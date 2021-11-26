Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности, - распоряжение

Кабинет Министров обнародовал распоряжение №1493-р "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".

Это распоряжение фактически запускает работу нового органа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - говорится в документе.

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