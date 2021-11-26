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Новини Політика України
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Зеленський (10456) пресконференція (125) Офіс Президента (1344) Сергій Никифоров (95)

В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав ЗМІ, представники яких запрошені на пресмарафон Володимира Зеленського, що відбудеться 26 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Никифорова у фейсбуці.

"На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат. На відміну від "Антонова" чи "Київ фуд маркета" кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови. Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Нагадаю нещодавню прес-конференцію в Трускавці, де слово мали і розслідувачі, і міжнародні ЗМІ, і представники медіа політичних опонентів Володимира Зеленського.

Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі", - написав прессекретар Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра відбудеться 3-годинний пресмарафон Зеленського, присвячений екватору його каденції. Журналісти прийдуть за нашими запрошеннями, - ОПУ

Список запрошених ЗМІ такий:

  1. Liga.net
  2. РБК Україна
  3. 24 канал
  4. Свобода слова Савіка Шустера
  5. Українські новини
  6. Інтерфакс Україна
  7. Обозреватель
  8. 1+1
  9. 5 канал
  10. Reuters
  11. Deutsche Welle
  12. ДОМ
  13. УНІАН
  14. Укрінформ
  15. ТРК Україна
  16. AFP
  17. Цензор.НЕТ
  18. Bloomberg
  19. Радіо Cвобода
  20. КП в Україні
  21. Українська правда
  22. Бабель
  23. СТБ
  24. Фокус
  25. Кореспондент
  26. НВ
  27. Інтер
  28. Forbes Україна
  29. ICTV
  30. LB.ua
  31. UA: Перший
  32. BBC
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Топ коментарі
+27
КП в Україні - що за муйня 🤮
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25.11.2021 23:12
+23
Вопрос не в том "кого пригласили", вопрос в том, кому ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
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25.11.2021 23:20
+20
А де Прямий та Еспресо?

Сцикло таке сцикло.
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25.11.2021 23:08
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Не мешало бы и список вопросов посмотреть )
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25.11.2021 23:05 Відповісти
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Наврал порохоботу, что Прямой в списке.)) Не специально. 5-ы зато есть.
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25.11.2021 23:05 Відповісти
главное, чтобьі тьі себе, зелесосу, не врал.
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26.11.2021 07:47 Відповісти
Ну шо Вова, подмывайся !
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25.11.2021 23:05 Відповісти
Все відбудеться за сценарієм і не варто очікувати на якись несподіванки !!!))))
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25.11.2021 23:07 Відповісти
Сомневаюсь что Шустер или Цензор будут под их дудку петь.
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25.11.2021 23:16 Відповісти
".....тому отключим газ!" !!! Бути на пресухе ,це не означає отримати право голоса !!!)))
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25.11.2021 23:22 Відповісти
Їм просто не дадуть можливості задати запитання. Всі діла. А так да, запросили ж.
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25.11.2021 23:38 Відповісти
серьезно? сявика шустрого в эталоны? ну, ну.
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26.11.2021 10:37 Відповісти
Для меня ,да. Для тебя возможно Шарий со Скабеевой. Каждому свое.
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26.11.2021 13:54 Відповісти
сявик шустрый = ********* = шмарий.
суть одна, расценки разные. сявик шустрый дешевка, кацапсинские журнашлюхи более Ылитные, вот и все отличие.
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26.11.2021 13:58 Відповісти
ЦН знаю ,а решта "кто такие ,почему не знаю " !!!)))
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25.11.2021 23:05 Відповісти
Тому що читаєте мало, пані Пітта!
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26.11.2021 01:22 Відповісти
А де Прямий та Еспресо?

