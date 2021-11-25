Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки, - розпорядження

Кабінет Міністрів оприлюднив розпорядження №1493-р "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки".

Цим розпорядженням фактично запускає роботу нового органу, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодитися з пропозицією БЕБ про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави", - йдеться в документі.

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