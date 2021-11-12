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Новости
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КГБ Беларуси руководит гибридной атакой на Польшу, - Дуда

КГБ Беларуси руководит гибридной атакой на Польшу, - Дуда

Об этом в телеобращении к польскому народу в День независимости Польши отметил президент РП Анджей Дуда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, которой руководит КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо используются диктатурой (Лукашенко. – Ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в РБ, репрессиями и выстрелами в своих граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человек.

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Дуда сообщил, что в День независимости Польши побывал на границе с Беларусью, где от себя и всех поляков поблагодарил пограничников, полицейских, военных и представителей других служб за защиту границы страны.

Президент призвал польских политиков и журналистов быть ответственными, поскольку от их слов зависит то, что будет происходить в дальнейшем на границе и будет ли общество в этой ситуации становиться сильнее.

Дуда также отметил, что польская сторона декларировала готовность предоставить гуманитарную помощь мигрантам с белорусской стороны границы. Впрочем, режим Лукашенко все время отвергает это предложение.

Президент РП заверил, что он постоянно находится в контакте с лидерами стран региона, партнерами по ЕС и НАТО, и они декларируют Варшаве свою поддержку.

Также читайте: Польша не нуждается в поддержке НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью, - Дуда

Автор: 

мигранты (980) Польша (8405) КГБ Беларуси (65) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+6
Теперь Польша чувствует себя в шкуре Украины 2014 года. Вся Европа - озабочена, взволнована, глубоко обеспокоена.
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12.11.2021 00:56
+5
Он хотел сказать, ФСБ РФ?
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12.11.2021 00:39
+4
Хих, ...КДБ Беларуси всего лишь кукла на ниточках! А все ниточки ведут к ФСБ России.
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12.11.2021 07:39
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Он хотел сказать, ФСБ РФ?
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12.11.2021 00:39 Ответить
У Кэй-Джи-Би длинные руки.
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12.11.2021 00:49 Ответить
Когда-то у Гестапо были длинные руки, но обломались зубы...
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12.11.2021 06:07 Ответить
Пыли длинные руки, но протянули ноги.
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12.11.2021 07:46 Ответить
Был еще австрийский художник, не выдержал нагругательств со стороны "руссиш варварс".
Застрелился.
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12.11.2021 13:56 Ответить
Теперь Польша чувствует себя в шкуре Украины 2014 года. Вся Европа - озабочена, взволнована, глубоко обеспокоена.
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12.11.2021 00:56 Ответить
На Польшу рашисты напали ещё до Украины, в 2010! Память как у рыбки?
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12.11.2021 07:48 Ответить
Тепер і білоруси стануть в світі такими ж "чумними" як і кацапи. Відмовились від своєї мови, культури, релігії і замінили все це кацапським новодєлом. Одне бульбашне чмо поставило раком цілу країну під *****. І країна погодилась "за шмат гнилої ковбаси"....
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12.11.2021 00:59 Ответить
Дізнаються тепер яка вона "обеспокоенность" від Європи.
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12.11.2021 05:45 Ответить
Справа тут не тільки в Лукашенко. Біларуси зовсім інші ніж українці. Більшість їх вважають московитів братами і навіть одним народом. Серед дисидентів часів СССР не було ні одного біларуса.

При СССР вони вважали українців (особливо хто говорив українською мовою) націоналістами й бандерівцями. Не думаю, що зараз щось радикально змінилось.

Думаю, що повна демократія для них шкідлива. При черговому підвищенні ціни на газ, на референдумі можуть проголосувати за входження біларусі в склад московії.

Тільки час проведений біларусами при своїй державності може змінити біларусів. Думаю, що їм необхідно ще років 30.
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12.11.2021 07:01 Ответить
Думаю, що вони не зовсім винні, що вони такі. Імперія їх протиставляла українцям. Брестская крепость, беларусские партизаны і т.п.
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12.11.2021 07:06 Ответить
Тому для Біларусі краще принцип "тихше їдеш далі будеш".
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12.11.2021 07:19 Ответить
Здесь много поклонников шоу Скабеевой, Соловьева. По части симпатий/антипатий как и где нибудь в Харьковской области. Есть за Россию, есть голоса против.
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12.11.2021 08:56 Ответить
Хих, ...КДБ Беларуси всего лишь кукла на ниточках! А все ниточки ведут к ФСБ России.
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12.11.2021 07:39 Ответить
А от ФСБ России одна большая ниточка тянется к МП(Мировое правительство = место печати),куда они из разных центров они подходят.И вот там виртуозный жестокий ударник-барабаньщик,сидя на весах-равновесах,бьет по ним взависимости от ситуаций.А мы все молчим и едим.
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12.11.2021 09:26 Ответить
Колись це МП звалося комінтерн
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12.11.2021 10:12 Ответить
Может быть.Но сейчас где они сидят -никто не знает.Может часть на яхте Абрамовича,где полно бриллиантов,ее охраняет ПВО и даже спутники.все время она в море.
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12.11.2021 10:22 Ответить
Повторюю-вуха та довгий лапотний ніс стирчать з бункеру,тільки з відти...
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12.11.2021 07:45 Ответить
а гебней из беларашЫ рулит ********** гебня, потому, как уровень беларашинской гебни ниже дна. но евротолерасты из-за трубы этого всего не видят.
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12.11.2021 08:16 Ответить
А кто руководит КГБ Беларуси? Моравецкий сразу заявил что это Кремль руководт мигрантами, а Дуда меньжуется, хочет понравиться московским кураторам
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12.11.2021 08:21 Ответить
Некоторые аналитики в Беларуси пишут, что у КГБ нет ресурсов для мониторинга ситуации на Ближнем Востоке. Инфу сливает Россия, например, используя противоречия между курдами и правительством Ирака. Последнему якобы выгодно показать неспособность сепаратистов заботиться о своих гражданах.
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12.11.2021 08:42 Ответить
Ресурси є у бензоколонки
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12.11.2021 10:14 Ответить
Там кацапы всем руководят.
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12.11.2021 08:53 Ответить
"Тройки смерти" и терракты: Путин готовит Европе "веселое Рождество"

Белорусский режим готовил боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС
Беларусь при поддержке ГРУ России обучила специально отобранных боевиков из Афганистана и Ирака
совершать вооруженные нападения на польской границе.
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12.11.2021 10:37 Ответить
 
 