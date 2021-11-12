Украинский закон об олигархах является политическим указанием использовать его против политических оппонентов, - депутат Европарламента фон Крамон
Закон об олигархах является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".
Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в интервью НВ, информирует Цензор.НЕТ.
"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен (...) Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов. Надеюсь, Зеленский и его партия, правительство докажут обратное. Но когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами... Кто им платит? Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов, но в законе об этом ничего не написано.
Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", - отметила евродепутат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поздно, закон уже принят. Интересно, наши депутаты тоже комментируют дела европейских или там на это спроса нет😁
фон Крамон - від партії "зелених"; але не твоїх зелених посіпак урода ЄрЗе, а німецьких "зелених". Хоча, різниці ти не втямиш.
«З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси», - зазначив представник «Європейської Солідарності».
«Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися», - наголосив Микола Княжицький.
Реальность гораздо проще. Один олигарх, в трагический период истории страны, воспользовавшись замешательством и растерянностью общества, влез в президентское кресло. Пять лет пиарился и кривлялся на фоне героической борьбы народа против внешних и внутренних угроз. Приписывал восход солнца и дуновение ветра в свои личные достижения. В итоге инфицировать удалось только 15% мозгов избирателей. Подавляющее большинство увидело картонную сущность гетьмана, и попросили на выход. Точка!
Всё остальное- болезненная демагогия зомби, либо ангажированных элементов.))
Все інше в тебе переписано з прігожинської методички і не підлягає коментуванню, як будь-яке сміття. Хоча... від "гєраічєскай барьби наріда" - замалим не вирвало, це ще совкова закваска.
Коцаб - ти смішний.
Знаешь ведь, что не кацап, а кривляешься. Не обидно совсем. Это как я тебя конопатым очкариком назову, а ты не рыжий и совсем без очков.
Вы, порохоботы, не смешные. Инфантильные чудики с нотками агрессии. Купились на синтетический патриотизм и Петин «мир,труд,май». Это к слову о совковом пафосе.))
До речі, почитай "Толковый словарь Даля", знайди слово "инфантелизм", і не вживай гарні слова не розуміючи їхнє значення. Може тоді, до тебе, хтось буде відноситись серйозно, клоун.
Але для вас "аби не Порох". Хоча якраз Порошенко - https://lb.ua/news/2021/08/19/492050_poroshenko_ocholiv_reyting_politikiv.html найбільш дієвий Президент, який організував справжній опір ворогу . І не тільки. І, коли Г+Г вивітриться з черепків плебсу - будуть інші рейтинги. До речі, "оценку 5-и летней деятельности" також буде переглянуто після вивітрення. Бо всієї чорнухи, яку ви полдякові нагородили - абсолютно нічого не підтверджено - досі!