Вакцинированные от COVID-19 не должны игнорировать меры безопасности, – ВОЗ
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Вакцины от коронавируса вселяют в людей "ложное чувство безопасности".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких мер.
"Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу вируса", - подчеркнул Гебрейесус.
В то же время, добавил гендиректор ВОЗ, до появления дельта-штамма прививки снижали передачу инфекции примерно на 60%, после появления показатель снизился примерно до 40%.
Топ комментарии
+33 Erlich Bachman
показать весь комментарий24.11.2021 17:43
+15 joker avto
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+8 Речь Брежнева
показать весь комментарий24.11.2021 19:11
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В этой фразе прекрасно всё
Вакцины от гриппа не существует, есть иммунизаторы от некоторых штаммов гриппа, а штаммов не меньше двухсот.
На счет сверхприбыли Карла Маркса тоже никто не отменял (и медицинских корпораций в том числе)
А насчет электричества я тоже против того чтобы у меня под окнами стояла трансформаторная подстанция 110 кВ, а в окна были направлены излучатели соты стоящей в 10м от меня
Но - инквизиторы будущего будут называть свои жертвы "антиваксерами" - это тогда же еще было сказано.
Это тот ляшко, который посещение парков запрещал в прошлом апреле по его собственному признанию, чтобы запугать.
Выводы делайте сами
Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
Часть1
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
Часть2
https://rumble.com/vjrt6l--.-2.html
Вакцины не спасли человечество
https://antiscientism.livejournal.com/28981.html
Относительная частота посещений кабинетов и совокупная частота выставленных диагнозов по оси вакцинации(стр.13)
https://www.ar25.org/sites/default/files/ijerph-17-08674-v3.pdf
В текущем исследовании оцениваются общие результаты пациентов в возрасте от 2 месяцев до 10,4 лет детей, которые не были вакцинированы(561), по сравнению с теми, кто был вакцинирован(2763).
https://novids.com/video/38702407_456246615
Коронавирус ставит новые рекорды в Южной Корее не смотря на то, что почти всё взрослое население вакцинировано
https://techwork.livejournal.com/1085814.html
98%+ взрослого населения
82,42 % всего населения.
https://www.facebook.com/achirkovru/videos/456128369372187/
Новый анализ VAERS выявил сотни серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной от COVID, о которых умалчивают CDC и FDA.
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
По состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано больше неблагоприятных событий, связанных с вакциной COVID, чем со всеми 70+ вакцинами вместе взятыми с тех пор, как 30 лет назад начали отслеживать неблагоприятные события.
VAERS is co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/