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Вакциновані від COVID-19 не повинні ігнорувати заходи безпеки, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакциновані від COVID-19 не повинні ігнорувати заходи безпеки, - ВООЗ

Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, у багатьох щеплених виникло відчуття, що тепер їм не потрібно дотримуватися жодних запобіжних заходів.

"Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі вірусу", - наголосив Гебреєсус.

Водночас, додав гендиректор ВООЗ, до появи дельта-штаму щеплення знижували передачу інфекції приблизно на 60%, після появи показник знизився приблизно до 40%.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки"

В этой фразе прекрасно всё
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24.11.2021 17:43
+15
Сначала они обещали, что привитые от коронавируса не будут болеть. Потом сказали, что привитые будут болеть ковидом легко. Затем признались, что вакцинированные могут тяжело болеть, но всё же не умрут от ковида.
Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
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24.11.2021 19:15
+8
И шо каждый раз колоть неиспытанный преппарат?
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24.11.2021 19:11
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Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки"

В этой фразе прекрасно всё
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24.11.2021 17:43 Відповісти
Корь и краснуха не мутируют, а коронавирус мутирует постоянно.
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24.11.2021 19:08 Відповісти
И шо каждый раз колоть неиспытанный преппарат?
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24.11.2021 19:11 Відповісти
причем все тот же
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24.11.2021 19:13 Відповісти
Вот они и мешают наугад несколько препаратов от нескольких штаммов, которые, как они предполагают, будут циркулировать в этом эпидсезоне. Такая вот доказательная медицина, основанная на предположениях.
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24.11.2021 19:21 Відповісти
Так где ж им время столько взять, все препараты испытывать!
Вакцины от гриппа не существует, есть иммунизаторы от некоторых штаммов гриппа, а штаммов не меньше двухсот.
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24.11.2021 19:16 Відповісти
Нет, это решение каждого, я лично пошел вакцинировался и все, ничего страшного я в этом не вижу, это антиваксеры себе там рисуют ужасы и мировой заговор, я лично не верю в эти глупости. Понимаете антиваксеры мне напоминают людей, которые в конце 19 века протестовали против электричества, а их было много, а еще раньше сжигали "еретиков" и "ведьм", и все это под одобрение толпы.
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24.11.2021 19:22 Відповісти
Есть переболевшие в легкой форме,с какого колоть??Есть рекомендация переболевшим всеравно колоть,а причина простая,для повышения хорошей статистики прививки.Преболел и снова заболел без прививки это плохо,может и в статистику не впишут(У нас такие),а спрививкой +запишут в пользу прививки
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24.11.2021 19:41 Відповісти
Только не заговор, а корпоративный сговор...
На счет сверхприбыли Карла Маркса тоже никто не отменял (и медицинских корпораций в том числе)
А насчет электричества я тоже против того чтобы у меня под окнами стояла трансформаторная подстанция 110 кВ, а в окна были направлены излучатели соты стоящей в 10м от меня
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24.11.2021 20:21 Відповісти
А ты знаешь что такое вакцина?как и из чего её делают? То что колят сейчас от ковида вакциной не является.тем более ,что фарм.компании не несут ответственности за причинение вреда здоровью.
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24.11.2021 20:37 Відповісти
Точно. Это были инквизиторы, которые сжигали иноверцев на кострах.

