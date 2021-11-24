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В Белом доме есть два подхода к России и Украине, - Хербст

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Белом доме есть два подхода к России и Украине, - Хербст

В Белом доме есть два разных подхода к политике в отношении России и Украины: одни считают необходимым прекратить агрессивную политику Кремля уже сейчас, другие видят главную угрозу в Китае, считая, что Кремль со временем и сам обанкротится.

Об этом заявил директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст в ходе состоявшейся в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке дискуссии по безопасности в Черном море и милитаризации Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В американской администрации есть, по меньшей мере, две фракции по политике в отношении России и, соответственно, Украины. Правильно мыслят те, кто считает, что первым императивом в отношениях США с Москвой должно быть прекращение агрессивной политики Путина. И любое сотрудничество с Москвой будет иметь ценность, если мы, прежде всего, остановим эту агрессивную политику", — сказал Хербст.

По его словам, вторая группа считает, что в долгосрочной перспективе наиболее опасная угроза национальной безопасности США происходит от Китая, поскольку он, в отличие от России, имеет реальную экономику, а это является необходимым условием для поддержания военной силы в течение длительного времени.

Кремль, по мнению этой группы, обанкротится в будущем, и России "будет гораздо труднее быть большим государством через 20-30 лет, с чем я согласен", отметил дипломат.

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Но отсюда они делают ошибочное предположение, что нам нужно "припарковать" наши отношения с Москвой, чтобы справиться с китайской угрозой, добавил он. "Мол, когда мы умиротворим Кремль, то они присоединятся к нам против Китая. Это наивная позиция…" – подчеркнул Хербст.

В качестве примера такого ложного подхода к политике Москвы он привел попытки Вашингтона сотрудничать с Москвой в борьбе с киберпреступностью. Даже после июньского саммита президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, где они обсуждали эту проблему, кибератаки не прекратились, напомнил дипломат.

Он также раскритиковал позицию тех аналитиков, которые считают, что "следует разрешить России действовать в Украине, чтобы мы могли работать с ними (с РФ) в киберпространстве".

