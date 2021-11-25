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Білорусь (3872) Лукашенко (1853) мігранти (450)

Лукашенко вимагає від ЄС оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко вимагає від ЄС оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що Європейський Союз має оплатити евакуацію мігрантів на батьківщину.

Про це інфорує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба Лукашенко.

"Хочуть поїхати – будь ласка. Ми їх [мігрантів] збираємо в аеропорту. Чого це літак сьогодні не прислали?" – запитав Лукашенко.

Йому сказали, що евакуаційний рейс, який планувався на 25 листопада, не оплатили.

"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: "Виділили ми гроші: і мільйони, і тисячі…". Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там та інші. Поки що ми годуємо і напуваємо цих людей, не за їхній рахунок. Це їм дуже важливо. Що там цей рейс коштує?! І нема кому оплатити. Нехай Євросоюз сплатить", - заявив білоруський диктатор.

Також читайте: Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення мігрантів на кордоні з ЄС додому, - фон дер Ляєн

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Топ коментарі
+44
До чего же подлая и паскудная мразота. Может еще патронов тебе прислать чтобы ты расстреливал людей
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25.11.2021 18:30
+34
Узурпатор,гвалтівник та вбивця називає когось мерзотникаи...
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25.11.2021 18:30
+22
Куйло хай платить.
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25.11.2021 18:35
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Ага, і кожному по мішку мукѝ.
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25.11.2021 18:30 Відповісти
Куйло хай платить.
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25.11.2021 18:35 Відповісти
Картохи!!!!
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25.11.2021 18:49 Відповісти
неее он не прикидывается ДЕБИЛОМ ОН И ЕСТЬ ДЕБИЛ....... как впрочем и Х..ло
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25.11.2021 19:13 Відповісти
До чего же подлая и паскудная мразота. Может еще патронов тебе прислать чтобы ты расстреливал людей
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25.11.2021 18:30 Відповісти
Чтобы застрелиться - одного достаточно.
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25.11.2021 20:39 Відповісти
Таке лайно, зазвичай. хоче жити. Довго і щасливо.
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26.11.2021 08:41 Відповісти
Узурпатор,гвалтівник та вбивця називає когось мерзотникаи...
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25.11.2021 18:30 Відповісти
як же цей картопляно-вусатий гандон кумарить
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25.11.2021 18:30 Відповісти
Грибы?Кокс?Что употребляет?
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25.11.2021 18:32 Відповісти
Не знаю, но точно не картошку, так как в этом году Беларусь закупила ее у Украины, вот такой вот колхозник.
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25.11.2021 18:39 Відповісти
Галюциогенних грибів з бульбою нажерся і на ЄС нїжджає уйлосік колорадський.
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25.11.2021 18:41 Відповісти
Сперму ***** в жопу и в рот
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25.11.2021 20:03 Відповісти
хочет что бы ему дали шишку понюхать как это Эрдоган иногда с кремлевской крысой проделывает
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25.11.2021 20:10 Відповісти
.Придурое,а в Беларусь тебе их Евросоюз завез? Тебя в очередной раз Путин как лоха последнего подмтавил.
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25.11.2021 18:34 Відповісти
Загострення параноїдної шизофреніі прогресує !!!)))
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25.11.2021 18:38 Відповісти
Всі хто захворів "руським міром" становляться такими ж скотами як і кацапня.
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25.11.2021 18:39 Відповісти
Тільки не "руським", яке від слова Русь... ..............- рускій мир .
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25.11.2021 18:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Лука знает, что говорит - еврогеи все оплатят.

