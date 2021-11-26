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Новости Политика Украины
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допрос (1368) ЧВК Вагнера (1281) ГБР (2551) Ермак Андрей (1187) Сухачев (54)

Планируем допросить Ермака по делу "вагнергейта" в ближайшее время, - глава ГБР Сухачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Планируем допросить Ермака по делу

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1"

"На сегодняшний день никакого факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации. – Ред.) следствие не получило...

Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов.

В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично - или мы (сообщим), если будет такой запрос", - подчеркнул Сухачев.

По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, поэтому "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

Также читайте: Мусаева о реакции ОП на расследование о дне рождения Ермака: История с "вагнергейтом" ничему не научила

Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".

По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам" ему передал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Сразу после этого заявления против Бурбы началась отрицательная пиар-кампания.

Ранее в парламентской ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" ​​действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критичной, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватил наемников и выдал их России. Но кто напрямую принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивали.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Дурнів з людей не роби.

Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
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26.11.2021 01:22
+14
Пройде рік-два і допитувати вже будуть дбрівців, що проводять це розслідування ; тих, що конфіскували клістрони у наших зенітників; керівництво цієї служби, кому вони служать. І які мають докази, що саме народу України.
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26.11.2021 04:50
+13
Путч - t.me/putch111/6557
«Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
Спочатку:
- Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
- Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
- Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
- Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
- Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
Чергова порція брехні!
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26.11.2021 02:20
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Правила форума Совет форумчан
сцань номер 3327...
як будете сцяти лехторату - безуґлу не забудьте - їй теж насцить...
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26.11.2021 00:56 Ответить
ай Солоха
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26.11.2021 00:58 Ответить
Марьяну вже, видно, в утиль списали. Тепер замість неї віддувається побрехеньками такий собі Жмеренецький
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26.11.2021 01:44 Ответить
ще не списали.Нова порція сечі від корнієнка в інтервью від 25.11.2021

"Фактам : "

Але завдяки саме Шустеру ми почули від генерала Бурби дуже серйозну інформацію. Навіть жахливу для нормальної людини.

- Ми почули її раніше - коли Bellingcat оприлюднив своє розслідування й коли Христо Грозєв дав інтерв'ю російській «Новій газеті».

- Де, до речі, він висловив українському керівництву багато обґрунтованих претензій.

- Але він каже, що, наприклад, інформація парламентської Тимчасової слідчої комісії, яку очолює нардеп Мар'яна Безугла, є якісною.
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26.11.2021 07:58 Ответить
На какой год заплонирован допрос?
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26.11.2021 00:59 Ответить
А от це - під грифом абсолютно таємно.
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26.11.2021 01:06 Ответить
😀
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26.11.2021 07:13 Ответить
Ми плануємо допитати Єрмака, Сухачов.- Заявы обслуги воровской мафии Коломойского под копирку: Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы продаёте или покупаете?
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26.11.2021 01:12 Ответить
зарікалaся зелена коміссія по вагнеровцям всіх допитати і все розслідувати - на вихлопі самі зелені гвинтокрили.....
бо чесні і не брешуть )))
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26.11.2021 01:13 Ответить
Дурнів з людей не роби.

Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
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26.11.2021 01:22 Ответить
ні, тільки заплітати буде.
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26.11.2021 01:45 Ответить
да и делать не нужно ...- реально ...)))
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26.11.2021 09:57 Ответить
Один "зашкварений" кацап допитує іншого "зашквареного" кацапа в Україні чи не є той агентом кацапів? Всі органи влади в Україні потребують жорсткої етнічної чистки. 80% постів мають займати етнічні українці - прямо пропорційно до складу населення. Крапка.
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26.11.2021 01:48 Ответить
При владі в Україні мають бути ПАТРІОТИ України незалежно від національності. Як це відбувається в інших демократичних країнах світу. Етнічних чисток в Україні не буде. Ми не фашисти, як нас виставляють кацапи. Гітлер і Мілошевич проводили етнічні чистки. Закінчили погано.
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26.11.2021 04:40 Ответить
Жиди - 0.1% населення (станом на серпень 2021 43000 осіб). Кацапи - було в 2014 17% зараз близько 12%. Українці 80% населення. В першій сотні "Слуг Зе" 76 жидів всього 9 українців а решта кацапи і 1 мегрел (Арахамія). Українці категорично недопредставлені у владі. Де факто країною керують представники етнічних меншин - жиди і кацапи. Такого свинства немає в жодній цивілізованій країні. Це відбувається тому що населенні ніколи не голосує за "чужих". В Британії, наприклад, англієць ніколи не проголосує за шотландця або ірландця. Тільки за представника своєї нації! В Ізраїлі щоб балотуватися в кандидати в депутати потрібно довести своє 100% жидівство, а для національних меншин виділено пропорційно їх складу населення 11 місць в Кнессеті з 112. І лише у нас в Кабміні (керівництві державою) 66% жидів і лише 15,5% українців. То чия це держава? Подивись уважно до чого довели країну меншини у владі і чиї інтереси вони відстоюють приймаючи антинародні закони і виводячи кошти в офшори. Голосував за ЗЕ? Так ти виходить манкурт-космополіт! Тоді сопи в тряпочку і відсмоктуй наслідки. Україна це не жиди і кацапи а українці! Демократію згадав... От мля... В якій демократичній країні світу правлять представники етнічних меншин? Голосуючи виключно за представників своїх національностей народи країн мають пропорційне населенню представництво у владі і тим самим не доводять до необхідності етнічних чисток потреба в яких виникає коли владу узурпують меншини чужаків (окупантів). Сьогодні Башар Асад - представник етнічної меншини алавітів (12% населення) править в Сирії і знищив майже чверть населення. Етнічна меншина "червоних кхмерів на Чолі з Пол Потом вирізала третину населення Камбоджі. Жид Саркозі занурив Францію в протести і корупцію і зараз його судять...
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26.11.2021 05:22 Ответить
Я голосую виключно за українських ультраправих. Я не знаю Кошулинський поляк чи ні, але я за нього на наступних виборах проголосую.
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26.11.2021 06:11 Ответить
"Нам своє робить!" А етнічні меншини нехай голосують за своїх. Це їх невідємне право бути представленими в органах влади пропорційно до складу населення.
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26.11.2021 06:28 Ответить
Среди олигархов тоже нет украинцев - они сделали панщину в Украине для украинцев . С
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26.11.2021 07:23 Ответить
Слушала дебаты кандидатов в Словакии в парламент .
На вопрос может ли венгр стать президентом Словакии они дали ответ : У ВЕНГРОВ ЕСТЬ СВОЯ СТРАНА , а у словаков - своя.
венгры составляют где-то 5% населения Словакии - целые села и городки вдоль Дуная венгерские .
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26.11.2021 07:20 Ответить
Якщо Вам не важко, наведіть, будь ласка, джерела стосовно етнічного складу наших органів влади.
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27.11.2021 00:25 Ответить
Час від часу ця інформація зявляється в змі і судячи по прізвищам призначених на посади і депутатів вона таки відповідає дійсності.
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27.11.2021 00:42 Ответить
Я запитував про джерела ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ. Тому що особисто в мене вона викликає обгрунтовані сумніви.
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27.11.2021 00:48 Ответить
У мене не викликає. Я вже тут неодноразово згадував що згідно закритого наказу сталіна від 1928 року етнічні українці мали займати не більш ніж 15% відповідальних посад в органах державного, партійного та народно-господарського управління. І цей наказ виконувався ретельно і неухильно для запобігання "українського буржуазного націоналізму". Як не дивно, напередодні святкування 30-ліття Незалежності було оголошено що українці займають в Кабміні лише 15,5% посад. Приріст з 1991 склав "аж" 0,5%. Я знаю осіб які працюють в Кабміні поколіннями... І це не українці. Більш того, така статистика дає можливість кацапам та жидам постійно "вказувати" українцям що вони "ніколи не керували своєю державою" бо "тупі і бездарні управлінці" - селюки та рогулі. За совка щоб зробити карєру українці мали покинути Україну і "розчинитися" в нетрях "союзу". Навіть сьогодні велику кількість постів в Москві займають прокацаплені вихідці з України.
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27.11.2021 01:08 Ответить
Я не хочу розпочинати цю неперспективну дискусію вірю-не вірю. Просто скажіть Є джерела чи НІ. І, якщо Є, то які?
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27.11.2021 01:16 Ответить
