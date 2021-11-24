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Новости Политика Украины
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Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами

Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Целью документа является определение правовых и организационных мероприятий, направленных на развитие системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов и связанных с ними лиц.

Сам план мер на данный момент не опубликован, но в пояснительной записке к проекту решения указано, что документ направлен на содействие имплементации закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)" и реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.

Также данные мероприятия должны создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Списание штрафа 4,5 ярда Бене, это именно то?
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24.11.2021 14:13
+19
В рамках цієї програми на днях Бєні подарують Укрнафту, а населенню України її багатомільярдні борги.
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24.11.2021 14:17
+17
Кабмин, назначенный олигархами,
утвердил план по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Серьёзно?
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24.11.2021 14:17
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Списание штрафа 4,5 ярда Бене, это именно то?
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24.11.2021 14:13 Ответить
Це добре. Але потрібно виключити із списку олігархів, які не словом а ділом довели власну патріотичність.
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24.11.2021 14:15 Ответить
Тебе не кажется, что олигарх и патриотизм -
слегка так противоречивые понятия?
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24.11.2021 14:24 Ответить
То тролль з ;ЗЕ!диджитал;, бот Лєщєнка. Захищає Коломойського та Ахмєтова.
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24.11.2021 15:07 Ответить
Ти про Ахмєтова чи про Коломойського?
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24.11.2021 14:35 Ответить
Порохобандерівець "Ти про Ахмєтова чи про Коломойського?"

Какая разница?(с)

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24.11.2021 16:21 Ответить
А это патриотично?

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24.11.2021 17:41 Ответить
Или это?

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24.11.2021 17:42 Ответить
Закон прийняли, заходи Кабмін розробляє, "боротьба" продовжується.
А поки що, 4,7 млрд грн. треба Бєні вибачити. Бєня - "свій", і, може, зовсім і не олігарх.
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24.11.2021 14:18 Ответить
мне понравилось очень момент-- оцените тонкость юмора от олигархата....

"шестерка" "Шмыгайло" со своими "мужиками"" принимает план как воно влада будет дальше служит "Наперстку" Ахметовичу и "бабушке Бене"... "выплюнувшей полено Вову"!!!????? только в дурке или у евреев подобное считается нормалек....
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24.11.2021 14:38 Ответить
Семи Заповедей, дарованных Б-гом через Тору всему человечеству.

1. Вершить правосудие - повеление неотступно проводить в жизнь и соблюдать социальную справедливость, запрет на любые злоупотребления в отправлении правосудия.

2. Не богохульствовать - запрещает проклятия, направленные на Творца.

3. Не поклоняться идолам - запрещает поклонение любому человеку и любой сотворенной сущности. Также запрещается изготовление идолов и занятия оккультными науками. Это требует понимания Единого Б-га Израиля и Его сущности.

4. Не прелюбодействовать - запрещает прелюбодеяние, кровосмешение, гомосексуальные сношения и скотоложество в соответствии с определением этих понятий в Торе.

5. Не убивать - запрещает убийство и самоубийство. Причинение вреда здоровью также запрещено.

6. Не красть - запрещает противоправное присвоение чужого имущества.

7. Не есть плоти от живого существа - провозглашает принцип гуманного обращения с животными. Также поддерживает выражение признательности за творение всех видов жизни и бережное отношение к природе как созданию Б-жьему.
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24.11.2021 14:40 Ответить
что то своеобразное понимание евреями Заветов Бога Мойше на горе и потом прописанных в Торе и толкованиях Талмуда своеобразно надо заметить с привкусом психиатрии учений марскизма ленинизма сталинизма фашизма с национал социализмом... по факту как то все с вывертом даже..... а сына Божьего в пику Богу и его Заповелдям... казнили руками итальяшек... показали Богу своего рода фак.. да уж.. круто....
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24.11.2021 14:44 Ответить
Ну, ось в українців 10 заповідей, а євреям достатньо і 7-ми. А як послухаєш як вони це розуміють, то взагалі за голову схопишся.
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24.11.2021 14:51 Ответить
в них є десь до 700
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24.11.2021 14:57 Ответить
Брехня
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24.11.2021 15:57 Ответить
http://www.torahone.com/docs/KitzurHalachot.htm

порахуй
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24.11.2021 16:36 Ответить
Я колись задля розуміння релігійності людей зайнявся вивченням Біблії та інших цікавих і не дуже цікавих книжок. І мене вразила велика кількість іудейських обмежень, правил і настанов. Якщо не помиляюсь, я нарахував тоді їх - аж 613.
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24.11.2021 17:06 Ответить
я також на них натрапив, але точну кількість не запам'ятав

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
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24.11.2021 17:09 Ответить
"Сама Тора предсказывает, что эти знания никогда не будут забыты и что ни одна другая нация никогда не будет утверждать, что Бог открылся и всему их народу." Маячня жидівська для дегенератів,свою паскудну книжечку нехай всунуть у свої фашистські тухеси,немає у світі брехливішої та наглішої мразоти ніж жид.
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24.11.2021 19:09 Ответить
19 грудня 1917 р. (1 січня 1918 р.) Центральна Рада ухвалила «Тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів УНР»[2].

