УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42734 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6279 62
Зеленський (10071) МВФ (829) податки (792)

Україна не вводитиме податок на виведений капітал, - меморандум з МВФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не вводитиме податок на виведений капітал, - меморандум з МВФ

Українська влада зобов'язалася не замінювати податок на прибуток податком на виведений капітал.

Про це йдеться у меморандумі про економічну та фінансову політику, який Україна уклала з Міжнародним валютним фондом, передає Цензор.НЕТ із посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Після детального технічного вивчення, ми не будемо робити кроків щодо заміни чинного податку на прибуток підприємств податком на розподілений прибуток або податком на виведений капітал. Ми утримуватимемося від розширення критеріїв відповідності спрощеній системі оподаткування або введення нових груп платників податків, які можуть скористатися оподаткування, а також почали робити кроки для попередження ухилення від оподаткування та зловживання вказаним режимом", – йдеться у меморандумі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Забуранна про зняття з розгляду Ради ресурсного законопроєкту 5600: Там більше 10 тис. правок, тому його перенесли

Також влада зобов'язалася утримуватися від введення нових або розширення існуючих податкових преференцій/пільг як на галузевому, так і на регіональному рівнях, за винятком потенційних дрібномасштабних механізмів підтримки, які "будуть ретельно розроблені для забезпечення обмежених та цільових стимулів".

"Ми продовжуватимемо інформувати громадськість про вартість звільнень від оподаткування та розширимо аналіз, включивши податкові втрати, пов'язані зі спрощеним режимом оподаткування", — додала влада.

Введення податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Він передбачає відмову від традиційної системи оподаткування доходів (коли оподатковується різниця між доходами та витратами підприємства). У свою чергу автори концепції пропонують сплачувати податки з тієї суми, яку підприємство направить своїм власникам у вигляді дивідендів або прирівняних до них платежів. 

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+23
Звісно що не вводитимє бо Зе-владі зараз доведеться тікати, а до того виводити награбованє.
Ак що владі потрібно зробити: підняти тарифи (потрібно подоїти населення), не вводити податок на виведений кіпітал (не хочеться доїти себе)..... то все це тут же пояснюється "вимогами" МВФ.

Йще раз для дятлів: МВФ ніколи не вимогало підвищити тарифи, або вводити/невводити податки. Єдиною ВИМОГОЮ МВФ є БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ. При цьому МВФ надає рекомендації как цьго можно досягти, але вибор як це зробити по факту залишается за владою!!!!!
показати весь коментар
25.11.2021 09:12
+16
Це що, тепер казнокради будуть офіційно виводити з України гроші і ніяких податків не платити?
показати весь коментар
25.11.2021 09:06
+14
показати весь коментар
25.11.2021 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це що, тепер казнокради будуть офіційно виводити з України гроші і ніяких податків не платити?
показати весь коментар
25.11.2021 09:06 Відповісти
налог на ОГВЗ теперь не светит
показати весь коментар
25.11.2021 10:17 Відповісти
вообще то налоговая политика это не проблема МВФ более того пора бы реально послать МВФ у допу (идиома)*** а все кредиты обнулить и записать их в счет возмещения того- что украли по промокашке Будапешта... вернее те самые на 1994 год 200 млрд!!! сегодня как минимум 350 млрд долларов США..... стоимость того самого сданного Украиной даром ЯО потенциала 3-го в мире по количеству и качеству... (потому что Кравчук и Кучма подонки и предатели обязаны быть повешенными на гиляке) за преступление и предательство интересов Украины.... не сделай те два ублюдка тогда Будапешта по крайней мере ДАРОМ-надо было требовать за каждую ракету пару эсминев корветов подводных лодок ПВО авиацию танки вертолеты.. там соотношение гарное ощдна ракета это 15 % Канады 10% США вот и сосчитайте стоимость эквивалента в обычном вооружении надо было иметь АРМИЮ ФЛОТ ВВС ПВО ПО СТАНДАРТАМ НАТО..а не работать на Москву... крича о Незалежности (кого от кого???)*** не было бы сегодня.... ни Крыма ни России ни Путина ни Минска и Нормандии Ни ОРЛДО... и были бы уже лет как 10-15 в Евросоюзе и НАТО.... сегодня придурок Зеленский евреями и предателями и агентами Кремпульки Медведчуком Ермаком Демидовым Татаровым Портновым и кучей мелкимх шестерок продолжают почин Кравчука и Кучмы доведеннрый в абсурд и оппогей Януковичем в части Доктрины обороны Украиын НИКАКОЙ И ВООБЩЕ...да чего греха таить даже Ющенко и тот гарно распанахал ВСУ..
показати весь коментар
25.11.2021 10:56 Відповісти
Ого, да вы великий обнулятор.
показати весь коментар
25.11.2021 13:56 Відповісти
а чего вы ржете вы думаете США Британия по доброте душевной вдруг стала дарить передавать и продавать б-у карабли помогать строить новые корабли помогать выделять финансы на инфрастутктуру ВМФ Украины? нет все это выплывыает из Будапештского меморандума по ликвидации украиной ЯО потенциала 3 уровня в мире... потому что- если ее бумажку превратить (меморандум) в промокашку тогда в такой же статус станет УСТАВ НАТО и документы об организации Евросоюза и прочие общеевропейские и международные акты договора решения меморандумы.... потому что стоит один документ обнулить в ноль-- то сразу под вопрос такой же попадает весь пласт документов-- что Путин и говорит в лицо НАТО Евросоюзу и США...... а вот теперь вполне закономерен (просто у власти не пришел человек способный поставить ТАКОЙ ВОПРОС РЕБРОМ перед МВФ НАТО ЕВросоюзом и так далее...) мы набрали кредитов и долгов МЕНЬШЕ-- ЧЕМ РАЗОВО ПОДАРИЛИ ВСЕЙ ГРЕЦИИ.... у нас где то остаток 38 млрд с учетом погашенного.....а Греция получила от МВФ 50 млрд и от Евросоюза еще 12 млдрд..просто за то чтобы она не хлопнула дверью из ЕС.. Британия сразу отказалась от какой либо взятки скажем так... она сама крупный член и донор МВФ...
показати весь коментар
25.11.2021 14:20 Відповісти
Предложите свою кандидатуру на министра финансов. Никто не против, если обнулите все госдолги. И нам за это ничего не будет.
показати весь коментар
25.11.2021 18:26 Відповісти
Звісно що не вводитимє бо Зе-владі зараз доведеться тікати, а до того виводити награбованє.
Ак що владі потрібно зробити: підняти тарифи (потрібно подоїти населення), не вводити податок на виведений кіпітал (не хочеться доїти себе)..... то все це тут же пояснюється "вимогами" МВФ.

