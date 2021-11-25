РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
61545 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10503 83
Беларусь (4248) Лукашенко (2117) мигранты (485)

Лукашенко требует от ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко требует от ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Европейский Союз должен оплатить эвакуацию мигрантов на родину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Лукашенко.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего этот самолет сегодня не прислали?" – спросил Лукашенко.

Ему сказали, что эвакуационный рейс, запланированный на 25 ноября, не оплатили.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Никакой копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и другие. Пока мы кормим и поим этих людей, не за их счет. Это им очень важно. Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - заявил белорусский диктатор.

Читайте также: Еврокомиссия выделит до EUR3,5 млн для возвращения мигрантов на границе с ЕС домой, - фон дер Ляйен

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+44
До чего же подлая и паскудная мразота. Может еще патронов тебе прислать чтобы ты расстреливал людей
показать весь комментарий
25.11.2021 18:30
+34
Узурпатор,гвалтівник та вбивця називає когось мерзотникаи...
показать весь комментарий
25.11.2021 18:30
+22
Куйло хай платить.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, і кожному по мішку мукѝ.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:30 Ответить
Куйло хай платить.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:35 Ответить
Картохи!!!!
показать весь комментарий
25.11.2021 18:49 Ответить
неее он не прикидывается ДЕБИЛОМ ОН И ЕСТЬ ДЕБИЛ....... как впрочем и Х..ло
показать весь комментарий
25.11.2021 19:13 Ответить
До чего же подлая и паскудная мразота. Может еще патронов тебе прислать чтобы ты расстреливал людей
показать весь комментарий
25.11.2021 18:30 Ответить
Чтобы застрелиться - одного достаточно.
показать весь комментарий
25.11.2021 20:39 Ответить
Таке лайно, зазвичай. хоче жити. Довго і щасливо.
показать весь комментарий
26.11.2021 08:41 Ответить
Узурпатор,гвалтівник та вбивця називає когось мерзотникаи...
показать весь комментарий
25.11.2021 18:30 Ответить
як же цей картопляно-вусатий гандон кумарить
показать весь комментарий
25.11.2021 18:30 Ответить
Грибы?Кокс?Что употребляет?
показать весь комментарий
25.11.2021 18:32 Ответить
Не знаю, но точно не картошку, так как в этом году Беларусь закупила ее у Украины, вот такой вот колхозник.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:39 Ответить
Галюциогенних грибів з бульбою нажерся і на ЄС нїжджає уйлосік колорадський.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:41 Ответить
Сперму ***** в жопу и в рот
показать весь комментарий
25.11.2021 20:03 Ответить
хочет что бы ему дали шишку понюхать как это Эрдоган иногда с кремлевской крысой проделывает
показать весь комментарий
25.11.2021 20:10 Ответить
.Придурое,а в Беларусь тебе их Евросоюз завез? Тебя в очередной раз Путин как лоха последнего подмтавил.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:34 Ответить
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!)))
показать весь комментарий
25.11.2021 18:38 Ответить
Всі хто захворів "руським міром" становляться такими ж скотами як і кацапня.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:39 Ответить
Тільки не "руським", яке від слова Русь... ..............- рускій мир .
показать весь комментарий
25.11.2021 18:52 Ответить
комментарий отмечен как спам
Лука знает, что говорит - еврогеи все оплатят.

