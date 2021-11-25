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Перепутал порошок со спреем: Песков объяснил эксперимент Путина с COVID-вакциной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Перепутал порошок со спреем: Песков объяснил эксперимент Путина с COVID-вакциной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин перенес эксперимент с назальной вакциной против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил журналистам.

"Мы вчера разъяснили. Поскольку это был шприц, конечно, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку и таким образом происходит вакцинация. Действительно президент это сделал. Ему сделали бустерный укол "Спутника V", а потом через сутки ему сделали вакцинацию вот этой назальной вакциной. Еще раз повторяю – она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно имелась в виду жидкость. Он же сказал, что впрыснули шприцем, порошок же вы не можете шприцем впрыснуть", - сказал он.

Ранее Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину. Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

Экспериментальный спрей, который Путин назвал "порошком", создавали российские ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гомалеи.

Также смотрите: Граждане ЕС приезжают в Россию, чтобы сделать прививку Спутником, а там покупают справку, что привиты Pfizer, - Путин. ВИДЕО

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что после вакцинации интраназальной формой "Спутника V" Путин получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета. Он добавил, что люди, сделавшие интраназальную вакцину в дополнении к обычной, скорее всего, станут обладателями стерильного иммунитета. Таким образом, они будут не только защищены сами, но и не рискуют стать переносчиками заболевания.

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Топ комментарии
+31
Альцгеймер он такой. Никого не щадит.
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25.11.2021 14:12
+30
А может, действительно, он как и наше маленькое Хуйло привык к "порошкам"?
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25.11.2021 14:14
+27
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25.11.2021 14:23
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Альцгеймер он такой. Никого не щадит.
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25.11.2021 14:12 Ответить
А может, действительно, он как и наше маленькое ***** привык к "порошкам"?
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25.11.2021 14:14 Ответить
Интересно, а зеля с чем порошок спутал?
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25.11.2021 14:20 Ответить
Срашка - это гнилая клоака, от которой смердит хамоватой, ксенофобской вонью.
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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25.11.2021 14:33 Ответить
По поводу порошка тупину надо с зеледентом проконсультироваться.
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25.11.2021 14:36 Ответить
согласен. кокс перепутать с дустом.....

побыстрее бы уже....
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25.11.2021 14:52 Ответить
Стерильный, звучит обнадеживающе.
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25.11.2021 16:57 Ответить
Новачка б йому вприснути.
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25.11.2021 14:40 Ответить
Дедушка старый уже... Заговаривается по стариковски... деменция
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25.11.2021 14:13 Ответить
То ли дело Байден не стареет молодца
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25.11.2021 15:19 Ответить
А Байден каким боком к новости, удмурдский недочеловек?
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25.11.2021 15:53 Ответить
Тебя сразу в газенваген, биомусор Чего тебе его мерять.. Все равно пустой
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25.11.2021 15:57 Ответить
Он жидкость с порошком путает.. Это знак.. Подохнет Окурок.. Плакать будешь, унтерменш?
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25.11.2021 15:58 Ответить
Любишь своего фюрерка, русмартышка?
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25.11.2021 18:07 Ответить
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25.11.2021 16:13 Ответить
Це все лайно розраховано на дурних лапатьніків,які споживають його ложками,причому відразу двома,як вони і **********,та просять ще...
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25.11.2021 14:17 Ответить
Привык что кокс всегда в виде порошка, а тут какой-то буржуйский спрей
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25.11.2021 14:18 Ответить
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25.11.2021 14:20 Ответить
Та і порошок мабуть був аргентинський і вкололи його у вену.
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25.11.2021 14:21 Ответить
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25.11.2021 14:23 Ответить
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25.11.2021 14:49 Ответить
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25.11.2021 15:11 Ответить
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25.11.2021 17:36 Ответить
Когда уже ему новичком клизму сделают?
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25.11.2021 14:24 Ответить
Такую "пургу" этот письков иногда несёт.
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25.11.2021 14:31 Ответить
Определение "иногда" тут излишне.
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25.11.2021 14:37 Ответить
А накуя нам эта информация о маразме бункерного деда?
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25.11.2021 14:33 Ответить
А позловтішатися та похохміть?
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25.11.2021 15:00 Ответить
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25.11.2021 14:34 Ответить
Просто забыл, как ему рассказали говорить

