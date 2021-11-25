Лукашенко вимагає від ЄС оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що Європейський Союз має оплатити евакуацію мігрантів на батьківщину.

Про це інфорує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба Лукашенко.

"Хочуть поїхати – будь ласка. Ми їх [мігрантів] збираємо в аеропорту. Чого це літак сьогодні не прислали?" – запитав Лукашенко.

Йому сказали, що евакуаційний рейс, який планувався на 25 листопада, не оплатили.

"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: "Виділили ми гроші: і мільйони, і тисячі…". Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там та інші. Поки що ми годуємо і напуваємо цих людей, не за їхній рахунок. Це їм дуже важливо. Що там цей рейс коштує?! І нема кому оплатити. Нехай Євросоюз сплатить", - заявив білоруський диктатор.

Також читайте: Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення мігрантів на кордоні з ЄС додому, - фон дер Ляєн