Потому что еврогеи.
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25.11.2021 18:39 Відповісти
мастер-клас от Луки как унизить Запад..
- если ЕС оплатит эти хотелки, то их можно переводить в касту опущенных..
Есть большая вероятность что могут и заплатить..
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25.11.2021 18:42 Відповісти
мда... атака на Евросоз чз ПОЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ НЕ УДАЛАСЬ , а так хотелось , а теперь орет мол заберите я не хочу кормить и выгребать за ними дерьмо ! ... ну пусть срут тебе подольше , хотел погадить людям , а нахерачил сам себе !
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25.11.2021 18:44 Відповісти
лукашенко???
а разве не ЕС должен требовать в международных судах возмещения морально- материального ущерба нанесённого спланированными дествиями нелигитимной власти беларуси???
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25.11.2021 18:44 Відповісти
Сначала срубил с этих лохов арабов за доставку, теперь с других лохов срубит. Он точно белорус по национальности?
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25.11.2021 18:44 Відповісти
Он цыган вообще-то.
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25.11.2021 18:47 Відповісти
Лукашенко хочет как Рамзан Кадырка с Московии каждый месяц дань с ЕС получать
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25.11.2021 18:46 Відповісти
Ппц, кукуха того. Все
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25.11.2021 18:46 Відповісти
Тарган зовсім глузд втратив. То до свого колеги по ваві в плєші нехай звертається по допомогу. Понавіз з подачі пуйла, а тепер бідкається.
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25.11.2021 18:46 Відповісти
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25.11.2021 18:49 Відповісти
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25.11.2021 20:34 Відповісти
Хворе
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25.11.2021 18:49 Відповісти
ну и шо этот кацап тут делает ?
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25.11.2021 18:56 Відповісти
Когда насрал в лифте а лифт сломался.
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25.11.2021 18:51 Відповісти
Карма...
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26.11.2021 06:22 Відповісти
ну шо президенте Польщі - Маровецький? ваша обіцянка відправити своїм коштом на батьківщину мігрантів перехоплене і у вас вихід лише один домовиться з Лукавим тарганом про кошти які ви перерахуєте для нього. .. . фільтруйте свої благодійні речення пан-товарищ Маровецький. . .
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25.11.2021 18:52 Відповісти
А йому є з кого приклад брати.
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25.11.2021 18:54 Відповісти
Что то улавливаю логической цепочки...
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25.11.2021 18:59 Відповісти
так вроде уже Польща даёт 3 млн, шоб возвратились! капец, а я вспоминаю укр. кпп. где укро-запроданцы не отличимы с укр.гражанами и по этому по признаку "жерножопых" практически не определить! а зря, эти твари принесли за 7 лет гораздо больше горя, чем проездные мигранты...
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25.11.2021 19:09 Відповісти
Нехай ***** тобі платить. Ти ж з ним вмісті їх на кордон доставляли.
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25.11.2021 19:12 Відповісти
правильно Лука, и пусть канают !!!
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25.11.2021 19:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=99K5xTJNsZk
Лукашенко о мигрантах
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25.11.2021 19:13 Відповісти
Бульба с усами, кто тебе их доставил, тот и оплачивает.
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25.11.2021 19:14 Відповісти
Денех нет,но вы держитесь тама...Димон Ведмедев не зря хвастался в Крыму...
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25.11.2021 19:14 Відповісти
маладец.... нагнал людей (собрав бабки) и требует с кого-то деньги за вывоз)))
смешной!
не получилось спихнуть в Польшу ? да ишак!?
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25.11.2021 19:14 Відповісти
Читать уже про шоу белорусских идиотов противно .
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25.11.2021 19:15 Відповісти
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25.11.2021 19:16 Відповісти
Вот те и таракан3%, решил в лохотрон с Европой поиграться, припрячет несчастных с востока и будет периодически вывозить на границу, мол - опять прилетели... =)
PS: "Дэнги - дэнги давай! - сердито закричал Остап."
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25.11.2021 19:16 Відповісти
На границу с Польшей прибыл известный Мокшанский баран Путлера,Милонов... Патрушев спалился....
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25.11.2021 19:18 Відповісти
Похоже , что Патрушева жаба давит за 100 мильярдов хутина . А сам какаин возил из Аргентины в чемоданах на своём самолёте- но мильярд на этом не заработаешь 😀😀😀
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25.11.2021 19:22 Відповісти
Цей драний картопляник зовсім з глузду з'їхало
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25.11.2021 19:20 Відповісти
Я у вас украл кошелек с 10000 грн ,оплатите мне пожалуста 20000грн и я вам его верну!
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25.11.2021 19:24 Відповісти
Пусть оплачивает идейный вдохновитель этой аферы - господин Путлер!
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25.11.2021 19:24 Відповісти
убогий. Жалко белорусов, они такого придурка вынуждены терпеть.
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25.11.2021 19:25 Відповісти
А кто им доктор? от Шушкевича ведь отказались.
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25.11.2021 19:28 Відповісти
трудно отгадать, шо покажет бацке щедрая явропа, скорее всего инструмент гениального пианиста
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25.11.2021 19:28 Відповісти
Сами завозили для наглых провокаций-сами и вывозите!
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25.11.2021 19:30 Відповісти
Доигрались европейцы, как говорят кацапы, со своей таралентностью...Вон к чернодупым переселенцам уже и главный драныкоед - в лочереди, за подачкой...А ВААПШЕ-ТА, бацька еще тот МММ-щик. главное побольше к себе запустить голодранцiв.
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25.11.2021 19:35 Відповісти
Чтоб что-то требовать,нужно быть признанным. С таким же успехом можно требовать у жука не жрать бульбу.
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25.11.2021 19:37 Відповісти
Сверх наглости - насрать под чужой дверью и попросить у хозяев туалетную бумагу.
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25.11.2021 19:38 Відповісти
Хай везе їх у лісовий заповідник і розводить там як рідкісний вид бульбашів.
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25.11.2021 19:41 Відповісти
Пугая внешними врагами

