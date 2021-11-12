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Новини
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КДБ Білорусі керує гібридною атакою на Польщу, - Дуда

КДБ Білорусі керує гібридною атакою на Польщу, - Дуда

На цьому у телезверненні до польського народу у День незалежності Польщі наголосив президент РП Анджей Дуда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою (Лукашенка – ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі",- підкреслив Дуда.

Він додав, що це є результатом послідовної та запланованої політики режиму Лукашенка, який не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів в РБ, репресіями і пострілами у своїх громадян, ув’язненням тисяч представників опозиції, очевидним порушенням прав людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дітей мігрантів формують у групи для пропагандистської діяльності, - спецслужби Польщі. ВIДЕО

Дуда повідомив, що в День незалежності Польщі побував на кордоні з Білоруссю, де від себе й усіх поляків подякував прикордонникам, поліціянтам, військовим та представникам інших служб за захист кордону країни.

Президент закликав польських політиків і журналістів бути відповідальними, оскільки від їхніх слів залежить те, що відбуватиметься надалі на кордоні та чи суспільство у цій ситуації ставатиме сильнішим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Білоруссю треба негайно розгорнути війська, бо міграційна криза - це частина гібридної агресії Кремля, - Порошенко

Дуда також зауважив, що польська сторона декларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам з білоруського боку кордону. Утім, режим Лукашенка весь час відкидає цю пропозицію.

Президент РП запевнив, що він весь час перебуває у контакті з лідерами країн регіону, партнерами по ЄС і НАТО і вони декларують Варшаві свою підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда наполягає на забороні польотів над країнами ЄС для авіакомпаній, які доставляють мігрантів в Білорусь, - Моравецький

Автор: 

мігранти (1108) Польща (8489) КДБ Білорусі (57) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+6
Теперь Польша чувствует себя в шкуре Украины 2014 года. Вся Европа - озабочена, взволнована, глубоко обеспокоена.
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12.11.2021 00:56
+5
Он хотел сказать, ФСБ РФ?
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12.11.2021 00:39
+4
Хих, ...КДБ Беларуси всего лишь кукла на ниточках! А все ниточки ведут к ФСБ России.
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12.11.2021 07:39
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Он хотел сказать, ФСБ РФ?
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12.11.2021 00:39 Відповісти
У Кэй-Джи-Би длинные руки.
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12.11.2021 00:49 Відповісти
Когда-то у Гестапо были длинные руки, но обломались зубы...
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12.11.2021 06:07 Відповісти
Пыли длинные руки, но протянули ноги.
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12.11.2021 07:46 Відповісти
Был еще австрийский художник, не выдержал нагругательств со стороны "руссиш варварс".
Застрелился.
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12.11.2021 13:56 Відповісти
Теперь Польша чувствует себя в шкуре Украины 2014 года. Вся Европа - озабочена, взволнована, глубоко обеспокоена.
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12.11.2021 00:56 Відповісти
На Польшу рашисты напали ещё до Украины, в 2010! Память как у рыбки?
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12.11.2021 07:48 Відповісти
Тепер і білоруси стануть в світі такими ж "чумними" як і кацапи. Відмовились від своєї мови, культури, релігії і замінили все це кацапським новодєлом. Одне бульбашне чмо поставило раком цілу країну під *****. І країна погодилась "за шмат гнилої ковбаси"....
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12.11.2021 00:59 Відповісти
Дізнаються тепер яка вона "обеспокоенность" від Європи.
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12.11.2021 05:45 Відповісти
Справа тут не тільки в Лукашенко. Біларуси зовсім інші ніж українці. Більшість їх вважають московитів братами і навіть одним народом. Серед дисидентів часів СССР не було ні одного біларуса.

При СССР вони вважали українців (особливо хто говорив українською мовою) націоналістами й бандерівцями. Не думаю, що зараз щось радикально змінилось.

Думаю, що повна демократія для них шкідлива. При черговому підвищенні ціни на газ, на референдумі можуть проголосувати за входження біларусі в склад московії.

Тільки час проведений біларусами при своїй державності може змінити біларусів. Думаю, що їм необхідно ще років 30.
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12.11.2021 07:01 Відповісти
Думаю, що вони не зовсім винні, що вони такі. Імперія їх протиставляла українцям. Брестская крепость, беларусские партизаны і т.п.
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12.11.2021 07:06 Відповісти
Тому для Біларусі краще принцип "тихше їдеш далі будеш".
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12.11.2021 07:19 Відповісти
Здесь много поклонников шоу Скабеевой, Соловьева. По части симпатий/антипатий как и где нибудь в Харьковской области. Есть за Россию, есть голоса против.
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12.11.2021 08:56 Відповісти
Хих, ...КДБ Беларуси всего лишь кукла на ниточках! А все ниточки ведут к ФСБ России.
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12.11.2021 07:39 Відповісти
А от ФСБ России одна большая ниточка тянется к МП(Мировое правительство = место печати),куда они из разных центров они подходят.И вот там виртуозный жестокий ударник-барабаньщик,сидя на весах-равновесах,бьет по ним взависимости от ситуаций.А мы все молчим и едим.
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12.11.2021 09:26 Відповісти
Колись це МП звалося комінтерн
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12.11.2021 10:12 Відповісти
Может быть.Но сейчас где они сидят -никто не знает.Может часть на яхте Абрамовича,где полно бриллиантов,ее охраняет ПВО и даже спутники.все время она в море.
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12.11.2021 10:22 Відповісти
Повторюю-вуха та довгий лапотний ніс стирчать з бункеру,тільки з відти...
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12.11.2021 07:45 Відповісти
а гебней из беларашЫ рулит ********** гебня, потому, как уровень беларашинской гебни ниже дна. но евротолерасты из-за трубы этого всего не видят.
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12.11.2021 08:16 Відповісти
А кто руководит КГБ Беларуси? Моравецкий сразу заявил что это Кремль руководт мигрантами, а Дуда меньжуется, хочет понравиться московским кураторам
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12.11.2021 08:21 Відповісти
Некоторые аналитики в Беларуси пишут, что у КГБ нет ресурсов для мониторинга ситуации на Ближнем Востоке. Инфу сливает Россия, например, используя противоречия между курдами и правительством Ирака. Последнему якобы выгодно показать неспособность сепаратистов заботиться о своих гражданах.
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12.11.2021 08:42 Відповісти
Ресурси є у бензоколонки
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12.11.2021 10:14 Відповісти
Там кацапы всем руководят.
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12.11.2021 08:53 Відповісти
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"

Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака
совершать вооруженные нападения на польской границе.
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12.11.2021 10:37 Відповісти
 
 