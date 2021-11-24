Словакия вводит двухнедельный локдаун

Словакия прибегает к двухнедельному локдауну из-за стремительного роста уровня заболевания COVID-19. Ограничения вводят для всех – и вакцинированных, и невакцинированных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, министр экономики Словакии Ричарда Стулика заявил, что ограничения будут касаться всего населения, независимо от того, был ли человек вакцинирован.

Речь идет, в частности, о закрытии ресторанов и магазинов, не торгующих товарами первой необходимости.

О начале локдауна объявит премьер Эдуард Хегер, как только на заседании Кабмина согласуют все детали.

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Прибегнуть к кардинальным мерам Словакия вынуждена из-за того, что уровень госпитализации больных догоняет пик COVID-госпитализаций во время последней волны пандемии. Тогда он составлял около 3800 человек, а сейчас - 3200.

По состоянию на 23 ноября правительство Словакии констатировало критический уровень больных коронавирусом - более 10 000 новых случаев заболевания в сутки. Эта цифра сопоставима с количеством украинских трудовых мигрантов в этой стране в 2018 году.