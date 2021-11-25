Разведчикам, ловившим "вагнеровцев", поддельным письмом запретили выезд из Украины - "Схемы". ВИДЕО

Загранпаспорта всех пятерых бывших работников управления разведки были признаны недействительными. Позже выяснилось, что это было сделано на основании поддельного письма, но кто его подделал – неизвестно.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Недействительными были признаны загранпаспорта разведчиков Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры, Василия Бурбы и еще одного разведчика, попросившего не называть его имя. А также паспорт на имя Василия Месхи - это документ-прикрытие, который имел начальник военной разведки Василий Бурба.

Решение о признании их недействительными приняла Государственная пограничная служба. Основанием стало письмо на бланке Миграционной службы.

"Направляем информацию относительно лиц и имеющихся у них недействительных документов государственного образца, с целью их изъятия в местах пересечения границы для их дальнейшего направления и уничтожения по месту выдачи", - говорится в письме.





В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

Но когда журналисты попытались выяснить, кто принял такое решение, оказалось, что это письмо – подлог.

В Миграционной службе по запросу программы ответили, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу. Фельд-егерская служба, которая должна доставлять такую ​​документацию, говорит, что никогда такого письма не доставляла.

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Позже Государственная пограничная служба сообщила, что по результатам проверки записи о недействительности паспортов разведчиков удалили из межведомственной системы "Аркан".

Один из экс-разведчиков, у которого изъяли паспорт, Юрий Семенюк считает, что эти действия могут быть продолжением административного давления со стороны властей.

"В то время очень активно Юрий Бутусов публиковал свои статьи по поводу спецоперации. В то же время журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал расследование. И было много публикаций по этому поводу. И возможно кто-то считал, что мы, или я лично, или эти пять человек будем искать возможность встречи с Христо Грозевым и лететь в Болгарию или за границу, не знаю", - говорит Семенюк.