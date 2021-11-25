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Украина пообещала МВФ запустить работу Бюро экономической безопасности до конца года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина пообещала МВФ запустить работу Бюро экономической безопасности до конца года

Бюро экономической безопасности (БЭБ) приступит к работе к концу декабря 2021 года, к этому времени должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС).

Об этом идет речь в меморандуме Украины с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"С целью консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе, Бюро экономической безопасности Украины заработает до конца декабря 2021 года", – говорится в документе.

Отмечается, что этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, но за исключением преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Эта вакансия для Арахамии.
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25.11.2021 09:28 Ответить
Да уже нет никакой экономики, а до конца года и страны благодаря зеленым дебилам может не быть, а они собрались бюро запускать.
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25.11.2021 09:30 Ответить
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25.11.2021 09:36 Ответить
Не Украина. А марионетки не известно кого. Толи кацапов. Толи олигархов. Они уже нас на*бали с деолигархизацией.
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25.11.2021 09:45 Ответить
А пліснява проінформувала МВФ, кого призначила смотрящиМ БЕБ?

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-novyy-holova-beb--zakyd-peremoha/31452651.html
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25.11.2021 11:12 Ответить
МВФ-такі начебто дрорслі,та казкам вірять...
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25.11.2021 11:17 Ответить
 
 