РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13984 посетителя онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
3 338 68
вакцина (3815) ВОЗ (773) Гебрейесус (158)

Вакцинированные от COVID-19 не должны игнорировать меры безопасности, – ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинированные от COVID-19 не должны игнорировать меры безопасности, – ВОЗ

Вакцины от коронавируса вселяют в людей "ложное чувство безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких мер.

"Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу вируса", - подчеркнул Гебрейесус.

В то же время, добавил гендиректор ВОЗ, до появления дельта-штамма прививки снижали передачу инфекции примерно на 60%, после появления показатель снизился примерно до 40%.

Читайте также: У нас есть все необходимые инструменты, чтобы завершить пандемию COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки"

В этой фразе прекрасно всё
показать весь комментарий
24.11.2021 17:43
+15
Сначала они обещали, что привитые от коронавируса не будут болеть. Потом сказали, что привитые будут болеть ковидом легко. Затем признались, что вакцинированные могут тяжело болеть, но всё же не умрут от ковида.
Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:15
+8
И шо каждый раз колоть неиспытанный преппарат?
показать весь комментарий
24.11.2021 19:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки"

В этой фразе прекрасно всё
показать весь комментарий
24.11.2021 17:43 Ответить
Корь и краснуха не мутируют, а коронавирус мутирует постоянно.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:08 Ответить
И шо каждый раз колоть неиспытанный преппарат?
показать весь комментарий
24.11.2021 19:11 Ответить
причем все тот же
показать весь комментарий
24.11.2021 19:13 Ответить
Вот они и мешают наугад несколько препаратов от нескольких штаммов, которые, как они предполагают, будут циркулировать в этом эпидсезоне. Такая вот доказательная медицина, основанная на предположениях.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:21 Ответить
Так где ж им время столько взять, все препараты испытывать!
Вакцины от гриппа не существует, есть иммунизаторы от некоторых штаммов гриппа, а штаммов не меньше двухсот.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:16 Ответить
Нет, это решение каждого, я лично пошел вакцинировался и все, ничего страшного я в этом не вижу, это антиваксеры себе там рисуют ужасы и мировой заговор, я лично не верю в эти глупости. Понимаете антиваксеры мне напоминают людей, которые в конце 19 века протестовали против электричества, а их было много, а еще раньше сжигали "еретиков" и "ведьм", и все это под одобрение толпы.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:22 Ответить
Есть переболевшие в легкой форме,с какого колоть??Есть рекомендация переболевшим всеравно колоть,а причина простая,для повышения хорошей статистики прививки.Преболел и снова заболел без прививки это плохо,может и в статистику не впишут(У нас такие),а спрививкой +запишут в пользу прививки
показать весь комментарий
24.11.2021 19:41 Ответить
Только не заговор, а корпоративный сговор...
На счет сверхприбыли Карла Маркса тоже никто не отменял (и медицинских корпораций в том числе)
А насчет электричества я тоже против того чтобы у меня под окнами стояла трансформаторная подстанция 110 кВ, а в окна были направлены излучатели соты стоящей в 10м от меня
показать весь комментарий
24.11.2021 20:21 Ответить
А ты знаешь что такое вакцина?как и из чего её делают? То что колят сейчас от ковида вакциной не является.тем более ,что фарм.компании не несут ответственности за причинение вреда здоровью.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:37 Ответить
Точно. Это были инквизиторы, которые сжигали иноверцев на кострах.

