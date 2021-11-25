"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", - Туск
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Загроза російського вторгнення в Україну на сьогодні є серйозною проблемою. І говорити про неї потрібно не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні.
Про це заявив під час пресконференції у Варшаві лідер найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (PO), експрезидент Євроради Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", – сказав Туск.
Політик підкреслив, що найближчим часом він має намір "активно діяти" в українському напрямку, та додав, що про деталі повідомить згодом.
За словами Туска, про складну ситуацію в Україні потрібно говорити не через призму української міграції до Польщі, а в контексті безпеки в Україні.
"Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі. – Ред.). Натомість є питання безпеки", – констатував Туск.
Як оцінюється, у Польщі зараз може перебувати 1,5 млн українців. З них близько 300 тис. станом на кінець вересня мали посвідки на тимчасове чи постійне проживання у цій країні.
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18 November, 09:39 ·
Народний депутат України від ВО «Свобода» Оксана Савчукзареєструвала в парламенті законопроект «Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України» (№6312).
Ситуація надзвичайно серйозна та небезпечна. Використовуючи теперішні події на польсько-білоруському кордоні як відволікаючий маневр, головний удар Путін спрямує по Україні, на кордонах з якою вже концентрує свої війська. І тоді мігранти з території Білорусі стануть інструментом московської окупації з півночі, як так звані «зелені чоловічки» у 2014 році в Криму.
Тому вимагаємо негайно проголосувати наш законопроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України»
Завданням цього Закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців (далі - таборів біженців) на території України.
Стаття 1. Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей, Криму до складу України та до повернення внутрішньо переміщених осіб на звільнені від окупації території.
Стаття 2. Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України і яких затримано під час такої спроби, позбавляються права на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, і видворяються з території України.
Таким особам забороняється в'їзд на територію України строком від шести місяців до трьох років.
Стаття 3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється укладати угоди та договори про розміщення таборів біженців.
Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на розміщення таборів біженців на території України здійснює Міністерство внутрішніх справ України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
б) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
результат налицо - дикари ( за кацапские деньги) участвуют во всех протестах , палят авто европейцев, бьют витрины магазинов европейцев .спасибо агенту Меркель
/Немцов/