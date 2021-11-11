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США будут распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов

США будут распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов

США и Украина будут сотрудничать в сфере распространения исторической правды о Голодоморе 1932-1933 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обновленной Хартии стратегического партнерства США и Украины.

"Соединенные Штаты и Украина намерены и дальше тесно сотрудничать в сфере распространения исторической правды, в том числе повышения осведомленности общественности о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, и о других антигуманных преступлениях, совершенных в Украине и против нее в прошлом", - отмечается в сообщении.

Напомним, США и Украина подписали хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве.

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Автор: 

Голодомор (1055) США (26506)


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Топ комментарии
+6
По суті все почалось з колективізації коли почали забирати хліб. Моя бабця розповідала. Прийшли активісти шукати, а старший з лівольвертом.
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11.11.2021 11:50
+5
1932-33 уже неправда. В 1931 уже был каннибализм в восточной Украине, уже каждое утро в Харькове собирали около 250 тел. Нельзя верить данным, собранными убийцами. Их цель была скрыть массовые убийства. Поэтому организаторов "ошибочной" переписи населения в 1937 всех расстреляли. И провели правильную в 1939 году. И сегодня ученые эти данные используют в своих исследованиях. тем самым делая их легитимными.
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11.11.2021 11:39
+5
Це так російськомовні помстилися за три роки незалежності України. І не сумнівайтесь, що вони гатови павтаріть.
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11.11.2021 11:47
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1932-33 уже неправда. В 1931 уже был каннибализм в восточной Украине, уже каждое утро в Харькове собирали около 250 тел. Нельзя верить данным, собранными убийцами. Их цель была скрыть массовые убийства. Поэтому организаторов "ошибочной" переписи населения в 1937 всех расстреляли. И провели правильную в 1939 году. И сегодня ученые эти данные используют в своих исследованиях. тем самым делая их легитимными.
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11.11.2021 11:39 Ответить
Це так російськомовні помстилися за три роки незалежності України. І не сумнівайтесь, що вони гатови павтаріть.
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11.11.2021 11:47 Ответить
По суті все почалось з колективізації коли почали забирати хліб. Моя бабця розповідала. Прийшли активісти шукати, а старший з лівольвертом.
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11.11.2021 11:50 Ответить
Ні. Російська імперія базується за принципом Чи стань "руським", чи помри. Черкесів вже давно немає. Більшовики теж реалізовували цей самий план. Вони б вбивали українців незалежно від того чи була Україна незалежною кілька років чи ні. Це запрограмовано в коді імперії брехні та зла. Орда.
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11.11.2021 14:41 Ответить
самое ужасное что за своих палачей ...... бодренько так воевали рабы. У колхозников то и паспортов не было после войны лет 25-30. но если Сралин обосрался и не напал первым - будь бобр, воюй. за людоедскую "систему".
поэтому х.з. чем гордиться - тем что в Финляндии воевали, или тем что за своих мучителей против врагов их(мучителей)
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11.11.2021 12:44 Ответить
Споконвічному ворогу Украіни , кацапам , довіри немає і бути не може , взагалі 😠
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11.11.2021 12:16 Ответить
Док, статья же вроде не про кацапов, а про их покровителей, не?
Или ты , ой, вЫ, у вас там на сайте поехал кукухой, когда не говорят про вашего Идола = кацапы всеврут?
Ну да, это под нажимом "Пороха" сделали - возра.дуй.тесь
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11.11.2021 12:37 Ответить
Ну в такому разі "правдивість" і "достовірність" гарантовано.
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11.11.2021 12:20 Ответить
Комик-пианист в кипе на хохме "Сеньор Голодомор!" заработал неплохие деньги.
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11.11.2021 12:30 Ответить
Это все Степан Бандера виноват,напал на мавзолейную РАБссию внезапно и вероломно...
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11.11.2021 12:36 Ответить
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11.11.2021 12:39 Ответить
те кто с 33-го усиливали совок, зная что он хочет захватить мир.... распространять будут(где? среди кого?) правду об ужасах совка.... самокритичненько чо.
Китай опять же - обосрались шо коммуняки построят аж третий, вроде уже полноценный авианосец, против 15-ти их(них) - чуть ли не обосрались.
Ах да, ракеты там еще сделали, дальностью около 2т.км., а от Ньюйорка до Китая - с 15000км., уже повод упасть на мороз?
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11.11.2021 12:41 Ответить
а это фото голодомора 1946-47 года и тож изУкраины увозили НКВДисты все подряд...
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11.11.2021 12:41 Ответить
ГУЛАГ для детей Украины у которых родители умерли с голоду
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11.11.2021 12:43 Ответить
Жахіття яке..
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11.11.2021 12:51 Ответить
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11.11.2021 12:44 Ответить
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11.11.2021 12:46 Ответить
бо не били москалів - пи поняв?
Ну і вот.
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11.11.2021 14:58 Ответить
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11.11.2021 12:47 Ответить
Нет вам прощения краснопузые Крысы Мавзолейные...,без Покаяния его не бывает...
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11.11.2021 12:48 Ответить
еще бы про Яхве вспомнил
хотя твои мавзолеи против Яхве - как пузо с рогаткой против бегемота, или МАРК-1
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11.11.2021 12:53 Ответить
Моя бабушка пережила Голодомор и осталась жива...,всее рассказы я записывал на батин магнифон "Дайна"...

Хрюкайте даже ПАСКУДЫ....
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11.11.2021 12:56 Ответить
Из было три, как говорят многие старые люди:
- начало 20-х;
- 32-33;
- 46 и 47 года когда сралин вывозил с Украины всю пшеницу чтоб задобрить страны "Варшавского Договора"- коммунистических марионеток типа Польши, Югославии, ГДР и т.д.
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11.11.2021 20:59 Ответить
Та да. За обрізаного припіздєнта якось не кошерно згадувати про геноцид голодомором, і не тільки українців, організований "дєдушкам - бабушками" зільоного поца за загального керівництва вусатого бандюка, і так ця мерзота намагалася знищити нас впродовж 21 століття мінімум тричі, наполегливим виявились ********. Та ми - міцніше.
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25.11.2021 00:09 Ответить
 
 