В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав ЗМІ, представники яких запрошені на пресмарафон Володимира Зеленського, що відбудеться 26 листопада.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Никифорова у фейсбуці.
"На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню прес-конференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського.
Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - написав прессекретар Зеленського.
Список запрошених ЗМІ такий:
- Liga.net
- РБК Україна
- 24 канал
- Свобода слова Савіка Шустера
- Українські новини
- Інтерфакс Україна
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНІАН
- Укрінформ
- ТРК Україна
- AFP
- Цензор.НЕТ
- Bloomberg
- Радіо Cвобода
- КП в Україні
- Українська правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Кореспондент
- НВ
- Інтер
- Forbes Україна
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Будь ласка, зачекайте...
суть одна, расценки разные. сявик шустрый дешевка, кацапсинские журнашлюхи более Ылитные, вот и все отличие.
Сцикло таке сцикло.
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·
2h
Цікаво, чи запитає завтра якийсь журналіст у гаранта, що він планує робити з групою гидотних, мабуть, ментально упосліджених (бо нездатні вивчити мову) українофобів, які так вільно почуваються у Зе-фракції.Мало інших проблем?Додамо з подачі Москви ще й цю?
придет время, ваш формат вам расширят...
знов прямий не пустив до тєла…
Надобраніч...
Журналистам надо кооперироваться и согласовывать свои вопросы, что бы получалась серия наводящих и уточняющих вопросов.
По другому, он от любого "острого" вопроса отмахнется бессмысленной отговоркой, а надавить-переспросить не получится.
Отвечать будут по темникам и только тем каналам, с которыми заранее договорились.
Остальные будут сидеть разинув рты без возможности даже слово вставить.