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Новости Политика Украины
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Госпогранслужба (2509) подделка (285) разведка (1305) ЧВК Вагнера (650) ГМС (28) Бурба (79)

Разведчикам, ловившим "вагнеровцев", поддельным письмом запретили выезд из Украины - "Схемы". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Загранпаспорта всех пятерых бывших работников управления разведки были признаны недействительными. Позже выяснилось, что это было сделано на основании поддельного письма, но кто его подделал – неизвестно.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Недействительными были признаны загранпаспорта разведчиков Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры, Василия Бурбы и еще одного разведчика, попросившего не называть его имя. А также паспорт на имя Василия Месхи - это документ-прикрытие, который имел начальник военной разведки Василий Бурба.

Решение о признании их недействительными приняла Государственная пограничная служба. Основанием стало письмо на бланке Миграционной службы.

"Направляем информацию относительно лиц и имеющихся у них недействительных документов государственного образца, с целью их изъятия в местах пересечения границы для их дальнейшего направления и уничтожения по месту выдачи", - говорится в письме.


В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

Но когда журналисты попытались выяснить, кто принял такое решение, оказалось, что это письмо – подлог.

В Миграционной службе по запросу программы ответили, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу. Фельд-егерская служба, которая должна доставлять такую ​​документацию, говорит, что никогда такого письма не доставляла.

Читайте также: Всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили, - Бурба

Позже Государственная пограничная служба сообщила, что по результатам проверки записи о недействительности паспортов разведчиков удалили из межведомственной системы "Аркан".

Один из экс-разведчиков, у которого изъяли паспорт, Юрий Семенюк считает, что эти действия могут быть продолжением административного давления со стороны властей.

"В то время очень активно Юрий Бутусов публиковал свои статьи по поводу спецоперации. В то же время журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал расследование. И было много публикаций по этому поводу. И возможно кто-то считал, что мы, или я лично, или эти пять человек будем искать возможность встречи с Христо Грозевым и лететь в Болгарию или за границу, не знаю", - говорит Семенюк.

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Топ комментарии
+66
ага.. "подделка"..

Вот так со двора любой заходит и приносит документы и миграционная служба берет их в разработку))
А потом строят из себя идиотов что "должна принести фельдъегерская служба, но непонятно кто принес и вообще письмо само появилось... Или даже его Порох подсунул тайно, ночью!
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25.11.2021 21:30
+59
сначала ОП(Г) клована отправила документ на изьятие паспортов, а когда это просочилось в СМИ - тупо об*срались и ничего лучше придумать ен смогли как назвали "подделкой"
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25.11.2021 21:27
+45
какая мразь управляет государством
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25.11.2021 21:50
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Правила форума Совет форумчан
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25.11.2021 21:27 Ответить
Так. Голоси, притули та прочіе сироїди мовчать, бо не отримали аванса за "боротьбу".
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25.11.2021 21:56 Ответить
На каналі ахметова "Україна" сьогодні був матеріал про цю гулянку.
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26.11.2021 01:51 Ответить
День Народження не індульгенція для хамства!
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26.11.2021 01:53 Ответить
Беня дав команду, кишеньковому, знищити рудого конкурента. І бені- користь, і півшостому- піар.
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26.11.2021 10:01 Ответить
сначала ОП(Г) клована отправила документ на изьятие паспортов, а когда это просочилось в СМИ - тупо об*срались и ничего лучше придумать ен смогли как назвали "подделкой"
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25.11.2021 21:27 Ответить
ага.. "подделка"..

