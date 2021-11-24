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Новини Політика України
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Кабмін (6265) олігарх (688) Закон про олігархів (125)

Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню олігархами надмірним впливом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню олігархами надмірним впливом

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархами).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Метою документа є визначення правових та організаційних заходів, спрямованих на розвиток системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів та пов'язаних із ними осіб.

Сам план заходів на сьогодні не оприлюднений, але в пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що документ спрямований на сприяння імплементації закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.

Ці заходи також мають створити запобіжники надмірного впливу олігархів в енергетичному секторі та інших сферах суспільного життя.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Списание штрафа 4,5 ярда Бене, это именно то?
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24.11.2021 14:13
+19
В рамках цієї програми на днях Бєні подарують Укрнафту, а населенню України її багатомільярдні борги.
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24.11.2021 14:17
+17
Кабмин, назначенный олигархами,
утвердил план по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Серьёзно?
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24.11.2021 14:17
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Списание штрафа 4,5 ярда Бене, это именно то?
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24.11.2021 14:13 Відповісти
Це добре. Але потрібно виключити із списку олігархів, які не словом а ділом довели власну патріотичність.
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24.11.2021 14:15 Відповісти
Тебе не кажется, что олигарх и патриотизм -
слегка так противоречивые понятия?
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24.11.2021 14:24 Відповісти
То тролль з ;ЗЕ!диджитал;, бот Лєщєнка. Захищає Коломойського та Ахмєтова.
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24.11.2021 15:07 Відповісти
Ти про Ахмєтова чи про Коломойського?
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24.11.2021 14:35 Відповісти
Порохобандерівець "Ти про Ахмєтова чи про Коломойського?"

Какая разница?(с)

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24.11.2021 16:21 Відповісти
А это патриотично?

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24.11.2021 17:41 Відповісти
Или это?

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24.11.2021 17:42 Відповісти
Закон прийняли, заходи Кабмін розробляє, "боротьба" продовжується.
А поки що, 4,7 млрд грн. треба Бєні вибачити. Бєня - "свій", і, може, зовсім і не олігарх.
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24.11.2021 14:18 Відповісти
мне понравилось очень момент-- оцените тонкость юмора от олигархата....

"шестерка" "Шмыгайло" со своими "мужиками"" принимает план как воно влада будет дальше служит "Наперстку" Ахметовичу и "бабушке Бене"... "выплюнувшей полено Вову"!!!????? только в дурке или у евреев подобное считается нормалек....
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24.11.2021 14:38 Відповісти
Семи Заповедей, дарованных Б-гом через Тору всему человечеству.

1. Вершить правосудие - повеление неотступно проводить в жизнь и соблюдать социальную справедливость, запрет на любые злоупотребления в отправлении правосудия.

2. Не богохульствовать - запрещает проклятия, направленные на Творца.

3. Не поклоняться идолам - запрещает поклонение любому человеку и любой сотворенной сущности. Также запрещается изготовление идолов и занятия оккультными науками. Это требует понимания Единого Б-га Израиля и Его сущности.

4. Не прелюбодействовать - запрещает прелюбодеяние, кровосмешение, гомосексуальные сношения и скотоложество в соответствии с определением этих понятий в Торе.

5. Не убивать - запрещает убийство и самоубийство. Причинение вреда здоровью также запрещено.

6. Не красть - запрещает противоправное присвоение чужого имущества.

7. Не есть плоти от живого существа - провозглашает принцип гуманного обращения с животными. Также поддерживает выражение признательности за творение всех видов жизни и бережное отношение к природе как созданию Б-жьему.
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24.11.2021 14:40 Відповісти
что то своеобразное понимание евреями Заветов Бога Мойше на горе и потом прописанных в Торе и толкованиях Талмуда своеобразно надо заметить с привкусом психиатрии учений марскизма ленинизма сталинизма фашизма с национал социализмом... по факту как то все с вывертом даже..... а сына Божьего в пику Богу и его Заповелдям... казнили руками итальяшек... показали Богу своего рода фак.. да уж.. круто....
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24.11.2021 14:44 Відповісти
Ну, ось в українців 10 заповідей, а євреям достатньо і 7-ми. А як послухаєш як вони це розуміють, то взагалі за голову схопишся.
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24.11.2021 14:51 Відповісти
в них є десь до 700
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24.11.2021 14:57 Відповісти
Брехня
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24.11.2021 15:57 Відповісти
http://www.torahone.com/docs/KitzurHalachot.htm

порахуй
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24.11.2021 16:36 Відповісти
Я колись задля розуміння релігійності людей зайнявся вивченням Біблії та інших цікавих і не дуже цікавих книжок. І мене вразила велика кількість іудейських обмежень, правил і настанов. Якщо не помиляюсь, я нарахував тоді їх - аж 613.
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24.11.2021 17:06 Відповісти
я також на них натрапив, але точну кількість не запам'ятав

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
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24.11.2021 17:09 Відповісти
"Сама Тора предсказывает, что эти знания никогда не будут забыты и что ни одна другая нация никогда не будет утверждать, что Бог открылся и всему их народу." Маячня жидівська для дегенератів,свою паскудну книжечку нехай всунуть у свої фашистські тухеси,немає у світі брехливішої та наглішої мразоти ніж жид.
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24.11.2021 19:09 Відповісти
19 грудня 1917 р. (1 січня 1918 р.) Центральна Рада ухвалила «Тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів УНР»[2].

