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Лидера антивакцинаторов Стахива оставили под стражей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Лидера антивакцинаторов Стахива оставили под стражей

Львовский апелляционный суд оставил Остапа Стахива под стражей. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коллегия судей приняла: апелляционную жалобу представителя защиты адвоката Магальского оставить без удовлетворения, а решение следователя судьи Галицкого районного суда о содержании под стражей на 60 суток оставить без изменений", - зачитал решение председательствующий в заседании судья.

Под зданием суда в центре города собрались противники и симпатики Стахива. Первые развернули плакаты "Агента Кремля – за решетку" и скандировали "Стахива – за решетку" и "Нет пятой колонне в Украине!". Симпатики Стахива держали в руках плакаты "Волю Остапу, сыну Божьему", "Мы за конституционный строй", "Свободу Остапу!" и скандировали "Свободу Остапу!"

Читайте также: Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен

В начале заседания адвокат подозреваемого изменил суть апелляционной жалобы – теперь он просит суд отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя раньше просил изменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Сам Стахив заявил, что свою вину не признает и поддерживает требования своего защитника.

Позже он заявил, что не скрывался от суда и назвал дело против себя заказным. Он также зачитал обращение к уполномоченному праву человека. Стахив заявил, что его забрали из больницы в Закарпатской области и силой привезли во Львов.

Также он сообщил, что его содержат в камере без питьевой воды, без отопления и круглосуточно в камере включено сильное освещение. В связи с нарушением его прав Стахив заявил, что в прошлую пятницу объявил голодовку.

В свою очередь, представитель государственного обвинения заявил, что Стахив активно уклонялся от участия в судебном заседании по избранию меры пресечения и в этой связи считает решение суда первой инстанции обоснованным.

"Стахив может предпринимать определенные действия для уклонения от ответственности, поэтому решение суда первой инстанции обосновано", - сказал он.

Как сообщалось, 18 ноября Галицкий районный суд постановил заключить под стражу Остапа Стахива на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.

16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".
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Топ комментарии
+22
Що Ківа що цей Стахів гібридні солдати рф. Але Ківа справку має і більше шкодить рюске миру своїми заявами чим приносить користі, а цей Стахів тупо масовий серійний вбивця.
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24.11.2021 20:05
+20
Кива поздравляет ***** с др,стреляет с автомата и пох всем а тут человек не согласен с прививкой и на нары
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24.11.2021 19:57
+16
Корисний ідіот часом спричиняє більше біди ніж лютий ворог
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24.11.2021 20:11
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Нормально . Молодці . Гниду рашистську за ґрати і то років так на 15 .
Чарівний мій , бандерівський Львів .
Найкраще місто у світі .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.11.2021 21:03 Ответить
В среду, 24 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало мнение экспертной группы о причинах роста числа заразившихся коронавирусом в стране в течение последней недели.

Эксперты подчеркивают, что нет никаких доказательств того, что третья доза вакцины Pfizer против коронавируса неэффективна. Лабораторные исследования доказывают ее эффективность. Однако общий иммунитет в Израиле снижается на фоне роста числа тех, кто имеет право на ревакцинацию, но пока не воспользовался этой возможностью.
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24.11.2021 21:06 Ответить
И снова вбросы кацапских ботов. Где чучело первоисточник? Что за эксперты: институт, научные степени?
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24.11.2021 22:07 Ответить
Антивакси сьогодні надзвичайно агресивні.

