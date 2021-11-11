УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8450 відвідувачів онлайн
Новини
1 959 27

США поширюватимуть історичну правду про Голодомор 1932-1933 років

США поширюватимуть історичну правду про Голодомор 1932-1933 років

США та Україна співпрацюватимуть у сфері поширення історичної правди про Голодомор 1932-1933 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій Хартії стратегічного партнерства США та України.

"Сполучені Штати та Україна мають намір й надалі тісно співпрацювати у сфері поширення історичної правди, у тому числі підвищення обізнаності громадськості про Голодомор 1932-1933 років в Україні, та про інші антигуманні злочини, скоєні в Україні та проти неї в минулому", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю.

Дивіться: Невідомі зірвали показ фільму про Голодомор у московському офісі "Меморіалу": Наказали всім лежати і обзивали "фашистами". ВIДЕО

Автор: 

голодомор (402) США (22634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
По суті все почалось з колективізації коли почали забирати хліб. Моя бабця розповідала. Прийшли активісти шукати, а старший з лівольвертом.
показати весь коментар
11.11.2021 11:50
+5
1932-33 уже неправда. В 1931 уже был каннибализм в восточной Украине, уже каждое утро в Харькове собирали около 250 тел. Нельзя верить данным, собранными убийцами. Их цель была скрыть массовые убийства. Поэтому организаторов "ошибочной" переписи населения в 1937 всех расстреляли. И провели правильную в 1939 году. И сегодня ученые эти данные используют в своих исследованиях. тем самым делая их легитимными.
показати весь коментар
11.11.2021 11:39
+5
Це так російськомовні помстилися за три роки незалежності України. І не сумнівайтесь, що вони гатови павтаріть.
показати весь коментар
11.11.2021 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1932-33 уже неправда. В 1931 уже был каннибализм в восточной Украине, уже каждое утро в Харькове собирали около 250 тел. Нельзя верить данным, собранными убийцами. Их цель была скрыть массовые убийства. Поэтому организаторов "ошибочной" переписи населения в 1937 всех расстреляли. И провели правильную в 1939 году. И сегодня ученые эти данные используют в своих исследованиях. тем самым делая их легитимными.
показати весь коментар
11.11.2021 11:39 Відповісти
Це так російськомовні помстилися за три роки незалежності України. І не сумнівайтесь, що вони гатови павтаріть.
показати весь коментар
11.11.2021 11:47 Відповісти
По суті все почалось з колективізації коли почали забирати хліб. Моя бабця розповідала. Прийшли активісти шукати, а старший з лівольвертом.
показати весь коментар
11.11.2021 11:50 Відповісти
Ні. Російська імперія базується за принципом Чи стань "руським", чи помри. Черкесів вже давно немає. Більшовики теж реалізовували цей самий план. Вони б вбивали українців незалежно від того чи була Україна незалежною кілька років чи ні. Це запрограмовано в коді імперії брехні та зла. Орда.
показати весь коментар
11.11.2021 14:41 Відповісти
самое ужасное что за своих палачей ...... бодренько так воевали рабы. У колхозников то и паспортов не было после войны лет 25-30. но если Сралин обосрался и не напал первым - будь бобр, воюй. за людоедскую "систему".
поэтому х.з. чем гордиться - тем что в Финляндии воевали, или тем что за своих мучителей против врагов их(мучителей)
показати весь коментар
11.11.2021 12:44 Відповісти
Споконвічному ворогу Украіни , кацапам , довіри немає і бути не може , взагалі 😠
показати весь коментар
11.11.2021 12:16 Відповісти
Док, статья же вроде не про кацапов, а про их покровителей, не?
Или ты , ой, вЫ, у вас там на сайте поехал кукухой, когда не говорят про вашего Идола = кацапы всеврут?
Ну да, это под нажимом "Пороха" сделали - возра.дуй.тесь
показати весь коментар
11.11.2021 12:37 Відповісти
Ну в такому разі "правдивість" і "достовірність" гарантовано.
показати весь коментар
11.11.2021 12:20 Відповісти
Комик-пианист в кипе на хохме "Сеньор Голодомор!" заработал неплохие деньги.
показати весь коментар
11.11.2021 12:30 Відповісти
Это все Степан Бандера виноват,напал на мавзолейную РАБссию внезапно и вероломно...
показати весь коментар
11.11.2021 12:36 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 12:39 Відповісти
те кто с 33-го усиливали совок, зная что он хочет захватить мир.... распространять будут(где? среди кого?) правду об ужасах совка.... самокритичненько чо.
Китай опять же - обосрались шо коммуняки построят аж третий, вроде уже полноценный авианосец, против 15-ти их(них) - чуть ли не обосрались.
Ах да, ракеты там еще сделали, дальностью около 2т.км., а от Ньюйорка до Китая - с 15000км., уже повод упасть на мороз?
показати весь коментар
11.11.2021 12:41 Відповісти
а это фото голодомора 1946-47 года и тож изУкраины увозили НКВДисты все подряд...
показати весь коментар
11.11.2021 12:41 Відповісти
ГУЛАГ для детей Украины у которых родители умерли с голоду
показати весь коментар
11.11.2021 12:43 Відповісти
Жахіття яке..
показати весь коментар
11.11.2021 12:51 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 12:44 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 12:46 Відповісти
бо не били москалів - пи поняв?
Ну і вот.
показати весь коментар
11.11.2021 14:58 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2021 12:47 Відповісти
Нет вам прощения краснопузые Крысы Мавзолейные...,без Покаяния его не бывает...
показати весь коментар
11.11.2021 12:48 Відповісти
еще бы про Яхве вспомнил
хотя твои мавзолеи против Яхве - как пузо с рогаткой против бегемота, или МАРК-1
показати весь коментар
11.11.2021 12:53 Відповісти
Моя бабушка пережила Голодомор и осталась жива...,всее рассказы я записывал на батин магнифон "Дайна"...

Хрюкайте даже ПАСКУДЫ....
показати весь коментар
11.11.2021 12:56 Відповісти
Из было три, как говорят многие старые люди:
- начало 20-х;
- 32-33;
- 46 и 47 года когда сралин вывозил с Украины всю пшеницу чтоб задобрить страны "Варшавского Договора"- коммунистических марионеток типа Польши, Югославии, ГДР и т.д.
показати весь коментар
11.11.2021 20:59 Відповісти
Та да. За обрізаного припіздєнта якось не кошерно згадувати про геноцид голодомором, і не тільки українців, організований "дєдушкам - бабушками" зільоного поца за загального керівництва вусатого бандюка, і так ця мерзота намагалася знищити нас впродовж 21 століття мінімум тричі, наполегливим виявились ********. Та ми - міцніше.
показати весь коментар
25.11.2021 00:09 Відповісти
 
 