УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53955 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10157 56
війна (6922) Росія (26587) США (6671) Гербст (53)

У Білому домі є два підходи щодо Росії та України, - Гербст

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білому домі є два підходи щодо Росії та України, - Гербст

У Білому дому є два різних підходи до політики щодо Росії та України: одні вважають за необхідне припинити агресивну політику Кремля вже зараз, інші вбачають головну загрозу в Китаї, вважаючи що Кремль із часом і сам збанкрутує.

Про це заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст під час дискусії щодо безпеки в Чорному морі та мілітаризації Криму, що відбулася в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В американській адміністрації є щонайменше дві фракції щодо політики стосовно Росії і, відповідно, України. Правильно мислять ті, хто вважає, що першим імперативом у відносинах США з Москвою має бути припинення агресивної політики Путіна. І будь-яка співпраця з Москвою матиме цінність, якщо ми передусім зупинимо цю агресивну політику", - сказав Гербст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі посилення загрози російської агресії США допомагатимуть зброєю та санкціями, - Гербст

За його словами, друга група вважає, що в довгостроковій перспективі найбільш небезпечна загроза національній безпеці США походить від Китаю, оскільки він, на відміну від Росії, має реальну економіку, а це є необхідною умовою для підтримання військової сили упродовж тривалого часу.

Кремль, на думку цієї групи, збанкрутує в майбутньому, і Росії "буде набагато важче бути великою державою через 20-30 років, з чим я погоджуюсь", зазначив дипломат.

Але звідси вони роблять помилкове припущення, що нам, потрібно "припаркувати" наші відносини з Москвою, аби впоратися з китайською загрозою, додав він. "Мовляв, коли ми умиротворимо Кремль, то вони приєднаються до нас проти Китаю. Це наївна позиція…" - підкреслив Гербст.

Як приклад такого хибного підходу щодо політики Москви він навів намагання Вашингтона співпрацювати з Москвою у боротьбі з кіберзлочинністю. Навіть після червневого саміту президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, де вони обговорювали цю проблему, кібератаки не припинилися, нагадав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, - заступник генсека НАТО Джоане

Він також розкритикував позицію тих аналітиків, котрі вважають, що "слід дозволити Росії діяти в Україні, щоб ми могли працювати з ними (з РФ) у кіберпросторі".

Водночас Гербст висловив переконання, що, "сильна американська політика, спрямована проти Кремля, переможе".

