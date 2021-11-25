Україна не вводитиме податок на виведений капітал, - меморандум з МВФ
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Українська влада зобов'язалася не замінювати податок на прибуток податком на виведений капітал.
Про це йдеться у меморандумі про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом, передає Цензор.НЕТ із посиланням ЛігаБізнесІнформ.
"Після детального технічного вивчення, ми не будемо робити кроків щодо заміни чинного податку на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал. Ми утримуватимемося від розширення критеріїв відповідності спрощеній системі оподаткування або введення нових груп платників податків, які можуть скористатися оподаткування, а також почали робити кроки для попередження ухилення від оподаткування та зловживання вказаним режимом", – йдеться у меморандумі.
Також влада зобов'язалася утримуватися від введення нових або розширення існуючих податкових преференцій/пільг як на галузевому, так і на регіональному рівнях, за винятком потенційних дрібномасштабних механізмів підтримки, які "будуть ретельно розроблені для забезпечення обмежених та цільових стимулів".
"Ми продовжуватимемо інформувати громадськість про вартість звільнень від оподаткування та розширимо аналіз, включивши податкові втрати, пов'язані зі спрощеним режимом оподаткування", — додала влада.
Введення податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Він передбачає відмову від традиційної системи оподаткування доходів (коли оподатковується різниця між доходами та витратами підприємства). У свою чергу автори концепції пропонують сплачувати податки з тієї суми, яку підприємство направить своїм власникам у вигляді дивідендів або прирівняних до них платежів.
Будь ласка, зачекайте...
Ак що владі потрібно зробити: підняти тарифи (потрібно подоїти населення), не вводити податок на виведений кіпітал (не хочеться доїти себе)..... то все це тут же пояснюється "вимогами" МВФ.
Йще раз для дятлів: МВФ ніколи не вимогало підвищити тарифи, або вводити/невводити податки. Єдиною ВИМОГОЮ МВФ є БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ. При цьому МВФ надає рекомендації как цьго можно досягти, але вибор як це зробити по факту залишается за владою!!!!!
Це КРЕДИТНА організація, що заробляє кошти, одовжуючи кошти. У данному випадку, МВФ це найнижчий відсоток за який взагалі можно отримати кредит. А що робить кредитна організація, коли ти до неї приходиш за кредитом?! Правильно - питає, а чи зможеш ти повернути з відсотками! С людини спитають справку о доходах (якщо б ми декларували і витрати, то спитали б і цю декларацію). А у держави преревіряють БЮДЖЕТ, щоб доходи перевищували витрати - тільки так будуть кошти для повернення кредиту!!!!!
Взагалі, кредит - це фінасовий інструмент і тільки так його і потрібно сприймати. Якщо кредит сприймається як щось для "продерджаться до лучших времен" то це путь у нікуди!
1 . платоспроможність визначається балансом, то що це реальні доходи і реальні витрати бюджета, у які вже закладені у тому числі: доходи від плануємого продажу держ власності і підвищення доходів від реформ (і яки ви назвали "інвестицій у підвищення платоспроможності")
2. виведення коштів, схемотози, сіра економіка та тому подібне, не враховуються, оскільки ці кошти ніяк не беруть участь у формуванні бюджета і тим більше у виплаті по кредитам!
Але якщо уряд докаже кредитору (МВФ), що реформа яка проводиться, дозволить спрямувати деякий об'ем коштів з сірої економіки, то ці кошти будуть враховані кредитором і також будуть відображені у бюджеті (п.1)
Звісно є люди що гадають, що усім цим можно керувати, але це бовдури! То що на грошах намалювали массонськи символи - то все до сраки. Я у тому анекдоті "на сараї теж написано було...., бабка зашла а там дрова!"
Доколе?!
По-моєму, якраз після 91 самостійніші стали набагато!
Теперь меморандум, что это менять не будем. Беспредел.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
яка несподіванка…
Ці зелені сцяки вже дістали, дивно що в Україні ще повно дибілів, які їм вірять...
Никто не будет стрелять себе в ногу!