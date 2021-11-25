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Чехія (438) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Чехія запровадила надзвичайну ситуацію через COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія запровадила надзвичайну ситуацію через COVID-19

Режим НС діятиме протягом місяця. Різдвяні ярмарки та вживання алкоголю в громадських місцях заборонені, бари та ресторани закриватимуться о 22:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, у країні заборонили проведення різдвяних ярмарків, а також споживання алкоголю у громадських місцях. Усі бари, ресторани, нічні клуби та казино закриватимуться о 22:00.

Число відвідувачів культурних та спортивних заходів обмежать до 1 тис. осіб, причому допускатись на заходи будуть лише вакциновані від коронавірусу жителі.

Крім того, уряд країни припускає, що вакцинацію можуть зробити обов’язковою для певних категорій громадян, наприклад, для людей похилого віку, для тих, хто працює в медустановах, а також для військових і поліцейських. Проте це рішення ще не ухвалене.

Також читайте: ЄС знімає з 1 березня 2022 року обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців

У Чехії повністю вакциновано проти коронавірусу 58% населення. Понад 2 млн випадків зараження виявили в Чехії з початку пандемії коронавірусу, померло понад 32,5 тис. осіб.

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Топ коментарі
+10
Все это начинает превращаться в такой себе карго-культ
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25.11.2021 21:12
+9
Где же она?
Обещанная властями доковидобесная жизнь после локдаунов, карантинов,прививок?.....
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25.11.2021 21:08
+7
даёшь 200%
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25.11.2021 21:17
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Скоро Новий Рік, і старі чиновники намагаються привернути увагу до себе. Ось один з прикладів.
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25.11.2021 20:51 Відповісти
Что соснёт, сомнений нет. Но |ЯЛИНКА|-маловата.
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26.11.2021 03:05 Відповісти
Некоторым уже 2000 лет Рождество не праздник. Они даже на Христианские Церкви своим детям смотреть запрещают.
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25.11.2021 20:55 Відповісти
Последние новости из Чехии: Земан положителен на covid, и, вернувшись в больницу, он приостановил свою рабочую программу
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25.11.2021 20:59 Відповісти
що ж таке, вже 58% населення вакцинованих, але не допомагає
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25.11.2021 21:01 Відповісти
Залежність швидкості поширення інфекції від проценту вакциних людей не є прямою. 58% зе замало для стримання.
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25.11.2021 21:14 Відповісти
даёшь 200%
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25.11.2021 21:17 Відповісти
Больше 146% бывает только на роисе.
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25.11.2021 21:20 Відповісти
дашь своей пацакской свиноматке
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25.11.2021 22:09 Відповісти
Ну так в Португалии 87% вакцинированых ! И толку ? Всеровно пошло ! Сегодня тоже обьявили ЧП и ограничения ! Толку с этик вакцин , как с козла молока !
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26.11.2021 01:07 Відповісти
Локдаун вводят не потому, что у них рост заболеваемости. -По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, несмотря на то, что в стране, в отличие от многих других европейских государств, сейчас не наблюдается сильных вспышек коронавируса, строгие меры нужны, чтобы предотвратить рост заболеваемости в зимний период, когда увеличивается количество респираторных инфекций.-
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26.11.2021 01:10 Відповісти
Серьезно? Ты наверное больше знаешь живя в Украине , чем я в Португалии ? Почему же тогда не вводили разных ограничений до ковида , в зимний период , чтобы предотвратить рост респираторных инфекций ?
Посмотри данные за прошлый год ( октябрь ), колличество инфицированных и умерших , и сравни сейчас ! Удивишся ! Тогда не было вакцинированых , сейчас вакцинировали 87% , уже и миллион 3-ю дозу получили , а колличество инфицированных и умерших на начало волны почти не отличается ! Та же байда в Польше ! 25-28 тыс в день ,420-480 мертвых , что до вакцинации , что сейчас
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26.11.2021 01:25 Відповісти
Да ладно заливать-то. Основной пик в прошлом году пошёл после рожденственских каникул, от там да, славно полыхнуло. Плюс през явно не хотел до выборов закрывтаь школы, дотянул до последнего (но это отдельный разговор). Повторения прошлогоднего никто не хочет, поэтому ограничения по любому будут. Сейчас случаи вяло ползут вверх, пока что до прошлого пика далеко.
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26.11.2021 03:19 Відповісти
Заливать?Случаи вяло ползут вверх?А что сейчас пик?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
Вот посмотри на прошлый год , октябрь , когда начало идти вверх и сколько смертей было в эти же числа , там есть по дням,это не было вакцинации.Теже 2500-3500инфицированых и те же 12-18 умерших. Я беру на начало "волны" как и сейчас ! Где разница?Посмотрим что будет дальше , декабре -январе!
У сына в классе все вакцинированы кроме 3-х , он и еще 2 друзей . Во вторник один с положительным тестом! Как думаешь кто ? Пацан ,который переболел в прошлом году, вакцинирован , и опять заболел! И заразился от друзей ,на тренировке по футболу, тоже все вакцинированы , и там в группе 4 больных !
Ну и чтобы не кричал , что призываю не вакцинироваться , мы с женой вакцинированы . Она вообще работает в Фару в госпитале в ковидной реанимации .
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26.11.2021 11:55 Відповісти
> "Заливать?Случаи вяло ползут вверх?А что сейчас пик?"

