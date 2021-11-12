КДБ Білорусі керує гібридною атакою на Польщу, - Дуда

На цьому у телезверненні до польського народу у День незалежності Польщі наголосив президент РП Анджей Дуда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою (Лукашенка – ред.), щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі",- підкреслив Дуда.

Він додав, що це є результатом послідовної та запланованої політики режиму Лукашенка, який не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів в РБ, репресіями і пострілами у своїх громадян, ув’язненням тисяч представників опозиції, очевидним порушенням прав людини.

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Дуда повідомив, що в День незалежності Польщі побував на кордоні з Білоруссю, де від себе й усіх поляків подякував прикордонникам, поліціянтам, військовим та представникам інших служб за захист кордону країни.

Президент закликав польських політиків і журналістів бути відповідальними, оскільки від їхніх слів залежить те, що відбуватиметься надалі на кордоні та чи суспільство у цій ситуації ставатиме сильнішим.

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Дуда також зауважив, що польська сторона декларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам з білоруського боку кордону. Утім, режим Лукашенка весь час відкидає цю пропозицію.

Президент РП запевнив, що він весь час перебуває у контакті з лідерами країн регіону, партнерами по ЄС і НАТО і вони декларують Варшаві свою підтримку.

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