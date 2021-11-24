Кабмин утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, обладающими значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами).
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Целью документа является определение правовых и организационных мероприятий, направленных на развитие системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов и связанных с ними лиц.
Сам план мер на данный момент не опубликован, но в пояснительной записке к проекту решения указано, что документ направлен на содействие имплементации закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, обладающих значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни (олигархами)" и реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства.
Также данные мероприятия должны создать предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе и других сферах общественной жизни.
Пожалуйста, подождите...
слегка так противоречивые понятия?
Какая разница?(с)
А поки що, 4,7 млрд грн. треба Бєні вибачити. Бєня - "свій", і, може, зовсім і не олігарх.
"шестерка" "Шмыгайло" со своими "мужиками"" принимает план как воно влада будет дальше служит "Наперстку" Ахметовичу и "бабушке Бене"... "выплюнувшей полено Вову"!!!????? только в дурке или у евреев подобное считается нормалек....
1. Вершить правосудие - повеление неотступно проводить в жизнь и соблюдать социальную справедливость, запрет на любые злоупотребления в отправлении правосудия.
2. Не богохульствовать - запрещает проклятия, направленные на Творца.
3. Не поклоняться идолам - запрещает поклонение любому человеку и любой сотворенной сущности. Также запрещается изготовление идолов и занятия оккультными науками. Это требует понимания Единого Б-га Израиля и Его сущности.
4. Не прелюбодействовать - запрещает прелюбодеяние, кровосмешение, гомосексуальные сношения и скотоложество в соответствии с определением этих понятий в Торе.
5. Не убивать - запрещает убийство и самоубийство. Причинение вреда здоровью также запрещено.
6. Не красть - запрещает противоправное присвоение чужого имущества.
7. Не есть плоти от живого существа - провозглашает принцип гуманного обращения с животными. Также поддерживает выражение признательности за творение всех видов жизни и бережное отношение к природе как созданию Б-жьему.
порахуй
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Спершу грошова одиниця УНР отримала назву «карбованець», вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки - купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.
2 гривні - робота В. Кричевського.
100 гривень УНР - робота Г. Нарбута.
500, 100 гривень
Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського бароко XVII-XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба (родового знаку князя Володимира Великого) та куші (самострілу, герба Київського магістрату XVI-XVIII століть). Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України, - українською, російською, польською та єврейською (їдиш). Банкноти друкували в одній з найкращих з тогочасних київських друкарень, власником якої був С. В. Кульженко.
Мы должны избавиться от влияния олигархов!
утвердил план по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Серьёзно?
https://www.youtube.com/watch?v=2P9m0q8PAu0
Тепер все відомо про боротьбу з олігархами
антиолігархічнийзакон, невже нікому не потрібна бамажка?