В то же время Хербст убежден, что "сильная американская политика, направленная против Кремля, победит".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Ага збанкрутує *****... Та кацапи готові лайно з ягелем жерти, але продовжувати путЄна любіть
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24.11.2021 11:59
+6
Нажаль дурні та не тільки присутні у Білому Домі...
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24.11.2021 11:51
+6
и почему бы не "потренироваться на кошках" перед реальным состязанием с китайцами?
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24.11.2021 11:51
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Нажаль дурні та не тільки присутні у Білому Домі...
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24.11.2021 11:51 Ответить
И кто это говорит?....
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24.11.2021 13:22 Ответить
Может быть прежде чем дурнив определять в Белом Доме, своими идиотами и ворами во власти заняться, которые 30 лет нас вели к сегодняшней ситуации? А некоторые и до сих пор у корыта ошиваются?
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24.11.2021 15:47 Ответить
и почему бы не "потренироваться на кошках" перед реальным состязанием с китайцами?
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24.11.2021 11:51 Ответить
США превращаются в страну непуганых идиотов.....
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24.11.2021 11:58 Ответить
Ваші олігарху всі гроші виведуть за бугор.
А звичайні мокші, як ви, будуть смоктати "лапу".
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24.11.2021 14:17 Ответить
За какой бугор? Они все под санкциями.
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24.11.2021 16:26 Ответить
Ага збанкрутує *****... Та кацапи готові лайно з ягелем жерти, але продовжувати путЄна любіть
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24.11.2021 11:59 Ответить
То у них скрєпом зветься!
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24.11.2021 12:31 Ответить
Цікаво кого більше,перших,чи тих "котрі вважають, що "слід дозволити Росії діяти в Україні, щоб ми могли працювати з ними (з РФ) у кіберпросторі""(С)
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24.11.2021 12:01 Ответить
У проституції немає національності
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24.11.2021 12:05 Ответить
Я не розумію чого США до Китаю приколупуються. Що є данні що Китай має імперскі плани? таке може бути але точно не стосовно США... А Сибір вони з радістю у Россії відожмуть. Китай це сильна економіка і до речівони в жодному воєнному конфлікті не задіяні. З Китаєм треба дружити а не вважати його ворогом. Взагалі то ЕС і США потрібно постійно бути на шаг по переду в технологіях і організаціїї а бути сталими в політичній і економічній сфері. Китай ворого бо може нанести економікам заходу важкий удар... так це не ворог це конкурент не ******* ідіть вперед по розвитку ...Взагалі то заходу вже давно потрібно зробити ще один інтелектуальний ривок щоб остаточно відірватись від тоталітарних економік і утопічних політичних устроїв тому що Світові дуже скоро прийдеться об'єднуватись по одні причині і важливо навколо кого це об'єднаная має відбутись бо це головна точка повороту історії буде в наступні 30-50років. Початок десь у 2030 роках
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24.11.2021 12:10 Ответить
Будь-яка країна із комуністичною ідеологією є або реальним або потенційним ворогом. Це догмат. Скажіть мені, яка з комуністичних країн не протистояла проклятим капіталістам? Північна Корея, СРСР (і його спадкоємиця рашка), Куба тощо? В якій країні комунізм був добрим, пушистим та безпечним? От якби в Китаї був капіталізм - думаю, його би ворогом не розглядали, а тільки конкурентом.
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24.11.2021 12:21 Ответить
Шановний як би китай був капіталістичним від бувби в Ж як і Україна навіть ще глибще. Китай зробив інтелектиальний ривок і політичний ривок . І зараз конкуретна економіка №1 у світ а знаєте чому? Та тому що поеднали два економічні устрої. І як що капіталістичний захуд не зробить свій інтелектуальний і політичний ривок Китай буде першою в світі економікою. Історі не любить сталості і консерватизму..це лище цікаво і красиво з точки зору туризмуі економічних складових туристичного бізнесу. А історично це тупікі занепад по відношенню до змініющихся економік і політичних устроїв.
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24.11.2021 12:30 Ответить
Москальска безсовісна брехня кожне ваше слово.
Вивчіть нарешті мову, в українскій мові немає слові "тупік", є глухий кут.
Палитесь.
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24.11.2021 12:52 Ответить
та звичайно ж це *********** тупе втирає нам про тупиковий капіталізм, та "прогресивну комунізьму"
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24.11.2021 13:04 Ответить
Ні, навпаки захід просто повинен зробити ще один крок і він його зробить головне щоб він був до часу.
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24.11.2021 13:08 Ответить
до речі Уркаїна це ще не капіталізм, а постсовок, який ще гірший за совок, як сказав Гавел. Що ж ти не навів у приклад Польщу та решту країн Східної Європи, які послали в дупу паРашу, зробили реформи пішли в ЄС і Нато і зараз у шоколаді?
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24.11.2021 13:15 Ответить
Все правильно, я тому і не західну країну і іменно нашу постсовкову бо китай бувби саме таким тільки ще гіршим в три рази...
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24.11.2021 13:19 Ответить
Китай страна репликант.Копия грубо говоря.Оригинального в ней только порох и монахи Шаолинь
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24.11.2021 12:59 Ответить
ось тебе б відправити до Китаю на ПМЖ, без гарячої води взимку, без опалення, без пенсій, що б ти посмердів з пів року і ось тоді було б цікаво послухати твої захоплення з приводу "конкурентної економіки No.1"
Китай та китайці інша цивілізація та інші потреби. Вони за 4$ по 12 годин працюю і живуть у смердючих халупах, ти сам готовий до такої "розкоші"?
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24.11.2021 13:02 Ответить
Ну я працюю теж по 12 годин а 4 долара все відносно ... ну і що у нас он 100 доларів старики мають і що ?? Вони що не живуть в смердючих халупах??? І все одно я не про це .???
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24.11.2021 13:12 Ответить
друже(якщо ти не кацап), я був у Китаї разів двадцять, причому в індустріальних зонах і бачив на власні очі в яких умовах живуть місцеві роботяги. В нашому селі, хата якоїсь самотньої бабусі та її пенсія, для китайця буде за межой мрій, запевняю тебе!
А якщо ти при руках, ногах, та макітрі примудряєшся заробляти 4$ в Україні, то вибач, це не добовляє тобі гідності.
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24.11.2021 13:25 Ответить
Ще раз для тих кому кацапи маряться. Я не про умови китайців я про економіку китая.. від якої залежать пів світу. А тепер для тих у кого замутнення мізків від потреби бабла - все відносно і умови і плата...і гідність не залежить від доходів у нормальної людини. Шановний.
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24.11.2021 17:31 Ответить
Друже. а яким мірилом ви вимірюєте гідність... Невже кількістю бабла. Я не про себе я взагалі)))
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24.11.2021 17:32 Ответить
Брехня. Там, щоб мати щось, треба працювати. І працювати завзято і, можливо, понад того до чого ми звикли (це азіатська фішка). В мене сестра вийшла заміж за китайця, він усього з 0 добився, зараз має ІТ-фірму, яку з братом розпочинали, грубо кажучи, з підвалу та харчування мівіною. Я був у них до ковіду, бачив як він працює, до опівночі а то й довше. І, на відміну від постсовка, тебе не будуть мордувати "кришуванням" копи або стягувати хабарі усілякі перевірки. Це що стосується бізнесу. АЛЕ. З контролем натовпу, постійним спостереженям на вулиці, та іншими обмеженнями режиму я не зміг би жити постійно, це дуже накаляє людину, яка не народилася при таких нормах. Ну і мова сама дуже важка для європейського лінгвістичного сімейства, що є то є.
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24.11.2021 13:35 Ответить
Це все про піденний Китай, про ситуацію на півночі не скажу
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24.11.2021 13:37 Ответить
Сам ти брехня! Тут йдеться про те, якій охреннений комуняцкий Китаї не беручи до уваги цивілізаційні, ментальні та споживчі відмінності. Та не треба мені окреми випадки підсовивать. По хер на твою сестру (друга, кума, сусіда), і в паРаші теж якийсь відсоток жує, а решта смокче і що до того?
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24.11.2021 14:00 Ответить
https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neokommunizma-chast-1/