Што?.. Да посмотри сам на своих же графиках - в октябре/ноябре конкретно выше было число случаев в 20-м году. Потом спустись ниже на число смертей, так сейчас считай вообще фоновые значения по сравнению с прошлым годом.
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26.11.2021 20:28 Відповісти
В октябре прошлого года пошло в рост , так как сейчас в ноябре. Я же не говорю сравнивать ноябрь прошлого года и сейчас !Трудно посмотреть статистику когда пошло в рост ?Так вот , при одинаковых количествах зараженных почти одинаковое колличество мертвых с12-14 октября почти по конец октября прошлого года подымалось с 2тыс до 3700 и умерших было 8-14-18-21 .

. Вакцина помогает сократить период заразности и значительно легче перенести болезни, что и видно по текущему графику смертности (по сравнения с прошлым годом). К слову, так ведёт себя большинство остальных вакцин, не только от ковида.
Вот только почему то в реанимации почти все вакцинированые ! А должно быть наоборот , например на 10 больных (8 не вакцинированных и 2 вакцинированных ) , только там лежат и с двумя и тремя вакцинами .
Мне тоже очень не хочется повторения прошлого года и была надежда на вакцину , но когда жена расказывает реальное состояние дел , то надежды все меньше .Плюс добавляет неуверенности статистика по другим странам Польша ,Германия , Англия ! А в том что сейчас меньше мертвых , так за предыдущие волны достаточно старых умерло , остались более резистентные .
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26.11.2021 23:45 Відповісти
> "Трудно посмотреть статистику когда пошло в рост ?"

Мне лень аплоадить графики как картинки, чтобы вставить их сюда. На вашей же ссылке вверху виден рост числа случаев и очень небольшой рост смертности по сравнению с прошлым годом. Это и есть работа вакцин. Больше здесь обсуждать нечего.

> "Вот только почему то в реанимации почти все вакцинированые !"

Уже повторялось много раз: если 100% вакцинируется и один человек таки угодит в реанимацию, то это будет "в реанимации все вакцинированные". Хватит истерить и нести всякий бред.
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27.11.2021 01:31 Відповісти
Это не лень ! Это тупая уверенность только в своей точке зрения и невосприятие других !
Ну и тогда ответь , почему сейчас в реанимации (ковидной) из 15 больных - 14 вакцинированных ? Есть бабульки , которым всадили уже и третью ! И не разу не преобладало колличество невакцинированных !
Ну и не зря начали говорить о новом варианте вируса ! И нашли его где то в Ботсване ! Где больше обезьян чем людей !Карл! И только пару дней как определили , но он "сильно заразнее и устойчив к вакцинам"!Это как ? за пару дней изучили и проследили реакцию ? Странно его появление во время набирающих оборотов инфицированных в Европе! Что бы потом иметь отмазку , почему эта байда не сработала ?И уже странным образом он появился в Бельгии!А реактивы определить этот штам заранее были подготовлены ?
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27.11.2021 12:41 Відповісти
> "Во вторник один с положительным тестом!"