Спершу грошова одиниця УНР отримала назву «карбованець», вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки - купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.




2 гривні - робота В. Кричевського.




100 гривень УНР - робота Г. Нарбута.




500, 100 гривень

Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського бароко XVII-XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба (родового знаку князя Володимира Великого) та куші (самострілу, герба Київського магістрату XVI-XVIII століть). Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України, - українською, російською, польською та єврейською (їдиш). Банкноти друкували в одній з найкращих з тогочасних київських друкарень, власником якої був С. В. Кульженко.
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24.11.2021 19:24 Відповісти
І що?на фоні гулагів та голодоморів ці малюнки не варті нічого.
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24.11.2021 19:45 Відповісти
ні в дурці ні у єВреев...- тут ...
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24.11.2021 21:17 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА
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24.11.2021 22:13 Відповісти
Alexey Chernyavsky "Списание штрафа 4,5 ярда Бене, это именно то?"

Мы должны избавиться от влияния олигархов!
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24.11.2021 16:25 Відповісти
Це воно, але це тільки маленька частинка того, що ця потвора вкрала у держави за часів Шмарклі.
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24.11.2021 18:54 Відповісти
ничерта за мои бабки блт не делают
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24.11.2021 14:14 Відповісти
Вот не буду больше бабки брать у них. И вс
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24.11.2021 14:16 Відповісти
Кабмин, назначенный олигархами,
утвердил план по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Серьёзно?
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24.11.2021 14:17 Відповісти
В рамках цієї програми на днях Бєні подарують Укрнафту, а населенню України її багатомільярдні борги.
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24.11.2021 14:17 Відповісти
Нарід, пресловуті "73%", голосували за те, щоб ними хтось володів?
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24.11.2021 14:45 Відповісти
клоуны за работой) обяжут самих себя не брать бабосы у бени и гудка
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24.11.2021 14:17 Відповісти
Ахметіаські обленерго націоналізуюьь ,(закреслено) передадуть коломойському?
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24.11.2021 14:19 Відповісти
А де Бєня?
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24.11.2021 14:29 Відповісти
Там де й Петро.
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24.11.2021 14:30 Відповісти
Петрові при Зєлі також дарують мільярди платників податків ледь не щотижня?
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24.11.2021 14:46 Відповісти
А где зекрыса,которая ,по своим же параметрам,олигарх,в отличии от Порошенко?
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24.11.2021 14:57 Відповісти
Зевідповідь олігархам,
https://www.youtube.com/watch?v=2P9m0q8PAu0
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24.11.2021 14:39 Відповісти
Страна зелёного бреда.
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24.11.2021 14:46 Відповісти
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24.11.2021 14:54 Відповісти
Как показывает практика последних 2.5 лет, чем сильнее зе;ублюдок борется с олигархами, тем богаче они становятся. Потому что под флагами борцуна, зелох банально грабит нищий народ в угоду своих хозяевов.
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24.11.2021 15:10 Відповісти
Мальчик не понял с кем связался. Ему рано было лезть в президенты.
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24.11.2021 15:14 Відповісти
Решил роль Кеннеди сыграть
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24.11.2021 16:03 Відповісти
финальную сцену? та хто ж против то?
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25.11.2021 12:07 Відповісти
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24.11.2021 15:25 Відповісти
Чому на фото немає коломойши
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24.11.2021 15:33 Відповісти
Он кал моет в сторонке
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24.11.2021 15:37 Відповісти
Ха-ха! Менеджер Ахметова Шмигаль затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню олігархами надмірним впливом.
Тепер все відомо про боротьбу з олігархами
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24.11.2021 16:03 Відповісти
Олігархами вони рахують вас з нами , тому і план таємний , пора вже податок на повітря водити а то скоро простому наріду як Беня і рудий не буде грошей щоб їх борги перед державою списувати
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24.11.2021 17:53 Відповісти
Сам план не озвучен, но вы там догадывайтесь. Все во тьме, все во мраке, только слугам видно.
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24.11.2021 17:08 Відповісти
Президент нагибает ворюг-олигархов.
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24.11.2021 17:23 Відповісти
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24.11.2021 17:59 Відповісти
Кто премьер Шмыгаль- человек Ахметова. Ясно?
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24.11.2021 17:44 Відповісти
Ну ладно у кабміна план забористий , ну на що вони нам всяку туфту втулюють ?
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24.11.2021 17:49 Відповісти
Лядь, а як же розпіарений Бубою антиолігархічнийзакон, невже нікому не потрібна бамажка?
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24.11.2021 17:58 Відповісти
На фото труб 9-ть, а олігархів 5-ть. Не вмістились Коломойський, Порошенко, Пінчук, Медведчук.
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24.11.2021 18:13 Відповісти
 
 