Байден зробив заяву на вшанування пам'яті жертв Голодомору
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Згадуючи біль та жертв Голодомору, США підтверджують свою відданість народу України та непохитну підтримку її суверенітету та територіальної цілісності.
Про це йдеться у тексті заяви президента США Джо Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та згадуємо мільйони невинних українців, які зазнали страждать на загинули під час Голодомору - "смерті через голод" - у 1932 та 1933. Чоловіки, жінки, та діти, які втратили життя під час цього голоду були жертвами жорстокої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - йдеться в заяві Байдена.
Президент США також вказав, що український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух та міць, та зрештою створив вільне та демократичне суспільство.
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Хто придумав цю фігню
із серії "...актриса фільмів для дорослих"
а з тих хто допомагав Москві влаштувати Голодомор, мабуть теж усі пам'ятали і пам'ятають, хто живий, а от більшість їх нащадків не знає, по перше, їх батьки приховали із зрозумілих причин від них цю інформацію, по друге, ті хто дізнався, витіснили зі свого мозку негативну неприємну для себе інформацію, тим більше, що брехливі радянські вчителі у школах на запитання про Голодомор, відповідали, що його не було,
а попередньо влаштовану акцію, що створювали умови для винищення українців голодом - конфіскацію майна і землі в українських селян, називали колективізацією, великим досягненням радянського народу,
тож хіба дивно, що існує певна кількість потурмаків з українців, які не хочуть нічого чути про цю Велику українську трагедію, достатньо вистачає нащадків посібників Москви, які їм допомагали, і які вже ніякі не українці, а перевертні
Боже! Бережи Америку!
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ну вы поняли приоритеты, Байден вспоминает жертв, зелохи тусят на пьянке за гос счет