Потому что еврогеи.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:39 Ответить
мастер-клас от Луки как унизить Запад..
- если ЕС оплатит эти хотелки, то их можно переводить в касту опущенных..
Есть большая вероятность что могут и заплатить..
показать весь комментарий
25.11.2021 18:42 Ответить
мда... атака на Евросоз чз ПОЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ НЕ УДАЛАСЬ , а так хотелось , а теперь орет мол заберите я не хочу кормить и выгребать за ними дерьмо ! ... ну пусть срут тебе подольше , хотел погадить людям , а нахерачил сам себе !
показать весь комментарий
25.11.2021 18:44 Ответить
лукашенко???
а разве не ЕС должен требовать в международных судах возмещения морально- материального ущерба нанесённого спланированными дествиями нелигитимной власти беларуси???
показать весь комментарий
25.11.2021 18:44 Ответить
Сначала срубил с этих лохов арабов за доставку, теперь с других лохов срубит. Он точно белорус по национальности?
показать весь комментарий
25.11.2021 18:44 Ответить
Он цыган вообще-то.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:47 Ответить
Лукашенко хочет как Рамзан Кадырка с Московии каждый месяц дань с ЕС получать
показать весь комментарий
25.11.2021 18:46 Ответить
Ппц, кукуха того. Все
показать весь комментарий
25.11.2021 18:46 Ответить
Тарган зовсім глузд втратив. То до свого колеги по ваві в плєші нехай звертається по допомогу. Понавіз з подачі пуйла, а тепер бідкається.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:46 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 18:49 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 20:34 Ответить
Хворе
показать весь комментарий
25.11.2021 18:49 Ответить
ну и шо этот кацап тут делает ?
показать весь комментарий
25.11.2021 18:56 Ответить
Когда насрал в лифте а лифт сломался.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:51 Ответить
Карма...
показать весь комментарий
26.11.2021 06:22 Ответить
ну шо президенте Польщі - Маровецький? ваша обіцянка відправити своїм коштом на батьківщину мігрантів перехоплене і у вас вихід лише один домовиться з Лукавим тарганом про кошти які ви перерахуєте для нього. .. . фільтруйте свої благодійні речення пан-товарищ Маровецький. . .
показать весь комментарий
25.11.2021 18:52 Ответить
А йому є з кого приклад брати.
показать весь комментарий
25.11.2021 18:54 Ответить
Что то улавливаю логической цепочки...
показать весь комментарий
25.11.2021 18:59 Ответить
так вроде уже Польща даёт 3 млн, шоб возвратились! капец, а я вспоминаю укр. кпп. где укро-запроданцы не отличимы с укр.гражанами и по этому по признаку "жерножопых" практически не определить! а зря, эти твари принесли за 7 лет гораздо больше горя, чем проездные мигранты...
показать весь комментарий
25.11.2021 19:09 Ответить
Нехай ***** тобі платить. Ти ж з ним вмісті їх на кордон доставляли.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:12 Ответить
правильно Лука, и пусть канают !!!
показать весь комментарий
25.11.2021 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=99K5xTJNsZk
Лукашенко о мигрантах
показать весь комментарий
25.11.2021 19:13 Ответить
Бульба с усами, кто тебе их доставил, тот и оплачивает.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:14 Ответить
Денех нет,но вы держитесь тама...Димон Ведмедев не зря хвастался в Крыму...
показать весь комментарий
25.11.2021 19:14 Ответить
маладец.... нагнал людей (собрав бабки) и требует с кого-то деньги за вывоз)))
смешной!
не получилось спихнуть в Польшу ? да ишак!?
показать весь комментарий
25.11.2021 19:14 Ответить
Читать уже про шоу белорусских идиотов противно .
показать весь комментарий
25.11.2021 19:15 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2021 19:16 Ответить
Вот те и таракан3%, решил в лохотрон с Европой поиграться, припрячет несчастных с востока и будет периодически вывозить на границу, мол - опять прилетели... =)
PS: "Дэнги - дэнги давай! - сердито закричал Остап."
показать весь комментарий
25.11.2021 19:16 Ответить
На границу с Польшей прибыл известный Мокшанский баран Путлера,Милонов... Патрушев спалился....
показать весь комментарий
25.11.2021 19:18 Ответить
Похоже , что Патрушева жаба давит за 100 мильярдов хутина . А сам какаин возил из Аргентины в чемоданах на своём самолёте- но мильярд на этом не заработаешь 😀😀😀
показать весь комментарий
25.11.2021 19:22 Ответить
Цей драний картопляник зовсім з глузду з'їхало
показать весь комментарий
25.11.2021 19:20 Ответить
Я у вас украл кошелек с 10000 грн ,оплатите мне пожалуста 20000грн и я вам его верну!
показать весь комментарий
25.11.2021 19:24 Ответить
Пусть оплачивает идейный вдохновитель этой аферы - господин Путлер!
показать весь комментарий
25.11.2021 19:24 Ответить
убогий. Жалко белорусов, они такого придурка вынуждены терпеть.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:25 Ответить
А кто им доктор? от Шушкевича ведь отказались.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:28 Ответить
трудно отгадать, шо покажет бацке щедрая явропа, скорее всего инструмент гениального пианиста
показать весь комментарий
25.11.2021 19:28 Ответить
Сами завозили для наглых провокаций-сами и вывозите!
показать весь комментарий
25.11.2021 19:30 Ответить
Доигрались европейцы, как говорят кацапы, со своей таралентностью...Вон к чернодупым переселенцам уже и главный драныкоед - в лочереди, за подачкой...А ВААПШЕ-ТА, бацька еще тот МММ-щик. главное побольше к себе запустить голодранцiв.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:35 Ответить
Чтоб что-то требовать,нужно быть признанным. С таким же успехом можно требовать у жука не жрать бульбу.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:37 Ответить
Сверх наглости - насрать под чужой дверью и попросить у хозяев туалетную бумагу.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:38 Ответить
Хай везе їх у лісовий заповідник і розводить там як рідкісний вид бульбашів.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:41 Ответить
Пугая внешними врагами

