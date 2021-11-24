Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну

Фото: Рейтерс

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевнила, що Україна є союзницею її країни, а отже, отримає підтримку в разі посилення агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це буде серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс про можливий широкомасштабний наступ РФ на Україну і додала: "Ми дуже близькі союзники України, і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб переконатися, що вони мають нашу повну підтримку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава британського МЗС закликала ЄС бойкотувати "Північний потік- 2". РФ - ненадійний партнер, - Sunday Telegraph

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що обмінявся зі США та Великобританією даними розвідки щодо нарощування російських військ на українському кордоні.