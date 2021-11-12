КГБ Беларуси руководит гибридной атакой на Польшу, - Дуда

Об этом в телеобращении к польскому народу в День независимости Польши отметил президент РП Анджей Дуда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, которой руководит КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо используются диктатурой (Лукашенко. – Ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в РБ, репрессиями и выстрелами в своих граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человек.

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Дуда сообщил, что в День независимости Польши побывал на границе с Беларусью, где от себя и всех поляков поблагодарил пограничников, полицейских, военных и представителей других служб за защиту границы страны.

Президент призвал польских политиков и журналистов быть ответственными, поскольку от их слов зависит то, что будет происходить в дальнейшем на границе и будет ли общество в этой ситуации становиться сильнее.

Дуда также отметил, что польская сторона декларировала готовность предоставить гуманитарную помощь мигрантам с белорусской стороны границы. Впрочем, режим Лукашенко все время отвергает это предложение.

Президент РП заверил, что он постоянно находится в контакте с лидерами стран региона, партнерами по ЕС и НАТО, и они декларируют Варшаве свою поддержку.

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