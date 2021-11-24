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Словаччина запроваджує двотижневий локдаун

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Словаччина запроваджує двотижневий локдаун

Словаччина вдається до двотижневого локдауну через стрімке зростання рівня захворювання на COVID-19. Обмеження запроваджують для всіх - і вакцинованих, і невакцинованих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, міністр економіки Словаччини Річарда Стуліка заявив, що обмеження стосуватимуться всього населення, безвідносно того, чи була людина вакцинована.

Йдеться, зокрема, про закриття ресторанів та магазинів, які не торгують товарами першої необхідності.

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Про початок локдауна оголосить прем’єр Едуард Хегер, щойно на засіданні Кабміну узгодять усі деталі.

Вдатися до кардинальних заходів Словаччина змушена через те, що рівень ушпиталення хворих наздоганяє пік COVID-госпіталізацій під час останньої хвилі пандемії. Тоді він складав близько 3 800 людей, а нині - 3 200.

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Станом на 23 листопада уряд Словаччини констатував критичний рівень хворих на коронавірус - понад 10 000 нових випадків захворювання на добу. Ця цифра співставна з кількістю українських трудових мігрантів у цій країні 2018 року.
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Топ коментарі
+11
Вакцинация не освобождает от наказания)
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24.11.2021 20:29
+11
А чого росте захворюваність в країнах з високим відсотком вакцинації?
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24.11.2021 20:50
+8
Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
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24.11.2021 22:08
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сколько там вакцинированных, кто в курсе?
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24.11.2021 20:06 Відповісти
47.75% населения
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24.11.2021 20:14 Відповісти
https://covidvax.live/location/svk
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24.11.2021 20:16 Відповісти
В странах бывшего соцлагеря всегда мало вакцинированных
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24.11.2021 20:20 Відповісти
Бо тупі. Інакше не пояснити.
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24.11.2021 20:29 Відповісти
Слабо вакцинируются сейчас села в горах - потому там много больных.
а Словакия - страна горная
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24.11.2021 20:44 Відповісти
ну и как они в горах умудряются заражаться? это же не Киев и др. миллионники с битком забитым транспортом и скученностью населения...
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24.11.2021 21:15 Відповісти
Без масок ходят , руки не стерилизуют
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24.11.2021 21:41 Відповісти
совки , потому что!
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24.11.2021 21:49 Відповісти
А чого росте захворюваність в країнах з високим відсотком вакцинації?
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24.11.2021 20:50 Відповісти
Бо тупі
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24.11.2021 20:55 Відповісти
Зате смертність не росте. Відчуваєте різницю?
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24.11.2021 20:57 Відповісти
У них еще все в переди
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24.11.2021 21:23 Відповісти
Вы смотрите что у вас в доме делается- Украина третья в мире по смертности
ТРЕТЬЯ В МИРЕ !!!!
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24.11.2021 22:13 Відповісти
Ты то тут вообще что делаешь?иди смотри что у тебя дома делается,ах да у таких как ты нет дома
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25.11.2021 06:06 Відповісти
Вакцинация не освобождает от наказания)
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24.11.2021 20:29 Відповісти
Теперь я понимаю почему они гоев называют животные, а выглядят они как люди, чтобы им не противно было на гоев смотреть. По телику показать что сто тыщь в день заболевают и гои сами друг друга будут контролировать
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24.11.2021 20:37 Відповісти
Президент Словакии Чапутова ( учись Зе😀) лично позавчера посетила ковидные больницы в центре Словакии и общалась с врачами. Не хватает персонала . Потому решили идти в лок даун , чтобы уменьшить нагрузку на врачей .
Сегодня дети из школы забирали книги и вещи - скорее всего закроют школы на днях и перейдут на он Лайн до Рождества
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24.11.2021 20:48 Відповісти
Наше зе тільки по пабах та ресторанах ходить.
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24.11.2021 21:00 Відповісти
Дети в Словакии учатся в школе
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24.11.2021 22:01 Відповісти
Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
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24.11.2021 22:08 Відповісти
😀
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24.11.2021 22:11 Відповісти
А я 10 января собрался в Словакию лететь...,тааак быстро отменили ЛОХдаун...
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24.11.2021 21:51 Відповісти
В январе отменят 😀. Все будут летать.
на сегодня все работает , кроме магазинов одежды , мебели .

рестораны работают на вынос
нотариусы работают
супермаркеты работают
Похоже , что закрыли из-за Чёрной пятницы , бо не смогут контролировать толпу
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24.11.2021 22:00 Відповісти
А з он-лайн розпродажами у Словаччині не знайомі?
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25.11.2021 06:33 Відповісти
Знайомі . І активно використовуєм
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25.11.2021 07:42 Відповісти
2025-й рік:
- Мамо! А хто мій тато?
- Не знаю, доню! Тоді була пандемія і всі були у масках ...
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24.11.2021 21:56 Відповісти
 
 