Да блин сколько ж можно повторять - вакцинированный вполне может при контакте с больным человеком подхватить ковид и давать положительный тест. Вакцина помогает сократить период заразности и значительно легче перенести болезни, что и видно по текущему графику смертности (по сравнения с прошлым годом). К слову, так ведёт себя большинство остальных вакцин, не только от ковида.
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26.11.2021 20:36 Відповісти
Да , и еще , там же посмотри про Польшу , прошлый год и сейчас ! Все почти зеркально
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26.11.2021 11:57 Відповісти
Не врите нам Я специально смотрел официальную статистику. В Португалии на сегодня всего 3200 зараженных, и всего 8 смертей! Так что, то что у них 87% вакцинированных - вакцинация прекрасно работает, не вводите людей в заблуждение.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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26.11.2021 19:06 Відповісти
Это сегодня , а два дня назад было 3773 и 17 умерших , вчера 3150 и 15 , что почти сопоставимо с октябрем прошлого года на начале волны !
Посмотри и сравни данные по поль за прошлый год на начале волны и сейчас !
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26.11.2021 23:51 Відповісти
Сорри, но когда в Украине умирает по 700-800 человек в день от ковида. То для меня, что 15, что 8 смертей в Португалии -арифметическая погрешность.
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27.11.2021 05:14 Відповісти
Во первых не ровняй 10 и 40 млн. человек, начало волны и ее пик .Еще раз говорю что данные сейчас и в октябре прошлого года на начало волны и до вакцинации , почти сопоставимы !
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27.11.2021 12:24 Відповісти
Ну пусть 10 млн, умножить даже 15 человек( хотя было 8) на 4, будет 60 смертей в Португалии. А в Украине сегодня было 600 смертей. Не убедил, вакцины таки работают)
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27.11.2021 14:36 Відповісти
Я не собираюсь ни кого ни в чем убеждать ! Просто констатирую факты! Еще раз ! Не ровняй начало волны и ее пик! Страны тоже отличаются методами лечения , в разных странах при одном и том же колличестве больных в день , разное колличество смертей ! Тем более , может быть сегодня и 10 тыс. , а умерших всего 50 , а через неделю 4тыс. и умерших 200 . Колличество умерших сегодня - это отражение минимум неделя - две назад инфицированных .
При появлении летом штама "дельта" , сразу начали говорить что эфективность вакцин может быть порядка 60-70% !Это на 20-50% вакцинированных по разным странам , хотели себя обезопасить если что . Сейчас во многих странах вакцинация 60-90% ! Но если посмотреть как начинается волна в Европе , колличество зараженных и умерших сейчас почти сопоставима с прошлогодними на начало волны без вакцины ! Ну и пару дней назад , оказывается нашли еще один штам " на много заразнее и устойчив к вакцинам " где то в Ботсване ! Там где слонов и обезьян больше чем людей Карл ! Ну и конечно же странным образом этот вариант оказался в Европе ! В Бельгии и Германии ! Там , где большее колличество инфицированных , а там рядом Англия и Польша . Надо же отмазка почему бодяга не работает и почему почти нет отличий от прошлого года !
Мне очень хочется , что бы вакцины имели эфект и я ошибался , но сомнения остаются !
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27.11.2021 19:34 Відповісти
не вже, а ще. 58% це дуже мало, повинні майже всі вацинуватися
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26.11.2021 01:08 Відповісти
Где же она?
Обещанная властями доковидобесная жизнь после локдаунов, карантинов,прививок?.....
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25.11.2021 21:08 Відповісти
Все это начинает превращаться в такой себе карго-культ
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25.11.2021 21:12 Відповісти
Po tvajemu nickname mozhna skazatj chto ti kacapskim kultom priklanaisa ...
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25.11.2021 22:26 Відповісти
Фантоцци и Эпидемии
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25.11.2021 23:09 Відповісти
До Різдв'яних свят залишилось зовсім не багато часу . Рівно місяць .
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25.11.2021 21:14 Відповісти
Ця ігра на витривалість і на обачність.Хто буде грати з господарами цеєї ігри думає обіграти них дуже помиляються.
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25.11.2021 21:27 Відповісти
до ж* все эти вакцины.. но что дальше делать - хз....
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25.11.2021 21:46 Відповісти
В Австрії почали,Словачина підтримала.А Чехи що не сусіди? Але на відміну від України тут ніхто не вимагає сертифікати в автобусах,чи поїздах.
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25.11.2021 21:46 Відповісти
Тільки їзденки, якщо на контролера попадеш
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25.11.2021 22:58 Відповісти
Благодаря далекоглядной мудрости Владимира Александровича и прозорливости министра здравоохранения, пандемия уходит от нас на запад!!!
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25.11.2021 22:07 Відповісти
Плохи дела: бабок нет. Так и до бунта недалеко.
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25.11.2021 23:00 Відповісти
А нашо вже ті бабки, якшо людям подобається така турбота.
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25.11.2021 23:18 Відповісти
Жрать же чего-то надо...
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25.11.2021 23:32 Відповісти
Еще только тупой не заметил связи.. Потому что нельзя вмешиваться в генетический код человека искусственными генами мРНК! Вы же не знаете последствий взламывания генетического кода человека! Смоделированная искусственная "пандемия" позволила фашистам от медицины повредить бесповоротно генетический код человека с помощью смоделированной ими вирусной мРНК!
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25.11.2021 23:23 Відповісти
Можно повредить генетический код человека путем внутримышечной инъекции?
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26.11.2021 00:02 Відповісти
Щеплення від Covid-19: що відомо наразі та що не досліджено?
https://www.youtube.com/watch?v=hikKppGJBH4&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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26.11.2021 01:04 Відповісти
Смертність у вакцинованих вчетверо вища, ніж у невакцинованих - Агентство охорони здоров'я Великобритані (UKHSA)