Сцикло таке сцикло.
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25.11.2021 23:08 Відповісти
Это усрусь, но не покорюсь
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25.11.2021 23:18 Відповісти
все уважаемые люди в сборе
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25.11.2021 23:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
Де кривой?
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25.11.2021 23:10 Відповісти
твоя бубочка обісралася ))
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25.11.2021 23:15 Відповісти
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так як петро на минулих перед клоуном обісрався то ще вміти треба
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26.11.2021 01:21 Відповісти
Зебильный баран должен быть в стойле. Так что в стойло баран! Там мычи Зе-зе-зе!
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26.11.2021 03:47 Відповісти
скажи подоляку, щоб передав зебілу головному, щоб памперси одягнув
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25.11.2021 23:15 Відповісти
Подоляка звільнили, ботоферму зараз очолює Сєруня Лєщенко. Чоловік російської діджейки Топольской.
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26.11.2021 06:00 Відповісти
от знаєш, я вже запутався, що в тому борделі відбувається і де які ліжка переставляють. просто там ті перестановки на стільки часті, що не встигаю вже запам'ятовувати
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26.11.2021 11:00 Відповісти
5 каналу мало
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26.11.2021 01:18 Відповісти
30 вопросов на 32 журналиста, по ходу Бутусов в пролете будет.
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25.11.2021 23:11 Відповісти
КП в Україні - що за муйня 🤮
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25.11.2021 23:12 Відповісти
"Комсомольская Правда" в Україні. Жидобільшовики, сер...
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25.11.2021 23:18 Відповісти
Может зелемойские большевики?
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25.11.2021 23:21 Відповісти
провідний всеукраїнський ЗМІ за версією зеленських малоросів.
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25.11.2021 23:26 Відповісти
Та отож, це українофоби.
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26.11.2021 06:48 Відповісти
так "корреспондент" тоже из той же помойки
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26.11.2021 08:05 Відповісти
Є, єєє ше справжні комсомольці в Украіні 😜
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26.11.2021 08:28 Відповісти
А ківа в Україні, і всім пох.
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26.11.2021 08:50 Відповісти
Вопрос не в том "кого пригласили", вопрос в том, кому ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ!
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25.11.2021 23:20 Відповісти
ЗМІ яким зелення надало право запитати зеленоґо наркота - список дайте будь на те ваша ласка...
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25.11.2021 23:21 Відповісти





Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
2h



Цікаво, чи запитає завтра якийсь журналіст у гаранта, що він планує робити з групою гидотних, мабуть, ментально упосліджених (бо нездатні вивчити мову) українофобів, які так вільно почуваються у Зе-фракції.Мало інших проблем?Додамо з подачі Москви ще й цю?
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25.11.2021 23:27 Відповісти
Дивитися це шоу я не буду. Ну от не виношу звуку гундосіння і видовища блазнювання ЗЕгенерата на суспільні теми. Все найбільш "прикольне" опублікують.
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25.11.2021 23:35 Відповісти
Цілком розумне рішення ,нервові клитини не відновлюються !!!)))
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25.11.2021 23:44 Відповісти
Згідно результатів останніх досліджень, нервові клітини та порушені нейронні звязки відновлюються під час сну. Краще посплю "наперед" під муркіт ситого котика.
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25.11.2021 23:56 Відповісти
Я вже пропонувала - записати зеледупого і використовувати його бла-бла під час допитів. Розколються швидко)
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26.11.2021 01:06 Відповісти
"Звукові методики" катування які застосовували американці в Гуантанамо стосовно підозрюваних в тероризмі визнані "нелюдським" і "негуманними". Та й мінімальний час впливу 72 години. Довго... Ми ж не звірі якісь! Нам дешевше пиляти горло ниткою - результат той самий але витрат всього метр нитки, 1 година часу і натхнення на кацапа.
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26.11.2021 01:18 Відповісти
Фортепиано где разместят?
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25.11.2021 23:58 Відповісти
1+1, +1-1, 1-1+, +1-1 и другие...
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25.11.2021 23:59 Відповісти
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25.11.2021 23:59 Відповісти
>чем может вместить наш формат
придет время, ваш формат вам расширят...
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26.11.2021 00:02 Відповісти
Суд разрешил Коломойскому не платить в бюджет Украины почти 5 ярдов гривен долга...,а это значит сами знаете что сказал карманный Суд...
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26.11.2021 00:02 Відповісти
пресс-марафет зеленсканюх
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26.11.2021 00:03 Відповісти
поступают первые видео с марафета...
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26.11.2021 00:06 Відповісти
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26.11.2021 07:23 Відповісти
Эпоха бедности пришла,скидовай сапоги Голобородько...,все к чему прикасаются Зелемойские полный Обсерон..., Видеоверсию Вагнергейта,вернее КРОТогейта, Христо Грозев вбросит в Ютьюб быстро и качественно...Ржать будет весь 95 квартал...
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26.11.2021 00:10 Відповісти
Не очікую нічого цікавого. Відбарабаниться загальними фразами і все.
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26.11.2021 00:12 Відповісти
Вовчик сцикло…
знов прямий не пустив до тєла…
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26.11.2021 00:12 Відповісти
Димон Гордон гордо сказал...для президента Зеленского не существует...я и мой друг доктор Кошмаровкий ЛОХанулись... По крайней мере честно...
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26.11.2021 00:16 Відповісти
С 1 декабря в Украине введут военное положение...только так Голобородько спасет агентов Путлера ...дЕрмака Демченко и Татарова...Шоу цирка Шапито продолжается...

