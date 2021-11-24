Мишель – Путину: Это Россия ответственна за мирное урегулирование на Донбассе

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская сторона несет ответственность за мирное урегулирование на востоке Украины.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я напомнил, что Россия несет ответственность за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", – написал Мишель.

Также, по словам главы Евросовета, в разговоре с Путиным он затронул тему "заинтересованности ЕС в устойчивом мире между Арменией и Азербайджаном".

Глава Евросовета напомнил и о том, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, которые находятся вблизи Украины.

"ЕС внимательно наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность", - написал Мишель.

Читайте также: Москва может атаковать, чтобы сделать более сговорчивыми Киев, Вашингтон, Брюссель и Берлин, - нардеп от "Голоса" Рахманин