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Словакия вводит двухнедельный локдаун

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Словакия вводит двухнедельный локдаун

Словакия прибегает к двухнедельному локдауну из-за стремительного роста уровня заболевания COVID-19. Ограничения вводят для всех – и вакцинированных, и невакцинированных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, министр экономики Словакии Ричарда Стулика заявил, что ограничения будут касаться всего населения, независимо от того, был ли человек вакцинирован.

Речь идет, в частности, о закрытии ресторанов и магазинов, не торгующих товарами первой необходимости.

О начале локдауна объявит премьер Эдуард Хегер, как только на заседании Кабмина согласуют все детали.

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Прибегнуть к кардинальным мерам Словакия вынуждена из-за того, что уровень госпитализации больных догоняет пик COVID-госпитализаций во время последней волны пандемии. Тогда он составлял около 3800 человек, а сейчас - 3200.

По состоянию на 23 ноября правительство Словакии констатировало критический уровень больных коронавирусом - более 10 000 новых случаев заболевания в сутки. Эта цифра сопоставима с количеством украинских трудовых мигрантов в этой стране в 2018 году.
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Топ комментарии
+11
Вакцинация не освобождает от наказания)
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24.11.2021 20:29
+11
А чого росте захворюваність в країнах з високим відсотком вакцинації?
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24.11.2021 20:50
+8
Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
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24.11.2021 22:08
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сколько там вакцинированных, кто в курсе?
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24.11.2021 20:06 Ответить
47.75% населения
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24.11.2021 20:14 Ответить
https://covidvax.live/location/svk
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24.11.2021 20:16 Ответить
В странах бывшего соцлагеря всегда мало вакцинированных
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24.11.2021 20:20 Ответить
Бо тупі. Інакше не пояснити.
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24.11.2021 20:29 Ответить
Слабо вакцинируются сейчас села в горах - потому там много больных.
а Словакия - страна горная
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24.11.2021 20:44 Ответить
ну и как они в горах умудряются заражаться? это же не Киев и др. миллионники с битком забитым транспортом и скученностью населения...
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24.11.2021 21:15 Ответить
Без масок ходят , руки не стерилизуют
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24.11.2021 21:41 Ответить
совки , потому что!
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24.11.2021 21:49 Ответить
А чого росте захворюваність в країнах з високим відсотком вакцинації?
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24.11.2021 20:50 Ответить
Бо тупі
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24.11.2021 20:55 Ответить
Зате смертність не росте. Відчуваєте різницю?
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24.11.2021 20:57 Ответить
У них еще все в переди
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24.11.2021 21:23 Ответить
Вы смотрите что у вас в доме делается- Украина третья в мире по смертности
ТРЕТЬЯ В МИРЕ !!!!
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24.11.2021 22:13 Ответить
Ты то тут вообще что делаешь?иди смотри что у тебя дома делается,ах да у таких как ты нет дома
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25.11.2021 06:06 Ответить
Вакцинация не освобождает от наказания)
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24.11.2021 20:29 Ответить
Теперь я понимаю почему они гоев называют животные, а выглядят они как люди, чтобы им не противно было на гоев смотреть. По телику показать что сто тыщь в день заболевают и гои сами друг друга будут контролировать
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24.11.2021 20:37 Ответить
Президент Словакии Чапутова ( учись Зе😀) лично позавчера посетила ковидные больницы в центре Словакии и общалась с врачами. Не хватает персонала . Потому решили идти в лок даун , чтобы уменьшить нагрузку на врачей .
Сегодня дети из школы забирали книги и вещи - скорее всего закроют школы на днях и перейдут на он Лайн до Рождества
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24.11.2021 20:48 Ответить
Наше зе тільки по пабах та ресторанах ходить.
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24.11.2021 21:00 Ответить
Дети в Словакии учатся в школе
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24.11.2021 22:01 Ответить
Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
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24.11.2021 22:08 Ответить
😀
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24.11.2021 22:11 Ответить
А я 10 января собрался в Словакию лететь...,тааак быстро отменили ЛОХдаун...
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24.11.2021 21:51 Ответить
В январе отменят 😀. Все будут летать.
на сегодня все работает , кроме магазинов одежды , мебели .

рестораны работают на вынос
нотариусы работают
супермаркеты работают
Похоже , что закрыли из-за Чёрной пятницы , бо не смогут контролировать толпу
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24.11.2021 22:00 Ответить
А з он-лайн розпродажами у Словаччині не знайомі?
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25.11.2021 06:33 Ответить
Знайомі . І активно використовуєм
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25.11.2021 07:42 Ответить
2025-й рік:
- Мамо! А хто мій тато?
- Не знаю, доню! Тоді була пандемія і всі були у масках ...
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24.11.2021 21:56 Ответить
 
 