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Лідера антивакцинаторів Стахіва лишили під вартою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лідера антивакцинаторів Стахіва лишили під вартою

Львівський апеляційний суд залишив Остапа Стахіва під вартою. Це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу представника захисту адвоката Магальського залишити без задоволення, а рішення слідчого судді Галицького районного суду про тримання під вартою на 60 діб залишити без змін", - зачитав рішення суддя, який головує у засіданні.

Під будинком суду у центрі міста зібралися противники та симпатики Стахіва. Перші розгорнули плакати "Агента Кремля – за ґрати" та скандували "Стахіва – за ґрати" та "Ні п'ятій колоні в Україні!". Симпатики Стахіва тримали в руках плакати "Волю Остапу, сину Божому", "Ми за конституційний лад", "Свободу Остапу!" та скандували "Свободу Остапу!".

Дивіться: В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На початку засідання адвокат підозрюваного змінив суть апеляційної скарги – тепер він просить суд скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, хоча раніше просив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Сам Стахів заявив, що своєї провини не визнає і підтримує вимоги свого захисника.

Пізніше він заявив, що не ховався від суду і назвав справу проти себе замовною. Він також зачитав звернення до уповноваженого з прав людини. Стахів заявив, що його викрали з лікарні у Закарпатській області та силою привезли до Львова.

Також він повідомив, що його утримують у камері без питної води, без опалення та цілодобово в камері включено сильне освітлення. У зв'язку з порушенням його прав Стахів заявив, що минулої п'ятниці оголосив голодування.

Також читайте: Суд взяв під варту лідера антивакцинаторського руху Стахіва із заставою майже мільйон гривень

У свою чергу, представник державного обвинувачення заявив, що Стахів активно ухилявся від участі в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу і у зв'язку з цим вважає рішення суду першої інстанції обґрунтованим.

"Стахів може вчиняти певні дії для ухилення від відповідальності, тому рішення суду першої інстанції обґрунтовано", - сказав він.

Як повідомлялося, 18 листопада Галицький районний суд ухвалив взяти під варту Остапа Стахіва на 60 діб із можливістю внесення застави на суму майже 1 млн грн.

16 листопада співробітники СБУ вручили Остапу Стахіву підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Що Ківа що цей Стахів гібридні солдати рф. Але Ківа справку має і більше шкодить рюске миру своїми заявами чим приносить користі, а цей Стахів тупо масовий серійний вбивця.
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24.11.2021 20:05
+20
Кива поздравляет ***** с др,стреляет с автомата и пох всем а тут человек не согласен с прививкой и на нары
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24.11.2021 19:57
+16
Корисний ідіот часом спричиняє більше біди ніж лютий ворог
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24.11.2021 20:11
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Нормально . Молодці . Гниду рашистську за ґрати і то років так на 15 .
Чарівний мій , бандерівський Львів .
Найкраще місто у світі .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.11.2021 21:03 Відповісти
В среду, 24 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало мнение экспертной группы о причинах роста числа заразившихся коронавирусом в стране в течение последней недели.

Эксперты подчеркивают, что нет никаких доказательств того, что третья доза вакцины Pfizer против коронавируса неэффективна. Лабораторные исследования доказывают ее эффективность. Однако общий иммунитет в Израиле снижается на фоне роста числа тех, кто имеет право на ревакцинацию, но пока не воспользовался этой возможностью.
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24.11.2021 21:06 Відповісти
И снова вбросы кацапских ботов. Где чучело первоисточник? Что за эксперты: институт, научные степени?
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24.11.2021 22:07 Відповісти
Антивакси сьогодні надзвичайно агресивні.

