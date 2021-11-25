Україна пообіцяла МВФ запустити роботу Бюро економічної безпеки до кінця року
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Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочне роботу до кінця грудня 2021 року, до цього часу має бути ліквідована Державна фіскальна служба (ДФС).
Про це йдеться у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"З метою консолідації повноважень щодо розслідування економічних злочинів в єдиному слідчому органі, Бюро економічної безпеки України почне працювати до кінця грудня 2021 року", – йдеться у документі.
Наголошується, що цей орган візьме на себе відповідальність за розслідування економічних, фінансових та податкових шахрайств та злочинів, що перебувають у юрисдикції Національної поліції, СБУ та Податкової поліції, але за винятком тих злочинів, які підпадають під юрисдикцію Національного антикорупційного бюро України.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-novyy-holova-beb--zakyd-peremoha/31452651.html