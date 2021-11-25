Україна не вводитиме податок на виведений капітал, - меморандум з МВФ

Українська влада зобов'язалася не замінювати податок на прибуток податком на виведений капітал.

Про це йдеться у меморандумі про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом, передає Цензор.НЕТ із посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Після детального технічного вивчення, ми не будемо робити кроків щодо заміни чинного податку на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал. Ми утримуватимемося від розширення критеріїв відповідності спрощеній системі оподаткування або введення нових груп платників податків, які можуть скористатися оподаткування, а також почали робити кроки для попередження ухилення від оподаткування та зловживання вказаним режимом", – йдеться у меморандумі.

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Також влада зобов'язалася утримуватися від введення нових або розширення існуючих податкових преференцій/пільг як на галузевому, так і на регіональному рівнях, за винятком потенційних дрібномасштабних механізмів підтримки, які "будуть ретельно розроблені для забезпечення обмежених та цільових стимулів".

"Ми продовжуватимемо інформувати громадськість про вартість звільнень від оподаткування та розширимо аналіз, включивши податкові втрати, пов'язані зі спрощеним режимом оподаткування", — додала влада.

Введення податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Він передбачає відмову від традиційної системи оподаткування доходів (коли оподатковується різниця між доходами та витратами підприємства). У свою чергу автори концепції пропонують сплачувати податки з тієї суми, яку підприємство направить своїм власникам у вигляді дивідендів або прирівняних до них платежів.