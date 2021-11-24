Станцію метро "Славутич" зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета
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Станцію "Київського метрополітена" "Славутич" зачинено для пасажирів.
Про це повідомила пресслужба "Київського метрополітена" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Станцію "Славутич" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку. Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - зазначалось в повідомленні.
Втім, декілька хвилин тому з'явилось повідомленні про відновлення роботи станції.
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