Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню олігархами надмірним впливом
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Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархами).
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Метою документа є визначення правових та організаційних заходів, спрямованих на розвиток системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів та пов'язаних із ними осіб.
Сам план заходів на сьогодні не оприлюднений, але в пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що документ спрямований на сприяння імплементації закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.
Ці заходи також мають створити запобіжники надмірного впливу олігархів в енергетичному секторі та інших сферах суспільного життя.
Будь ласка, зачекайте...
слегка так противоречивые понятия?
Какая разница?(с)
А поки що, 4,7 млрд грн. треба Бєні вибачити. Бєня - "свій", і, може, зовсім і не олігарх.
"шестерка" "Шмыгайло" со своими "мужиками"" принимает план как воно влада будет дальше служит "Наперстку" Ахметовичу и "бабушке Бене"... "выплюнувшей полено Вову"!!!????? только в дурке или у евреев подобное считается нормалек....
1. Вершить правосудие - повеление неотступно проводить в жизнь и соблюдать социальную справедливость, запрет на любые злоупотребления в отправлении правосудия.
2. Не богохульствовать - запрещает проклятия, направленные на Творца.
3. Не поклоняться идолам - запрещает поклонение любому человеку и любой сотворенной сущности. Также запрещается изготовление идолов и занятия оккультными науками. Это требует понимания Единого Б-га Израиля и Его сущности.
4. Не прелюбодействовать - запрещает прелюбодеяние, кровосмешение, гомосексуальные сношения и скотоложество в соответствии с определением этих понятий в Торе.
5. Не убивать - запрещает убийство и самоубийство. Причинение вреда здоровью также запрещено.
6. Не красть - запрещает противоправное присвоение чужого имущества.
7. Не есть плоти от живого существа - провозглашает принцип гуманного обращения с животными. Также поддерживает выражение признательности за творение всех видов жизни и бережное отношение к природе как созданию Б-жьему.
порахуй
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь
Спершу грошова одиниця УНР отримала назву «карбованець», вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки - купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.
2 гривні - робота В. Кричевського.
100 гривень УНР - робота Г. Нарбута.
500, 100 гривень
Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі українського бароко XVII-XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба (родового знаку князя Володимира Великого) та куші (самострілу, герба Київського магістрату XVI-XVIII століть). Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України, - українською, російською, польською та єврейською (їдиш). Банкноти друкували в одній з найкращих з тогочасних київських друкарень, власником якої був С. В. Кульженко.
Мы должны избавиться от влияния олигархов!
утвердил план по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами.
Серьёзно?
https://www.youtube.com/watch?v=2P9m0q8PAu0
Тепер все відомо про боротьбу з олігархами
антиолігархічнийзакон, невже нікому не потрібна бамажка?