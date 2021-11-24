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Станцию ​​метро "Славутич" закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Станцию ​​метро

Станция "Киевского метрополитена" "Славутич" закрыта для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Станция "Славутич" закрыта для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - отмечалось в сообщении.

Станцию ​​метро Славутич закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета 01

Впрочем, несколько минут назад появилось сообщение о возобновлении работы станции.

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Станцию ​​метро Славутич закрывали для пассажиров из-за обнаружения подозрительного предмета 02

Автор: Анастасія Потіха
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Спишуть на антиваксерів. Треба ж з ними шось робити, ВОЗ не задоволена!
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24.11.2021 20:38 Ответить
главное, что не телефонный тероризм, мусорским мразям так и хочется сим по паспорту,как в параше,
Зеленский уже и qr кода у своего друга Путина скопировал,
а так проще - записка в сети не зарегистрирована,
к телефону не привяжешь, сверток развернут и прочитают ...
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25.11.2021 09:01 Ответить
 
 