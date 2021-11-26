Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности, - распоряжение
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Кабинет Министров обнародовал распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".
Это распоряжение фактически запускает работу нового органа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - говорится в документе.
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П.С. Надо побыстрее запускать, а то начальнику нет наличмана платить за 6 квартир и ремонт "Рендж Ровера"....
Какая может быть экономическая безопасность у украинца, если главная цель власти иноверцев это тотальное ограбление и превращение гражданина в преступника?
Для чьей безопасности за наши налоги создаётся это очередное бюро?