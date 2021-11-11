США поширюватимуть історичну правду про Голодомор 1932-1933 років

США та Україна співпрацюватимуть у сфері поширення історичної правди про Голодомор 1932-1933 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій Хартії стратегічного партнерства США та України.

"Сполучені Штати та Україна мають намір й надалі тісно співпрацювати у сфері поширення історичної правди, у тому числі підвищення обізнаності громадськості про Голодомор 1932-1933 років в Україні, та про інші антигуманні злочини, скоєні в Україні та проти неї в минулому", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю.

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