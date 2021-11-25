Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки, - розпорядження
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Кабінет Міністрів оприлюднив розпорядження №1493-р "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки".
Цим розпорядженням фактично запускає роботу нового органу, інформує Цензор.НЕТ.
"Погодитися з пропозицією БЕБ про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави", - йдеться в документі.
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П.С. Надо побыстрее запускать, а то начальнику нет наличмана платить за 6 квартир и ремонт "Рендж Ровера"....
Какая может быть экономическая безопасность у украинца, если главная цель власти иноверцев это тотальное ограбление и превращение гражданина в преступника?
Для чьей безопасности за наши налоги создаётся это очередное бюро?