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Сплутав порошок зі спреєм: Пєсков пояснив експеримент Путіна із COVID-вакциною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сплутав порошок зі спреєм: Пєсков пояснив експеримент Путіна із COVID-вакциною

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, як Володимир Путін переніс експеримент із назальною вакциною проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він повідомив журналістам.

"Ми вчора роз'яснили. Оскільки це був шприц, звичайно, це була рідина, яка упорскується в носоглотку і таким чином відбувається вакцинація. Справді, президент це зробив. Йому зробили бустерний укол "Спутника V", а потім через добу йому зробили вакцинацію цією назальною вакциною. Ще раз повторюю – вона у стані рідини, яка розпорошується та вдихається людиною. Однозначно йшлося про рідину. Він же сказав, що впорснули шприцом, а порошок ви не можете вприснути шприцом", - сказав він.

Раніше Путін розповів, що у рамках ревакцинації прищепився і назальною вакциною від коронавірусу.

Він пояснив, що спочатку ревакцинувався "Спутником Лайт", оскільки його рівень антитіл за 6 місяців упав, а наступного дня зробив назальну вакцину. Президент Росії розповів, що жодних неприємних відчуттів не було.

Експериментальний спрей, який Путін назвав "порошком", створювали російські науковці з Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалія.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Громадяни ЄС приїжджають до Росії, щоб зробити щеплення "Спутником", а там купують довідку, що вакциновані Pfizer, - Путін. ВIДЕО

Директор Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург пояснив, що після вакцинації інтраназальною формою "Спутника V" Путін отримає додатковий захист від COVID-19 на рівні місцевого імунітету. Він додав, що люди, які зробили інтраназальну вакцину на додаток до звичайної, швидше за все, стануть володарями стерильного імунітету. Таким чином, вони будуть не лише захищені самі, а й не ризикують стати переносниками захворювання.

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Топ коментарі
+31
Альцгеймер он такой. Никого не щадит.
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25.11.2021 14:12
+30
А может, действительно, он как и наше маленькое Хуйло привык к "порошкам"?
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25.11.2021 14:14
+27
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25.11.2021 14:23
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Альцгеймер он такой. Никого не щадит.
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25.11.2021 14:12 Відповісти
А может, действительно, он как и наше маленькое ***** привык к "порошкам"?
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25.11.2021 14:14 Відповісти
Интересно, а зеля с чем порошок спутал?
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25.11.2021 14:20 Відповісти
Срашка - это гнилая клоака, от которой смердит хамоватой, ксенофобской вонью.
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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25.11.2021 14:33 Відповісти
По поводу порошка тупину надо с зеледентом проконсультироваться.
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25.11.2021 14:36 Відповісти
согласен. кокс перепутать с дустом.....

побыстрее бы уже....
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25.11.2021 14:52 Відповісти
Стерильный, звучит обнадеживающе.
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25.11.2021 16:57 Відповісти
Новачка б йому вприснути.
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25.11.2021 14:40 Відповісти
Дедушка старый уже... Заговаривается по стариковски... деменция
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25.11.2021 14:13 Відповісти
То ли дело Байден не стареет молодца
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25.11.2021 15:19 Відповісти
А Байден каким боком к новости, удмурдский недочеловек?
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25.11.2021 15:53 Відповісти
Тебя сразу в газенваген, биомусор Чего тебе его мерять.. Все равно пустой
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25.11.2021 15:57 Відповісти
Он жидкость с порошком путает.. Это знак.. Подохнет Окурок.. Плакать будешь, унтерменш?
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25.11.2021 15:58 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русмартышка?
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25.11.2021 18:07 Відповісти
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25.11.2021 16:13 Відповісти
Це все лайно розраховано на дурних лапатьніків,які споживають його ложками,причому відразу двома,як вони і **********,та просять ще...
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25.11.2021 14:17 Відповісти
Привык что кокс всегда в виде порошка, а тут какой-то буржуйский спрей
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25.11.2021 14:18 Відповісти
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25.11.2021 14:20 Відповісти
Та і порошок мабуть був аргентинський і вкололи його у вену.
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25.11.2021 14:21 Відповісти
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25.11.2021 14:23 Відповісти
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25.11.2021 14:49 Відповісти
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25.11.2021 15:11 Відповісти
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25.11.2021 17:36 Відповісти
Когда уже ему новичком клизму сделают?
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25.11.2021 14:24 Відповісти
Такую "пургу" этот письков иногда несёт.
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25.11.2021 14:31 Відповісти
Определение "иногда" тут излишне.
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25.11.2021 14:37 Відповісти
А накуя нам эта информация о маразме бункерного деда?
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25.11.2021 14:33 Відповісти
А позловтішатися та похохміть?
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25.11.2021 15:00 Відповісти
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25.11.2021 14:34 Відповісти
Просто забыл, как ему рассказали говорить