Йще раз для дятлів: МВФ ніколи не вимогало підвищити тарифи, або вводити/невводити податки. Єдиною ВИМОГОЮ МВФ є БЕЗДЕФІЦИТНИЙ БЮДЖЕТ. При цьому МВФ надає рекомендації как цьго можно досягти, але вибор як це зробити по факту залишается за владою!!!!!
показати весь коментар
25.11.2021 09:12 Відповісти
PS Якщо, звучить словосполучення "це вимога МВФ", то це значить що влада черговий раз вішає локшину на вуха охлосу
показати весь коментар
25.11.2021 09:29 Відповісти
Моторошно благодійний фонд. І толерантний. Дбає про макрофінансову стабільність. Без її поєднання з інвестиціями і оборотним капіталом.
показати весь коментар
25.11.2021 09:37 Відповісти
Це не благодійний фонд для затикання дірок у бюджеті!
Це КРЕДИТНА організація, що заробляє кошти, одовжуючи кошти. У данному випадку, МВФ це найнижчий відсоток за який взагалі можно отримати кредит. А що робить кредитна організація, коли ти до неї приходиш за кредитом?! Правильно - питає, а чи зможеш ти повернути з відсотками! С людини спитають справку о доходах (якщо б ми декларували і витрати, то спитали б і цю декларацію). А у держави преревіряють БЮДЖЕТ, щоб доходи перевищували витрати - тільки так будуть кошти для повернення кредиту!!!!!
Взагалі, кредит - це фінасовий інструмент і тільки так його і потрібно сприймати. Якщо кредит сприймається як щось для "продерджаться до лучших времен" то це путь у нікуди!
показати весь коментар
25.11.2021 09:56 Відповісти
Перш ніж верещати капслоком уважно прочитай написане і поясни чому платоспроможність визначається балансом бюджету без врахування інвестицій у підвищення платоспроможності і виведення коштів податковим схематозом для зменшення платоспроможності, того ж самого бюджету.
показати весь коментар
25.11.2021 10:20 Відповісти
А тепер по пунктах:
1 . платоспроможність визначається балансом, то що це реальні доходи і реальні витрати бюджета, у які вже закладені у тому числі: доходи від плануємого продажу держ власності і підвищення доходів від реформ (і яки ви назвали "інвестицій у підвищення платоспроможності")
2. виведення коштів, схемотози, сіра економіка та тому подібне, не враховуються, оскільки ці кошти ніяк не беруть участь у формуванні бюджета і тим більше у виплаті по кредитам!
Але якщо уряд докаже кредитору (МВФ), що реформа яка проводиться, дозволить спрямувати деякий об'ем коштів з сірої економіки, то ці кошти будуть враховані кредитором і також будуть відображені у бюджеті (п.1)
показати весь коментар
25.11.2021 15:33 Відповісти
Про те і мова, що МВФ викачує гроші з нижчих соціальних каст і заохочує паразитизм у коридорах влади.
показати весь коментар
25.11.2021 16:30 Відповісти
Якщо що, то я фінансист за освітою.
показати весь коментар
25.11.2021 15:36 Відповісти
Конспірологи можуть пояснити, що означає золотий перетин на банкнотах, а фінансисити не можуть. Конспірологи знають, що МВФ це інструмент глобалізації, а фінансисти працюють шлагбаумом.
показати весь коментар
25.11.2021 16:35 Відповісти
Окрім того, що я фінансист, я ще програміст і вивчав "керування великими системами", та інші цікавинки.... А також балувався кабалістикою, та іншей хрінню...
Звісно є люди що гадають, що усім цим можно керувати, але це бовдури! То що на грошах намалювали массонськи символи - то все до сраки. Я у тому анекдоті "на сараї теж написано було...., бабка зашла а там дрова!"
показати весь коментар
26.11.2021 19:36 Відповісти
Там не дрова, там індустріалізація, деіндустріалізація, голодомор, терор, наркомор, абортарії і гей-паради. І завєти МВФ.
показати весь коментар
26.11.2021 20:25 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 16:17 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
25.11.2021 09:44 Відповісти
МВФ стурбований, щоб раптом замість висмоктування капіталів вони не почали вкладатись у ріст промисловості.
показати весь коментар
25.11.2021 09:23 Відповісти
Зебил - триздабол
показати весь коментар
25.11.2021 10:44 Відповісти
И когда же мы наконец услышим новость про повышение цены на газ для население, что было одним из условий проклятого МВФ?!
показати весь коментар
25.11.2021 09:23 Відповісти
В мае.
показати весь коментар
25.11.2021 09:39 Відповісти
Чекайте, так цей податок - один із пунктів програми Зе! Причому, сама по собі ідея непогана...
показати весь коментар
25.11.2021 09:24 Відповісти
Відмова від податку на виведений капітал завжди була умовою МВФ.
показати весь коментар
25.11.2021 09:25 Відповісти
То якого х...я Зе в 2019 у передвиборчій програмі обіцяв його ввести?
показати весь коментар
25.11.2021 10:22 Відповісти
Зебил - триздабол
показати весь коментар
25.11.2021 10:43 Відповісти
зеленский унылый брехливый клован
показати весь коментар
25.11.2021 09:28 Відповісти
Главное это тарифы поднять и пенсии с зарплатами заморозить, а так же и людей зимой..
показати весь коментар
25.11.2021 09:29 Відповісти
Все зелебобики, кончились все "реформы" и не начавшись? 2.5 года резвились веселились, а просчитали результат -- прослезились. Зарплаты заморозили. Поднятие зарплат не больше 120 грн. в год. Надеюсь вам уже смешно.
показати весь коментар
25.11.2021 09:31 Відповісти
Оце заживимо
показати весь коментар
25.11.2021 09:37 Відповісти
Да пошли они нахрен со своими требованиями, зачем так унижаться соглашаясь на все что захотят ради кредита.
показати весь коментар
25.11.2021 09:38 Відповісти
Патамушта дєнєх нєт. 😊 Кловани додану вартість робити не навчені. Їхній бізнес - шоу в поїдання грошей замовників. Шоу і концерти гарно сприймаються на ситий шлунок. І так, їх на хліб не намажеш. 😁
показати весь коментар
25.11.2021 10:23 Відповісти
зешариковы могут делить и отнимать
показати весь коментар
25.11.2021 12:28 Відповісти
тем ывременем гривна уже 28 ...
показати весь коментар
25.11.2021 09:39 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 09:45 Відповісти
Ну почему? Операцию с вагнеровцами сами отменили. Рынок земли ввели, хотя МВФ этого не просил, и хотели родным олигархом по 210 000 га продавать, но МВФ сказали, что и 10 000 га хватит на одно рыло. Ввели анти-олигархический закон как Запад не упирался. Отменили ответственность за ложно декларирование для гос.служащих, что вызвало Шок на Западе. Отдали газовую трубу обратно Коломойскому, под видом реформы в гос.корпорациях, что заставило США отменить санкции против СП-2. Отказались увеличивать военный бюджет во время войны с Московией, хотя Запад был уверен совсем в другом. Отдали Ковидные деньги на велике будивництво, что никак не было согласовано с МВФ.
показати весь коментар
25.11.2021 10:11 Відповісти
По указке США кондитер тебе каждую ночь в портки рошенку подкидывает