Нас убивают изнутри

Но не менятся с годами

Девиз сЦаря : Вору и ВРИ!

А.С.Пушкин.1830 год...

Что изменилось в политике мавзолейных болванов за почти 200 лет? НИ ЧЕ ГО...
показать весь комментарий
25.11.2021 20:00 Ответить
Воруй и Ври)))Sorry///
показать весь комментарий
25.11.2021 20:01 Ответить
Стих хороший, но это не Пушкин.
показать весь комментарий
25.11.2021 20:07 Ответить
Хоть на стол не насрал.
показать весь комментарий
25.11.2021 20:14 Ответить
Вот нахал. https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
показать весь комментарий
25.11.2021 20:15 Ответить
👀 оху....ший бабкин внук
показать весь комментарий
25.11.2021 20:23 Ответить
предурок лукавый, бери банку и садись под посольствами западных стран(они у тебя еще остались?) и проси подаяние, может кто нибудь и бросит милостыню.... будет тебе на вывоз твоих же туристов, из которых ты уже высосал бабло...
показать весь комментарий
25.11.2021 20:50 Ответить
Как еще этот урод не требует оплатить доставку,,мигрантов,, к границе с Польшей?
показать весь комментарий
25.11.2021 20:56 Ответить
Ну не Т В А Р Ь ! Позвал к себе ТУРИСТОВ, думал что поляки здуются. А оно обернулось проблемой для самих, еще и самолеты требует от Европы. Наприглашал ГОСТЕЙ, теперь корми их пока они не осмотрят ВСЕ туристические достопримечательности Белоруссии. А там небось половина и останется тебе мразине на радость
показать весь комментарий
25.11.2021 21:00 Ответить
100%.😂😂😂😂
показать весь комментарий
25.11.2021 21:44 Ответить
Ок)) у расєйських рублях...)))
показать весь комментарий
25.11.2021 21:51 Ответить
Нормально так, двойной гешефт хочет урвать! С мигрантов получил теперь с Евросоюза!
показать весь комментарий
25.11.2021 22:45 Ответить
Нє, ну дядя взагалі попутав береги...
показать весь комментарий
25.11.2021 22:49 Ответить
..а может ещё и заплатить командировочные мигрантам,а силовикам Беларуси оплатить услуги эскорта ??? Похоже,дядечка уже совсем-совсем с головой не дружит.
показать весь комментарий
26.11.2021 00:02 Ответить
Может тебе ещё на грудь нассать, чтоб морем пахло? (С)
показать весь комментарий
26.11.2021 00:03 Ответить
Драник усатый гонит , но зато у белорусов дороги лучше чем в Украине, кому как?!
показать весь комментарий
26.11.2021 01:32 Ответить
мозг у этой особи не работает, сам наверно уже запутался в своей лжи, думает уже что это правда
показать весь комментарий
26.11.2021 07:28 Ответить
 
 