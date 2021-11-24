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Байден зробив заяву на вшанування пам'яті жертв Голодомору

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден зробив заяву на вшанування пам'яті жертв Голодомору

Згадуючи біль та жертв Голодомору, США підтверджують свою відданість народу України та непохитну підтримку її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це йдеться у тексті заяви президента США Джо Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та згадуємо мільйони невинних українців, які зазнали страждать на загинули під час Голодомору - "смерті через голод" - у 1932 та 1933. Чоловіки, жінки, та діти, які втратили життя під час цього голоду були жертвами жорстокої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - йдеться в заяві Байдена.

Президент США також вказав, що український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух та міць, та зрештою створив вільне та демократичне суспільство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США поширюватимуть історичну правду про Голодомор 1932-1933 років

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Вспомнил однажды. С русской шуточкой про "сеньор голодомор", которая так понравилась зебилам.
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24.11.2021 22:00
+17
Не кожний українець пам'ятає про жерт Голодомору.
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24.11.2021 21:53
+14
Щира подяка президенту Байдену!

Боже! Бережи Америку!
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24.11.2021 22:06
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Не кожний українець пам'ятає про жерт Голодомору.
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24.11.2021 21:53 Відповісти
Жертви*
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24.11.2021 21:54 Відповісти
А Зе помнил ? Или день рождения Ермака был важнее ?
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24.11.2021 21:57 Відповісти
у ніх вмєсто етого чьорная пятніца...
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24.11.2021 21:59 Відповісти
Я теж про це подумала. Замість вшанування пам'яті жертв, у нас акції до свята - чорна п'ятниця.
Хто придумав цю фігню
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24.11.2021 22:02 Відповісти
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24.11.2021 22:08 Відповісти
це блюзнірство цілком зумисне
із серії "...актриса фільмів для дорослих"
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24.11.2021 22:11 Відповісти
Вспомнил однажды. С русской шуточкой про "сеньор голодомор", которая так понравилась зебилам.
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24.11.2021 22:00 Відповісти
...той, кому вже приліплене аналогічне "сіньйор-ковідомор"
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24.11.2021 22:01 Відповісти
И сеньор- холодомор.
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25.11.2021 07:14 Відповісти
Животное,трется оно тут и попердывает, пшло вон
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25.11.2021 11:44 Відповісти
Сиди и нюхай. Чего тебе ещё делать?
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25.11.2021 12:02 Відповісти
З тих, кому він був влаштований, пам'ятають усі, хто ще живий, як і їх діти, за усіх їх онуків і правнуків не поручуся, Україна надто довго жила в умовах викривленої реальності, що вплинула на деформацію свідомості багатьох пересічних людей,
а з тих хто допомагав Москві влаштувати Голодомор, мабуть теж усі пам'ятали і пам'ятають, хто живий, а от більшість їх нащадків не знає, по перше, їх батьки приховали із зрозумілих причин від них цю інформацію, по друге, ті хто дізнався, витіснили зі свого мозку негативну неприємну для себе інформацію, тим більше, що брехливі радянські вчителі у школах на запитання про Голодомор, відповідали, що його не було,
а попередньо влаштовану акцію, що створювали умови для винищення українців голодом - конфіскацію майна і землі в українських селян, називали колективізацією, великим досягненням радянського народу,
тож хіба дивно, що існує певна кількість потурмаків з українців, які не хочуть нічого чути про цю Велику українську трагедію, достатньо вистачає нащадків посібників Москви, які їм допомагали, і які вже ніякі не українці, а перевертні
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25.11.2021 05:54 Відповісти
США- ось насправді хто наш старший брат !
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24.11.2021 21:56 Відповісти
Потрібно провести Міжнародий Суд над тоталітарними комуністичним державами. Свого часу ООН прирівняла "комунізм" до "фашизму" та "сіонізму". Суд над фашизмом відбувся в Нюрнберзі, а ось решта "фашиствуючих" по суті режимів до цього часу уникає будь якої відповідальності і навіть проголошує себе "переможцями над фашизмом". Оруелл писав що фашисти майбутнього оголосять себе "антифашистами" і це вже якось так непомітно сталось...
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24.11.2021 22:03 Відповісти
над комунизмом никогда суда не будет по понятным причинам .
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25.11.2021 01:41 Відповісти
Буде. Це невідворотно як світанок. Міжнародний трибунал над комунізмом це вакцинація майбутніх поколінь від тоталітаризму.
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25.11.2021 01:57 Відповісти
Обязательно будет и главным инициатором этого суда станет Украина
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25.11.2021 11:49 Відповісти
Спасибо Байдену за память о жертвах в Украине
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24.11.2021 22:04 Відповісти
Щира подяка президенту Байдену!

Боже! Бережи Америку!
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24.11.2021 22:06 Відповісти
І БОЖЕ ,храні УКРАЇНУ !!
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24.11.2021 22:09 Відповісти
а чего бы не вспомнить и тех кто устроил ?
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24.11.2021 22:53 Відповісти
90-95% мерзавцев устроивших осущиствивших геноцид украинцев через голодомор -были евреи и именно поэтому Израиль отказывается признать голодомор
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24.11.2021 22:56 Відповісти
Наразі теж саме, тіки розтягнуте у часі + медицинський геноцид.
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25.11.2021 07:52 Відповісти
медичний
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25.11.2021 14:41 Відповісти
Хитрожопый рашистский паренек , геноцид с голодомором устроили КОММУНИСТЫ , а не просто какая то группа* злобных* евреев . Будет и для вас свой Нюрнберг ,дикари..
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25.11.2021 11:55 Відповісти
Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора .- И президент Израиля Герцог к Байдену присоединится.Может быть.
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25.11.2021 00:10 Відповісти
За "залізний купол" від Хамасу він приєднався б до самого Адольфа Алоізевича...
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25.11.2021 01:59 Відповісти
Байден сделал заявление в память о жертвах Голодомора
Главные новости 24 ноября: громкое празднование дня рождения Ермака, деньги от МВФ

ну вы поняли приоритеты, Байден вспоминает жертв, зелохи тусят на пьянке за гос счет
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25.11.2021 00:54 Відповісти
а зелох сделал заявление что он перепил на др дермака, и щас не в состоянии что-то говорить...
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25.11.2021 01:17 Відповісти
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25.11.2021 06:21 Відповісти
Украина была Житницой Европы,хлебом украинским торговали все сЦари РАБссиянские,да и не только хлебом...,но чЛенинцы-Сралинцы умудрились начиная с 1929 года и своей сраной коллективизацией уничтожить все...,Шарико-Швондеры долбанные...так что Голодомор готовили тщательно и основательно...
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25.11.2021 06:50 Відповісти
Пора на раху в суд подавать за геноцид.
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25.11.2021 08:47 Відповісти
А що сказав зелох з цього приводу?
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27.11.2021 16:49 Відповісти
 
 