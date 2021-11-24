Мішель - Путіну: Це Росія відповідальна за мирне врегулювання на Донбасі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що російська сторона несе відповідальність за мирне врегулювання на сході України.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я нагадав, що Росія несе відповідальність за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.
Також, за словами голови Євроради, у розмові з Путіним він торкнувся теми "зацікавленості ЄС у стійкому мирі між Вірменією та Азербайджаном".
Глава Євроради нагадав і про те, що Брюссель уважно стежить за російськими військами, які знаходяться поблизу України.
"ЄС уважно спостерігає за нарощуванням російських сил уздовж кордону з Україною. Життєво важливо забезпечити деескалацію та стабільність", - написав Мішель.
Будь ласка, зачекайте...
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