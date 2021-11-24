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Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну
Фото: Рейтерс

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевнила, що Україна є союзницею її країни, а отже, отримає підтримку в разі посилення агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це буде серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс про можливий широкомасштабний наступ РФ на Україну і додала: "Ми дуже близькі союзники України, і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб переконатися, що вони мають нашу повну підтримку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава британського МЗС закликала ЄС бойкотувати "Північний потік- 2". РФ - ненадійний партнер, - Sunday Telegraph

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що обмінявся зі США та Великобританією даними розвідки щодо нарощування російських військ на українському кордоні.
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Топ коментарі
+52
Бритам черговий респект за підтримку України...
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24.11.2021 17:36
+28
А когда наш "величайший" соберет СНБО и примет план неотложных мер противодействия? Или никак с клинка кокаинового не выйдет?
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24.11.2021 17:36
+9
А помоему об этом предупреждали американцы еще две недели назад. Еще не дошло за две недели?
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24.11.2021 17:45
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А когда наш "величайший" соберет СНБО и примет план неотложных мер противодействия? Или никак с клинка кокаинового не выйдет?
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24.11.2021 17:36 Відповісти
Если не ошибаюсь они по Пятницам собираются а сегодня Среда.
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24.11.2021 17:38 Відповісти
А помоему об этом предупреждали американцы еще две недели назад. Еще не дошло за две недели?
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24.11.2021 17:45 Відповісти
На прошлой неделе Бурба выступал, не до этого было.
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24.11.2021 17:50 Відповісти
А шо выступление Бурбы ввело в анабиоз всю государственную машину? А если в кремле кто то пукнет, тоже все в стопор встанут?
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24.11.2021 20:23 Відповісти
делегує прийняти рішення на РНБО єрмаку-кроту
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24.11.2021 17:46 Відповісти
Владимир Зеленский прокомментировал события на границе Украины

https://twitter.com/i/status/1463234411705647119
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24.11.2021 18:11 Відповісти
Не додумались даже границу с мордором закрыть.
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24.11.2021 18:18 Відповісти
Тупое, малограмотное лаптеногое
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24.11.2021 21:23 Відповісти
Видосик про "какаяразница" уже записывается .))
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24.11.2021 18:22 Відповісти
Цена "золотой акции" Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

Если американцы будут получать все новые подтверждения политического альянса между Зеленским и Коломойским, это точно не поможет укреплению доверия между Вашингтоном и Киевом

