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Україна пообіцяла МВФ запустити роботу Бюро економічної безпеки до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна пообіцяла МВФ запустити роботу Бюро економічної безпеки до кінця року

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочне роботу до кінця грудня 2021 року, до цього часу має бути ліквідована Державна фіскальна служба (ДФС).

Про це йдеться у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"З метою консолідації повноважень щодо розслідування економічних злочинів в єдиному слідчому органі, Бюро економічної безпеки України почне працювати до кінця грудня 2021 року", – йдеться у документі.

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Наголошується, що цей орган візьме на себе відповідальність за розслідування економічних, фінансових та податкових шахрайств та злочинів, що перебувають у юрисдикції Національної поліції, СБУ та Податкової поліції, але за винятком тих злочинів, які підпадають під юрисдикцію Національного антикорупційного бюро України.

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Эта вакансия для Арахамии.
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25.11.2021 09:28 Відповісти
Да уже нет никакой экономики, а до конца года и страны благодаря зеленым дебилам может не быть, а они собрались бюро запускать.
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25.11.2021 09:30 Відповісти
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25.11.2021 09:36 Відповісти
Не Украина. А марионетки не известно кого. Толи кацапов. Толи олигархов. Они уже нас на*бали с деолигархизацией.
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25.11.2021 09:45 Відповісти
А пліснява проінформувала МВФ, кого призначила смотрящиМ БЕБ?

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-novyy-holova-beb--zakyd-peremoha/31452651.html
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25.11.2021 11:12 Відповісти
МВФ-такі начебто дрорслі,та казкам вірять...
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25.11.2021 11:17 Відповісти
 
 