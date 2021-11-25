Лукашенко вимагає від ЄС оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що Європейський Союз має оплатити евакуацію мігрантів на батьківщину.
Про це інфорує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужба Лукашенко.
"Хочуть поїхати – будь ласка. Ми їх [мігрантів] збираємо в аеропорту. Чого це літак сьогодні не прислали?" – запитав Лукашенко.
Йому сказали, що евакуаційний рейс, який планувався на 25 листопада, не оплатили.
"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: "Виділили ми гроші: і мільйони, і тисячі…". Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там та інші. Поки що ми годуємо і напуваємо цих людей, не за їхній рахунок. Це їм дуже важливо. Що там цей рейс коштує?! І нема кому оплатити. Нехай Євросоюз сплатить", - заявив білоруський диктатор.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что еврогеи.
- если ЕС оплатит эти хотелки, то их можно переводить в касту опущенных..
Есть большая вероятность что могут и заплатить..
а разве не ЕС должен требовать в международных судах возмещения морально- материального ущерба нанесённого спланированными дествиями нелигитимной власти беларуси???
Лукашенко о мигрантах
смешной!
не получилось спихнуть в Польшу ? да ишак!?
PS: "Дэнги - дэнги давай! - сердито закричал Остап."
Нас убивают изнутри
Но не менятся с годами
Девиз сЦаря : Вору и ВРИ!
А.С.Пушкин.1830 год...
Что изменилось в политике мавзолейных болванов за почти 200 лет? НИ ЧЕ ГО...