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Ага збанкрутує хуйло... Та кацапи готові лайно з ягелем жерти, але продовжувати путЄна любіть
показати весь коментар
24.11.2021 11:59
+6
Нажаль дурні та не тільки присутні у Білому Домі...
показати весь коментар
24.11.2021 11:51
+6
и почему бы не "потренироваться на кошках" перед реальным состязанием с китайцами?
показати весь коментар
24.11.2021 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажаль дурні та не тільки присутні у Білому Домі...
показати весь коментар
24.11.2021 11:51 Відповісти
И кто это говорит?....
показати весь коментар
24.11.2021 13:22 Відповісти
Может быть прежде чем дурнив определять в Белом Доме, своими идиотами и ворами во власти заняться, которые 30 лет нас вели к сегодняшней ситуации? А некоторые и до сих пор у корыта ошиваются?
показати весь коментар
24.11.2021 15:47 Відповісти
и почему бы не "потренироваться на кошках" перед реальным состязанием с китайцами?
показати весь коментар
24.11.2021 11:51 Відповісти
США превращаются в страну непуганых идиотов.....
показати весь коментар
24.11.2021 11:58 Відповісти
Ваші олігарху всі гроші виведуть за бугор.
А звичайні мокші, як ви, будуть смоктати "лапу".
показати весь коментар
24.11.2021 14:17 Відповісти
За какой бугор? Они все под санкциями.
показати весь коментар
24.11.2021 16:26 Відповісти
Ага збанкрутує *****... Та кацапи готові лайно з ягелем жерти, але продовжувати путЄна любіть
показати весь коментар
24.11.2021 11:59 Відповісти
То у них скрєпом зветься!
показати весь коментар
24.11.2021 12:31 Відповісти
Цікаво кого більше,перших,чи тих "котрі вважають, що "слід дозволити Росії діяти в Україні, щоб ми могли працювати з ними (з РФ) у кіберпросторі""(С)
показати весь коментар
24.11.2021 12:01 Відповісти
У проституції немає національності
показати весь коментар
24.11.2021 12:05 Відповісти
Я не розумію чого США до Китаю приколупуються. Що є данні що Китай має імперскі плани? таке може бути але точно не стосовно США... А Сибір вони з радістю у Россії відожмуть. Китай це сильна економіка і до речівони в жодному воєнному конфлікті не задіяні. З Китаєм треба дружити а не вважати його ворогом. Взагалі то ЕС і США потрібно постійно бути на шаг по переду в технологіях і організаціїї а бути сталими в політичній і економічній сфері. Китай ворого бо може нанести економікам заходу важкий удар... так це не ворог це конкурент не ******* ідіть вперед по розвитку ...Взагалі то заходу вже давно потрібно зробити ще один інтелектуальний ривок щоб остаточно відірватись від тоталітарних економік і утопічних політичних устроїв тому що Світові дуже скоро прийдеться об'єднуватись по одні причині і важливо навколо кого це об'єднаная має відбутись бо це головна точка повороту історії буде в наступні 30-50років. Початок десь у 2030 роках
показати весь коментар
24.11.2021 12:10 Відповісти
Будь-яка країна із комуністичною ідеологією є або реальним або потенційним ворогом. Це догмат. Скажіть мені, яка з комуністичних країн не протистояла проклятим капіталістам? Північна Корея, СРСР (і його спадкоємиця рашка), Куба тощо? В якій країні комунізм був добрим, пушистим та безпечним? От якби в Китаї був капіталізм - думаю, його би ворогом не розглядали, а тільки конкурентом.
показати весь коментар
24.11.2021 12:21 Відповісти
Шановний як би китай був капіталістичним від бувби в Ж як і Україна навіть ще глибще. Китай зробив інтелектиальний ривок і політичний ривок . І зараз конкуретна економіка №1 у світ а знаєте чому? Та тому що поеднали два економічні устрої. І як що капіталістичний захуд не зробить свій інтелектуальний і політичний ривок Китай буде першою в світі економікою. Історі не любить сталості і консерватизму..це лище цікаво і красиво з точки зору туризмуі економічних складових туристичного бізнесу. А історично це тупікі занепад по відношенню до змініющихся економік і політичних устроїв.
показати весь коментар
24.11.2021 12:30 Відповісти