Спершу грошова одиниця УНР отримала назву «карбованець», вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки - купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.




2 гривні - робота В. Кричевського.




100 гривень УНР - робота Г. Нарбута.




500, 100 гривень

Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського бароко XVII-XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба (родового знаку князя Володимира Великого) та куші (самострілу, герба Київського магістрату XVI-XVIII століть). Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України, - українською, російською, польською та єврейською (їдиш). Банкноти друкували в одній з найкращих з тогочасних київських друкарень, власником якої був С. В. Кульженко.
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24.11.2021 19:24 Ответить
І що?на фоні гулагів та голодоморів ці малюнки не варті нічого.
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24.11.2021 19:45 Ответить
ні в дурці ні у єВреев...- тут ...
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24.11.2021 21:17 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА
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24.11.2021 22:13 Ответить
Alexey Chernyavsky "Списание штрафа 4,5 ярда Бене, это именно то?"

Мы должны избавиться от влияния олигархов!
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24.11.2021 16:25 Ответить
Це воно, але це тільки маленька частинка того, що ця потвора вкрала у держави за часів Шмарклі.
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24.11.2021 18:54 Ответить
ничерта за мои бабки блт не делают
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24.11.2021 14:14 Ответить
Вот не буду больше бабки брать у них. И вс
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24.11.2021 14:16 Ответить
Кабмин, назначенный олигархами,
утвердил план по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Серьёзно?
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24.11.2021 14:17 Ответить
В рамках цієї програми на днях Бєні подарують Укрнафту, а населенню України її багатомільярдні борги.
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24.11.2021 14:17 Ответить
Нарід, пресловуті "73%", голосували за те, щоб ними хтось володів?
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24.11.2021 14:45 Ответить
клоуны за работой) обяжут самих себя не брать бабосы у бени и гудка
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24.11.2021 14:17 Ответить
Ахметіаські обленерго націоналізуюьь ,(закреслено) передадуть коломойському?
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24.11.2021 14:19 Ответить
А де Бєня?
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24.11.2021 14:29 Ответить
Там де й Петро.
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24.11.2021 14:30 Ответить
Петрові при Зєлі також дарують мільярди платників податків ледь не щотижня?
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24.11.2021 14:46 Ответить
А где зекрыса,которая ,по своим же параметрам,олигарх,в отличии от Порошенко?
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24.11.2021 14:57 Ответить
Зевідповідь олігархам,
https://www.youtube.com/watch?v=2P9m0q8PAu0
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24.11.2021 14:39 Ответить
Страна зелёного бреда.
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24.11.2021 14:46 Ответить
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24.11.2021 14:54 Ответить
Как показывает практика последних 2.5 лет, чем сильнее зе;ублюдок борется с олигархами, тем богаче они становятся. Потому что под флагами борцуна, зелох банально грабит нищий народ в угоду своих хозяевов.
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24.11.2021 15:10 Ответить
Мальчик не понял с кем связался. Ему рано было лезть в президенты.
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24.11.2021 15:14 Ответить
Решил роль Кеннеди сыграть
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24.11.2021 16:03 Ответить
финальную сцену? та хто ж против то?
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25.11.2021 12:07 Ответить
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24.11.2021 15:25 Ответить
Чому на фото немає коломойши
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24.11.2021 15:33 Ответить
Он кал моет в сторонке
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24.11.2021 15:37 Ответить
Ха-ха! Менеджер Ахметова Шмигаль затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню олігархами надмірним впливом.
Тепер все відомо про боротьбу з олігархами
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24.11.2021 16:03 Ответить
Олігархами вони рахують вас з нами , тому і план таємний , пора вже податок на повітря водити а то скоро простому наріду як Беня і рудий не буде грошей щоб їх борги перед державою списувати
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24.11.2021 17:53 Ответить
Сам план не озвучен, но вы там догадывайтесь. Все во тьме, все во мраке, только слугам видно.
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24.11.2021 17:08 Ответить
Президент нагибает ворюг-олигархов.
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24.11.2021 17:23 Ответить
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24.11.2021 17:59 Ответить
Кто премьер Шмыгаль- человек Ахметова. Ясно?
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24.11.2021 17:44 Ответить
Ну ладно у кабміна план забористий , ну на що вони нам всяку туфту втулюють ?
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24.11.2021 17:49 Ответить
Лядь, а як же розпіарений Бубою антиолігархічнийзакон, невже нікому не потрібна бамажка?
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24.11.2021 17:58 Ответить
На фото труб 9-ть, а олігархів 5-ть. Не вмістились Коломойський, Порошенко, Пінчук, Медведчук.
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24.11.2021 18:13 Ответить
 
 