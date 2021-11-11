США будут распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов

США и Украина будут сотрудничать в сфере распространения исторической правды о Голодоморе 1932-1933 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обновленной Хартии стратегического партнерства США и Украины.

"Соединенные Штаты и Украина намерены и дальше тесно сотрудничать в сфере распространения исторической правды, в том числе повышения осведомленности общественности о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, и о других антигуманных преступлениях, совершенных в Украине и против нее в прошлом", - отмечается в сообщении.

Напомним, США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве.

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