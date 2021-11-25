Чехія запровадила надзвичайну ситуацію через COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Режим НС діятиме протягом місяця. Різдвяні ярмарки та вживання алкоголю в громадських місцях заборонені, бари та ресторани закриватимуться о 22:00.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, у країні заборонили проведення різдвяних ярмарків, а також споживання алкоголю у громадських місцях. Усі бари, ресторани, нічні клуби та казино закриватимуться о 22:00.
Число відвідувачів культурних та спортивних заходів обмежать до 1 тис. осіб, причому допускатись на заходи будуть лише вакциновані від коронавірусу жителі.
Крім того, уряд країни припускає, що вакцинацію можуть зробити обов’язковою для певних категорій громадян, наприклад, для людей похилого віку, для тих, хто працює в медустановах, а також для військових і поліцейських. Проте це рішення ще не ухвалене.
У Чехії повністю вакциновано проти коронавірусу 58% населення. Понад 2 млн випадків зараження виявили в Чехії з початку пандемії коронавірусу, померло понад 32,5 тис. осіб.
Будь ласка, зачекайте...
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Посмотри данные за прошлый год ( октябрь ), колличество инфицированных и умерших , и сравни сейчас ! Удивишся ! Тогда не было вакцинированых , сейчас вакцинировали 87% , уже и миллион 3-ю дозу получили , а колличество инфицированных и умерших на начало волны почти не отличается ! Та же байда в Польше ! 25-28 тыс в день ,420-480 мертвых , что до вакцинации , что сейчас
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
Вот посмотри на прошлый год , октябрь , когда начало идти вверх и сколько смертей было в эти же числа , там есть по дням,это не было вакцинации.Теже 2500-3500инфицированых и те же 12-18 умерших. Я беру на начало "волны" как и сейчас ! Где разница?Посмотрим что будет дальше , декабре -январе!
У сына в классе все вакцинированы кроме 3-х , он и еще 2 друзей . Во вторник один с положительным тестом! Как думаешь кто ? Пацан ,который переболел в прошлом году, вакцинирован , и опять заболел! И заразился от друзей ,на тренировке по футболу, тоже все вакцинированы , и там в группе 4 больных !
Ну и чтобы не кричал , что призываю не вакцинироваться , мы с женой вакцинированы . Она вообще работает в Фару в госпитале в ковидной реанимации .
Што?.. Да посмотри сам на своих же графиках - в октябре/ноябре конкретно выше было число случаев в 20-м году. Потом спустись ниже на число смертей, так сейчас считай вообще фоновые значения по сравнению с прошлым годом.
. Вакцина помогает сократить период заразности и значительно легче перенести болезни, что и видно по текущему графику смертности (по сравнения с прошлым годом). К слову, так ведёт себя большинство остальных вакцин, не только от ковида.
Вот только почему то в реанимации почти все вакцинированые ! А должно быть наоборот , например на 10 больных (8 не вакцинированных и 2 вакцинированных ) , только там лежат и с двумя и тремя вакцинами .
Мне тоже очень не хочется повторения прошлого года и была надежда на вакцину , но когда жена расказывает реальное состояние дел , то надежды все меньше .Плюс добавляет неуверенности статистика по другим странам Польша ,Германия , Англия ! А в том что сейчас меньше мертвых , так за предыдущие волны достаточно старых умерло , остались более резистентные .
Мне лень аплоадить графики как картинки, чтобы вставить их сюда. На вашей же ссылке вверху виден рост числа случаев и очень небольшой рост смертности по сравнению с прошлым годом. Это и есть работа вакцин. Больше здесь обсуждать нечего.
> "Вот только почему то в реанимации почти все вакцинированые !"
Уже повторялось много раз: если 100% вакцинируется и один человек таки угодит в реанимацию, то это будет "в реанимации все вакцинированные". Хватит истерить и нести всякий бред.
Ну и тогда ответь , почему сейчас в реанимации (ковидной) из 15 больных - 14 вакцинированных ? Есть бабульки , которым всадили уже и третью ! И не разу не преобладало колличество невакцинированных !
Ну и не зря начали говорить о новом варианте вируса ! И нашли его где то в Ботсване ! Где больше обезьян чем людей !Карл! И только пару дней как определили , но он "сильно заразнее и устойчив к вакцинам"!Это как ? за пару дней изучили и проследили реакцию ? Странно его появление во время набирающих оборотов инфицированных в Европе! Что бы потом иметь отмазку , почему эта байда не сработала ?И уже странным образом он появился в Бельгии!А реактивы определить этот штам заранее были подготовлены ?
Да блин сколько ж можно повторять - вакцинированный вполне может при контакте с больным человеком подхватить ковид и давать положительный тест. Вакцина помогает сократить период заразности и значительно легче перенести болезни, что и видно по текущему графику смертности (по сравнения с прошлым годом). К слову, так ведёт себя большинство остальных вакцин, не только от ковида.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Посмотри и сравни данные по поль за прошлый год на начале волны и сейчас !
При появлении летом штама "дельта" , сразу начали говорить что эфективность вакцин может быть порядка 60-70% !Это на 20-50% вакцинированных по разным странам , хотели себя обезопасить если что . Сейчас во многих странах вакцинация 60-90% ! Но если посмотреть как начинается волна в Европе , колличество зараженных и умерших сейчас почти сопоставима с прошлогодними на начало волны без вакцины ! Ну и пару дней назад , оказывается нашли еще один штам " на много заразнее и устойчив к вакцинам " где то в Ботсване ! Там где слонов и обезьян больше чем людей Карл ! Ну и конечно же странным образом этот вариант оказался в Европе ! В Бельгии и Германии ! Там , где большее колличество инфицированных , а там рядом Англия и Польша . Надо же отмазка почему бодяга не работает и почему почти нет отличий от прошлого года !
Мне очень хочется , что бы вакцины имели эфект и я ошибался , но сомнения остаются !
Обещанная властями доковидобесная жизнь после локдаунов, карантинов,прививок?.....
https://www.youtube.com/watch?v=hikKppGJBH4&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://dailyexpose.uk/2021/11/17/covid-deaths-ratio-vaxxed-to-unvaxxed-41-corporate-media-should-be-censored-for-spreading-disinformation/
Источник: Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании: Отчет о надзоре за вакцинами - неделя 45.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf
Этот анализ продемонстрировал, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализации из-за дельта-варианта SARS-CoV-2 по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2.
Джерело: https://censor.net/ua/n3301681
Кретины антиваксеры читают так: "это абсолютно новый вирус, против него вакцины не помогают". Ну я понимаю что в Европе народ туповат, упрям и агрессивен, но в Украине ж люди намного умнее! Наверное.