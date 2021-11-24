Лидера антивакцинаторов Стахива оставили под стражей
Новости Цензор.НЕТ Общество
Львовский апелляционный суд оставил Остапа Стахива под стражей. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Коллегия судей приняла: апелляционную жалобу представителя защиты адвоката Магальского оставить без удовлетворения, а решение следователя судьи Галицкого районного суда о содержании под стражей на 60 суток оставить без изменений", - зачитал решение председательствующий в заседании судья.
Под зданием суда в центре города собрались противники и симпатики Стахива. Первые развернули плакаты "Агента Кремля – за решетку" и скандировали "Стахива – за решетку" и "Нет пятой колонне в Украине!". Симпатики Стахива держали в руках плакаты "Волю Остапу, сыну Божьему", "Мы за конституционный строй", "Свободу Остапу!" и скандировали "Свободу Остапу!"
В начале заседания адвокат подозреваемого изменил суть апелляционной жалобы – теперь он просит суд отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя раньше просил изменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.
Сам Стахив заявил, что свою вину не признает и поддерживает требования своего защитника.
Позже он заявил, что не скрывался от суда и назвал дело против себя заказным. Он также зачитал обращение к уполномоченному праву человека. Стахив заявил, что его забрали из больницы в Закарпатской области и силой привезли во Львов.
Также он сообщил, что его содержат в камере без питьевой воды, без отопления и круглосуточно в камере включено сильное освещение. В связи с нарушением его прав Стахив заявил, что в прошлую пятницу объявил голодовку.
В свою очередь, представитель государственного обвинения заявил, что Стахив активно уклонялся от участия в судебном заседании по избранию меры пресечения и в этой связи считает решение суда первой инстанции обоснованным.
"Стахив может предпринимать определенные действия для уклонения от ответственности, поэтому решение суда первой инстанции обосновано", - сказал он.
Как сообщалось, 18 ноября Галицкий районный суд постановил заключить под стражу Остапа Стахива на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.
16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).
По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".
Пожалуйста, подождите...
Чарівний мій , бандерівський Львів .
Найкраще місто у світі .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Эксперты подчеркивают, что нет никаких доказательств того, что третья доза вакцины Pfizer против коронавируса неэффективна. Лабораторные исследования доказывают ее эффективность. Однако общий иммунитет в Израиле снижается на фоне роста числа тех, кто имеет право на ревакцинацию, но пока не воспользовался этой возможностью.
Одразу видно, що вам за матюки та лайку премію видають. Такого як сьогодні ще не було на Цензорі.
Віктор Трегубов: Штирлица ничто не выдавало: ни буденовка, ни шашка, ни тащившийся за спиной QR-код...
Андрій Лохматов: Ааа, лучшего "палева" и не придумаешь) Сегодня весь день антивакцинаторы (ну или люди, которые их играют) организованно перекрыли весь центр Киева и ходят митингуют против "чипирования".
В руках у них плакаты с QR-кодами, которые типо символизируют чип) Попробуйте отсканировать их - и... перейдете на веб-сайт партии "Единая Россия". Я ору. В одну номинацию этих конспираторов к айтишникам Укрэксимбанка))
І що він із задоволенням нею вколовся. Не вмер (поки-що).
тільки от потім не забутись"вийти З голодування..
як забулась Надя "вертольотчиця"
1) Допустим, я учитель. То есть вхожу в известный список профессий. Твой вариант с тестом для меня не доступен. У меня вариант - или сделать прививку или уволиться, то есть остаться без средств к существованию. Это называется "не заставляет", да? Кроме того, каждые 2 дня тест - надо делать платно. Тебе - не надо. Это называется "не заставляет", да?
2) Право на свободу передвижения. Право на отсутствие дискриминации по любому (в конституции дословно так написано) признаку. Право на сохранение медицинской тайны. Право на доступ к информации. Право на добровольность медицинского вмешательства.
И так далее. Эти - основные.
Правильно, есть такая статья в конституции про безопасность. Давай изолировать разносчиков, я только "за". Только ведь и вакцинированные разносят вирус, ты не знал?
3) Если бы ты мыслил своей головой, а не головой г-на Ляшко, ты бы залез в гугл. И нашел бы там статистику по смертности... ну например в Шотландии. И сииильно бы удивился, увидев бы что кол-во трупов у вакцинированных там ... эдак в два и более раз повыше чем у невакцинированных (там есть зависимость от возраста... но это для тебя может быть вообще уж высшей математикой).
Finanz.ru@finanzru
23 ****.
ГосДума утвердила сокращение расходов на экономику и медицину и резкий рост финансирования силовиков
Дотриндівся, адійот корисний.