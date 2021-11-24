Великобритания предостерегает РФ от наступления на Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заверила, что Украина является союзницей ее страны, а значит, получит поддержку в случае усиления агрессии со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, что это будет серьезной ошибкой со стороны России", - сказала Трасс о возможном широкомасштабном наступлении РФ на Украину и добавила: "Мы очень близкие союзники Украины и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы убедиться, что у них есть наша полная поддержка".
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обменялся с США и Великобританией данными разведки о наращивании российских войск на украинской границе.
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Если американцы будут получать все новые подтверждения политического альянса между Зеленским и Коломойским, это точно не поможет укреплению доверия между Вашингтоном и Киевом
Юрий Вишневский
политический обозреватель
https://www.dsnews.ua/politics/cena-zolotoy-akcii-kolomoyskogo-sumeet-li-zelenskiy-vvesti-1-dekabrya-*******-polozhenie-24112021-443697
Канал имеет к канализации самое прямое отношение так же, как например паспорт к паспортизации, автоматика к автоматизации, роботы к роботизации, электричество к электрификации, ну и т.д. и т.п
Россия и Русь, тут конечно другое. Русь и там кое-где тоже была, но точно не в Москови, Башкирии, Якутии, на Чукотке или в Бурятии ...
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