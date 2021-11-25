"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", - Туск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза российского вторжения в Украину сегодня является серьезной проблемой. И говорить об этом нужно не через призму украинской миграции в Польшу, а в контексте безопасности в Украине.
Об этом заявил во время пресс-конференции в Варшаве лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (PO), экс-президент Евросовета Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Угрозу российской агрессии в Украине нужно воспринимать очень серьезно", – сказал Туск.
Политик подчеркнул, что в ближайшее время он намерен "активно действовать" в украинском направлении и добавил, что о деталях сообщит позже.
По словам Туска, о сложной ситуации в Украине следует говорить не через призму украинской миграции в Польшу, а в контексте безопасности в Украине.
"Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какой-либо напряженности, эмоций или негативных последствий (в Польше. – Ред.). В то же время есть вопросы безопасности", – констатировал Туск.
Как оценивается, в Польше сейчас может находиться 1,5 млн украинцев. Из них около 300 тыс. по состоянию на конец сентября имели виды на временное или постоянное проживание в этой стране.
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18 November, 09:39 ·
Народний депутат України від ВО «Свобода» Оксана Савчукзареєструвала в парламенті законопроект «Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України» (№6312).
Ситуація надзвичайно серйозна та небезпечна. Використовуючи теперішні події на польсько-білоруському кордоні як відволікаючий маневр, головний удар Путін спрямує по Україні, на кордонах з якою вже концентрує свої війська. І тоді мігранти з території Білорусі стануть інструментом московської окупації з півночі, як так звані «зелені чоловічки» у 2014 році в Криму.
Тому вимагаємо негайно проголосувати наш законопроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України»
Завданням цього Закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців (далі - таборів біженців) на території України.
Стаття 1. Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей, Криму до складу України та до повернення внутрішньо переміщених осіб на звільнені від окупації території.
Стаття 2. Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України і яких затримано під час такої спроби, позбавляються права на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, і видворяються з території України.
Таким особам забороняється в'їзд на територію України строком від шести місяців до трьох років.
Стаття 3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється укладати угоди та договори про розміщення таборів біженців.
Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на розміщення таборів біженців на території України здійснює Міністерство внутрішніх справ України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
б) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
результат налицо - дикари ( за кацапские деньги) участвуют во всех протестах , палят авто европейцев, бьют витрины магазинов европейцев .спасибо агенту Меркель
/Немцов/