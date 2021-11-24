Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання

Фото: Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про створення подальшого плану щодо розв'язання двосторонніх та міжнародних питань разом з польським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про результати розмови з Анджеєм Дудою Президент України повідомив у твіттері.

"Провів плідну телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань", - вказав Зеленський.

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