Вот так со двора любой заходит и приносит документы и миграционная служба берет их в разработку))
А потом строят из себя идиотов что "должна принести фельдъегерская служба, но непонятно кто принес и вообще письмо само появилось... Или даже его Порох подсунул тайно, ночью!
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25.11.2021 21:30 Ответить
Ну то,что Порох подсунул - к гадалке не ходи, а вот ночью....не думаю, очевидно с Мальдив прислал.
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25.11.2021 23:15 Ответить
какая мразь управляет государством
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25.11.2021 21:50 Ответить
Це мафія. З ними буде те ж, що і з італійською мафією. І нехай Чаушеску нашим мафіозі щоночі сниться під стіною поряд зі своєю дружиною в калюжі крові.
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25.11.2021 23:03 Ответить
Да, это мафия, спрут. Симбиоз еврейской ОПГ и агентов Кремля.
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26.11.2021 02:59 Ответить
спитай краще ХТО ТУ МРАЗЬ ОБРАВ ?
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26.11.2021 07:30 Ответить
Це реальні вороги.
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26.11.2021 09:05 Ответить
А ось і ще одне питання для зєлі. І одразу і відповідь: " це все надумане і неправда, доказів нема. А якщо і є, то всі ниточки ведуть до Порошенка.
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25.11.2021 21:29 Ответить
Эту рожу на НГ будут показывать?
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25.11.2021 21:31 Ответить
На "Г+Г" точно.
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25.11.2021 21:38 Ответить
а що може завадити?
Ти ж рейтинги бачив...
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25.11.2021 21:39 Ответить
Я думав, що зелох зі своїм організатором "теплих ваночок" дєрьмаком вже гойдаються на стовбі...
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25.11.2021 21:31 Ответить
Ага,он только вперед ногами уйдет с кабинета
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25.11.2021 21:32 Ответить
Дєрьмак на дєрьмаку та дєрьмаком...
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25.11.2021 21:31 Ответить
Кто-то ещё сомневается, что зебил с командой клованов - предатель?
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25.11.2021 21:33 Ответить
єрмак такі "нужнік"(нужний человек) путіна:Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 9 часов назад

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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.
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25.11.2021 21:33 Ответить
Так никто в этом и не сомневался, кроме упоротых зебилоидов.
Импичмент и за меньшее получали, а тут прямое предательство.
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25.11.2021 21:37 Ответить
кацзелення вже давно скинуло бубенці і не дзвенить - але сметуни не зрозуміють все рівно...
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25.11.2021 21:35 Ответить
Про іншу групу розвідників, т.зв. "групу Шведа", які готувадия вивезти з тюрми "Ізоляція" 51 нашого військополоненого; а також про катування в "Ізоляції" - від в'язнів і від самих розвідників в передачі Юоія Луценка "Прямим текстом " на 5-му телеканалі, відео на ютуб за цією ссиллю.
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25.11.2021 21:36 Ответить
Самі розвідники не хочуть говорити про те, хто зірвав їхню операцію
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25.11.2021 21:38 Ответить
Очень забавно наблюдать, когда тупое думает , что оно хитрое
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25.11.2021 21:37 Ответить
Сподіваюсь що ці розвідники,хоч і не злопам'ятні-пам'ять мають добру! А Бурбі ,можливо,таки варто рушити у політику,можливо й у президентські перегони!
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25.11.2021 21:37 Ответить
Вони все добре пам'ятають,от тільки погане ніколи не забувають,так що,не завидую я команді ШмарклІ.
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26.11.2021 09:52 Ответить
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25.11.2021 21:38 Ответить
Aon vsio idjot i idjot, no eto melocj, za to stado za nim, i eto ne melocj / prikoljno vsio taki.
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25.11.2021 22:31 Ответить
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25.11.2021 21:39 Ответить
І хто ж це міг, таки, того листа підробити, га ??? У мами Ріми не питали, часом, нє ???
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25.11.2021 21:40 Ответить
Действительно, "а кто это наделал"? Не тот ли "неуловимый", которого уже три месяца никак не могут узреть за рулем автомобиля? А может быть тот, который сдуру ранил шофера Шифера? Кстати, с Шифера не снята госохрана в отличии от упомянутых разведчиков?
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26.11.2021 06:39 Ответить
Час прото звільнення Єрмака пройшов вже давно .

Зараз питання - це негайний арешт .