Москальска безсовісна брехня кожне ваше слово.
Вивчіть нарешті мову, в українскій мові немає слові "тупік", є глухий кут.
Палитесь.
показати весь коментар
24.11.2021 12:52 Відповісти
та звичайно ж це *********** тупе втирає нам про тупиковий капіталізм, та "прогресивну комунізьму"
показати весь коментар
24.11.2021 13:04 Відповісти
Ні, навпаки захід просто повинен зробити ще один крок і він його зробить головне щоб він був до часу.
показати весь коментар
24.11.2021 13:08 Відповісти
до речі Уркаїна це ще не капіталізм, а постсовок, який ще гірший за совок, як сказав Гавел. Що ж ти не навів у приклад Польщу та решту країн Східної Європи, які послали в дупу паРашу, зробили реформи пішли в ЄС і Нато і зараз у шоколаді?
показати весь коментар
24.11.2021 13:15 Відповісти
Все правильно, я тому і не західну країну і іменно нашу постсовкову бо китай бувби саме таким тільки ще гіршим в три рази...
показати весь коментар
24.11.2021 13:19 Відповісти
Китай страна репликант.Копия грубо говоря.Оригинального в ней только порох и монахи Шаолинь
показати весь коментар
24.11.2021 12:59 Відповісти
ось тебе б відправити до Китаю на ПМЖ, без гарячої води взимку, без опалення, без пенсій, що б ти посмердів з пів року і ось тоді було б цікаво послухати твої захоплення з приводу "конкурентної економіки No.1"
Китай та китайці інша цивілізація та інші потреби. Вони за 4$ по 12 годин працюю і живуть у смердючих халупах, ти сам готовий до такої "розкоші"?
показати весь коментар
24.11.2021 13:02 Відповісти
Ну я працюю теж по 12 годин а 4 долара все відносно ... ну і що у нас он 100 доларів старики мають і що ?? Вони що не живуть в смердючих халупах??? І все одно я не про це .???
показати весь коментар
24.11.2021 13:12 Відповісти
друже(якщо ти не кацап), я був у Китаї разів двадцять, причому в індустріальних зонах і бачив на власні очі в яких умовах живуть місцеві роботяги. В нашому селі, хата якоїсь самотньої бабусі та її пенсія, для китайця буде за межой мрій, запевняю тебе!
А якщо ти при руках, ногах, та макітрі примудряєшся заробляти 4$ в Україні, то вибач, це не добовляє тобі гідності.
показати весь коментар
24.11.2021 13:25 Відповісти
Ще раз для тих кому кацапи маряться. Я не про умови китайців я про економіку китая.. від якої залежать пів світу. А тепер для тих у кого замутнення мізків від потреби бабла - все відносно і умови і плата...і гідність не залежить від доходів у нормальної людини. Шановний.
показати весь коментар
24.11.2021 17:31 Відповісти
Друже. а яким мірилом ви вимірюєте гідність... Невже кількістю бабла. Я не про себе я взагалі)))
показати весь коментар
24.11.2021 17:32 Відповісти
Брехня. Там, щоб мати щось, треба працювати. І працювати завзято і, можливо, понад того до чого ми звикли (це азіатська фішка). В мене сестра вийшла заміж за китайця, він усього з 0 добився, зараз має ІТ-фірму, яку з братом розпочинали, грубо кажучи, з підвалу та харчування мівіною. Я був у них до ковіду, бачив як він працює, до опівночі а то й довше. І, на відміну від постсовка, тебе не будуть мордувати "кришуванням" копи або стягувати хабарі усілякі перевірки. Це що стосується бізнесу. АЛЕ. З контролем натовпу, постійним спостереженям на вулиці, та іншими обмеженнями режиму я не зміг би жити постійно, це дуже накаляє людину, яка не народилася при таких нормах. Ну і мова сама дуже важка для європейського лінгвістичного сімейства, що є то є.
показати весь коментар
24.11.2021 13:35 Відповісти
Це все про піденний Китай, про ситуацію на півночі не скажу
показати весь коментар
24.11.2021 13:37 Відповісти
Сам ти брехня! Тут йдеться про те, якій охреннений комуняцкий Китаї не беручи до уваги цивілізаційні, ментальні та споживчі відмінності. Та не треба мені окреми випадки підсовивать. По хер на твою сестру (друга, кума, сусіда), і в паРаші теж якийсь відсоток жує, а решта смокче і що до того?
показати весь коментар
24.11.2021 14:00 Відповісти
https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neokommunizma-chast-1/

