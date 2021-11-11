США будут распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов
США и Украина будут сотрудничать в сфере распространения исторической правды о Голодоморе 1932-1933 годов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обновленной Хартии стратегического партнерства США и Украины.
"Соединенные Штаты и Украина намерены и дальше тесно сотрудничать в сфере распространения исторической правды, в том числе повышения осведомленности общественности о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, и о других антигуманных преступлениях, совершенных в Украине и против нее в прошлом", - отмечается в сообщении.
Напомним, США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве.
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поэтому х.з. чем гордиться - тем что в Финляндии воевали, или тем что за своих мучителей против врагов их(мучителей)
Или ты , ой, вЫ, у вас там на сайте поехал кукухой, когда не говорят про вашего Идола = кацапы всеврут?
Ну да, это под нажимом "Пороха" сделали - возра.дуй.тесь
Китай опять же - обосрались шо коммуняки построят аж третий, вроде уже полноценный авианосец, против 15-ти их(них) - чуть ли не обосрались.
Ах да, ракеты там еще сделали, дальностью около 2т.км., а от Ньюйорка до Китая - с 15000км., уже повод упасть на мороз?
Ну і вот.
хотя твои мавзолеи против Яхве - как пузо с рогаткой против бегемота, или МАРК-1
Хрюкайте даже ПАСКУДЫ....
- начало 20-х;
- 32-33;
- 46 и 47 года когда сралин вывозил с Украины всю пшеницу чтоб задобрить страны "Варшавского Договора"- коммунистических марионеток типа Польши, Югославии, ГДР и т.д.