Я закликаю українських силовиків-патріотів зробити це , навіть якщо це буде коштувати кар"єрою на дану годину .
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25.11.2021 21:44 Ответить
Даже если дЕрмака и уволят или арестуют это ничего не решит,все равно он будет и дальше давать указания.Здесь нужен совсем другой подход и совсем не политический.
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26.11.2021 06:27 Ответить
Сто відсотків це Порошенко
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25.11.2021 21:44 Ответить
вже заплутався. хто кому за щоку дає, Ермак Зеленському чи навпаки?
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25.11.2021 21:48 Ответить
А какайа разнітса ???
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25.11.2021 23:45 Ответить
Підороблений лист це зрозуміло, а от світити розвідників не бачу сенсу.
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25.11.2021 21:54 Ответить
После марьяны безмозглой светить уже некого
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26.11.2021 09:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
Да,,Схемы,, пускай уже определятся.То самолет из ,,вагнеровцами,,должен был приземлится в Украине,а то теперь пишут что разведчиков не выпустили арестовывать ,,вагнеровцев,, тем более что если бы их и выпустили то никто бы не дал им официально арестовывать хоть и черта в чужей стране.Вспомние ззяточника Чауса.
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25.11.2021 21:56 Ответить
Да читати це не про тебе , букви бачиш , а докупи їх скласти не можеш
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25.11.2021 22:21 Ответить
Ви трошки укакалісь...
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25.11.2021 22:41 Ответить
Не турбуйте його, не треба... Хай проспиться людина...
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25.11.2021 23:47 Ответить
Сказочка для детского садика...подделка никто не знал
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25.11.2021 21:57 Ответить
Зливає спецоперації такий собі НІХТО, якого слухають усі право(криво)охоронні органи. Навіть безмозгла ТСК не змогла встановити, хто це НІХТО.
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25.11.2021 21:57 Ответить
Країна примара .Тут і гілекоптери між Києвом і Синьогорою з НІХТО літають
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25.11.2021 22:24 Ответить
Ну єто не подделка. Так будет теперь со всеми, кто не угодит нашему бубочке.
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25.11.2021 21:58 Ответить
дело рук членограя ...
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25.11.2021 21:59 Ответить
Sharp`s

⚡️" Московский комсомолец " дуже розпереживався за Андрія Єрмака . На Росії прямим текст пишуть, глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові"

👉МК навіть перерахував «досягнення» «Тимофеича» (Єрмака)

📍Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.

📍Для півтори роки того рмак та Козак погодили подписка Путіним Указание про бизнес на Росії сертифікатів походження товаров из ДНР та ЛНР

👆Тобто, рмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.

❗️А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, новый навіть переконав Володимара Зеленского , про вход Донбасу в складу України на правах конфедерации

❗️Але реалізації фінального етапу сценарію завадила ... перемога в США Джо Байдена . Тому збереження рмака у владений Росії - это шанс реалізації проекта «конфедерации України та Донбасу».

https://t.me/Sharpreview/6310
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25.11.2021 22:04 Ответить
Кому там не хватало доказательств, что зечмо и его гопота работают на фашистскую московию?
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25.11.2021 22:07 Ответить
У власти законченные негодяи
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25.11.2021 22:10 Ответить
Приготовиться к завтра.Шустер и Ахметов всех ждут..Только 95 квартал не придет.Не считает нужным.
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25.11.2021 22:11 Ответить
Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.

"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
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25.11.2021 22:16 Ответить
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН (род. 11 июня 1970 - российский офицер спецназа ГРУ, подполковник запаса, кавалер четырёх орденов Мужества, по данным СМИ считается основателем частной военной компании ЧВК Вагнер, имеет позывной "Вагнер"

В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.

А наш президент унижает наших разведчиков...
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25.11.2021 22:17 Ответить
Официальный сайт ЧВК Вагнер
https://wagnera.ru/

На сайте в рубрике "Наши Герои"
Портреты Гиви, Моторолы, Захарченко...
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25.11.2021 22:24 Ответить
Да, не вовремя люди решили дать клоуну страной "порулить". Совсем не вовремя.
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25.11.2021 22:39 Ответить
Дорого, дуже дорого, обійдеться украінцям цей "квартал 95".
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26.11.2021 08:24 Ответить
Народ, а зачем вы Зеленского выбрали?
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25.11.2021 22:42 Ответить
Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
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25.11.2021 22:43 Ответить


Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
2 ч



Якщо далі так піде - то люстрація т.зв. #Зє-команди стане ще більш нагальною ніж люстрація ригів. Бо "#слуґі" поєднали в собі все найгірше від папєрєдників: барствують як кучмовці, відморожені як регіонали, а брехливі як комуністи.
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25.11.2021 23:02 Ответить
яка люстрація,,,, 25% знов будуть голосувать за нього, дурний народ
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26.11.2021 12:36 Ответить
Судя по всему, происходят разборки в высших эшелонах власти, возможно, между генералами Бурбой и Будановым. Но это не должно быть ценой публикации сов. секретных документов в печати. Забота о своей карьере должна быть, но не в ущерб государству.
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25.11.2021 23:06 Ответить
значит,"крот" или скорее всего "кроты" таки есть.И есть идиоты на службе,которые пропускают такие грубые "подножки" спец.службам.Нужно не только расследование как это получилось и кто и что делал,но и наказание.тут уж одним увольнением не обойтись.есть служебная халатнасть с нарушением должностных обязанностей,подлежащих уголовному преследованию
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25.11.2021 23:36 Ответить
Anton Shvets

1 ч ·



Це тупо пздць





Valeriya Egoshyna

1 ч ·

Реакція влади на "вагнергейт" таки є! Просто вона не така як треба...

