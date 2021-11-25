Лукашенко требует от ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Европейский Союз должен оплатить эвакуацию мигрантов на родину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Лукашенко.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их [мигрантов] собираем в аэропорту. Чего этот самолет сегодня не прислали?" – спросил Лукашенко.

Ему сказали, что эвакуационный рейс, запланированный на 25 ноября, не оплатили.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Никакой копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и другие. Пока мы кормим и поим этих людей, не за их счет. Это им очень важно. Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - заявил белорусский диктатор.

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