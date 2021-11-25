Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора
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Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США подтверждают свою преданность народу Украины и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности.
Об этом говорится в тексте заявления президента США Джо Байдена, обнародованного на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Каждый ноябрь мы торжественно чествуем и вспоминаем миллионы невинных украинцев, испытавших страдания и погибших во время Голодомора - "смерти из-за голода" - в 1932 и 1933. Мужчины, женщины и дети, потерявшие жизнь во время этого голода были жертвами жестокой политики и преднамеренных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, вспоминая тех, чьи жизни были унесены, давайте также снова возьмемся за неустанную работу по предупреждению подобных трагедий в будущем и помощи тем, кто сегодня страдает в ярме тирании", - говорится в заявлении Байдена.
Президент США также отметил, что украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и мощь и в конечном итоге создал свободное и демократическое общество.
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Хто придумав цю фігню
із серії "...актриса фільмів для дорослих"
а з тих хто допомагав Москві влаштувати Голодомор, мабуть теж усі пам'ятали і пам'ятають, хто живий, а от більшість їх нащадків не знає, по перше, їх батьки приховали із зрозумілих причин від них цю інформацію, по друге, ті хто дізнався, витіснили зі свого мозку негативну неприємну для себе інформацію, тим більше, що брехливі радянські вчителі у школах на запитання про Голодомор, відповідали, що його не було,
а попередньо влаштовану акцію, що створювали умови для винищення українців голодом - конфіскацію майна і землі в українських селян, називали колективізацією, великим досягненням радянського народу,
тож хіба дивно, що існує певна кількість потурмаків з українців, які не хочуть нічого чути про цю Велику українську трагедію, достатньо вистачає нащадків посібників Москви, які їм допомагали, і які вже ніякі не українці, а перевертні
Боже! Бережи Америку!
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ну вы поняли приоритеты, Байден вспоминает жертв, зелохи тусят на пьянке за гос счет