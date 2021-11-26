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Новости Экономика
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Кабмин (4314) Бюро экономической безопасности (109)

Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности, - распоряжение

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности, - распоряжение

Кабинет Министров обнародовал распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".

Это распоряжение фактически запускает работу нового органа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - говорится в документе.

Также читайте: Украина пообещала МВФ запустить работу Бюро экономической безопасности до конца года

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и получится как всегда..
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25.11.2021 13:28 Ответить
Те же яйца, что и налоговая милиция, только в профиль !
П.С. Надо побыстрее запускать, а то начальнику нет наличмана платить за 6 квартир и ремонт "Рендж Ровера"....
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25.11.2021 13:33 Ответить
квартиры сами себя окупают - все сдается в аренду)
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25.11.2021 13:40 Ответить
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25.11.2021 13:39 Ответить
Взяточники и дармоеды на страже экономики,квартал продолжает смешить.
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25.11.2021 13:40 Ответить
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25.11.2021 13:43 Ответить
господи, сколько ж их нужно? и чем больше их становится тем хуже дела с коррупцией
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25.11.2021 13:44 Ответить
Мне вот интересно, если по руководителю этой конторы есть столько вопросов, то как эти БЭБики будут вообще работать, как раньше? Тогда зачем всё ЭТО налогоплатильщикам?
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25.11.2021 14:01 Ответить
беня там у них директор))) так шо экономика будет на уровне))) уже 10 контор с дармоедами)) такого даже при витьке енакиевском не было))) списывается бабло обновляются брычки, выписываются зарплаты, одна контора (ловит) на коррупции другую)) результат премий обмывается совместно в банях
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25.11.2021 14:17 Ответить
В ці ігри каб. міну вже ніхто не вірить ,є банда на чолі якоі Коломоша, яка грабує краіну і народ.
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25.11.2021 15:11 Ответить
"Про початок діяльності Бюро економічної безпеки",а де розпорядження про припинення *податкової*служби,бо вони вже пару місяців перед кінцем *рвуть*по чорному хто де може.
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25.11.2021 15:17 Ответить
Фактически запустили, но пока не выделили помещение, работать будут онлайн, на удаленке.
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25.11.2021 15:23 Ответить
в "дії"
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25.11.2021 21:01 Ответить
Один за другим плодятся правоохранительные органы, а толку никакого
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25.11.2021 18:26 Ответить
Бюро экономической безопасности от кого?
Какая может быть экономическая безопасность у украинца, если главная цель власти иноверцев это тотальное ограбление и превращение гражданина в преступника?
Для чьей безопасности за наши налоги создаётся это очередное бюро?
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25.11.2021 18:43 Ответить
 
 