тех аналитиков, которые считают, что "следует разрешить России действовать в Украине, чтобы мы могли работать с ними (с РФ) в киберпространстве".

В то же время Хербст убежден, что "сильная американская политика, направленная против Кремля, победит".