Доколе?!
показати весь коментар
25.11.2021 10:48 Відповісти
Зустрічне питання: а до 1991 самостійні були?
По-моєму, якраз після 91 самостійніші стали набагато!
показати весь коментар
25.11.2021 10:23 Відповісти
Теперь Зеля может смело поднимать тариф на газ, электичество и тепло, а виновным будет МВФ, который отказал в введении налога на выведенный капитал. А то что это всегда было условием МВФ, этого никто не помнит. В Украине помнят только то, что Зеля говорит.
показати весь коментар
25.11.2021 10:01 Відповісти
Вимогою МВФ є збалансований бюджет, а не заборона чи вимога введення якогось оподаткування. При попередній владі уряд робив слабенькі потуги щось порахувати в цьому напрямку, але по суті все розбивалося об парламент - ніхто б за закон не проголосував, оскільки більшість депутатів ходить під олігархами, яким цей закон зовсім не вигідний. Довелося б йти на такі поступки, що ефект від закону був би в кращому випадку нульовим. А тут зелений поц йшов на вибори з прямою (!) обіцянкою запровадити цей податок, але насрав на свої обіцянки одразу ж - за 2,5 роки зелені уроди про ПнВК ні разу не згадали, хоча уся влада у їх руках.
показати весь коментар
25.11.2021 11:11 Відповісти
Беня с Ринатом и в МВФ занесли что ли? Офшоры и дальше будут выводится без налогов...кстати там и осел в теме)
показати весь коментар
25.11.2021 10:16 Відповісти
Гетьманцев развёл беспредел в налогооблажении малого и среднего бизнеса.