https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neo-kommunizma-chast-2/

https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neo-kommunizma-chast-3/
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24.11.2021 12:58 Ответить
Цікава думка. Але це не можливо по двум причинам. Географічне положення (оточення) віддаленість від тих хто робить такий аналіз. Економіний вплив Китай робить і намагається але військовий поки ні і найближчі 50 років ні. Тому Заходу треба робити ривок...і не розривати виробництво з економічних вигод.
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24.11.2021 13:05 Ответить
Росія тільки за останні 3 місяці одержала за газ більше бабла, ніж Україна запозичила у всіх міжнародних інституціях за всі 30 років.
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24.11.2021 12:23 Ответить
Це не розвиток це тупа гра на ринку за допомогою провакацій і спецопераці це одноразовий дохід і він через рік два піде не в прок а визове повний крах Перший закон Ньютона знаєете? Так от він діє у всіх сферах житедіяльності людини і держав
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24.11.2021 12:34 Ответить
Це я до ствердження, що рф збанкротує. Поки в неї купують нафту й газ, вона не збанкротує. У рф дохід від цієї торгівлі за 2 (два) дні такий, що нам дає МВФ на рік!
Тому не збанкротує без ембарго на торгівлю нафтою й газом.
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24.11.2021 13:25 Ответить
Зато паРаша как била в глубокой жопе, так там и останется!
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24.11.2021 13:05 Ответить
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24.11.2021 12:34 Ответить
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24.11.2021 12:38 Ответить
Да, вы ОПТИМИСТ, "батюшка"! Реальность куда хуже!😀
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24.11.2021 12:44 Ответить
Шановний ваші ніби то саркастичні пости на самому ділі тупі. Дарвін не це мав на увазі. Дарвін був осліплений ти що вважав людину вінцем розвитку як і на той час Европу як передову світу. Все відносно. Закони тварин іноді набагато передовіщі ніж людскі. Розвиток це врахування минулих помилок і постійна пам'ять про них і використання нових розумінь на їх основі. А люди про це частенько забувають.
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24.11.2021 12:50 Ответить
дуже тішуся, що мої тупі пости збуджують таку могутню думку))
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24.11.2021 12:52 Ответить
Зрозумів ))) Закриваю свою велику думку)). Постіть далі .. і приглянтесь уважніще до своїх картинок ви десь наних по середині..ознаки розвитку є але вони повертають вас до чорта
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24.11.2021 12:56 Ответить
прочитайте три рази "Аве, Марія!", три рази "Отче наш" - і ідіть!
амен
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24.11.2021 13:11 Ответить
Зрозумів вас і вас туди ж .. навіть далі... Перший закон ньютона знаєте???
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24.11.2021 13:14 Ответить
це того, шо "Гамлєта" написав?
хароший був пєсатєль
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24.11.2021 13:16 Ответить
Так. Там трилогія. Перший закон. Другий Закон і Третійзакон. Читали?
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24.11.2021 13:21 Ответить
то я вас перевіряв
Гамлєта Рембрант написав
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24.11.2021 13:26 Ответить
Я знаю. Радий що ви теж це знаєте.
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24.11.2021 13:32 Ответить
но нам от этого не легче.....
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24.11.2021 12:43 Ответить
Мордор добровільно ніколи не перетвориться на нормальну країну, орки завжди будуть марити про захоплення якмога більшої частини планети, у них це називається "собиранием земель". Путлєр лише робить те, чого ці виродки бажають.
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24.11.2021 12:45 Ответить
Китай перестанет представлять угрозу,когда увидит решимость США удавить Мордор.Если прищемить хвост показательно кремлю,то Китай увидев такой решительный пример, пересмотрит свою политику,и не захочет оказаться на месте поверженного кремля.Тобто мочить Мордор,щоб показать Китаю,що с ним будет,если будет рыпаться.Як вариант.
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24.11.2021 12:54 Ответить
Дурня.... Совок вже подавили і що? ))) Захід не такий тупий особливо США...там дуже розвинута аналітичні стркутури... хоча і псіхіатричні теж
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24.11.2021 12:58 Ответить
Як що?Совка немаэ.Цього мало?
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24.11.2021 13:00 Ответить
У Байдена случился серьезный прокол. Суд присяжных оправдал убийцу BLM-щиков. Байден заявил что рассержен, как и "многие американцы".

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24.11.2021 13:03 Ответить
Рашка давно банкрот, политический и экономический.
Китай ****** отвлекает внимание от своих делишек!
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24.11.2021 13:29 Ответить
Давно немытое вяличие люто чешется!
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24.11.2021 17:37 Ответить
 
 