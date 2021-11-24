РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13984 посетителя онлайн
Новости За рубежом
10 701 37
война (46939) Путин (29870) Россия (91316) Донбасс (26945) Евросоюз (15905) Шарль Мишель (212)

Мишель – Путину: Это Россия ответственна за мирное урегулирование на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мишель – Путину: Это Россия ответственна за мирное урегулирование на Донбассе

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская сторона несет ответственность за мирное урегулирование на востоке Украины.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я напомнил, что Россия несет ответственность за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", – написал Мишель.

Также, по словам главы Евросовета, в разговоре с Путиным он затронул тему "заинтересованности ЕС в устойчивом мире между Арменией и Азербайджаном".

Глава Евросовета напомнил и о том, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, которые находятся вблизи Украины.

"ЕС внимательно наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность", - написал Мишель.

Читайте также: Москва может атаковать, чтобы сделать более сговорчивыми Киев, Вашингтон, Брюссель и Берлин, - нардеп от "Голоса" Рахманин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
24.11.2021 19:41
+12
"Мирне врегулювання на Донбасі" неможливе в принципі. Тільки військова операція на власній території і повна зачистка від сепаратистів та окупантів з **********. Все інше це пустопорожня брехня в простір яка вже лунає сім років... І що? Хіба що Зєлєнський "відгавкав" в України ще трошки землі на користь сєпаратистів... "Освободітєль" - _обане ЧМО...
показать весь комментарий
24.11.2021 19:44
+10
По ходу все уже высказались по этому поводу, только шмаркля с банковой молчит, собака!
показать весь комментарий
24.11.2021 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По ходу все уже высказались по этому поводу, только шмаркля с банковой молчит, собака!
показать весь комментарий
24.11.2021 19:39 Ответить
А що він висказав??? Що таке оце його "мирне врегулювання на сході України"? Йому що не сказали, що в нас восьмий рік йде війна з мокшами?
показать весь комментарий
24.11.2021 20:06 Ответить
Потому что про войну в Украине должен говорить Президент Украины, он же Верховный Главнокомандующий. А клован всем рассказывает что он увидел мир в глазах тупина.
показать весь комментарий
24.11.2021 21:14 Ответить
А заїжжена платівка добре оплачується? Нащот беньок *****?
Клован, всупереч вашим невдалим виходкам і звинуваченням у зрадництві, спромігся добитися більшого ніж попередній.
А признати це - значить забути назавжди про корито.
показать весь комментарий
24.11.2021 22:20 Ответить
Да, Андрюха, клован добился большего. Большего чего не смог сделать овощь. Не пиши тут больше за деньги.
показать весь комментарий
24.11.2021 22:23 Ответить
Так мені не платять. Бо я ні на кого не працюю.
Ті що бачили у кловані продовження чи покращену версію овоча, давно вже розібрались і не підтримують його у соцопитуваннях. тому і рейтинг "здувся". Так зрозуміло?
показать весь комментарий
24.11.2021 22:35 Ответить
Да согласен, бывают идиоты и сами по себе. Болезный, Вам бы лечится.
показать весь комментарий
24.11.2021 22:38 Ответить
Хоч чесно призався, що ти ідіот. Таке рідко буває. А взагалі ви кацапи такі тупі і передбачувані.
показать весь комментарий
24.11.2021 22:50 Ответить
Зебил, ото ты таке тупеньке. Почем за твой высер тебе платят хоть? Самочку свою можешь сводить в пиццерию? Или сам все хомячишь?
показать весь комментарий
24.11.2021 23:02 Ответить
А чего он добился? Разворовал бюджет?
показать весь комментарий
24.11.2021 22:42 Ответить
Ти вже подав позов до суду? Цікаво ознайомитись.
показать весь комментарий
24.11.2021 22:52 Ответить
100% своей прокурворше? Или руководителю ООО Бакланову, ныне главе СБУ? Ишо предложения есть? Только не из области фантастики
показать весь комментарий
25.11.2021 01:56 Ответить
полковнику никто не пишет не верит

и будущие 100 лет одиночества после Гааги
показать весь комментарий
24.11.2021 21:55 Ответить
все как Маркес прописал
показать весь комментарий
24.11.2021 22:01 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 19:41 Ответить
Где где, в Караганде.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:39 Ответить
Ответ не верный.
Ща в тренде говорить в Улан-Уде"
показать весь комментарий
24.11.2021 21:07 Ответить
в Нарьян-Маре больше солнца !
показать весь комментарий
24.11.2021 21:57 Ответить
"Мирне врегулювання на Донбасі" неможливе в принципі. Тільки військова операція на власній території і повна зачистка від сепаратистів та окупантів з **********. Все інше це пустопорожня брехня в простір яка вже лунає сім років... І що? Хіба що Зєлєнський "відгавкав" в України ще трошки землі на користь сєпаратистів... "Освободітєль" - _обане ЧМО...
показать весь комментарий
24.11.2021 19:44 Ответить
мирне врегулювання - от воно ....- ******* сильна МОТИВАНА Армія ...

