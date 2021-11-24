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Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевнила, що Україна є союзницею її країни, а отже, отримає підтримку в разі посилення агресії з боку Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Я думаю, що це буде серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс про можливий широкомасштабний наступ РФ на Україну і додала: "Ми дуже близькі союзники України, і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб переконатися, що вони мають нашу повну підтримку".
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що обмінявся зі США та Великобританією даними розвідки щодо нарощування російських військ на українському кордоні.
Топ коментарі
+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Если американцы будут получать все новые подтверждения политического альянса между Зеленским и Коломойским, это точно не поможет укреплению доверия между Вашингтоном и Киевом
Юрий Вишневский
политический обозреватель
https://www.dsnews.ua/politics/cena-zolotoy-akcii-kolomoyskogo-sumeet-li-zelenskiy-vvesti-1-dekabrya-*******-polozhenie-24112021-443697
Канал имеет к канализации самое прямое отношение так же, как например паспорт к паспортизации, автоматика к автоматизации, роботы к роботизации, электричество к электрификации, ну и т.д. и т.п
Россия и Русь, тут конечно другое. Русь и там кое-где тоже была, но точно не в Москови, Башкирии, Якутии, на Чукотке или в Бурятии ...
ещё бы англюки сизорылой Машке Захеровой Бангладешским меморандумом погрозили!