Одразу видно, що вам за матюки та лайку премію видають. Такого як сьогодні ще не було на Цензорі.
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24.11.2021 23:33 Ответить
https://www.newsru.co.il/health/24nov2021/minz_vac_112.html - гандонище, ты тут? Нормальный источник? Так кто там рашист и бот
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25.11.2021 08:23 Ответить
Три дня назад на РАБссии сдохло 2 известных вапкцинированных 3 раза актера, Нина Русланова и Александр Гаркалин...Штурмуем быстро... Пфайзеры...и одноразовые китайские шприцы...
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24.11.2021 21:08 Ответить
мало того что этот гребешок антивакционатор..так ещё и сепар...
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24.11.2021 21:09 Ответить
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24.11.2021 21:11 Ответить
Если я не вакциноровлся,а вы себе всунули 3 дозы Пфайзера,то чем я для вас опасен,,,болваны?
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24.11.2021 21:15 Ответить
Опасен тем, что долбо@б!
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24.11.2021 23:41 Ответить
Дмитро Чекалкин

Віктор Трегубов: Штирлица ничто не выдавало: ни буденовка, ни шашка, ни тащившийся за спиной QR-код...
Андрій Лохматов: Ааа, лучшего "палева" и не придумаешь) Сегодня весь день антивакцинаторы (ну или люди, которые их играют) организованно перекрыли весь центр Киева и ходят митингуют против "чипирования".
В руках у них плакаты с QR-кодами, которые типо символизируют чип) Попробуйте отсканировать их - и... перейдете на веб-сайт партии "Единая Россия". Я ору. В одну номинацию этих конспираторов к айтишникам Укрэксимбанка))
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24.11.2021 21:20 Ответить
Так перекреслений - вони кажуть ні єдиній расісі , їх ще і нагородити треба 😆 а ви їх лідера в буцигарню
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24.11.2021 21:40 Ответить
Актриса Юлия Меньшова,отец которой режиссер Владимир Меньшов,тоже принял 3 дозы вакцины...но сдох...,Юлька каже, папа так хотел жить... и снять еще один фильм ....Мацковия слезам не верит...
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24.11.2021 21:22 Ответить
3 вакцины Спутником?
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24.11.2021 22:47 Ответить
А шо такоє? мій однокласник, що тепер пенсіонер на расіє, заявив що їх спутнік - найпередовіша вакцина в мірє.
І що він із задоволенням нею вколовся. Не вмер (поки-що).
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25.11.2021 01:16 Ответить
Тобто, стахівим СБУ займається, а єрмаком, демченком, зєлєю та іншим шоблом ні. Стахів - це найбільше зло для України?
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24.11.2021 21:23 Ответить
На жаль на жаль...вначале года было 25 видов Дельты,сейчас 43...Мутация продолжается Панове...
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24.11.2021 21:30 Ответить
У зв'язку з порушенням його прав Стахів заявив, що минулої п'ятниці оголосив голодування. \

тільки от потім не забутись"вийти З голодування..

