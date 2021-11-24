Словакия вводит двухнедельный локдаун
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Словакия прибегает к двухнедельному локдауну из-за стремительного роста уровня заболевания COVID-19. Ограничения вводят для всех – и вакцинированных, и невакцинированных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, министр экономики Словакии Ричарда Стулика заявил, что ограничения будут касаться всего населения, независимо от того, был ли человек вакцинирован.
Речь идет, в частности, о закрытии ресторанов и магазинов, не торгующих товарами первой необходимости.
О начале локдауна объявит премьер Эдуард Хегер, как только на заседании Кабмина согласуют все детали.
Прибегнуть к кардинальным мерам Словакия вынуждена из-за того, что уровень госпитализации больных догоняет пик COVID-госпитализаций во время последней волны пандемии. Тогда он составлял около 3800 человек, а сейчас - 3200.
По состоянию на 23 ноября правительство Словакии констатировало критический уровень больных коронавирусом - более 10 000 новых случаев заболевания в сутки. Эта цифра сопоставима с количеством украинских трудовых мигрантов в этой стране в 2018 году.
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а Словакия - страна горная
ТРЕТЬЯ В МИРЕ !!!!
Сегодня дети из школы забирали книги и вещи - скорее всего закроют школы на днях и перейдут на он Лайн до Рождества
на сегодня все работает , кроме магазинов одежды , мебели .
рестораны работают на вынос
нотариусы работают
супермаркеты работают
Похоже , что закрыли из-за Чёрной пятницы , бо не смогут контролировать толпу
- Мамо! А хто мій тато?
- Не знаю, доню! Тоді була пандемія і всі були у масках ...