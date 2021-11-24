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Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання
Фото: Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про створення подальшого плану щодо розв'язання двосторонніх та міжнародних питань разом з польським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про результати розмови з Анджеєм Дудою Президент України повідомив у твіттері.

"Провів плідну телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань", - вказав Зеленський.

Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання 01

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Топ коментарі
+7
як Пуйло нападе, наш дурачок буде далі фоточки постити?
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24.11.2021 19:16
+7
Дивлюся на ФБ, а куди поділися наліпки «Зе» на аватарках?
Чому я їх не бачу….?!
Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
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24.11.2021 19:18
+4
Президенту Польщі треба бути уважним-з ким та що обговорювати,щоб це не столо відомо запарєбрікам...
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24.11.2021 19:22
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як Пуйло нападе, наш дурачок буде далі фоточки постити?
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24.11.2021 19:16 Відповісти
Дивлюся на ФБ, а куди поділися наліпки «Зе» на аватарках?
Чому я їх не бачу….?!
Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
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24.11.2021 19:18 Відповісти
як не викаблучуйся, а зріст нікуди не дінеш
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24.11.2021 19:18 Відповісти
Президенту Польщі треба бути уважним-з ким та що обговорювати,щоб це не столо відомо запарєбрікам...
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24.11.2021 19:22 Відповісти
Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл!
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24.11.2021 19:37 Відповісти
Я? Пожалуй, князь. А что тут удивительного?
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24.11.2021 19:36 Відповісти
вибирали ... думали повидло, виявилося гівно

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24.11.2021 19:45 Відповісти
Президента Польши знаю, а вот президента Украины, простите - нет!!! Бегал там какой-то без штанов, терся членом о рояль, неужели он!!!!!
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24.11.2021 19:46 Відповісти
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24.11.2021 19:53 Відповісти
Дружба с Польшей - отлично.
Но Зе мог бы и разобраться, как агенты раши удалили из его окружения всех проевропейских и окружили Зе - ермаками, татаровыми, шурмой и т д и другими пророссийскими агентами
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24.11.2021 19:56 Відповісти
Якщо ще беню з д'єрьмаком додати , то будуть 10 нєгрітят. Ну що ж, почекаємо...
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24.11.2021 20:08 Відповісти
какой же он недомерок...
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24.11.2021 19:57 Відповісти
На красной дорожке без д'ерьмака?!
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24.11.2021 20:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6FaScvXF52E


А что еще буратина на ниточках может предложить?
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24.11.2021 20:25 Відповісти
Фото где почётный караул---напомнило старинную детскую мульку эпохи совка---*Дядя Стёпа---достань горобчика*.
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24.11.2021 20:58 Відповісти
 
 