Юрий Вишневский
политический обозреватель

https://www.dsnews.ua/politics/cena-zolotoy-akcii-kolomoyskogo-sumeet-li-zelenskiy-vvesti-1-dekabrya-*******-polozhenie-24112021-443697
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24.11.2021 18:26 Відповісти
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24.11.2021 19:39 Відповісти
План противодействия чему? Фейкам о зимнем нападении кацапни?
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24.11.2021 21:02 Відповісти
Бритам черговий респект за підтримку України...
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24.11.2021 17:36 Відповісти
Бонд,даежЪ 3.14сды кацарылым!
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24.11.2021 18:31 Відповісти
Причем она всегда была однозначная и последовательная ни смотря ни на что. Не то что немцы и французы.
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24.11.2021 18:46 Відповісти
то кто союзник у московии ?
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24.11.2021 17:45 Відповісти
У вас дебилы действительно только 2союзника, бутылка, на которой сидите, а сейчас ещё и швабра добавилась
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24.11.2021 21:26 Відповісти
Хто справжні друзі у збережені територіальноі цілісності Украіни то це Великобританія на відміну від інертного ЄС.
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24.11.2021 17:37 Відповісти
Цензор, в останньому абзаці кому» переконатися»? У вас редактори звідкіль?
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24.11.2021 17:43 Відповісти
Єдині хто послідовно відстоює суверенітет України це Великобританія США , прибалти, Польща. Західна Європа (Німеччина, Франція....) це друзі агресора ЕРеФієї і його фінансові, технологічні донори
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24.11.2021 17:44 Відповісти
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24.11.2021 18:06 Відповісти
Петух, с бутылки встань, мразь лаптеногая
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24.11.2021 21:27 Відповісти
***** лавры гитлера не дают уснуть? Будет с ним тоже, что и с адольфом. А вообще-то, пускай понты не колотит, нет у него ни средств, ни живой силы разных национальностей, как при совке, чтобы расти как эссср. Кремлядь понимает это лучше нас. Но это не говорит, что мы должны быть беззубыми.
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24.11.2021 17:48 Відповісти
Заяви GB, Швеції ті інших старих друзів _ це ковток свіжого повітря в атмосфері тотальної дружбанської інтриги зєбланів з орками, але знаходяться гниди і на цей ковток(((
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24.11.2021 17:57 Відповісти
Спасибо Элизабет и Британии за поддержку.
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24.11.2021 18:09 Відповісти
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24.11.2021 18:13 Відповісти
Друже Перехватчик Справжня, Київська Русь зі столицею в нашому древньому, сивочолому, Києві, до московської орди (расєі) має таке ж відношення, як канал до каналізації...
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24.11.2021 18:28 Відповісти
має таке ж відношення, як канал до каналізації...
Канал имеет к канализации самое прямое отношение так же, как например паспорт к паспортизации, автоматика к автоматизации, роботы к роботизации, электричество к электрификации, ну и т.д. и т.п
Россия и Русь, тут конечно другое. Русь и там кое-где тоже была, но точно не в Москови, Башкирии, Якутии, на Чукотке или в Бурятии ...
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24.11.2021 19:09 Відповісти
я кажу про порівняння сутності пойнять, а ви робите вигляд, що не второпали про що йдеться та влаштовуєте тут "пояснення спільнокореневих слів" якщо для вас "канал" (Русь зі столицею в Києві) це те саме, що "каналізація" (уламок улуса Джучі зі столицею в Москві), то нема питань, живіть собі в "каналізації"
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24.11.2021 19:45 Відповісти
Где-то заскрипели зубами от злости ермак и его хозяева-московиты...
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24.11.2021 18:18 Відповісти
Задньоприводні европейці так і не прийняли нас ЄС. Цим все сказано. Недарма англійці вискочили з того смердячого казана. Европа-стара лесбійка, що тільки й того, що може нав'язувати нам збочений спосіб життя та гейпаради.
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24.11.2021 18:21 Відповісти
Цікаво те, що якщо дійсно до виходу Британії із ЄС доклала руку рашка, то путя знов хотів одне, а вийшло протилежне - Україна отримала дуже потужну підтримку від незалежної Британії. Оце "стояння на річці Калка" путінский військ та газовий шантаж Європи мало на меті одне, а виходить по-іншому - він здається розісреться зі всім свтом.
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24.11.2021 19:44 Відповісти
Смотрю, ты заднеприводный, очень любишь гейпарады))
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24.11.2021 21:29 Відповісти
так они скажут что это не наступление, а такая защита от наты или руцькоизычных, или ещё чего придумают
