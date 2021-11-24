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Президенты Украины и Польши обсудили общие вопросы безопасности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Владимир Зеленский сообщил о создании дальнейшего плана по решению двусторонних и международных вопросов вместе с польским коллегой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах разговора с Анджеем Дудой президент Украины сообщил в твиттере .
"Провел плодотворный телефонный разговор с Анджеем Дудой. Рад, что имеем одинаковое видение вызовов безопасности для региона. А также того, что должны действовать вместе для их преодоления. Наметили дальнейший план контактов для решения двусторонних и международных вопросов", - указал Зеленский.
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+7 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий24.11.2021 19:16
+7 Лилия Стацкая
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показать весь комментарий24.11.2021 19:22
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Чому я їх не бачу….?!
Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
Но Зе мог бы и разобраться, как агенты раши удалили из его окружения всех проевропейских и окружили Зе - ермаками, татаровыми, шурмой и т д и другими пророссийскими агентами
А что еще буратина на ниточках может предложить?