ЕС снимает с 1 марта 2022 года ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев
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Европейская комиссия внедряет оптимизированный подход в отношении иностранцев, которые прошли вакцинацию от COVID. Предполагается, что с 1 марта 2022 года снимут ограничения на въезд для граждан всех третьих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В Еврокомиссии сообщили, что предполагается оптимизированный подход, которые полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Это означает отмену так называемого "зеленого списка" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС.
Еврокомиссия отмечает, что частые обновления списка затрудняют планирование путешествий, а новые правила сделают систему более понятной.
"С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС", - говорится в заявлении.
Также уточняется, что те, кто получил вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID.
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Посмотрим что вы ближе у марту петь будите...сколько доз и сколько бустеров будут попадать под понятие "вакцинирован"....
Я вот к примеру от гриппа ни разу в жизни не вакцинировался....и ковидом ни разу за все время "эпидемии" в отличии от тебя не болел...
Так что делай выводы....если есть чем...
Розумовий рівень антивакцинаторів на рівні тварин)
Тваринки також пручаються і не розуміють, що це задля їх же здоров'я)
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/24/680100/