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Президенты Украины и Польши обсудили общие вопросы безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президенты Украины и Польши обсудили общие вопросы безопасности
Фото: Зеленський

Владимир Зеленский сообщил о создании дальнейшего плана по решению двусторонних и международных вопросов вместе с польским коллегой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах разговора с Анджеем Дудой президент Украины сообщил в твиттере .

"Провел плодотворный телефонный разговор с Анджеем Дудой. Рад, что имеем одинаковое видение вызовов безопасности для региона. А также того, что должны действовать вместе для их преодоления. Наметили дальнейший план контактов для решения двусторонних и международных вопросов", - указал Зеленский.

Президенты Украины и Польши обсудили общие вопросы безопасности 01

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Топ комментарии
+7
як Пуйло нападе, наш дурачок буде далі фоточки постити?
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24.11.2021 19:16
+7
Дивлюся на ФБ, а куди поділися наліпки «Зе» на аватарках?
Чому я їх не бачу….?!
Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
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24.11.2021 19:18
+4
Президенту Польщі треба бути уважним-з ким та що обговорювати,щоб це не столо відомо запарєбрікам...
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24.11.2021 19:22
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як Пуйло нападе, наш дурачок буде далі фоточки постити?
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24.11.2021 19:16 Ответить
Дивлюся на ФБ, а куди поділися наліпки «Зе» на аватарках?
Чому я їх не бачу….?!
Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
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24.11.2021 19:18 Ответить
як не викаблучуйся, а зріст нікуди не дінеш
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24.11.2021 19:18 Ответить
Президенту Польщі треба бути уважним-з ким та що обговорювати,щоб це не столо відомо запарєбрікам...
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24.11.2021 19:22 Ответить
Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл!
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24.11.2021 19:37 Ответить
Я? Пожалуй, князь. А что тут удивительного?
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24.11.2021 19:36 Ответить
вибирали ... думали повидло, виявилося гівно

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24.11.2021 19:45 Ответить
Президента Польши знаю, а вот президента Украины, простите - нет!!! Бегал там какой-то без штанов, терся членом о рояль, неужели он!!!!!
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24.11.2021 19:46 Ответить
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24.11.2021 19:53 Ответить
Дружба с Польшей - отлично.
Но Зе мог бы и разобраться, как агенты раши удалили из его окружения всех проевропейских и окружили Зе - ермаками, татаровыми, шурмой и т д и другими пророссийскими агентами
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24.11.2021 19:56 Ответить
Якщо ще беню з д'єрьмаком додати , то будуть 10 нєгрітят. Ну що ж, почекаємо...
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24.11.2021 20:08 Ответить
какой же он недомерок...
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24.11.2021 19:57 Ответить
На красной дорожке без д'ерьмака?!
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24.11.2021 20:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6FaScvXF52E


А что еще буратина на ниточках может предложить?
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24.11.2021 20:25 Ответить
Фото где почётный караул---напомнило старинную детскую мульку эпохи совка---*Дядя Стёпа---достань горобчика*.
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24.11.2021 20:58 Ответить
 
 