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Станцію метро "Славутич" зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета

Новини Цензор.НЕТ Події

Станцію метро

Станцію "Київського метрополітена" "Славутич" зачинено для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Київського метрополітена" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Станцію "Славутич" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку. Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - зазначалось в повідомленні. 

Станцію метро Славутич зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета 01

Втім, декілька хвилин тому з'явилось повідомленні про відновлення роботи станції.

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Станцію метро Славутич зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета 02

Автор: Ірина Дашківська
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Спишуть на антиваксерів. Треба ж з ними шось робити, ВОЗ не задоволена!
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24.11.2021 20:38 Відповісти
главное, что не телефонный тероризм, мусорским мразям так и хочется сим по паспорту,как в параше,
Зеленский уже и qr кода у своего друга Путина скопировал,
а так проще - записка в сети не зарегистрирована,
к телефону не привяжешь, сверток развернут и прочитают ...
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25.11.2021 09:01 Відповісти
 
 