Це - порізаний паспорт одного з п'ятьох українських розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації із затримання "вагнерівців".

Документ забрали на кордоні у травні 2021, коли один із розвідників - Юрій Семенюк намагався виїхати за кордон (за його словами на дайвінг до Єгипту).

Як виявилося, паспорт Юрія та ще чотирьох розвідників, серед яких і екс-начальник військової розвідки Бурба, анулювали. Начебто на підставі листа від Міграційної служби.

Журналісти Радіо Свобода та Схеми: корупція в деталях - RFERL провели розслідування та отримали в своє розпорядження той самий лист, але Міграційна служба тепер від нього відхрещується.

Виходить, рішення про заборону виїзду розвідникам прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ!

Чи не є таке обмеження новим важелем тиску на українських розвідників, які звинувачують у зриві спецоперації саме Офіс президента?
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25.11.2021 23:48 Ответить
Харе звиздеть! Я плюсы с Мосейчук гляжу и Агрохимия с Люсей сказали, что Бурба отклалывал операцию 3 раза!!!! Верю, да, братишки 73 процентовича?)
)
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26.11.2021 00:00 Ответить
я також дивлюся.
Але хто їм повірить?
Ні, ну, знайдеться кілька відсотків...
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26.11.2021 00:18 Ответить
Якщо кеоуватись "соціології" всяких рейтингів та центрів розумкових, то ще 20% опитаних вірять. Навіть не так - ВІРУЮТЬ!
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26.11.2021 10:23 Ответить
Подделано потому, что отправитель не признается? Уши Ермака не торчат из конверта?
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26.11.2021 03:09 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР! Зе ОКАЗАЛСЯ МЕЛКИМ ПАРШИВЫМ МСТИТЕЛЬНЫМ НИЧТОЖЕСТВОМ!
И КОМУ ОНО МСТИТ, - ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
зе_НИЧТОЖЕСТВО-АГЕНТ РУSSНИ!
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26.11.2021 04:28 Ответить
Дебіли(73%), ви зробили це РАЗОМ !!!
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26.11.2021 06:45 Ответить
Внутренний враг всегда страшнее и вероломнее внешнего...
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26.11.2021 07:45 Ответить
звичайно невідомо хто підробив...певно "пані Зоня, прибиральниця з другого поверху"..в. перерві між переходом з одного кабінету в інший...хто ще ж?!
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26.11.2021 07:57 Ответить
По поддельному выдали, по поддельному и забрали. Журналисты сунули свой нос, куда не следовало. Киевляне жгите дальше, сритесь и публикуйте секретные документы в сети.
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26.11.2021 08:05 Ответить
Ще раз переконуємось що владу в Украіні захопили ідіоти - "беспредельщики", які продовжують думати, що вони кривляються на сцені.
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26.11.2021 08:22 Ответить
Якби то так. Кривляється одна хрипава криса, а серйозні хлопці пишуть сценарії.
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26.11.2021 09:27 Ответить
Пілять! Навіщо оприлюднили імена цих людей??? Оце раеальна зрада!!!
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26.11.2021 08:55 Ответить
Тобто, коли кріт в ОПі зливає всі операції разом із прізвищами агентів, то це не зрада. А коли імена вже засвічених і звільнених службовців, то це страшна зрада? Видно виборця ВАЗеліна
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26.11.2021 09:25 Ответить
И это тоже.
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26.11.2021 11:57 Ответить
Боже! До чего ж противно и гадко осознавать, что в твоей стране у власти её враги!!!
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26.11.2021 09:07 Ответить
таке враження, що ВАЗелін робить все так, щоб був третій майдан. А тут і брати-миротворці вчасно на кордоні стоять
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26.11.2021 09:22 Ответить
Щур, якого загнали у кут, кусається.
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26.11.2021 13:08 Ответить
 
 