Теперь меморандум, что это менять не будем. Беспредел.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
25.11.2021 10:18 Відповісти
Знов збрехав зєля - ху#ло…
яка несподіванка…
показати весь коментар
25.11.2021 10:21 Відповісти
Ох як "неочікувано"!
показати весь коментар
25.11.2021 10:25 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2021 10:27 Відповісти
От клятий МВФ, от якби не він, от тоді б бубочка всі обіцянки виконав! Наступного дня, взяв би і виконав усі та одразу!

Ці зелені сцяки вже дістали, дивно що в Україні ще повно дибілів, які їм вірять...
показати весь коментар
25.11.2021 11:02 Відповісти
Это все что нужно знать о кредитах МВФ. МВФ коммерческая организация, которая посредством денег влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны в своих интересах. Чудес не бывает. Низкие проценты по кредитам компенсируются другими источниками доходов в стране, которая их берет. И еще вопрос что выгоднее - кредиты по более высоким процентным ставкам или лапа МВФ с полным влиянием в экономике страны.
показати весь коментар
25.11.2021 11:38 Відповісти
А хтось у нас пробував виконувати ті домовленості? Куди легше кивати на поганий МВФ і красти гроші, ніж щось справді робити.
показати весь коментар
25.11.2021 12:30 Відповісти
У МВФ только два требования -- сбалансированный бюджет и возвращение долгов вовремя. Если хотите больше тратить на социалку -- покажите реальные источники поступления этих средств, а не печать пустых бумажек. Все ограничения социальных трат -- это уже инициатива самих зеленых деятелей в попытке сбалансировать бюджет. И раз МВФ дал в этот раз такой мизер - значит нет доверия.
показати весь коментар
25.11.2021 13:34 Відповісти
Ну 700 млн. как бы далеко не мизер.
показати весь коментар
25.11.2021 15:18 Відповісти
Правильно. МВФ же знает что все ети кредиты сразу же олигархи вывезут с Украины обратно в ЕС.
показати весь коментар
25.11.2021 13:30 Відповісти
А шо, хотели казнокрадам и олигархам обложить налогом офшоры?
Никто не будет стрелять себе в ногу!
показати весь коментар
25.11.2021 14:36 Відповісти
Ну и плохо, прежде всего для Украины и ее экономики. Но банда Зеленского и не собирается защищать интересы Украины и ее народа, им хочется пограбить.
показати весь коментар
25.11.2021 16:18 Відповісти
канешно нет у них миллионы миллиарды за границей они не платят налоги зачем имПлатить пинсионеры богатые не за что купить булку хлеба вот для кого законы для пинсионеров робочих воткто богатый сидят и выдумывают законы для пинсионеров две тысячи гривень пенсия я уже писала дать министру депутату такую зарплату пусть проживет два месяца за газ свет вода мусор купит себе поесть таблетки обувь одежда и всйо не обходимое за две тысячи гривень за две с половиной получают одна тысяча в месяц евро и им мало
показати весь коментар
25.11.2021 20:54 Відповісти
евро и им мало каждый месяц добавляют премий и всйо остальное когда вы нажрйотесь думайтеза людей а не за свой карманы здохните и всйо оставите
показати весь коментар
25.11.2021 20:58 Відповісти
 
 