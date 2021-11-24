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Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання
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Володимир Зеленський повідомив про створення подальшого плану щодо розв'язання двосторонніх та міжнародних питань разом з польським колегою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про результати розмови з Анджеєм Дудою Президент України повідомив у твіттері.
"Провів плідну телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань", - вказав Зеленський.
Топ коментарі
+7 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар24.11.2021 19:16
+7 Лилия Стацкая
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+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.11.2021 19:22
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Чому я їх не бачу….?!
Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
Но Зе мог бы и разобраться, как агенты раши удалили из его окружения всех проевропейских и окружили Зе - ермаками, татаровыми, шурмой и т д и другими пророссийскими агентами
А что еще буратина на ниточках может предложить?