Надобраніч...
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26.11.2021 00:18 Відповісти
Зелену погань і його ФСБшну шоблу , вже нічого не врятує , хіба що встигнуть втекти 😠
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26.11.2021 00:56 Відповісти
"один журналист, один вопрос".
Журналистам надо кооперироваться и согласовывать свои вопросы, что бы получалась серия наводящих и уточняющих вопросов.
По другому, он от любого "острого" вопроса отмахнется бессмысленной отговоркой, а надавить-переспросить не получится.
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26.11.2021 00:32 Відповісти
Чому не запросили журналістів ,, Прямого каналу " ,що зелена потвора перестрашилась 😀?
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26.11.2021 00:54 Відповісти
РЖУНЕМАГУ))) Якість зустрічі! А чого ж канал Прямий не запросисли? Зеледупі шугаються від нього як чорт від ладану. А зараз на Г+Г мосійчучка розказала, що "от завтра він нам все розкажет по вагнергейту". Щойно в "праві на зраду" зеледупі дійшли висновку - у вагнергейті у всьому винен Порошенко)
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26.11.2021 01:03 Відповісти
Уже проходили на заводе Антонова.

Отвечать будут по темникам и только тем каналам, с которыми заранее договорились.
Остальные будут сидеть разинув рты без возможности даже слово вставить.
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26.11.2021 02:26 Відповісти
....ух-тыж, как , прямо саммит межгалактический. Главное успокаивающий, я бы, сказал бархатная хрипоца (хуп-ца-ца) и наш качок опять на турнике дрыгаться будет во вселенских масштабах
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26.11.2021 03:42 Відповісти
о чем гнусавый будет воду лить? об экономике? или вагнергейте?
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26.11.2021 07:10 Відповісти
Черговий сеанс гри на піаніно.
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26.11.2021 07:30 Відповісти
тут и вангой бьіть не надо, чтобьі предсказать, что буба обделается, даже со своей модерацией. вечером посмеемся
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26.11.2021 07:45 Відповісти
Серед запрошених немає "Дзеркало тижня" "Факти й коментарі" гордона, "Першого"
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26.11.2021 08:20 Відповісти
вопрос должен быть один. когда подашь в отставку?
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26.11.2021 09:09 Відповісти
Боюсь Дом задаст такой вопрос, что Зеленскому не вывертеться.
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26.11.2021 09:26 Відповісти
Закон про декомунізацію і видання "КП в Україні" - це що таке , Зеленський ?
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26.11.2021 11:24 Відповісти
 
 