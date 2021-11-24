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Мішель - Путіну: Це Росія відповідальна за мирне врегулювання на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мішель - Путіну: Це Росія відповідальна за мирне врегулювання на Донбасі

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що російська сторона несе відповідальність за мирне врегулювання на сході України.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нагадав, що Росія несе відповідальність за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.

Також, за словами голови Євроради, у розмові з Путіним він торкнувся теми "зацікавленості ЄС у стійкому мирі між Вірменією та Азербайджаном".

Глава Євроради нагадав і про те, що Брюссель уважно стежить за російськими військами, які знаходяться поблизу України.

Також читайте: Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну

"ЄС уважно спостерігає за нарощуванням російських сил уздовж кордону з Україною. Життєво важливо забезпечити деескалацію та стабільність", - написав Мішель.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
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24.11.2021 19:41
+12
"Мирне врегулювання на Донбасі" неможливе в принципі. Тільки військова операція на власній території і повна зачистка від сепаратистів та окупантів з **********. Все інше це пустопорожня брехня в простір яка вже лунає сім років... І що? Хіба що Зєлєнський "відгавкав" в України ще трошки землі на користь сєпаратистів... "Освободітєль" - _обане ЧМО...
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24.11.2021 19:44
+10
По ходу все уже высказались по этому поводу, только шмаркля с банковой молчит, собака!
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24.11.2021 19:39
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По ходу все уже высказались по этому поводу, только шмаркля с банковой молчит, собака!
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24.11.2021 19:39 Відповісти
А що він висказав??? Що таке оце його "мирне врегулювання на сході України"? Йому що не сказали, що в нас восьмий рік йде війна з мокшами?
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24.11.2021 20:06 Відповісти
Потому что про войну в Украине должен говорить Президент Украины, он же Верховный Главнокомандующий. А клован всем рассказывает что он увидел мир в глазах тупина.
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24.11.2021 21:14 Відповісти
А заїжжена платівка добре оплачується? Нащот беньок *****?
Клован, всупереч вашим невдалим виходкам і звинуваченням у зрадництві, спромігся добитися більшого ніж попередній.
А признати це - значить забути назавжди про корито.
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24.11.2021 22:20 Відповісти
Да, Андрюха, клован добился большего. Большего чего не смог сделать овощь. Не пиши тут больше за деньги.
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24.11.2021 22:23 Відповісти
Так мені не платять. Бо я ні на кого не працюю.
Ті що бачили у кловані продовження чи покращену версію овоча, давно вже розібрались і не підтримують його у соцопитуваннях. тому і рейтинг "здувся". Так зрозуміло?
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24.11.2021 22:35 Відповісти
Да согласен, бывают идиоты и сами по себе. Болезный, Вам бы лечится.
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24.11.2021 22:38 Відповісти
Хоч чесно призався, що ти ідіот. Таке рідко буває. А взагалі ви кацапи такі тупі і передбачувані.
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24.11.2021 22:50 Відповісти
Зебил, ото ты таке тупеньке. Почем за твой высер тебе платят хоть? Самочку свою можешь сводить в пиццерию? Или сам все хомячишь?
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24.11.2021 23:02 Відповісти
А чего он добился? Разворовал бюджет?
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24.11.2021 22:42 Відповісти
Ти вже подав позов до суду? Цікаво ознайомитись.
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24.11.2021 22:52 Відповісти
100% своей прокурворше? Или руководителю ООО Бакланову, ныне главе СБУ? Ишо предложения есть? Только не из области фантастики
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25.11.2021 01:56 Відповісти
полковнику никто не пишет не верит

и будущие 100 лет одиночества после Гааги
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24.11.2021 21:55 Відповісти
все как Маркес прописал
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24.11.2021 22:01 Відповісти
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24.11.2021 19:41 Відповісти
Где где, в Караганде.
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24.11.2021 20:39 Відповісти
Ответ не верный.
Ща в тренде говорить в Улан-Уде"
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24.11.2021 21:07 Відповісти
в Нарьян-Маре больше солнца !
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24.11.2021 21:57 Відповісти
"Мирне врегулювання на Донбасі" неможливе в принципі. Тільки військова операція на власній території і повна зачистка від сепаратистів та окупантів з **********. Все інше це пустопорожня брехня в простір яка вже лунає сім років... І що? Хіба що Зєлєнський "відгавкав" в України ще трошки землі на користь сєпаратистів... "Освободітєль" - _обане ЧМО...
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24.11.2021 19:44 Відповісти
мирне врегулювання - от воно ....- ******* сильна МОТИВАНА Армія ...

