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Украинский закон об олигархах является политическим указанием использовать его против политических оппонентов, - депутат Европарламента фон Крамон

Украинский закон об олигархах является политическим указанием использовать его против политических оппонентов, - депутат Европарламента фон Крамон

Закон об олигархах является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен (...) Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов. Надеюсь, Зеленский и его партия, правительство докажут обратное. Но когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами... Кто им платит? Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов, но в законе об этом ничего не написано.

Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", - отметила евродепутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) олигарх (1027) Виола фон Крамон (26) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+11
Зебеня дорвалися до влади тільки заради особистого збагачення , а на краіну і іі мешканців , їм начхати , повірте 😡
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12.11.2021 12:44
+8
Мешепнці самі на себе начхали, обираючи цих персонажів комічного жанру.
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12.11.2021 12:47
+8
Про що я й кажу. Підпис під світлиною - "Вологі мрії упоротого зебіла" або "Що бачить Буба під дією речовин".
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12.11.2021 12:56
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Коломойского на нары!!!
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12.11.2021 12:41 Ответить
Буратіна сам олігарх.
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12.11.2021 12:42 Ответить
Зебеня дорвалися до влади тільки заради особистого збагачення , а на краіну і іі мешканців , їм начхати , повірте 😡
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12.11.2021 12:44 Ответить
Мешепнці самі на себе начхали, обираючи цих персонажів комічного жанру.
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12.11.2021 12:47 Ответить
Про що я й кажу. Підпис під світлиною - "Вологі мрії упоротого зебіла" або "Що бачить Буба під дією речовин".
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12.11.2021 12:56 Ответить
👏👏👏😊
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12.11.2021 13:07 Ответить
Старая картинка. Но смешная.))
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12.11.2021 13:14 Ответить
"я бачу, як ... як люди в парламенті одержують конверти з грошима" (с) - вона бачить, вся Європа бачить, але бенядіктова, данілов еtс не бачать. Ну, недобачають, бідолаги...
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12.11.2021 13:06 Ответить
ко-ко-ко
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12.11.2021 13:07 Ответить
Пусть одни опоненты ,убъют других. На их смену придут другие. - За не совершенную люстрацию,расплатятся люстрируемые.
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12.11.2021 13:09 Ответить
Даааа! Ефпктного шоу у Зєлєнского не вийшло. 😁За те, що вийшло - не те, що грошей не дадуть, а навіть накостиляють. Про що пані депутат прозоро натякнула. Провда натяки і зебіли - то речі, які співіснувпти не можуть апріорі. От вище один зелений картинку виклав. 😁 Дивлюся на це, зліплене у дешевому фотошопі творіння і думаю, невже вони справді так думають? Чи все-таки просто роботу роблять за гроші? Якщо перший варіант, то тут нічого не допоможе.
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12.11.2021 13:12 Ответить
Деньги не пахнут. Она лично видела раздачу денег в конвертах😅
Поздно, закон уже принят. Интересно, наши депутаты тоже комментируют дела европейских или там на это спроса нет😁
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12.11.2021 13:17 Ответить
Барышня давняя завсегдатай украинского информпространства. БОльшая часть высказываний откровенно порохоботские. Даже Саакашвили по-порохоботски недолюбливает.)) Может совпадение, а может любит чоколят.
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12.11.2021 13:34 Ответить
Слова немецкого депутата после иудства Меркель вызывают недоверия и видится личная заинтересованность.
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12.11.2021 13:20 Ответить
кожен раз зебіли демонструють свій дебілізм.
фон Крамон - від партії "зелених"; але не твоїх зелених посіпак урода ЄрЗе, а німецьких "зелених". Хоча, різниці ти не втямиш.
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12.11.2021 13:35 Ответить
100%.
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12.11.2021 13:35 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/12/knyazhyczkyj-z-*******-geroyiv-majdanu-my-peretvorylysya-dlya-zahodu-na-*******-blazniv/ Народний депутат Микола Княжицький підкреслив, що до України перестали у світі ставитися серйозно, і з нами перестали рахуватися .

«З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси», - зазначив представник «Європейської Солідарності».

«Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися», - наголосив Микола Княжицький.
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12.11.2021 13:40 Ответить
Будь Петро нормальным (про хорошего и говорить не стоит) президентом, без проблем переизбрался бы на второй срок. На черном пиаре можно потерять 5-10%, от силы 15% рейтинга. Но точно не продуть выборы с троекратным отставанием. Он получил адекватную оценку своей 5-и летней деятельности от абсолютного большинства украинских граждан. За «цю владу» голосовали 30% избирателей, остальные 43% голосовали против власти предыдущей. Это просто исторический факт! Всё остальное- болезненная демагогия зомби либо ангажированных элементов.
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12.11.2021 14:13 Ответить
Цеж треба! Виявляється, Сун-Дзи, фон Клаузевіц, та й Гебельс також, були зомбованими демагогами?!!! Вяляється, німці, озбоївшись теорією двох перших, не влаштивали більшовицький переворот в Росії 1917-ого року! Так, кацапсинко?
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12.11.2021 15:05 Ответить
Что-то ты наплёл кошелiв. Владею украинским в совершенстве, но у тебя сама смысловая наполненность текста сильно пляшет. Где проигрыш олигарха на демократических выборах, и где вооруженный переворот в гниющей изнутри империи! Это как сову на глобус натягивать. Что сказать хотел? Давай по пунктам.
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12.11.2021 15:22 Ответить
Не розумієш? Низький рівеніьінтелекту помножений на невігластво... Теорію інформаційних воєн розробив ще Сун-Дзи в своєму трактаті "Мистецтво війни" в 500 - 200 роках до н.е., відточив цю теорію фон Клаузевіц в своїх працях, а вперше застосували на практиці німці, під час Першої світової. Якби ти прочитав дані праці - то ти не писав би маячні стосовно сови та глобусу, і не виставляв би себе повним дурнем.
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12.11.2021 15:43 Ответить
Ясно. Ты порохобот-антиваксер. Чипы 5g, Бил Гейтс, всемирный заговор...)) Сунь-Дзы туда же… в теории.
Реальность гораздо проще. Один олигарх, в трагический период истории страны, воспользовавшись замешательством и растерянностью общества, влез в президентское кресло. Пять лет пиарился и кривлялся на фоне героической борьбы народа против внешних и внутренних угроз. Приписывал восход солнца и дуновение ветра в свои личные достижения. В итоге инфицировать удалось только 15% мозгов избирателей. Подавляющее большинство увидело картонную сущность гетьмана, и попросили на выход. Точка!
Всё остальное- болезненная демагогия зомби, либо ангажированных элементов.))
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12.11.2021 16:20 Ответить
Ти ідіот. Порохобот апріорі не може бути антиваксером, так як у нього є мізки, на відміну від тебе. Труди Сун-Дзи, фон Клаузевіца та інших вивчають в військових вишах, це теж теорія змови?!!!
Все інше в тебе переписано з прігожинської методички і не підлягає коментуванню, як будь-яке сміття. Хоча... від "гєраічєскай барьби наріда" - замалим не вирвало, це ще совкова закваска.
Коцаб - ти смішний.
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12.11.2021 16:58 Ответить
Порохобот может быть кем угодно. Просто один теории Сунь-Дзы читает, другой теории заговора.))
Знаешь ведь, что не кацап, а кривляешься. Не обидно совсем. Это как я тебя конопатым очкариком назову, а ты не рыжий и совсем без очков.
Вы, порохоботы, не смешные. Инфантильные чудики с нотками агрессии. Купились на синтетический патриотизм и Петин «мир,труд,май». Это к слову о совковом пафосе.))
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12.11.2021 17:26 Ответить
Бритва Оккама. Якщо ти кацапською переписуєш кацапські методички - ти кацап! Про нік просто промовчу. До того ж тобі "Армія, Мова, Віра" так поперек горла, що ти навіть написати цього не можеш.
До речі, почитай "Толковый словарь Даля", знайди слово "инфантелизм", і не вживай гарні слова не розуміючи їхнє значення. Може тоді, до тебе, хтось буде відноситись серйозно, клоун.
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12.11.2021 18:55 Ответить
При чому тут "Петро"до того, про що говорить Княжицький? Що, невтямив, що це розмова про вашу, подлякові зебіли, зраду інтересів Майдану? Про Г+Г в ваших черепках? Про те, що ?
Але для вас "аби не Порох". Хоча якраз Порошенко - https://lb.ua/news/2021/08/19/492050_poroshenko_ocholiv_reyting_politikiv.html найбільш дієвий Президент, який організував справжній опір ворогу . І не тільки. І, коли Г+Г вивітриться з черепків плебсу - будуть інші рейтинги. До речі, "оценку 5-и летней деятельности" також буде переглянуто після вивітрення. Бо всієї чорнухи, яку ви полдякові нагородили - абсолютно нічого не підтверджено - досі!
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12.11.2021 15:37 Ответить
Зеленски прямое следствие 5-ти лет Порошенко.
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12.11.2021 16:31 Ответить
Верно, в Украине , любители ,,русского мира,, , Гордон ..., подхватывали и распространяли фейки ФСБ, отсюда и появился Зеленский ....
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12.11.2021 17:25 Ответить
Рецепт появления Зеленского это огромное разочарование общества в представителях всей политической элиты в целом и лично Порошенко в частности. За Зеленского в первую очередь голосовали, как за человека вне системы. Во втором туре добавились ещё и голоса непосредственно против Петра. Отсюда и беспрецедентный результат. Никакие фейки ФСБ, никакой чёрный пиар таких результатов дать не может.
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12.11.2021 17:34 Ответить
Коцаб, не намагайся виглядати тупішим ніж ти є.
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12.11.2021 18:57 Ответить
Диалог утратил предметность. Полезная его часть закончилась на том факте, что хорошие президенты разгромно не проигрывают выборы. Твой виртуальный батл с воображаемым коцабом Афанасием мне совершенно не интересен.))Отвечаю только из уважения к Сунь-Дзы и твоему достаточно чистому, как для порохобота, украинскому. Продолжишь повторяться, вынужден буду игнорировать.
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12.11.2021 20:09 Ответить
Дурню кацерилий, ти вважаєш, що я веду з тобою діалог?!!! Ти дійсно тупіший ніж здалося з початку. Я просто показую іншим неповноцінність твоїх кацапських методичок. Зник креатив, ви, як собаки, почали бігати колами.
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13.11.2021 07:15 Ответить
 
 