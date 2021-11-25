Украина пообещала МВФ запустить работу Бюро экономической безопасности до конца года

Бюро экономической безопасности (БЭБ) приступит к работе к концу декабря 2021 года, к этому времени должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС).

Об этом идет речь в меморандуме Украины с Международным валютным фондом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"С целью консолидации полномочий по расследованию экономических преступлений в едином следственном органе, Бюро экономической безопасности Украины заработает до конца декабря 2021 года", – говорится в документе.

Отмечается, что этот орган возьмет на себя ответственность за расследование экономических, финансовых и налоговых мошенничеств и преступлений, находящихся в юрисдикции Национальной полиции, СБУ и Налоговой полиции, но за исключением преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Национального антикоррупционного бюро Украины.

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