а от і приклад...

Иранская армия массово пересела на квадроциклы. Фото
В современной войне на первый план выходят силы быстрого реагирования, - отметил иранский министр обороны. Надо отметить, что по уровню использования квадроциклов и другой мототехники иранская армия становится одним из лидеров в мире.
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24.11.2021 19:49 Відповісти
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=33259
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24.11.2021 19:50 Відповісти
ага как то избирательно мы не мы но да и нет.. я о России и к Донбассу войска вроде как ее потом нет то ополченцы..... а захватили урус шайтана в форме в плен.... ой ой вэй вэй отдайте ГРАЖДАНИНА РОССИИ нам обратно.... вопрос --а что воно у форме заблукало так далеко...ответ Кремпульки--- да вы не так поняли и да то наш и не наш.... он борется с бандеровским и фашистким режимом в Украине????!!(без комментариев).... Крым наш Украины аль Российский Россия--даже угрожает-- кто будет оспаривать факт- то Крым наш (РФ) будет сидеть в Магадане ...но вот к Украине подают иски в суды- жалобы- мол почему Украина не дает нам воду или (и) не продает А ПРОСТО НЕ ХОТИМ И ТОЧКА.... и так по всем вопросам нет ребята не с дураком нельзя связыватсья...а с кацапом оленеводом по кличке Х..ло..
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24.11.2021 21:00 Відповісти
Таки НІКОЛИ у очільників ЄС,на превеликий жаль,не виростуть яйця,як і у нашого гундосого ЗЕшмарклі-офшорно-оманської. Таке ж мекання і загравання з х#лом. Тьфу...
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24.11.2021 20:16 Відповісти
Это мекание и заигрывание называется дипломатией, с помощью которой принято разрешать подобные конфликты. Диванным экспертам это не нравится, потому что им подавай экшн и мясо под бутерброд
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25.11.2021 07:53 Відповісти
Оце і є відповідь "експерДа",який лежачи на канапі жує "бутєрбротсмясам".
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25.11.2021 10:41 Відповісти
Спасибо, полет Вашей мысли теперь ясен...
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25.11.2021 11:41 Відповісти
ЇжТЕ - не обляпайтеся)
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25.11.2021 12:56 Відповісти
Мишель, а ведь он на тебя х... положил. И будет ложить пока вы свои сопли жуёте.
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24.11.2021 20:38 Відповісти
Кацапский ответ очевиден-"ЭТАНИМЫ ВЫВСЁВРЕТЕ". Чем скорее европейцы поймут что свинорусы делают из них идиотов просто ради принципа--тем лучше для самих же европейцев.
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24.11.2021 20:40 Відповісти
О Мішель-так ти геній...
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24.11.2021 20:40 Відповісти
Вони досі вірять у "стабільності " з дикими, шизонутими рашисстами.... пздц!
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24.11.2021 20:40 Відповісти
киььом
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24.11.2021 20:44 Відповісти
Когда Наполеон мочил в сортире РАБссию от Смоленска до Бородино,дуже шукав тоді де росте зерно та фураж з водою на РАБсії..та так й не знайшов...що жрали їли моцкалі Великий Імператор так й не зрозумів..

Сегодня уровень подачи социальной воды в дома и квартиры на РАБссии 43 % населения...а прошло 209 лет
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24.11.2021 20:49 Відповісти
Хорошее сообщение из Британии...

на судоверфях соединенного Королевства для Украины построят крутой морской военный крейсер...,слава Богу что не подлодку Курск или сраный истрибитель СУ-57
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24.11.2021 20:57 Відповісти
И в какую сумму обойдется крутой крейсер?
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24.11.2021 21:43 Відповісти
Без России тут в принципе нечего урегулировать, ни мирно, ни иначе, она вторглась, конец.
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24.11.2021 23:17 Відповісти
Если Путин нападет, я вас что больше не увижу?
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25.11.2021 00:54 Відповісти
 
 