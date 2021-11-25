РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
61545 посетителей онлайн
Новости Общество
4867 26
вакцина (3504) Еврокомиссия (376) отдых (180) путешествие (74) сертификат (208) туризм (683) Евросоюз (4650) туристы (75) COVID-19 (17504)

ЕС снимает с 1 марта 2022 года ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев

Новости Цензор.НЕТ Общество

ЕС снимает с 1 марта 2022 года ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев

Европейская комиссия внедряет оптимизированный подход в отношении иностранцев, которые прошли вакцинацию от COVID. Предполагается, что с 1 марта 2022 года снимут ограничения на въезд для граждан всех третьих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Еврокомиссии сообщили, что предполагается оптимизированный подход, которые полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Это означает отмену так называемого "зеленого списка" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что частые обновления списка затрудняют планирование путешествий, а новые правила сделают систему более понятной.

Читайте также: ЕС меняет правила въезда: COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев, для его продления потребуется бустерная доза

"С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС", - говорится в заявлении.

Также уточняется, что те, кто получил вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
И молодец...вакцинируйся...флаг тебе в руки и барабан на шею...хоть каждый месяц вакцинируйся...
Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
Так что делай выводы....если есть чем...
показать весь комментарий
25.11.2021 18:28
+4
І кожні 6-9-12 місяців оновлюватись бустерною дозою?
показать весь комментарий
25.11.2021 17:07
+4
😀 Ну ну....
Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
показать весь комментарий
25.11.2021 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
антиваксерам смоктати продовгувату штуку, якою ********** грав на роялі
показать весь комментарий
25.11.2021 17:00 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 18:01 Ответить
эта новость их слабо касается, как сидели в пределах своего квартала, так и будут сидеть.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:27 Ответить
Статус. О как
показать весь комментарий
25.11.2021 17:01 Ответить
І кожні 6-9-12 місяців оновлюватись бустерною дозою?
показать весь комментарий
25.11.2021 17:07 Ответить
да. Это лучше, чем болеть. Я болел, мне есть с чем сравнивать.
показать весь комментарий
25.11.2021 17:54 Ответить
уколотые становятся неуязвимые или эффект плацебо действует?
показать весь комментарий
25.11.2021 18:17 Ответить
Щось мені підказує, що 2022 рік - останній, коли для в'їзду в ЄС вимагатимуть вакцинацію
показать весь комментарий
25.11.2021 17:09 Ответить
Так.Просто будуть при проходженні митницького контролю разом зі штампіком колоти бустерну дозу.🤗
показать весь комментарий
25.11.2021 17:34 Ответить
Но не факт, что все антиваксеры переживут 2022-й
показать весь комментарий
25.11.2021 18:38 Ответить
😀 Ну ну....
Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
показать весь комментарий
25.11.2021 17:41 Ответить
раз в году вакцинируюсь от обычного гриппа, не вижу проблемы, почему не вакцинироваться от ковида.
показать весь комментарий
25.11.2021 17:55 Ответить
И молодец...вакцинируйся...флаг тебе в руки и барабан на шею...хоть каждый месяц вакцинируйся...
Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
Так что делай выводы....если есть чем...
показать весь комментарий
25.11.2021 18:28 Ответить
С 06.12. супер-пупер-грин-пасс. Какая-то сложная система. Нет даже желания разбираться. Но, самое главное,что я уловил - это то, что всем работникам школьного образования, полиции и армии в ЕС (и почти синхронно везде) нужно в Обязательном порядке принять 3-ю дозу !!!, и я не понимаю, эти Все люди им что не нужны уже больше?! И кто будет учить детей?, кто будет проверять эти гринн пассы? , и я уж не говорю про армию..? И кто это все затеял я так понял что им не нужна углеродная жизнь вообще !?. Они ненавидят даже ее дыхание - двуокись углерода.... Для них это очень опасный яд !! Все больше и больше людей понимает, что Нас строем ведут в очередь на убой… Что делать !?
показать весь комментарий
25.11.2021 17:59 Ответить
Обратиться к психиатру
показать весь комментарий
25.11.2021 19:10 Ответить
Когда вы во всем разберетесь и поймете что вас тупо ******* с овценацией - то вам уже психиатр не поможет !!! .. хм.. а только один патологоанатом.. хотя, он может вам помочь и скорее всего поможет и раньше - до вашего прозрения !!!
показать весь комментарий
25.11.2021 20:39 Ответить
А ты работник школьного образования, полиции или служащий армии страны, входящей в ЕС?
показать весь комментарий
25.11.2021 20:51 Ответить
Правильно. Я когда собаку на выставку вожу, у той тоже паспорт прививок спрашивают.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:19 Ответить
ну если вы сравниваете свои права с правами животных нам не о чем говорить
показать весь комментарий
25.11.2021 18:21 Ответить
Як же цікаво виходить)
Розумовий рівень антивакцинаторів на рівні тварин)
Тваринки також пручаються і не розуміють, що це задля їх же здоров'я)
показать весь комментарий
25.11.2021 20:09 Ответить
читать сначала научитесь: в каком месте я писал что против вакцинации - речь шла про ограничение прав и свобод без введения ЧП
показать весь комментарий
25.11.2021 22:27 Ответить
Ну это не у меня же паспорт прививочный есть.
показать весь комментарий
26.11.2021 09:46 Ответить
Украина пообещала МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца года
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/24/680100/
показать весь комментарий
25.11.2021 19:02 Ответить
А в мордоре, откуда ноги всех антивакцинаторских программ в Украине растут, главорку удалось убедить рядовых орков ширнуться Спутником-V?
показать весь комментарий
25.11.2021 20:54 Ответить
 
 