Но - инквизиторы будущего будут называть свои жертвы "антиваксерами" - это тогда же еще было сказано.
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24.11.2021 20:42 Відповісти
МОЗ вже запланувало закупывлю на 2023 25 млн доз вакцин.
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24.11.2021 19:36 Відповісти
Я вакцинований, тиждень наза зробив тес сказали що у мене рівень антітіл що я тільки переболів короною вакцина такий рівень не дає, тобто я перехворів у легкій формі но я був таким же рознощиком хвороби як і не вакциновані, тоді у чому логіка лагдауна
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24.11.2021 19:52 Відповісти
Самое главное, что и факт вакцинации никого уже не волнует, главное кьюар код иметь, который дия съест и не подавится.
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24.11.2021 19:12 Відповісти
Так это, шо, цифровой концлагерь под маской о заботе государства?
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24.11.2021 19:35 Відповісти
Зчитування COVID-сертифіката через "Дію" стане обов'язковим, за неналежну перевірку - штраф до 170 тис. грн. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3301332
Это тот ляшко, который посещение парков запрещал в прошлом апреле по его собственному признанию, чтобы запугать.
Выводы делайте сами
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24.11.2021 19:41 Відповісти
Сама дия шляпа,утверждают,что она не делает сбора информации,а кому верить,одно вранье,никакого доверия
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24.11.2021 19:43 Відповісти
Принуждение к дие имеет место быть, есть такое
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24.11.2021 19:49 Відповісти
у тетки в селе ковидом болели многие но умерли два человека -оба привитые дважды ...
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24.11.2021 19:59 Відповісти
может в деревне?
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24.11.2021 20:41 Відповісти
ничтожество коронабес
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24.11.2021 22:27 Відповісти
Название села засекречено?
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24.11.2021 22:31 Відповісти
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24.11.2021 17:44 Відповісти
Как они вычисляют в сколько раз снижается инфицирование после прививок? Так, ляпают наугад
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24.11.2021 19:03 Відповісти
Ну правильно, вакцина не спасает от коронавируса, она спасает от тяжелого протекания болезни.
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24.11.2021 19:09 Відповісти
Сначала они обещали, что привитые от коронавируса не будут болеть. Потом сказали, что привитые будут болеть ковидом легко. Затем признались, что вакцинированные могут тяжело болеть, но всё же не умрут от ковида.
Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
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24.11.2021 19:15 Відповісти
А ну покажите мне, кто обещал, что привитые не будут болеть? И не несите ерунду, более 90% госпитализированных не вакцинировались, то есть в любом случае вакцина способствует уменьшению смертности и тяжелого протекания болезни.
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24.11.2021 19:17 Відповісти
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм
Часть1
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
Часть2
https://rumble.com/vjrt6l--.-2.html
Вакцины не спасли человечество
https://antiscientism.livejournal.com/28981.html
Относительная частота посещений кабинетов и совокупная частота выставленных диагнозов по оси вакцинации(стр.13)
https://www.ar25.org/sites/default/files/ijerph-17-08674-v3.pdf
В текущем исследовании оцениваются общие результаты пациентов в возрасте от 2 месяцев до 10,4 лет детей, которые не были вакцинированы(561), по сравнению с теми, кто был вакцинирован(2763).
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24.11.2021 19:52 Відповісти
6 из 7 умерших от ковида были вакцинированы( Австралия)
https://novids.com/video/38702407_456246615
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24.11.2021 20:07 Відповісти
Бред.факты о смертях вакцинированых скрываются.
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24.11.2021 20:40 Відповісти
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24.11.2021 19:08 Відповісти
Возникают проблемы с признанием отдельных вакцин, а также в ситуациях, когда две дозы препарата были получены в разных местах. Вот дилемма...
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24.11.2021 19:19 Відповісти
наВОЗ прав, прибивка увеличивает шансы...
Коронавирус ставит новые рекорды в Южной Корее не смотря на то, что почти всё взрослое население вакцинировано
https://techwork.livejournal.com/1085814.html
98%+ взрослого населения
82,42 % всего населения.
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24.11.2021 19:11 Відповісти
Данные о смертности покажи, а то антиваксеры взяли новую тактику, подменять понятия. Дело не в количестве зараженных, а в летальности.
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24.11.2021 19:29 Відповісти
Цифры о реальной смертности можно узнать только с кладбища. Интервью c директором похоронного бюро
https://www.facebook.com/achirkovru/videos/456128369372187/

Новый анализ VAERS выявил сотни серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной от COVID, о которых умалчивают CDC и FDA.
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
По состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано больше неблагоприятных событий, связанных с вакциной COVID, чем со всеми 70+ вакцинами вместе взятыми с тех пор, как 30 лет назад начали отслеживать неблагоприятные события.
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24.11.2021 19:56 Відповісти
Ты бы хоть почитал немного перед тем как херню городить.

VAERS is co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
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24.11.2021 22:40 Відповісти
В Африке менее 5% вакцинированных ,вклад количество умерших по мировой шкале 3% . В Европе 29% , в Америке 46% .
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24.11.2021 23:22 Відповісти
эфиоп Гебрейесус -пшн
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24.11.2021 19:14 Відповісти
Дістали вже!!!
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24.11.2021 19:17 Відповісти
ПОЧЕМУ ОН ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
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24.11.2021 19:58 Відповісти
у нас теж приблизно так: багато сімейних лікарів лікують по симптомам не чекаючи тестів та ускладнення. І в основному - цілком успішно. А в стаціонарі покладуть під швл і лежи нерухомо - ні дихнуть, ні перднуть. А особливо мене бісить в протоколі контроль температури. Коли збивають абсолютно не шкідливе підвищення до 39гр. за Цельсієм.
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25.11.2021 01:53 Відповісти
Этот комментарий четко показывает о чем я всегда говорю, антиваксеры это упоротые дебилы, которые верят в мировой заговор.
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24.11.2021 19:30 Відповісти
А как назвать любителей вколоть себе неизвестную не протестированную ширку за которую даже сами производители сняли с себя всю ответственность??
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24.11.2021 21:48 Відповісти
во первых народ не против вакцин , а КОВИДНый укол не является вакциной .
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24.11.2021 23:24 Відповісти
Читаешь комментарии и понимаешь, почему Зеленский выиграл выборы, у нас в стране дебилов с горкой и еще немного, которым в пургу про мировой заговор легче поверить, чем в науку, питекантропы долбанные.
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24.11.2021 19:33 Відповісти
Цензоришь? Не хочешь это видеть? Продался?
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24.11.2021 20:04 Відповісти
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
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24.11.2021 20:21 Відповісти
Гебреус - то тупе чмо бе будь якої репутації, щось тіпа Піськова. Його слухати - себе не поважати.
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24.11.2021 23:25 Відповісти
Вакцинированные от кори не болеют корью. Вакцинированные от бешенства не умирают от бешенства. "Вакцинация от ковида" не гарантирует никому и ничего кроме разрешения войти в кабак или в бассейн.
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24.11.2021 23:50 Відповісти
Если вы не замечаете пропаганды овценации - значит она попала в цель!
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25.11.2021 01:05 Відповісти
 
 