"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", - Туск

Загроза російського вторгнення в Україну на сьогодні є серйозною проблемою. І говорити про неї потрібно не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні.

Про це заявив під час пресконференції у Варшаві лідер найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (PO), експрезидент Євроради Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", – сказав Туск.

Політик підкреслив, що найближчим часом він має намір "активно діяти" в українському напрямку, та додав, що про деталі повідомить згодом.

За словами Туска, про складну ситуацію в Україні потрібно говорити не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні.

"Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі. – Ред.). Натомість є питання безпеки", – констатував Туск.

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Як оцінюється, у Польщі зараз може перебувати 1,5 млн українців. З них близько 300 тис. станом на кінець вересня мали посвідки на тимчасове чи постійне проживання у цій країні.