а от і приклад...

Иранская армия массово пересела на квадроциклы. Фото
В современной войне на первый план выходят силы быстрого реагирования, - отметил иранский министр обороны. Надо отметить, что по уровню использования квадроциклов и другой мототехники иранская армия становится одним из лидеров в мире.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:49 Ответить
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=33259
показать весь комментарий
24.11.2021 19:50 Ответить
ага как то избирательно мы не мы но да и нет.. я о России и к Донбассу войска вроде как ее потом нет то ополченцы..... а захватили урус шайтана в форме в плен.... ой ой вэй вэй отдайте ГРАЖДАНИНА РОССИИ нам обратно.... вопрос --а что воно у форме заблукало так далеко...ответ Кремпульки--- да вы не так поняли и да то наш и не наш.... он борется с бандеровским и фашистким режимом в Украине????!!(без комментариев).... Крым наш Украины аль Российский Россия--даже угрожает-- кто будет оспаривать факт- то Крым наш (РФ) будет сидеть в Магадане ...но вот к Украине подают иски в суды- жалобы- мол почему Украина не дает нам воду или (и) не продает А ПРОСТО НЕ ХОТИМ И ТОЧКА.... и так по всем вопросам нет ребята не с дураком нельзя связыватсья...а с кацапом оленеводом по кличке Х..ло..
показать весь комментарий
24.11.2021 21:00 Ответить
Таки НІКОЛИ у очільників ЄС,на превеликий жаль,не виростуть яйця,як і у нашого гундосого ЗЕшмарклі-офшорно-оманської. Таке ж мекання і загравання з х#лом. Тьфу...
показать весь комментарий
24.11.2021 20:16 Ответить
Это мекание и заигрывание называется дипломатией, с помощью которой принято разрешать подобные конфликты. Диванным экспертам это не нравится, потому что им подавай экшн и мясо под бутерброд
показать весь комментарий
25.11.2021 07:53 Ответить
Оце і є відповідь "експерДа",який лежачи на канапі жує "бутєрбротсмясам".
показать весь комментарий
25.11.2021 10:41 Ответить
Спасибо, полет Вашей мысли теперь ясен...
показать весь комментарий
25.11.2021 11:41 Ответить
ЇжТЕ - не обляпайтеся)
показать весь комментарий
25.11.2021 12:56 Ответить
Мишель, а ведь он на тебя х... положил. И будет ложить пока вы свои сопли жуёте.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:38 Ответить
Кацапский ответ очевиден-"ЭТАНИМЫ ВЫВСЁВРЕТЕ". Чем скорее европейцы поймут что свинорусы делают из них идиотов просто ради принципа--тем лучше для самих же европейцев.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:40 Ответить
О Мішель-так ти геній...
показать весь комментарий
24.11.2021 20:40 Ответить
Вони досі вірять у "стабільності " з дикими, шизонутими рашисстами.... пздц!
показать весь комментарий
24.11.2021 20:40 Ответить
киььом
показать весь комментарий
24.11.2021 20:44 Ответить
Когда Наполеон мочил в сортире РАБссию от Смоленска до Бородино,дуже шукав тоді де росте зерно та фураж з водою на РАБсії..та так й не знайшов...що жрали їли моцкалі Великий Імператор так й не зрозумів..

Сегодня уровень подачи социальной воды в дома и квартиры на РАБссии 43 % населения...а прошло 209 лет
показать весь комментарий
24.11.2021 20:49 Ответить
Хорошее сообщение из Британии...

на судоверфях соединенного Королевства для Украины построят крутой морской военный крейсер...,слава Богу что не подлодку Курск или сраный истрибитель СУ-57
показать весь комментарий
24.11.2021 20:57 Ответить
И в какую сумму обойдется крутой крейсер?
показать весь комментарий
24.11.2021 21:43 Ответить
Без России тут в принципе нечего урегулировать, ни мирно, ни иначе, она вторглась, конец.
показать весь комментарий
24.11.2021 23:17 Ответить
Если Путин нападет, я вас что больше не увижу?
показать весь комментарий
25.11.2021 00:54 Ответить
 
 