як забулась Надя "вертольотчиця"
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24.11.2021 21:42 Ответить
Одно в комментах радует - антиваксеров становится всё меньше с каждым днём. Высдыхивают потихоньку, слава файзеру…
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24.11.2021 21:59 Ответить
очень скоро к вам дойдет информация о количестве тяжелых случаев среди вакцинированых .но мне вас жаль , потеряные ,вы же не понимаете что смертность в большинстве украинских больниц на 90 процентов состоит в остутсвии правильного протокола лечения , к сожалению реальный ковид требует верного и правельного лечения , а в ваших больницах количество внутрибольничных инфекций шкалит , врачи по большей степени не умеют и не учатся лечить , они запускают болезнь до критического уровня. а потом героически рапортуют о смертях . в то время когда США показывают снижение госпитализаций по республиканским штатам. и процент госпитализаций падает до 50 процентов . но вам похоже это не нужно знать, а ведь говорят :Бог шельму метит , смотрите чтобы ваша злость и оскорбительные слова не вышли вам во зло , а будет именно так если вы будете оскорблять людей которые думают и поступают осторожно
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25.11.2021 02:35 Ответить
Самый лучший способ понять, что антиваксеры - долпоепы либо кацапские провокаторы - вчитаться в их тексты и сопоставить реальное с действительностью. Итак, любимый миф антиваксов: "кто-то их заставляет вакцинироваться". Но по факту не хочешь вакцинироваться - делай тест через каждые 2 дня и шастай сколь хочешь. Второй миф, что власти ограничивают их констиционные права. А какие именно права антиваксеры не уточняют так как таких нет. Зато есть в конституции статья, которая обязывает государство обеспечить санитарно-эпидеомиологическую безопасность граждан, это может проявляться в том числе в изоляции разнощиков заразы. Т.е закрыть по домам антиваксов, чтобы не шастали - это обеспение нормы КУ. Третий миф - вакцинированные умирают от ковида. Да, умирают. Если обратится за три минуты до смерти за медпомощью, то шансы выжить нулевые хоть с вакциной хоть без. Но если сделать это при первых симптомах - то гарантированно ковид пройдет без реанимации за неделю-вторую.
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24.11.2021 22:21 Ответить
Давай-ка посмотрим, насколько честен ты и редакция этого сайта. Я отвечу. Постараюсь кратко.
1) Допустим, я учитель. То есть вхожу в известный список профессий. Твой вариант с тестом для меня не доступен. У меня вариант - или сделать прививку или уволиться, то есть остаться без средств к существованию. Это называется "не заставляет", да? Кроме того, каждые 2 дня тест - надо делать платно. Тебе - не надо. Это называется "не заставляет", да?
2) Право на свободу передвижения. Право на отсутствие дискриминации по любому (в конституции дословно так написано) признаку. Право на сохранение медицинской тайны. Право на доступ к информации. Право на добровольность медицинского вмешательства.
И так далее. Эти - основные.
Правильно, есть такая статья в конституции про безопасность. Давай изолировать разносчиков, я только "за". Только ведь и вакцинированные разносят вирус, ты не знал?
3) Если бы ты мыслил своей головой, а не головой г-на Ляшко, ты бы залез в гугл. И нашел бы там статистику по смертности... ну например в Шотландии. И сииильно бы удивился, увидев бы что кол-во трупов у вакцинированных там ... эдак в два и более раз повыше чем у невакцинированных (там есть зависимость от возраста... но это для тебя может быть вообще уж высшей математикой).
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25.11.2021 10:22 Ответить
В Кремле никак не придумают как в очередной третий раз раскачать Украину. Вагнергейт не сработал. Решили ставку делать на раскол вакцинаторов и антивакцинаторов. Что бы усилить этот конфликт власть заставляет вакцинироваться даже переболевших, чего в мире никто не делает.
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24.11.2021 22:33 Ответить
но долго шлі к паскудной целі, поетому нє єлі...

Finanz.ru@finanzru

23 ****.



ГосДума утвердила сокращение расходов на экономику и медицину и резкий рост финансирования силовиков
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24.11.2021 22:42 Ответить
От там його і вакцинують!
Дотриндівся, адійот корисний.
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24.11.2021 22:48 Ответить
якісь тролі скажені на гілці
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24.11.2021 23:00 Ответить
Робота у них така, доносити до несвідомих громадян правду-матінку. Кожен українець має знати, що антивакцинатор і той хто не носить маску- підлий агент кремля, а єрмак , медвечук , ківа у порівняні із Стахівом -безневинні діти.
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24.11.2021 23:50 Ответить
Хіба люди винуваті,що сусіди дурнуваті? І це не тільки москалі ,і своїх придурків вистачає!
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24.11.2021 23:51 Ответить
Народ сидить по своїх будинках і чекає коли на вулиці вийде якийсь інший народ, який відстоюватиме їхні права. Це колапс!
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25.11.2021 01:10 Ответить
Курва він рашиська. На гілляку цього "патріота" !!!
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25.11.2021 13:03 Ответить
Стахів патріот справжній, а не підставний, тому влада так і взбісилася, що не може його контролювати. Показник, що люди зібрали йому за чотири дні мільйон гривень. В кожному своєму відео Стахів закликав дотримуватися Конституції України. А якщо продажні змі ляпнули, що його мітинг за вільний вибір вакцинації проплатити росіяни, то невже Росія така багата і всемогутня, що проплатила такі ж самі мітинги в Австрії, Америці, Нідерландах, Австралії, Німеччині?
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30.11.2021 20:30 Ответить
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