https://dailyexpose.uk/2021/11/17/covid-deaths-ratio-vaxxed-to-unvaxxed-41-corporate-media-should-be-censored-for-spreading-disinformation/
Источник: Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании: Отчет о надзоре за вакцинами - неделя 45.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf
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26.11.2021 01:16 Відповісти
58 недостаточно для нормального распространения короны. колите еще
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26.11.2021 06:13 Відповісти
от 74% помогает лишь

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26.11.2021 21:51 Відповісти
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full
Этот анализ продемонстрировал, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализации из-за дельта-варианта SARS-CoV-2 по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2.
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29.11.2021 06:59 Відповісти
Зависит от того, кто как болел. Кто перенес в легкой форме, у того может и есть иммунитет. А кто болел в среднетяжелой форме, кому давали гормоны, у тех сниженный иммунитет и антитела могли не выработаться.
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29.11.2021 14:40 Відповісти
спасибо "доктор" но в исследовании об этом ни слова. а вот табличка твоя больше похожа на пропаганду или рекламу. где брали данные, кто считал, как считал...
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30.11.2021 07:08 Відповісти
"Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним."

Джерело: https://censor.net/ua/n3301681

Кретины антиваксеры читают так: "это абсолютно новый вирус, против него вакцины не помогают". Ну я понимаю что в Европе народ туповат, упрям и агрессивен, но в Украине ж люди намного умнее! Наверное.
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26.11.2021 10:32 Відповісти
Вирус тот же, в целом это вид коронавирусов, просто вариант другой. Он не может превратиться в оспу или грипп, это все же ковид.
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29.11.2021 14:41 Відповісти
 
 