Но - инквизиторы будущего будут называть свои жертвы "антиваксерами" - это тогда же еще было сказано.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:42 Ответить
МОЗ вже запланувало закупывлю на 2023 25 млн доз вакцин.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:36 Ответить
Я вакцинований, тиждень наза зробив тес сказали що у мене рівень антітіл що я тільки переболів короною вакцина такий рівень не дає, тобто я перехворів у легкій формі но я був таким же рознощиком хвороби як і не вакциновані, тоді у чому логіка лагдауна
показать весь комментарий
24.11.2021 19:52 Ответить
Самое главное, что и факт вакцинации никого уже не волнует, главное кьюар код иметь, который дия съест и не подавится.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:12 Ответить
Так это, шо, цифровой концлагерь под маской о заботе государства?
показать весь комментарий
24.11.2021 19:35 Ответить
Зчитування COVID-сертифіката через "Дію" стане обов'язковим, за неналежну перевірку - штраф до 170 тис. грн. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3301332
Это тот ляшко, который посещение парков запрещал в прошлом апреле по его собственному признанию, чтобы запугать.
Выводы делайте сами
показать весь комментарий
24.11.2021 19:41 Ответить
Сама дия шляпа,утверждают,что она не делает сбора информации,а кому верить,одно вранье,никакого доверия
показать весь комментарий
24.11.2021 19:43 Ответить
Принуждение к дие имеет место быть, есть такое
показать весь комментарий
24.11.2021 19:49 Ответить
у тетки в селе ковидом болели многие но умерли два человека -оба привитые дважды ...
показать весь комментарий
24.11.2021 19:59 Ответить
может в деревне?
показать весь комментарий
24.11.2021 20:41 Ответить
ничтожество коронабес
показать весь комментарий
24.11.2021 22:27 Ответить
Название села засекречено?
показать весь комментарий
24.11.2021 22:31 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 17:44 Ответить
Как они вычисляют в сколько раз снижается инфицирование после прививок? Так, ляпают наугад
показать весь комментарий
24.11.2021 19:03 Ответить
Ну правильно, вакцина не спасает от коронавируса, она спасает от тяжелого протекания болезни.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:09 Ответить
Сначала они обещали, что привитые от коронавируса не будут болеть. Потом сказали, что привитые будут болеть ковидом легко. Затем признались, что вакцинированные могут тяжело болеть, но всё же не умрут от ковида.
Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:15 Ответить
А ну покажите мне, кто обещал, что привитые не будут болеть? И не несите ерунду, более 90% госпитализированных не вакцинировались, то есть в любом случае вакцина способствует уменьшению смертности и тяжелого протекания болезни.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:17 Ответить
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм
Часть1
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
Часть2
https://rumble.com/vjrt6l--.-2.html
Вакцины не спасли человечество
https://antiscientism.livejournal.com/28981.html
Относительная частота посещений кабинетов и совокупная частота выставленных диагнозов по оси вакцинации(стр.13)
https://www.ar25.org/sites/default/files/ijerph-17-08674-v3.pdf
В текущем исследовании оцениваются общие результаты пациентов в возрасте от 2 месяцев до 10,4 лет детей, которые не были вакцинированы(561), по сравнению с теми, кто был вакцинирован(2763).
показать весь комментарий
24.11.2021 19:52 Ответить
6 из 7 умерших от ковида были вакцинированы( Австралия)
https://novids.com/video/38702407_456246615
показать весь комментарий
24.11.2021 20:07 Ответить
Бред.факты о смертях вакцинированых скрываются.
показать весь комментарий
24.11.2021 20:40 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2021 19:08 Ответить
Возникают проблемы с признанием отдельных вакцин, а также в ситуациях, когда две дозы препарата были получены в разных местах. Вот дилемма...
показать весь комментарий
24.11.2021 19:19 Ответить
наВОЗ прав, прибивка увеличивает шансы...
Коронавирус ставит новые рекорды в Южной Корее не смотря на то, что почти всё взрослое население вакцинировано
https://techwork.livejournal.com/1085814.html
98%+ взрослого населения
82,42 % всего населения.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:11 Ответить
Данные о смертности покажи, а то антиваксеры взяли новую тактику, подменять понятия. Дело не в количестве зараженных, а в летальности.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:29 Ответить
Цифры о реальной смертности можно узнать только с кладбища. Интервью c директором похоронного бюро
https://www.facebook.com/achirkovru/videos/456128369372187/

Новый анализ VAERS выявил сотни серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной от COVID, о которых умалчивают CDC и FDA.
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
По состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано больше неблагоприятных событий, связанных с вакциной COVID, чем со всеми 70+ вакцинами вместе взятыми с тех пор, как 30 лет назад начали отслеживать неблагоприятные события.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:56 Ответить
Ты бы хоть почитал немного перед тем как херню городить.

VAERS is co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
показать весь комментарий
24.11.2021 22:40 Ответить
В Африке менее 5% вакцинированных ,вклад количество умерших по мировой шкале 3% . В Европе 29% , в Америке 46% .
показать весь комментарий
24.11.2021 23:22 Ответить
эфиоп Гебрейесус -пшн
показать весь комментарий
24.11.2021 19:14 Ответить
Дістали вже!!!
показать весь комментарий
24.11.2021 19:17 Ответить
ПОЧЕМУ ОН ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
показать весь комментарий
24.11.2021 19:58 Ответить
у нас теж приблизно так: багато сімейних лікарів лікують по симптомам не чекаючи тестів та ускладнення. І в основному - цілком успішно. А в стаціонарі покладуть під швл і лежи нерухомо - ні дихнуть, ні перднуть. А особливо мене бісить в протоколі контроль температури. Коли збивають абсолютно не шкідливе підвищення до 39гр. за Цельсієм.
показать весь комментарий
25.11.2021 01:53 Ответить
Этот комментарий четко показывает о чем я всегда говорю, антиваксеры это упоротые дебилы, которые верят в мировой заговор.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:30 Ответить
А как назвать любителей вколоть себе неизвестную не протестированную ширку за которую даже сами производители сняли с себя всю ответственность??
показать весь комментарий
24.11.2021 21:48 Ответить
во первых народ не против вакцин , а КОВИДНый укол не является вакциной .
показать весь комментарий
24.11.2021 23:24 Ответить
Читаешь комментарии и понимаешь, почему Зеленский выиграл выборы, у нас в стране дебилов с горкой и еще немного, которым в пургу про мировой заговор легче поверить, чем в науку, питекантропы долбанные.
показать весь комментарий
24.11.2021 19:33 Ответить
Цензоришь? Не хочешь это видеть? Продался?
показать весь комментарий
24.11.2021 20:04 Ответить
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
показать весь комментарий
24.11.2021 20:21 Ответить
Гебреус - то тупе чмо бе будь якої репутації, щось тіпа Піськова. Його слухати - себе не поважати.
показать весь комментарий
24.11.2021 23:25 Ответить
Вакцинированные от кори не болеют корью. Вакцинированные от бешенства не умирают от бешенства. "Вакцинация от ковида" не гарантирует никому и ничего кроме разрешения войти в кабак или в бассейн.
показать весь комментарий
24.11.2021 23:50 Ответить
Если вы не замечаете пропаганды овценации - значит она попала в цель!
показать весь комментарий
25.11.2021 01:05 Ответить
 
 