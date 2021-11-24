Лидера антивакцинаторов Стахива оставили под стражей

Львовский апелляционный суд оставил Остапа Стахива под стражей. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Коллегия судей приняла: апелляционную жалобу представителя защиты адвоката Магальского оставить без удовлетворения, а решение следователя судьи Галицкого районного суда о содержании под стражей на 60 суток оставить без изменений", - зачитал решение председательствующий в заседании судья.

Под зданием суда в центре города собрались противники и симпатики Стахива. Первые развернули плакаты "Агента Кремля – за решетку" и скандировали "Стахива – за решетку" и "Нет пятой колонне в Украине!". Симпатики Стахива держали в руках плакаты "Волю Остапу, сыну Божьему", "Мы за конституционный строй", "Свободу Остапу!" и скандировали "Свободу Остапу!"

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В начале заседания адвокат подозреваемого изменил суть апелляционной жалобы – теперь он просит суд отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя раньше просил изменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Сам Стахив заявил, что свою вину не признает и поддерживает требования своего защитника.

Позже он заявил, что не скрывался от суда и назвал дело против себя заказным. Он также зачитал обращение к уполномоченному праву человека. Стахив заявил, что его забрали из больницы в Закарпатской области и силой привезли во Львов.

Также он сообщил, что его содержат в камере без питьевой воды, без отопления и круглосуточно в камере включено сильное освещение. В связи с нарушением его прав Стахив заявил, что в прошлую пятницу объявил голодовку.

В свою очередь, представитель государственного обвинения заявил, что Стахив активно уклонялся от участия в судебном заседании по избранию меры пресечения и в этой связи считает решение суда первой инстанции обоснованным.

"Стахив может предпринимать определенные действия для уклонения от ответственности, поэтому решение суда первой инстанции обосновано", - сказал он.

Как сообщалось, 18 ноября Галицкий районный суд постановил заключить под стражу Остапа Стахива на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.

16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".