Одразу видно, що вам за матюки та лайку премію видають. Такого як сьогодні ще не було на Цензорі.
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24.11.2021 23:33 Відповісти
https://www.newsru.co.il/health/24nov2021/minz_vac_112.html - гандонище, ты тут? Нормальный источник? Так кто там рашист и бот
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25.11.2021 08:23 Відповісти
Три дня назад на РАБссии сдохло 2 известных вапкцинированных 3 раза актера, Нина Русланова и Александр Гаркалин...Штурмуем быстро... Пфайзеры...и одноразовые китайские шприцы...
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24.11.2021 21:08 Відповісти
мало того что этот гребешок антивакционатор..так ещё и сепар...
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24.11.2021 21:09 Відповісти
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24.11.2021 21:11 Відповісти
Если я не вакциноровлся,а вы себе всунули 3 дозы Пфайзера,то чем я для вас опасен,,,болваны?
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24.11.2021 21:15 Відповісти
Опасен тем, что долбо@б!
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24.11.2021 23:41 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Віктор Трегубов: Штирлица ничто не выдавало: ни буденовка, ни шашка, ни тащившийся за спиной QR-код...
Андрій Лохматов: Ааа, лучшего "палева" и не придумаешь) Сегодня весь день антивакцинаторы (ну или люди, которые их играют) организованно перекрыли весь центр Киева и ходят митингуют против "чипирования".
В руках у них плакаты с QR-кодами, которые типо символизируют чип) Попробуйте отсканировать их - и... перейдете на веб-сайт партии "Единая Россия". Я ору. В одну номинацию этих конспираторов к айтишникам Укрэксимбанка))
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24.11.2021 21:20 Відповісти
Так перекреслений - вони кажуть ні єдиній расісі , їх ще і нагородити треба 😆 а ви їх лідера в буцигарню
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24.11.2021 21:40 Відповісти
Актриса Юлия Меньшова,отец которой режиссер Владимир Меньшов,тоже принял 3 дозы вакцины...но сдох...,Юлька каже, папа так хотел жить... и снять еще один фильм ....Мацковия слезам не верит...
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24.11.2021 21:22 Відповісти
3 вакцины Спутником?
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24.11.2021 22:47 Відповісти
А шо такоє? мій однокласник, що тепер пенсіонер на расіє, заявив що їх спутнік - найпередовіша вакцина в мірє.
І що він із задоволенням нею вколовся. Не вмер (поки-що).
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25.11.2021 01:16 Відповісти
Тобто, стахівим СБУ займається, а єрмаком, демченком, зєлєю та іншим шоблом ні. Стахів - це найбільше зло для України?
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24.11.2021 21:23 Відповісти
На жаль на жаль...вначале года было 25 видов Дельты,сейчас 43...Мутация продолжается Панове...
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24.11.2021 21:30 Відповісти
У зв'язку з порушенням його прав Стахів заявив, що минулої п'ятниці оголосив голодування. \

тільки от потім не забутись"вийти З голодування..

