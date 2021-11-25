Сплутав порошок зі спреєм: Пєсков пояснив експеримент Путіна із COVID-вакциною

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, як Володимир Путін переніс експеримент із назальною вакциною проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив журналістам.

"Ми вчора роз'яснили. Оскільки це був шприц, звичайно, це була рідина, яка упорскується в носоглотку і таким чином відбувається вакцинація. Справді, президент це зробив. Йому зробили бустерний укол "Спутника V", а потім через добу йому зробили вакцинацію цією назальною вакциною. Ще раз повторюю – вона у стані рідини, яка розпорошується та вдихається людиною. Однозначно йшлося про рідину. Він же сказав, що впорснули шприцом, а порошок ви не можете вприснути шприцом", - сказав він.

Раніше Путін розповів, що у рамках ревакцинації прищепився і назальною вакциною від коронавірусу.

Він пояснив, що спочатку ревакцинувався "Спутником Лайт", оскільки його рівень антитіл за 6 місяців упав, а наступного дня зробив назальну вакцину. Президент Росії розповів, що жодних неприємних відчуттів не було.

Експериментальний спрей, який Путін назвав "порошком", створювали російські науковці з Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалія.

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Директор Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург пояснив, що після вакцинації інтраназальною формою "Спутника V" Путін отримає додатковий захист від COVID-19 на рівні місцевого імунітету. Він додав, що люди, які зробили інтраназальну вакцину на додаток до звичайної, швидше за все, стануть володарями стерильного імунітету. Таким чином, вони будуть не лише захищені самі, а й не ризикують стати переносниками захворювання.