Чехия ввела чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Режим ЧС будет действовать в течение месяца. Рождественские ярмарки и употребление алкоголя в общественных местах запрещены, бары и рестораны будут закрываться в 22:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в стране запретили проведение рождественских ярмарок, а также потребление алкоголя в общественных местах. Все бары, рестораны, ночные клубы и казино будут закрываться в 22:00.

Число посетителей культурных и спортивных мероприятий ограничат до 1 тыс. человек, причем допускаться на мероприятия будут только вакцинированные от коронавируса жители.

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Кроме того, правительство страны предполагает, что вакцинацию могут сделать обязательной для определенных категорий граждан, например, для пожилых людей, для тех, кто работает в медучреждениях, а также для военных и полицейских. Однако это решение еще не принято.

В Чехии полностью вакцинировано против коронавируса 58% населения. Более 2 млн случаев заражения обнаружили в Чехии с начала пандемии коронавируса, умерли более 32,5 тыс. человек.