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24.11.2021 18:23 Відповісти
В любом случае засрашке "вилы". Это тупиковая ветвь человечества. А нападут на Украину-быстро скончаются. Без мучений.))
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24.11.2021 18:26 Відповісти
невиданная принципиальность,
ещё бы англюки сизорылой Машке Захеровой Бангладешским меморандумом погрозили!
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24.11.2021 18:35 Відповісти
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24.11.2021 18:37 Відповісти
Cтепан Бандера в 1939 году каже Молотову и Риббентропу...шож вы Мудаки нацисты камунисты Польшу и Мир и поделили пополам?Сралин вышел на трибуну Мавзолея и каже : мы...сраный пролетариат Мировую революцию сочинили...теперь все Шариковы Мира наше БЫДЛО...
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24.11.2021 18:38 Відповісти
Скажи *****, ведь не даром в полку прорыва савецком боевом орденоносном, при совке в Германии, 95% личного состава было ускоглазых и других нерусских......, а потому сиди отам на кремле тыхенько и не пы.ды, завоеватель хренов чужими руками.
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24.11.2021 19:01 Відповісти
А фишка крутая....Степан Бандера никогда не был гражданином дохлого Сссра и не мог предать быдло Мавзолейное чЛенина-Сралина.... и прочих краснопузых баранов РАБссии...
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24.11.2021 19:04 Відповісти
А еще они не осознали того, и это явно будет не скоро, что территорию Украины оккупировали не немцы в 1941, а рашка начиная с 1918.
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24.11.2021 19:50 Відповісти
А ось реально, якщо б вторгнення було ( хоча це - дуже жорсткий елемент гібридної війни - погрози сусіду та світу 100 тисячною армією і ніякого вторгнення не буде ), Штати та Британія відреагують жорстко, як Штати в Грузії, чи відморозяться як у нас у 2014?
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24.11.2021 19:38 Відповісти
Все эти заверения в поддержке - это, конечно, хорошо. Лишь бы их слова не расходились с делом
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24.11.2021 20:08 Відповісти
Пока кацапы враги номер 1 для всех, это выгодно для нас. Поэтому надо больше накидывать побольше г.
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24.11.2021 20:26 Відповісти
Твоя свинособакия, помойка мира, и ш
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24.11.2021 21:32 Відповісти
таке враження що незалежність і обороноздатність України більш необхідна для США-Канади-Британії як запорука проти нової війни в Європі. Бульдозером війни в Євпропі є - РФ а підбурюють її Німеччина і Угорщина - які незадоволені розподілом кордонів після 2-ї світової війни.
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24.11.2021 20:36 Відповісти
"Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевнила, що Україна є союзницею її країни, а отже, отримає підтримку в разі посилення агресії з боку Російської Федерації." у престарілої манди дежавю з 2014р. Тоді велика братанія теж була глибоко перезбуджена анексією криму! Таке сильне перезбудження що аж память відбило,що її країна "гарант" будапештського папірця. Правий був Бішмарк, що договір підписаний з росією не вартий папірця , я б ще додав слово зрадником і розширив список країн підписантів згідно будапешстського меморандуму.
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24.11.2021 20:41 Відповісти
Пусть нападают, так дадим, что зубы повылетают.
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24.11.2021 20:53 Відповісти
Что петух, страшно? Ссышься?)
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24.11.2021 21:33 Відповісти
В твоей тамбовщине, воду дали
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24.11.2021 21:36 Відповісти
Ты петушок не ответил на вопрос, любишь гомосятину, как и все жители свинособакии?)
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24.11.2021 21:43 Відповісти
Только англосаксы да Польша с Литвой наши союзники и то не армиями. Думаю если Хутин нападет то закончится это Хунтой в Украине, потому что есть сотни тысяч людей готовых воевать с РФ, а власть у нас будем откровенны чисто прокремлевская сегодня. Энергия патриотов найдет выход и появится Хунта. Мне это не нравиться, но кацаские патрули в Киеве Одессе Харькове это в сто раз хуже
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24.11.2021 21:18 Відповісти
Так почему же твоё ***** обосралось в карабахе? Почему не защищает армян? Где ваше сраное одкб, ссытся ***** эрдоганушку, петушок)
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24.11.2021 21:35 Відповісти
Обосраться перед всем миром, это шикарная политика)))
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24.11.2021 21:44 Відповісти
Так вот передай ***** своему вонючему, пусть лучше сам найдёт себе берёзку, да повыше, да вздернется на ней, и не дожидается пока это сделают граждане Украины
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24.11.2021 22:02 Відповісти
ага, або як в Чечні )))))
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24.11.2021 21:40 Відповісти
 
 