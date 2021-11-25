Разведчикам, ловившим "вагнеровцев", поддельным письмом запретили выезд из Украины - "Схемы". ВИДЕО
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Загранпаспорта всех пятерых бывших работников управления разведки были признаны недействительными. Позже выяснилось, что это было сделано на основании поддельного письма, но кто его подделал – неизвестно.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
Недействительными были признаны загранпаспорта разведчиков Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры, Василия Бурбы и еще одного разведчика, попросившего не называть его имя. А также паспорт на имя Василия Месхи - это документ-прикрытие, который имел начальник военной разведки Василий Бурба.
Решение о признании их недействительными приняла Государственная пограничная служба. Основанием стало письмо на бланке Миграционной службы.
"Направляем информацию относительно лиц и имеющихся у них недействительных документов государственного образца, с целью их изъятия в местах пересечения границы для их дальнейшего направления и уничтожения по месту выдачи", - говорится в письме.
В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.
Но когда журналисты попытались выяснить, кто принял такое решение, оказалось, что это письмо – подлог.
В Миграционной службе по запросу программы ответили, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу. Фельд-егерская служба, которая должна доставлять такую документацию, говорит, что никогда такого письма не доставляла.
Позже Государственная пограничная служба сообщила, что по результатам проверки записи о недействительности паспортов разведчиков удалили из межведомственной системы "Аркан".
Один из экс-разведчиков, у которого изъяли паспорт, Юрий Семенюк считает, что эти действия могут быть продолжением административного давления со стороны властей.
"В то время очень активно Юрий Бутусов публиковал свои статьи по поводу спецоперации. В то же время журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал расследование. И было много публикаций по этому поводу. И возможно кто-то считал, что мы, или я лично, или эти пять человек будем искать возможность встречи с Христо Грозевым и лететь в Болгарию или за границу, не знаю", - говорит Семенюк.
Пожалуйста, подождите...
Вот так со двора любой заходит и приносит документы и миграционная служба берет их в разработку))
А потом строят из себя идиотов что "должна принести фельдъегерская служба, но непонятно кто принес и вообще письмо само появилось... Или даже его Порох подсунул тайно, ночью!
Ти ж рейтинги бачив...
kremlin_mother_expert 9 часов назад
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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.
Импичмент и за меньшее получали, а тут прямое предательство.
Зараз питання - це негайний арешт .
Я закликаю українських силовиків-патріотів зробити це , навіть якщо це буде коштувати кар"єрою на дану годину .
⚡️" Московский комсомолец " дуже розпереживався за Андрія Єрмака . На Росії прямим текст пишуть, глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові"
👉МК навіть перерахував «досягнення» «Тимофеича» (Єрмака)
📍Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
📍Для півтори роки того рмак та Козак погодили подписка Путіним Указание про бизнес на Росії сертифікатів походження товаров из ДНР та ЛНР
👆Тобто, рмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
❗️А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, новый навіть переконав Володимара Зеленского , про вход Донбасу в складу України на правах конфедерации
❗️Але реалізації фінального етапу сценарію завадила ... перемога в США Джо Байдена . Тому збереження рмака у владений Росії - это шанс реалізації проекта «конфедерации України та Донбасу».
https://t.me/Sharpreview/6310
"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.
А наш президент унижает наших разведчиков...
https://wagnera.ru/
На сайте в рубрике "Наши Герои"
Портреты Гиви, Моторолы, Захарченко...
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·
2 ч
Якщо далі так піде - то люстрація т.зв. #Зє-команди стане ще більш нагальною ніж люстрація ригів. Бо "#слуґі" поєднали в собі все найгірше від папєрєдників: барствують як кучмовці, відморожені як регіонали, а брехливі як комуністи.
1 ч ·
Це тупо пздць
Valeriya Egoshyna
1 ч ·
Реакція влади на "вагнергейт" таки є! Просто вона не така як треба...
Це - порізаний паспорт одного з п'ятьох українських розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації із затримання "вагнерівців".
Документ забрали на кордоні у травні 2021, коли один із розвідників - Юрій Семенюк намагався виїхати за кордон (за його словами на дайвінг до Єгипту).
Як виявилося, паспорт Юрія та ще чотирьох розвідників, серед яких і екс-начальник військової розвідки Бурба, анулювали. Начебто на підставі листа від Міграційної служби.
Журналісти Радіо Свобода та Схеми: корупція в деталях - RFERL провели розслідування та отримали в своє розпорядження той самий лист, але Міграційна служба тепер від нього відхрещується.
Виходить, рішення про заборону виїзду розвідникам прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ!
Чи не є таке обмеження новим важелем тиску на українських розвідників, які звинувачують у зриві спецоперації саме Офіс президента?
)
Але хто їм повірить?
Ні, ну, знайдеться кілька відсотків...
И КОМУ ОНО МСТИТ, - ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
зе_НИЧТОЖЕСТВО-АГЕНТ РУSSНИ!