Байден зробив заяву на вшанування пам'яті жертв Голодомору

Згадуючи біль та жертв Голодомору, США підтверджують свою відданість народу України та непохитну підтримку її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це йдеться у тексті заяви президента США Джо Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та згадуємо мільйони невинних українців, які зазнали страждать на загинули під час Голодомору - "смерті через голод" - у 1932 та 1933. Чоловіки, жінки, та діти, які втратили життя під час цього голоду були жертвами жорстокої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - йдеться в заяві Байдена.

Президент США також вказав, що український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух та міць, та зрештою створив вільне та демократичне суспільство.

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