https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neo-kommunizma-chast-2/

https://defence-line.org/2021/11/o-volne-neo-kommunizma-chast-3/
показати весь коментар
24.11.2021 12:58 Відповісти
Цікава думка. Але це не можливо по двум причинам. Географічне положення (оточення) віддаленість від тих хто робить такий аналіз. Економіний вплив Китай робить і намагається але військовий поки ні і найближчі 50 років ні. Тому Заходу треба робити ривок...і не розривати виробництво з економічних вигод.
показати весь коментар
24.11.2021 13:05 Відповісти
Росія тільки за останні 3 місяці одержала за газ більше бабла, ніж Україна запозичила у всіх міжнародних інституціях за всі 30 років.
показати весь коментар
24.11.2021 12:23 Відповісти
Це не розвиток це тупа гра на ринку за допомогою провакацій і спецопераці це одноразовий дохід і він через рік два піде не в прок а визове повний крах Перший закон Ньютона знаєете? Так от він діє у всіх сферах житедіяльності людини і держав
показати весь коментар
24.11.2021 12:34 Відповісти
Це я до ствердження, що рф збанкротує. Поки в неї купують нафту й газ, вона не збанкротує. У рф дохід від цієї торгівлі за 2 (два) дні такий, що нам дає МВФ на рік!
Тому не збанкротує без ембарго на торгівлю нафтою й газом.
показати весь коментар
24.11.2021 13:25 Відповісти
Зато паРаша как била в глубокой жопе, так там и останется!
показати весь коментар
24.11.2021 13:05 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 12:34 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 12:38 Відповісти
Да, вы ОПТИМИСТ, "батюшка"! Реальность куда хуже!😀
показати весь коментар
24.11.2021 12:44 Відповісти
Шановний ваші ніби то саркастичні пости на самому ділі тупі. Дарвін не це мав на увазі. Дарвін був осліплений ти що вважав людину вінцем розвитку як і на той час Европу як передову світу. Все відносно. Закони тварин іноді набагато передовіщі ніж людскі. Розвиток це врахування минулих помилок і постійна пам'ять про них і використання нових розумінь на їх основі. А люди про це частенько забувають.
показати весь коментар
24.11.2021 12:50 Відповісти
дуже тішуся, що мої тупі пости збуджують таку могутню думку))
показати весь коментар
24.11.2021 12:52 Відповісти
Зрозумів ))) Закриваю свою велику думку)). Постіть далі .. і приглянтесь уважніще до своїх картинок ви десь наних по середині..ознаки розвитку є але вони повертають вас до чорта
показати весь коментар
24.11.2021 12:56 Відповісти
прочитайте три рази "Аве, Марія!", три рази "Отче наш" - і ідіть!
амен
показати весь коментар
24.11.2021 13:11 Відповісти
Зрозумів вас і вас туди ж .. навіть далі... Перший закон ньютона знаєте???
показати весь коментар
24.11.2021 13:14 Відповісти
це того, шо "Гамлєта" написав?
хароший був пєсатєль
показати весь коментар
24.11.2021 13:16 Відповісти
Так. Там трилогія. Перший закон. Другий Закон і Третійзакон. Читали?
показати весь коментар
24.11.2021 13:21 Відповісти
то я вас перевіряв
Гамлєта Рембрант написав
показати весь коментар
24.11.2021 13:26 Відповісти
Я знаю. Радий що ви теж це знаєте.
показати весь коментар
24.11.2021 13:32 Відповісти
но нам от этого не легче.....
показати весь коментар
24.11.2021 12:43 Відповісти
Мордор добровільно ніколи не перетвориться на нормальну країну, орки завжди будуть марити про захоплення якмога більшої частини планети, у них це називається "собиранием земель". Путлєр лише робить те, чого ці виродки бажають.
показати весь коментар
24.11.2021 12:45 Відповісти
Китай перестанет представлять угрозу,когда увидит решимость США удавить Мордор.Если прищемить хвост показательно кремлю,то Китай увидев такой решительный пример, пересмотрит свою политику,и не захочет оказаться на месте поверженного кремля.Тобто мочить Мордор,щоб показать Китаю,що с ним будет,если будет рыпаться.Як вариант.
показати весь коментар
24.11.2021 12:54 Відповісти
Дурня.... Совок вже подавили і що? ))) Захід не такий тупий особливо США...там дуже розвинута аналітичні стркутури... хоча і псіхіатричні теж
показати весь коментар
24.11.2021 12:58 Відповісти
Як що?Совка немаэ.Цього мало?
показати весь коментар
24.11.2021 13:00 Відповісти
У Байдена случился серьезный прокол. Суд присяжных оправдал убийцу BLM-щиков. Байден заявил что рассержен, как и "многие американцы".

показати весь коментар
24.11.2021 13:03 Відповісти
Рашка давно банкрот, политический и экономический.
Китай ****** отвлекает внимание от своих делишек!
показати весь коментар
24.11.2021 13:29 Відповісти
Давно немытое вяличие люто чешется!
показати весь коментар
24.11.2021 17:37 Відповісти
 
 