США поширюватимуть історичну правду про Голодомор 1932-1933 років
США та Україна співпрацюватимуть у сфері поширення історичної правди про Голодомор 1932-1933 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій Хартії стратегічного партнерства США та України.
"Сполучені Штати та Україна мають намір й надалі тісно співпрацювати у сфері поширення історичної правди, у тому числі підвищення обізнаності громадськості про Голодомор 1932-1933 років в Україні, та про інші антигуманні злочини, скоєні в Україні та проти неї в минулому", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, США та Україна підписали хартію про стратегічну двосторонню співпрацю.
Топ коментарі
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+5 Conan UA
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+5 віктор федорович #394174
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поэтому х.з. чем гордиться - тем что в Финляндии воевали, или тем что за своих мучителей против врагов их(мучителей)
Или ты , ой, вЫ, у вас там на сайте поехал кукухой, когда не говорят про вашего Идола = кацапы всеврут?
Ну да, это под нажимом "Пороха" сделали - возра.дуй.тесь
Китай опять же - обосрались шо коммуняки построят аж третий, вроде уже полноценный авианосец, против 15-ти их(них) - чуть ли не обосрались.
Ах да, ракеты там еще сделали, дальностью около 2т.км., а от Ньюйорка до Китая - с 15000км., уже повод упасть на мороз?
Ну і вот.
хотя твои мавзолеи против Яхве - как пузо с рогаткой против бегемота, или МАРК-1
Хрюкайте даже ПАСКУДЫ....
- начало 20-х;
- 32-33;
- 46 и 47 года когда сралин вывозил с Украины всю пшеницу чтоб задобрить страны "Варшавского Договора"- коммунистических марионеток типа Польши, Югославии, ГДР и т.д.