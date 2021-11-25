Чехія запровадила надзвичайну ситуацію через COVID-19

Режим НС діятиме протягом місяця. Різдвяні ярмарки та вживання алкоголю в громадських місцях заборонені, бари та ресторани закриватимуться о 22:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, у країні заборонили проведення різдвяних ярмарків, а також споживання алкоголю у громадських місцях. Усі бари, ресторани, нічні клуби та казино закриватимуться о 22:00.

Число відвідувачів культурних та спортивних заходів обмежать до 1 тис. осіб, причому допускатись на заходи будуть лише вакциновані від коронавірусу жителі.

Крім того, уряд країни припускає, що вакцинацію можуть зробити обов’язковою для певних категорій громадян, наприклад, для людей похилого віку, для тих, хто працює в медустановах, а також для військових і поліцейських. Проте це рішення ще не ухвалене.

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У Чехії повністю вакциновано проти коронавірусу 58% населення. Понад 2 млн випадків зараження виявили в Чехії з початку пандемії коронавірусу, померло понад 32,5 тис. осіб.