Нас убивают изнутри

Но не менятся с годами

Девиз сЦаря : Вору и ВРИ!

А.С.Пушкин.1830 год...

Что изменилось в политике мавзолейных болванов за почти 200 лет? НИ ЧЕ ГО...
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25.11.2021 20:00 Відповісти
Воруй и Ври)))Sorry///
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25.11.2021 20:01 Відповісти
Стих хороший, но это не Пушкин.
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25.11.2021 20:07 Відповісти
Хоть на стол не насрал.
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25.11.2021 20:14 Відповісти
Вот нахал. https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
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25.11.2021 20:15 Відповісти
👀 оху....ший бабкин внук
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25.11.2021 20:23 Відповісти
предурок лукавый, бери банку и садись под посольствами западных стран(они у тебя еще остались?) и проси подаяние, может кто нибудь и бросит милостыню.... будет тебе на вывоз твоих же туристов, из которых ты уже высосал бабло...
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25.11.2021 20:50 Відповісти
Как еще этот урод не требует оплатить доставку,,мигрантов,, к границе с Польшей?
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25.11.2021 20:56 Відповісти
Ну не Т В А Р Ь ! Позвал к себе ТУРИСТОВ, думал что поляки здуются. А оно обернулось проблемой для самих, еще и самолеты требует от Европы. Наприглашал ГОСТЕЙ, теперь корми их пока они не осмотрят ВСЕ туристические достопримечательности Белоруссии. А там небось половина и останется тебе мразине на радость
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25.11.2021 21:00 Відповісти
100%.😂😂😂😂
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25.11.2021 21:44 Відповісти
Ок)) у расєйських рублях...)))
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25.11.2021 21:51 Відповісти
Нормально так, двойной гешефт хочет урвать! С мигрантов получил теперь с Евросоюза!
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25.11.2021 22:45 Відповісти
Нє, ну дядя взагалі попутав береги...
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25.11.2021 22:49 Відповісти
..а может ещё и заплатить командировочные мигрантам,а силовикам Беларуси оплатить услуги эскорта ??? Похоже,дядечка уже совсем-совсем с головой не дружит.
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26.11.2021 00:02 Відповісти
Может тебе ещё на грудь нассать, чтоб морем пахло? (С)
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26.11.2021 00:03 Відповісти
Драник усатый гонит , но зато у белорусов дороги лучше чем в Украине, кому как?!
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26.11.2021 01:32 Відповісти
мозг у этой особи не работает, сам наверно уже запутался в своей лжи, думает уже что это правда
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26.11.2021 07:28 Відповісти
 
 