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армия РФ (15394) Госдепартамент США (1627) Столтенберг (1416) Блинкен (749) Прайс Нед (108)

Блинкен и Столтенберг обсудили необычную военную активность России вблизи Украины, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Блинкен и Столтенберг обсудили необычную военную активность России вблизи Украины, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы обсудили действия России на границе с Украиной и вопрос предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, сообщает в четверг американский госдепартамент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом(...) сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Стороны также затронули вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря, отметил Прайс.

По его словам, Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают.

Также читайте: НАТО внимательно наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе и готово реагировать, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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Хорошо, что без Зеленского, а то параша бы узнала все подробности переговоров!
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25.11.2021 08:36 Ответить
Эти подробности давно известны-
Обмен озабоченностями и моральная поддержка Украины
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25.11.2021 08:40 Ответить
Господа, вы умные и достойные партнеры, спасибо что вы думаете об Украине. Но давайте уже начнем ощутимо помогать. Например, подкинем пару сотен бронетраспоортеров, что бы 4-5 бригад стали поноценными, а не возили л/с на автобусах . Или поставим топливов ВСУ, но обязательно с американским офицером (ами), чтобы вместе с волнтерами и командирами частей его честно распределить, или пару десятков истребителей срочно перебросьте. Украина заслужила это своим сопротивлением
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25.11.2021 08:39 Ответить
Американцы,которые находятся за тридевять земель, готовятся к атаке рашки на Украину, а оманский с ермаком, в это время, отмечают юбилей последнего четыре дня в Закарпатье???Это полный пипец, панове украинцы.
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25.11.2021 09:18 Ответить
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25.11.2021 11:18 Ответить
где они находят таких запредельно тупых палитеков-аналалитиков ?
представьте себе, полицейские наблюдают за ходом преступления происходящего перед их глазами и ведут глубокомысленные беседы о необычной активности преступников и выражают озабоченность попытками сопротивления жертвы !!!
А вы думали "Тупой,еще тупей" выдумка Голливуда ???
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25.11.2021 11:51 Ответить
 
 