як забулась Надя "вертольотчиця"
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24.11.2021 21:42 Відповісти
Одно в комментах радует - антиваксеров становится всё меньше с каждым днём. Высдыхивают потихоньку, слава файзеру…
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24.11.2021 21:59 Відповісти
очень скоро к вам дойдет информация о количестве тяжелых случаев среди вакцинированых .но мне вас жаль , потеряные ,вы же не понимаете что смертность в большинстве украинских больниц на 90 процентов состоит в остутсвии правильного протокола лечения , к сожалению реальный ковид требует верного и правельного лечения , а в ваших больницах количество внутрибольничных инфекций шкалит , врачи по большей степени не умеют и не учатся лечить , они запускают болезнь до критического уровня. а потом героически рапортуют о смертях . в то время когда США показывают снижение госпитализаций по республиканским штатам. и процент госпитализаций падает до 50 процентов . но вам похоже это не нужно знать, а ведь говорят :Бог шельму метит , смотрите чтобы ваша злость и оскорбительные слова не вышли вам во зло , а будет именно так если вы будете оскорблять людей которые думают и поступают осторожно
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25.11.2021 02:35 Відповісти
Самый лучший способ понять, что антиваксеры - долпоепы либо кацапские провокаторы - вчитаться в их тексты и сопоставить реальное с действительностью. Итак, любимый миф антиваксов: "кто-то их заставляет вакцинироваться". Но по факту не хочешь вакцинироваться - делай тест через каждые 2 дня и шастай сколь хочешь. Второй миф, что власти ограничивают их констиционные права. А какие именно права антиваксеры не уточняют так как таких нет. Зато есть в конституции статья, которая обязывает государство обеспечить санитарно-эпидеомиологическую безопасность граждан, это может проявляться в том числе в изоляции разнощиков заразы. Т.е закрыть по домам антиваксов, чтобы не шастали - это обеспение нормы КУ. Третий миф - вакцинированные умирают от ковида. Да, умирают. Если обратится за три минуты до смерти за медпомощью, то шансы выжить нулевые хоть с вакциной хоть без. Но если сделать это при первых симптомах - то гарантированно ковид пройдет без реанимации за неделю-вторую.
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24.11.2021 22:21 Відповісти
Давай-ка посмотрим, насколько честен ты и редакция этого сайта. Я отвечу. Постараюсь кратко.
1) Допустим, я учитель. То есть вхожу в известный список профессий. Твой вариант с тестом для меня не доступен. У меня вариант - или сделать прививку или уволиться, то есть остаться без средств к существованию. Это называется "не заставляет", да? Кроме того, каждые 2 дня тест - надо делать платно. Тебе - не надо. Это называется "не заставляет", да?
2) Право на свободу передвижения. Право на отсутствие дискриминации по любому (в конституции дословно так написано) признаку. Право на сохранение медицинской тайны. Право на доступ к информации. Право на добровольность медицинского вмешательства.
И так далее. Эти - основные.
Правильно, есть такая статья в конституции про безопасность. Давай изолировать разносчиков, я только "за". Только ведь и вакцинированные разносят вирус, ты не знал?
3) Если бы ты мыслил своей головой, а не головой г-на Ляшко, ты бы залез в гугл. И нашел бы там статистику по смертности... ну например в Шотландии. И сииильно бы удивился, увидев бы что кол-во трупов у вакцинированных там ... эдак в два и более раз повыше чем у невакцинированных (там есть зависимость от возраста... но это для тебя может быть вообще уж высшей математикой).
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25.11.2021 10:22 Відповісти
В Кремле никак не придумают как в очередной третий раз раскачать Украину. Вагнергейт не сработал. Решили ставку делать на раскол вакцинаторов и антивакцинаторов. Что бы усилить этот конфликт власть заставляет вакцинироваться даже переболевших, чего в мире никто не делает.
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24.11.2021 22:33 Відповісти
но долго шлі к паскудной целі, поетому нє єлі...

Finanz.ru@finanzru

23 ****.



ГосДума утвердила сокращение расходов на экономику и медицину и резкий рост финансирования силовиков
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24.11.2021 22:42 Відповісти
От там його і вакцинують!
Дотриндівся, адійот корисний.
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24.11.2021 22:48 Відповісти
якісь тролі скажені на гілці
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24.11.2021 23:00 Відповісти
Робота у них така, доносити до несвідомих громадян правду-матінку. Кожен українець має знати, що антивакцинатор і той хто не носить маску- підлий агент кремля, а єрмак , медвечук , ківа у порівняні із Стахівом -безневинні діти.
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24.11.2021 23:50 Відповісти
Хіба люди винуваті,що сусіди дурнуваті? І це не тільки москалі ,і своїх придурків вистачає!
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24.11.2021 23:51 Відповісти
Народ сидить по своїх будинках і чекає коли на вулиці вийде якийсь інший народ, який відстоюватиме їхні права. Це колапс!
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25.11.2021 01:10 Відповісти
Курва він рашиська. На гілляку цього "патріота" !!!
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25.11.2021 13:03 Відповісти
Стахів патріот справжній, а не підставний, тому влада так і взбісилася, що не може його контролювати. Показник, що люди зібрали йому за чотири дні мільйон гривень. В кожному своєму відео Стахів закликав дотримуватися Конституції України. А якщо продажні змі ляпнули, що його мітинг за вільний вибір вакцинації проплатити росіяни, то невже Росія така багата і всемогутня, що проплатила такі ж самі мітинги в Австрії, Америці, Нідерландах, Австралії, Німеччині?
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30.11.2021 20:30 Відповісти
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