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25.11.2021 14:35 Ответить
Думаю, про порошок он сказал правду, только вряд ли это была какая-либо вакцина.
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25.11.2021 14:37 Ответить
Песков наверно не в курсе но бывают и порошкообразные спреи.
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25.11.2021 14:42 Ответить
Звичайно, що бувають. Наприклад, сухий шампунь.
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25.11.2021 14:59 Ответить
Він просто не знає що таке "спінхаллер" Бо - "лапоть"!!! (я таким років три користувався - від алергії - ще в 90-ті!)
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25.11.2021 15:02 Ответить
Кокаинчик!
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25.11.2021 14:42 Ответить
Плохо что с "новичком" не перепутали(((
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25.11.2021 14:45 Ответить
Кокс - он такой..
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25.11.2021 14:46 Ответить
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25.11.2021 14:47 Ответить
обладатель стерильного иммунитета...
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25.11.2021 14:48 Ответить
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25.11.2021 14:49 Ответить
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25.11.2021 14:53 Ответить
ну вот....кукуха у ***** едет - а писькову выбрехивайся )))
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25.11.2021 14:52 Ответить
дали в рот)
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25.11.2021 14:53 Ответить
- Какие ваши доказательства?
- Вакциинум!
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25.11.2021 14:58 Ответить
В порошке он как пенициллин во времена СССР реально и упакован ........ стеклянный маленький пузырёк и резиновая пробочка сверху закрыта фольгой ........
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25.11.2021 15:04 Ответить
Не порошок,а толчённые в ступе мощи святых,то были.Подарок попа его Шевкунова,дорогая Маргарита Николавна
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25.11.2021 15:10 Ответить
Да-а-а... ***** вже зовсім плОхій став... Свято наближається.
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25.11.2021 15:15 Ответить
Що спутало російське ху@ло кокс з метадоном? Хай до Зелі звернеться, той всі нюанси розкаже і щодо коксу і щодо метадону...
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25.11.2021 15:15 Ответить
Письковъ !!!.....ты че,...тормозятина??? Биохакер, кремлямать! ....Учи матчасть!

Спрей назаваль: инструкция по применению, цена, отзывы от аллергии у детей

Среди современных средств для профилактики ОРЗ выделяется препарат под названием «Назаваль Плюс».Он относится к барьерным средствам, то есть не допускает проникновения в организм болезнетворных вирусов. К тому же в составе этого лекарства присутствуют только натуральные вещества. «Назаваль Плюс» производится в Швейцарии в виде порошка, помещенного в пластиковый флакончик со специальным дозирующим устройством. Один флакон включает 200 доз лекарства, содержащих по 500 мг действующих компонентов. У такого порошка белый цвет и невыраженный запах мяты.
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25.11.2021 15:18 Ответить
Письков сам себе мозги не вывихнул,придумывая этот бред?))
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25.11.2021 15:21 Ответить
Главное что на стерхе летает и на единороге катается. Остальное ерунда, в том числе и деменция
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25.11.2021 15:22 Ответить


Кокс в посольстве рф в Аргентине вспомнился. И арестованные в Европе и Африке большие партии кокаина с российской пропиской.

Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова
реализация таких омериканских планов грозит эпидемией ломки в ******йком бункере
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25.11.2021 15:29 Ответить
Дед просил ботокс, а вкололи спутник. Ничего холопам доверить нельзя...
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25.11.2021 15:30 Ответить
Соаетую беса путлера ваецинировать новичком, уже проверенный на клиентах, хорошо себя показал, надежный, гарантия 100%
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25.11.2021 15:31 Ответить
альфа-самець усiя паРашi

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25.11.2021 22:01 Ответить
жаль что он не перепутал чай с цианистым калием
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26.11.2021 15:27 Ответить
 
 