Лідера антивакцинаторів Стахіва лишили під вартою

Львівський апеляційний суд залишив Остапа Стахіва під вартою. Це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу представника захисту адвоката Магальського залишити без задоволення, а рішення слідчого судді Галицького районного суду про тримання під вартою на 60 діб залишити без змін", - зачитав рішення суддя, який головує у засіданні.

Під будинком суду у центрі міста зібралися противники та симпатики Стахіва. Перші розгорнули плакати "Агента Кремля – за ґрати" та скандували "Стахіва – за ґрати" та "Ні п'ятій колоні в Україні!". Симпатики Стахіва тримали в руках плакати "Волю Остапу, сину Божому", "Ми за конституційний лад", "Свободу Остапу!" та скандували "Свободу Остапу!".

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На початку засідання адвокат підозрюваного змінив суть апеляційної скарги – тепер він просить суд скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, хоча раніше просив змінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Сам Стахів заявив, що своєї провини не визнає і підтримує вимоги свого захисника.

Пізніше він заявив, що не ховався від суду і назвав справу проти себе замовною. Він також зачитав звернення до уповноваженого з прав людини. Стахів заявив, що його викрали з лікарні у Закарпатській області та силою привезли до Львова.

Також він повідомив, що його утримують у камері без питної води, без опалення та цілодобово в камері включено сильне освітлення. У зв'язку з порушенням його прав Стахів заявив, що минулої п'ятниці оголосив голодування.

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У свою чергу, представник державного обвинувачення заявив, що Стахів активно ухилявся від участі в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу і у зв'язку з цим вважає рішення суду першої інстанції обґрунтованим.

"Стахів може вчиняти певні дії для ухилення від відповідальності, тому рішення суду першої інстанції обґрунтовано", - сказав він.

Як повідомлялося, 18 листопада Галицький районний суд ухвалив взяти під варту Остапа Стахіва на 60 діб із можливістю внесення застави на суму майже 1 млн грн.

16 листопада співробітники СБУ вручили Остапу Стахіву підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".