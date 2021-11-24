Словаччина запроваджує двотижневий локдаун
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Словаччина вдається до двотижневого локдауну через стрімке зростання рівня захворювання на COVID-19. Обмеження запроваджують для всіх - і вакцинованих, і невакцинованих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, міністр економіки Словаччини Річарда Стуліка заявив, що обмеження стосуватимуться всього населення, безвідносно того, чи була людина вакцинована.
Йдеться, зокрема, про закриття ресторанів та магазинів, які не торгують товарами першої необхідності.
Про початок локдауна оголосить прем’єр Едуард Хегер, щойно на засіданні Кабміну узгодять усі деталі.
Вдатися до кардинальних заходів Словаччина змушена через те, що рівень ушпиталення хворих наздоганяє пік COVID-госпіталізацій під час останньої хвилі пандемії. Тоді він складав близько 3 800 людей, а нині - 3 200.
Станом на 23 листопада уряд Словаччини констатував критичний рівень хворих на коронавірус - понад 10 000 нових випадків захворювання на добу. Ця цифра співставна з кількістю українських трудових мігрантів у цій країні 2018 року.
Будь ласка, зачекайте...
а Словакия - страна горная
ТРЕТЬЯ В МИРЕ !!!!
Сегодня дети из школы забирали книги и вещи - скорее всего закроют школы на днях и перейдут на он Лайн до Рождества
на сегодня все работает , кроме магазинов одежды , мебели .
рестораны работают на вынос
нотариусы работают
супермаркеты работают
Похоже , что закрыли из-за Чёрной пятницы , бо не смогут контролировать толпу
- Мамо! А хто мій тато?
- Не знаю, доню! Тоді була пандемія і всі були у масках ...