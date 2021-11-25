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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) пресс-конференция (151) Офис Президента (1350) Сергей Никифоров (95)

В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал СМИ, представители которых приглашены на пресс-марафон Владимира Зеленского, что состоится 26 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Никифорова в фейсбуке.

"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета" количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинения, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс- конференцию в Трускавце, где слово предоставлялось и расследователям, и международным СМИ, и представителям медиа политических оппонентов Владимира Зеленского.

Читайте также: Завтра состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Журналисты придут по нашим приглашениям, - ОПУ

В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал пресс-секретарь Зеленского.

Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом:

  1. Liga.net
  2. РБК Украина
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савика Шустера
  5. Українські новини
  6. Интерфакс Украина
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНІАН
  14. Укринформ
  15. ТРК Украина
  16. AFP
  17. Цензор.НЕТ
  18. Bloomberg
  19. Радио Cвобода
  20. КП в Україні
  21. Українська правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Корреспондент
  26. НВ
  27. Інтер
  28. Forbes Украина
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC
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Топ комментарии
+27
КП в Україні - що за муйня 🤮
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25.11.2021 23:12
+23
Вопрос не в том "кого пригласили", вопрос в том, кому ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
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25.11.2021 23:20
+20
А де Прямий та Еспресо?

Сцикло таке сцикло.
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25.11.2021 23:08
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Не мешало бы и список вопросов посмотреть )
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25.11.2021 23:05 Ответить
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Наврал порохоботу, что Прямой в списке.)) Не специально. 5-ы зато есть.
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25.11.2021 23:05 Ответить
главное, чтобьі тьі себе, зелесосу, не врал.
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26.11.2021 07:47 Ответить
Ну шо Вова, подмывайся !
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25.11.2021 23:05 Ответить
Все відбудеться за сценарієм і не варто очікувати на якись несподіванки !!!))))
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25.11.2021 23:07 Ответить
Сомневаюсь что Шустер или Цензор будут под их дудку петь.
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25.11.2021 23:16 Ответить
".....тому отключим газ!" !!! Бути на пресухе ,це не означає отримати право голоса !!!)))
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25.11.2021 23:22 Ответить
Їм просто не дадуть можливості задати запитання. Всі діла. А так да, запросили ж.
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25.11.2021 23:38 Ответить
серьезно? сявика шустрого в эталоны? ну, ну.
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26.11.2021 10:37 Ответить
Для меня ,да. Для тебя возможно Шарий со Скабеевой. Каждому свое.
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26.11.2021 13:54 Ответить
сявик шустрый = ********* = шмарий.
суть одна, расценки разные. сявик шустрый дешевка, кацапсинские журнашлюхи более Ылитные, вот и все отличие.
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26.11.2021 13:58 Ответить
ЦН знаю ,а решта "кто такие ,почему не знаю " !!!)))
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25.11.2021 23:05 Ответить
Тому що читаєте мало, пані Пітта!
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26.11.2021 01:22 Ответить
А де Прямий та Еспресо?

Сцикло таке сцикло.
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25.11.2021 23:08 Ответить
Это усрусь, но не покорюсь
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25.11.2021 23:18 Ответить
все уважаемые люди в сборе
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25.11.2021 23:09 Ответить
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Де кривой?
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25.11.2021 23:10 Ответить
твоя бубочка обісралася ))
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25.11.2021 23:15 Ответить
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так як петро на минулих перед клоуном обісрався то ще вміти треба
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26.11.2021 01:21 Ответить
Зебильный баран должен быть в стойле. Так что в стойло баран! Там мычи Зе-зе-зе!
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26.11.2021 03:47 Ответить
скажи подоляку, щоб передав зебілу головному, щоб памперси одягнув
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25.11.2021 23:15 Ответить
Подоляка звільнили, ботоферму зараз очолює Сєруня Лєщенко. Чоловік російської діджейки Топольской.
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26.11.2021 06:00 Ответить
от знаєш, я вже запутався, що в тому борделі відбувається і де які ліжка переставляють. просто там ті перестановки на стільки часті, що не встигаю вже запам'ятовувати
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26.11.2021 11:00 Ответить
5 каналу мало
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26.11.2021 01:18 Ответить
30 вопросов на 32 журналиста, по ходу Бутусов в пролете будет.
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25.11.2021 23:11 Ответить
КП в Україні - що за муйня 🤮
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25.11.2021 23:12 Ответить
"Комсомольская Правда" в Україні. Жидобільшовики, сер...
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25.11.2021 23:18 Ответить
Может зелемойские большевики?
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25.11.2021 23:21 Ответить
провідний всеукраїнський ЗМІ за версією зеленських малоросів.
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25.11.2021 23:26 Ответить
Та отож, це українофоби.
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26.11.2021 06:48 Ответить
так "корреспондент" тоже из той же помойки
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26.11.2021 08:05 Ответить
Є, єєє ше справжні комсомольці в Украіні 😜
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26.11.2021 08:28 Ответить
А ківа в Україні, і всім пох.
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26.11.2021 08:50 Ответить
Вопрос не в том "кого пригласили", вопрос в том, кому ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
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25.11.2021 23:20 Ответить
ЗМІ яким зелення надало право запитати зеленоґо наркота - список дайте будь на те ваша ласка...
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25.11.2021 23:21 Ответить





Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
2h



Цікаво, чи запитає завтра якийсь журналіст у гаранта, що він планує робити з групою гидотних, мабуть, ментально упосліджених (бо нездатні вивчити мову) українофобів, які так вільно почуваються у Зе-фракції.Мало інших проблем?Додамо з подачі Москви ще й цю?
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25.11.2021 23:27 Ответить
Дивитися це шоу я не буду. Ну от не виношу звуку гундосіння і видовища блазнювання ЗЕгенерата на суспільні теми. Все найбільш "прикольне" опублікують.
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25.11.2021 23:35 Ответить
Цілком розумне рішення ,нервові клитини не відновлюються !!!)))
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25.11.2021 23:44 Ответить
Згідно результатів останніх досліджень, нервові клітини та порушені нейронні звязки відновлюються під час сну. Краще посплю "наперед" під муркіт ситого котика.
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25.11.2021 23:56 Ответить
Я вже пропонувала - записати зеледупого і використовувати його бла-бла під час допитів. Розколються швидко)
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26.11.2021 01:06 Ответить
"Звукові методики" катування які застосовували американці в Гуантанамо стосовно підозрюваних в тероризмі визнані "нелюдським" і "негуманними". Та й мінімальний час впливу 72 години. Довго... Ми ж не звірі якісь! Нам дешевше пиляти горло ниткою - результат той самий але витрат всього метр нитки, 1 година часу і натхнення на кацапа.
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26.11.2021 01:18 Ответить
Фортепиано где разместят?
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25.11.2021 23:58 Ответить
1+1, +1-1, 1-1+, +1-1 и другие...
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25.11.2021 23:59 Ответить
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25.11.2021 23:59 Ответить
>чем может вместить наш формат
придет время, ваш формат вам расширят...
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26.11.2021 00:02 Ответить
Суд разрешил Коломойскому не платить в бюджет Украины почти 5 ярдов гривен долга...,а это значит сами знаете что сказал карманный Суд...
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26.11.2021 00:02 Ответить
пресс-марафет зеленсканюх
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26.11.2021 00:03 Ответить
поступают первые видео с марафета...
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26.11.2021 00:06 Ответить
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26.11.2021 07:23 Ответить
Эпоха бедности пришла,скидовай сапоги Голобородько...,все к чему прикасаются Зелемойские полный Обсерон..., Видеоверсию Вагнергейта,вернее КРОТогейта, Христо Грозев вбросит в Ютьюб быстро и качественно...Ржать будет весь 95 квартал...
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26.11.2021 00:10 Ответить
Не очікую нічого цікавого. Відбарабаниться загальними фразами і все.
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26.11.2021 00:12 Ответить
Вовчик сцикло…
знов прямий не пустив до тєла…
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26.11.2021 00:12 Ответить
Димон Гордон гордо сказал...для президента Зеленского не существует...я и мой друг доктор Кошмаровкий ЛОХанулись... По крайней мере честно...
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26.11.2021 00:16 Ответить
С 1 декабря в Украине введут военное положение...только так Голобородько спасет агентов Путлера ...дЕрмака Демченко и Татарова...Шоу цирка Шапито продолжается...

Надобраніч...
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26.11.2021 00:18 Ответить
Зелену погань і його ФСБшну шоблу , вже нічого не врятує , хіба що встигнуть втекти 😠
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26.11.2021 00:56 Ответить
"один журналист, один вопрос".
Журналистам надо кооперироваться и согласовывать свои вопросы, что бы получалась серия наводящих и уточняющих вопросов.
По другому, он от любого "острого" вопроса отмахнется бессмысленной отговоркой, а надавить-переспросить не получится.
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26.11.2021 00:32 Ответить
Чому не запросили журналістів ,, Прямого каналу " ,що зелена потвора перестрашилась 😀?
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26.11.2021 00:54 Ответить
РЖУНЕМАГУ))) Якість зустрічі! А чого ж канал Прямий не запросисли? Зеледупі шугаються від нього як чорт від ладану. А зараз на Г+Г мосійчучка розказала, що "от завтра він нам все розкажет по вагнергейту". Щойно в "праві на зраду" зеледупі дійшли висновку - у вагнергейті у всьому винен Порошенко)
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26.11.2021 01:03 Ответить
Уже проходили на заводе Антонова.

Отвечать будут по темникам и только тем каналам, с которыми заранее договорились.
Остальные будут сидеть разинув рты без возможности даже слово вставить.
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26.11.2021 02:26 Ответить
....ух-тыж, как , прямо саммит межгалактический. Главное успокаивающий, я бы, сказал бархатная хрипоца (хуп-ца-ца) и наш качок опять на турнике дрыгаться будет во вселенских масштабах
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26.11.2021 03:42 Ответить
о чем гнусавый будет воду лить? об экономике? или вагнергейте?
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26.11.2021 07:10 Ответить
Черговий сеанс гри на піаніно.
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26.11.2021 07:30 Ответить
тут и вангой бьіть не надо, чтобьі предсказать, что буба обделается, даже со своей модерацией. вечером посмеемся
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26.11.2021 07:45 Ответить
Серед запрошених немає "Дзеркало тижня" "Факти й коментарі" гордона, "Першого"
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26.11.2021 08:20 Ответить
вопрос должен быть один. когда подашь в отставку?
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26.11.2021 09:09 Ответить
Боюсь Дом задаст такой вопрос, что Зеленскому не вывертеться.
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26.11.2021 09:26 Ответить
Закон про декомунізацію і видання "КП в Україні" - це що таке , Зеленський ?
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26.11.2021 11:24 Ответить
 
 