Завтра состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Журналисты придут по нашим приглашениям, - ОПУ

Завтра, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его президентского срока.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - отмечают в Офисе президента.

"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное. Такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа.

"Коллеги, это правда. Завтра президент ответит на все важнейшие вопросы. Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали - скоро - в официальных сообщениях", - написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.