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Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора

Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США подтверждают свою преданность народу Украины и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Об этом говорится в тексте заявления президента США Джо Байдена, обнародованного на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Каждый ноябрь мы торжественно чествуем и вспоминаем миллионы невинных украинцев, испытавших страдания и погибших во время Голодомора - "смерти из-за голода" - в 1932 и 1933. Мужчины, женщины и дети, потерявшие жизнь во время этого голода были жертвами жестокой политики и преднамеренных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, вспоминая тех, чьи жизни были унесены, давайте также снова возьмемся за неустанную работу по предупреждению подобных трагедий в будущем и помощи тем, кто сегодня страдает в ярме тирании", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США также отметил, что украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и мощь и в конечном итоге создал свободное и демократическое общество.

Читайте также: США будут распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов
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Топ комментарии
+23
Вспомнил однажды. С русской шуточкой про "сеньор голодомор", которая так понравилась зебилам.
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24.11.2021 22:00
+17
Не кожний українець пам'ятає про жерт Голодомору.
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24.11.2021 21:53
+14
Щира подяка президенту Байдену!

Боже! Бережи Америку!
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24.11.2021 22:06
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Не кожний українець пам'ятає про жерт Голодомору.
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24.11.2021 21:53 Ответить
Жертви*
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24.11.2021 21:54 Ответить
А Зе помнил ? Или день рождения Ермака был важнее ?
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24.11.2021 21:57 Ответить
у ніх вмєсто етого чьорная пятніца...
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24.11.2021 21:59 Ответить
Я теж про це подумала. Замість вшанування пам'яті жертв, у нас акції до свята - чорна п'ятниця.
Хто придумав цю фігню
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24.11.2021 22:02 Ответить
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24.11.2021 22:08 Ответить
це блюзнірство цілком зумисне
із серії "...актриса фільмів для дорослих"
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24.11.2021 22:11 Ответить
Вспомнил однажды. С русской шуточкой про "сеньор голодомор", которая так понравилась зебилам.
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24.11.2021 22:00 Ответить
...той, кому вже приліплене аналогічне "сіньйор-ковідомор"
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24.11.2021 22:01 Ответить
И сеньор- холодомор.
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25.11.2021 07:14 Ответить
Животное,трется оно тут и попердывает, пшло вон
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25.11.2021 11:44 Ответить
Сиди и нюхай. Чего тебе ещё делать?
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25.11.2021 12:02 Ответить
З тих, кому він був влаштований, пам'ятають усі, хто ще живий, як і їх діти, за усіх їх онуків і правнуків не поручуся, Україна надто довго жила в умовах викривленої реальності, що вплинула на деформацію свідомості багатьох пересічних людей,
а з тих хто допомагав Москві влаштувати Голодомор, мабуть теж усі пам'ятали і пам'ятають, хто живий, а от більшість їх нащадків не знає, по перше, їх батьки приховали із зрозумілих причин від них цю інформацію, по друге, ті хто дізнався, витіснили зі свого мозку негативну неприємну для себе інформацію, тим більше, що брехливі радянські вчителі у школах на запитання про Голодомор, відповідали, що його не було,
а попередньо влаштовану акцію, що створювали умови для винищення українців голодом - конфіскацію майна і землі в українських селян, називали колективізацією, великим досягненням радянського народу,
тож хіба дивно, що існує певна кількість потурмаків з українців, які не хочуть нічого чути про цю Велику українську трагедію, достатньо вистачає нащадків посібників Москви, які їм допомагали, і які вже ніякі не українці, а перевертні
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25.11.2021 05:54 Ответить
США- ось насправді хто наш старший брат !
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24.11.2021 21:56 Ответить
Потрібно провести Міжнародий Суд над тоталітарними комуністичним державами. Свого часу ООН прирівняла "комунізм" до "фашизму" та "сіонізму". Суд над фашизмом відбувся в Нюрнберзі, а ось решта "фашиствуючих" по суті режимів до цього часу уникає будь якої відповідальності і навіть проголошує себе "переможцями над фашизмом". Оруелл писав що фашисти майбутнього оголосять себе "антифашистами" і це вже якось так непомітно сталось...
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24.11.2021 22:03 Ответить
над комунизмом никогда суда не будет по понятным причинам .
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25.11.2021 01:41 Ответить
Буде. Це невідворотно як світанок. Міжнародний трибунал над комунізмом це вакцинація майбутніх поколінь від тоталітаризму.
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25.11.2021 01:57 Ответить
Обязательно будет и главным инициатором этого суда станет Украина
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25.11.2021 11:49 Ответить
Спасибо Байдену за память о жертвах в Украине
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24.11.2021 22:04 Ответить
Щира подяка президенту Байдену!

Боже! Бережи Америку!
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24.11.2021 22:06 Ответить
І БОЖЕ ,храні УКРАЇНУ !!
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24.11.2021 22:09 Ответить
а чего бы не вспомнить и тех кто устроил ?
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24.11.2021 22:53 Ответить
90-95% мерзавцев устроивших осущиствивших геноцид украинцев через голодомор -были евреи и именно поэтому Израиль отказывается признать голодомор
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24.11.2021 22:56 Ответить
Наразі теж саме, тіки розтягнуте у часі + медицинський геноцид.
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25.11.2021 07:52 Ответить
медичний
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25.11.2021 14:41 Ответить
Хитрожопый рашистский паренек , геноцид с голодомором устроили КОММУНИСТЫ , а не просто какая то группа* злобных* евреев . Будет и для вас свой Нюрнберг ,дикари..
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25.11.2021 11:55 Ответить
Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора .- И президент Израиля Герцог к Байдену присоединится.Может быть.
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25.11.2021 00:10 Ответить
За "залізний купол" від Хамасу він приєднався б до самого Адольфа Алоізевича...
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25.11.2021 01:59 Ответить
Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора
Главные новости 24 ноября: громкое празднование дня рождения Ермака, деньги от МВФ

ну вы поняли приоритеты, Байден вспоминает жертв, зелохи тусят на пьянке за гос счет
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25.11.2021 00:54 Ответить
а зелох сделал заявление что он перепил на др дермака, и щас не в состоянии что-то говорить...
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25.11.2021 01:17 Ответить
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25.11.2021 06:21 Ответить
Украина была Житницой Европы,хлебом украинским торговали все сЦари РАБссиянские,да и не только хлебом...,но чЛенинцы-Сралинцы умудрились начиная с 1929 года и своей сраной коллективизацией уничтожить все...,Шарико-Швондеры долбанные...так что Голодомор готовили тщательно и основательно...
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25.11.2021 06:50 Ответить
Пора на раху в суд подавать за геноцид.
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25.11.2021 08:47 Ответить
А що сказав зелох з цього приводу?
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27.11.2021 16:49 Ответить
 
 