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25.11.2021 14:35 Відповісти
Думаю, про порошок он сказал правду, только вряд ли это была какая-либо вакцина.
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25.11.2021 14:37 Відповісти
Песков наверно не в курсе но бывают и порошкообразные спреи.
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25.11.2021 14:42 Відповісти
Звичайно, що бувають. Наприклад, сухий шампунь.
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25.11.2021 14:59 Відповісти
Він просто не знає що таке "спінхаллер" Бо - "лапоть"!!! (я таким років три користувався - від алергії - ще в 90-ті!)
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25.11.2021 15:02 Відповісти
Кокаинчик!
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25.11.2021 14:42 Відповісти
Плохо что с "новичком" не перепутали(((
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25.11.2021 14:45 Відповісти
Кокс - он такой..
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25.11.2021 14:46 Відповісти
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25.11.2021 14:47 Відповісти
обладатель стерильного иммунитета...
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25.11.2021 14:48 Відповісти
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25.11.2021 14:49 Відповісти
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25.11.2021 14:53 Відповісти
ну вот....кукуха у ***** едет - а писькову выбрехивайся )))
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25.11.2021 14:52 Відповісти
дали в рот)
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25.11.2021 14:53 Відповісти
- Какие ваши доказательства?
- Вакциинум!
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25.11.2021 14:58 Відповісти
В порошке он как пенициллин во времена СССР реально и упакован ........ стеклянный маленький пузырёк и резиновая пробочка сверху закрыта фольгой ........
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25.11.2021 15:04 Відповісти
Не порошок,а толчённые в ступе мощи святых,то были.Подарок попа его Шевкунова,дорогая Маргарита Николавна
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25.11.2021 15:10 Відповісти
Да-а-а... ***** вже зовсім плОхій став... Свято наближається.
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25.11.2021 15:15 Відповісти
Що спутало російське ху@ло кокс з метадоном? Хай до Зелі звернеться, той всі нюанси розкаже і щодо коксу і щодо метадону...
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25.11.2021 15:15 Відповісти
Письковъ !!!.....ты че,...тормозятина??? Биохакер, кремлямать! ....Учи матчасть!

Спрей назаваль: инструкция по применению, цена, отзывы от аллергии у детей

Среди современных средств для профилактики ОРЗ выделяется препарат под названием «Назаваль Плюс».Он относится к барьерным средствам, то есть не допускает проникновения в организм болезнетворных вирусов. К тому же в составе этого лекарства присутствуют только натуральные вещества. «Назаваль Плюс» производится в Швейцарии в виде порошка, помещенного в пластиковый флакончик со специальным дозирующим устройством. Один флакон включает 200 доз лекарства, содержащих по 500 мг действующих компонентов. У такого порошка белый цвет и невыраженный запах мяты.
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25.11.2021 15:18 Відповісти
Письков сам себе мозги не вывихнул,придумывая этот бред?))
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25.11.2021 15:21 Відповісти
Главное что на стерхе летает и на единороге катается. Остальное ерунда, в том числе и деменция
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25.11.2021 15:22 Відповісти


Кокс в посольстве рф в Аргентине вспомнился. И арестованные в Европе и Африке большие партии кокаина с российской пропиской.

Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова
реализация таких омериканских планов грозит эпидемией ломки в ******йком бункере
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25.11.2021 15:29 Відповісти
Дед просил ботокс, а вкололи спутник. Ничего холопам доверить нельзя...
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25.11.2021 15:30 Відповісти
Соаетую беса путлера ваецинировать новичком, уже проверенный на клиентах, хорошо себя показал, надежный, гарантия 100%
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25.11.2021 15:31 Відповісти
альфа-самець усiя паРашi

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25.11.2021 22:01 Відповісти
жаль что он не перепутал чай с цианистым калием
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26.11.2021 15:27 Відповісти
 
 