Відкритої статистики по етнічному складу органів управління нема. Депутати які ці цифри час від часу оголошують мають можливість отримати ці дані за "депутатським запитом". З того часу як прибрали графу "національність" в паспортах (за Кравчука) всі раптом стали "громадянами" без роду і племені. У нас немає навіть достовірної інформації про етнічний склад населення бо останній перепис проводився в 2001 році.
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27.11.2021 01:50 Ответить
Навіщо Ви понизили Єлдака до агента кремля? Він тут, як мінімум резидент, навіть Косоворотку возив в Оман на контрольну зустріч з начальником ФСБ. Хто працював опером, той розуміє, що таке "контрольна зустріч".
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26.11.2021 08:18 Ответить
Бурбу ро***** першим винуватим. А другим - відомо кого, там і вгадувати не потрібно. Порошенка, звісно; який "з політичних мотивів" науськав Бурбу злити операцію...
Да, і Бурба у них ще й злочинець тому, що в складі СБУ розганяв Майдан. А Порох перевів його з СБУ на розвідку в Міноборони...
От *****, такі то пироги в прислуги уродів зеленого клоуна наркомана.
А Єрмак - ні разу не винуватий: він не міг наказів віддавати, це все Бурба самостійно... мовляв...
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26.11.2021 01:50 Ответить
Шавка єрмака буде допитувати свого хазяїна. Не смішіть мої тапочки.
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26.11.2021 02:01 Ответить
Прям вижу этот допрос:
Следователь: Вы знаетете, кто отдал приказ о том, чтобы отложить на неделю операцию и сообщил о ней в Россию?
Ермак: Нет.
Следователь: Ну на нет и суда нет.
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26.11.2021 02:15 Ответить
Путч - t.me/putch111/6557
«Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
Спочатку:
- Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
- Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
- Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
- Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
- Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
Чергова порція брехні!
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26.11.2021 02:20 Ответить
А навіщо когось ще допитувати , коли вже є зізнання особи , що злила спецоперацію нашої розвідки ? Не пам'ятаю на якому каналі телебачення ( це не важко віднайти ) Зеленський В. О. сам заявив , що він особисто дзвонив Лукашенку і повідомив про вагнерівців на території Білорусі . Хто б сумнівався , що Лукашенко , як вірний слуга путлера , донесе все путлеру .
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26.11.2021 09:32 Ответить
Пройде рік-два і допитувати вже будуть дбрівців, що проводять це розслідування ; тих, що конфіскували клістрони у наших зенітників; керівництво цієї служби, кому вони служать. І які мають докази, що саме народу України.
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26.11.2021 04:50 Ответить
Пройде рік , два .. та хоч 122 ..... ВСЕ ! Уже нічого не буде. Подякуйте своєму сивочолому гетьману шоколадному !
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26.11.2021 06:26 Ответить
Как раз благодарить его должен ты. За то что он вас гнид продажных не уничтожил
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26.11.2021 08:35 Ответить
Послухай мене ти не продажна ГНИДА ! Я про те й кажу , що барига , як завгодно його називайте , гетьманом , патріотом , мав з 2014 року зробити те , щоб цього зеленого лайна при владі не було ! У нього така була підтримка людей , що нікому досі й не снилось ! Але чомусь на виборах переміг наркошка з кіношки. А чому ? Бо барига ! Армію підняти !? У нього не було вибору !!! А чим воювали добровольці, " Айдар " , ти знаєш ГНИДА ти не продажна ! А чому базу " Правого сектору " оточували під Дніпром !? . І де він зараз узагалі дівся той правий сектор . А фотки синка пороха у футболці russia - пам'ятаєш ? Що треба мати в голові коли твій батько президент України, а раша напала війною ? В той час люди усиім чим могли допомагали і допомагали б ще більше. Він міг до смерті залишитись президентом якби виконав, що обіцяв. А він чхав на людей !
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26.11.2021 11:34 Ответить
Дуже багато лайна в твоїй голові і воно, лайно, змішане з цілком розумними думками. Це сумно.
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27.11.2021 00:31 Ответить
Ага. Так же как судят перекрашенных комуняк Кравчука которые разворовали остатки совка, так же как отца олигархов и красного директора Кучму, так же как бывших рыгов яныка которые разорили страну и привели к войне (к стати большинство из сейчас сидят в Зе власти). Так же как за злочины против Майдана сидят пожизненное Портнов, татаров, демченко, остальные рыги, командир Альфы которая сожгла "Дом профсоюзов" на Майдане- он же муж Верещучки, мэры- сепары тоже сидят, и менты и сбу которые сдавали города в Крыму и Донбас. Все отбывают пожизненное)) Почему? Потому что 73% это всего лишь их отражение. Они готовы прощать их каждый раз, и себя за свой выбор. Большинство их до 2014 г вобще было за дружбу с братской рашкой и дидов. Им понадобилось попробовать говно ложкой чтоб понять что это говно- они не верят глазам и нюху, и советам умных людей
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26.11.2021 13:16 Ответить
ГБР, СБУ, МУСОРА-эти и другие (например МОНОСБРОД в ВР) ***** , покрывают государственных преступников!!! Следовательно, они сами являются сборищем государственных преступников и пособников убийц украинцев! Позор!
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26.11.2021 04:53 Ответить
Яких "вибирали" таких і маємо!
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26.11.2021 05:20 Ответить
"А Васька слушает да ест..."
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26.11.2021 05:20 Ответить
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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26.11.2021 08:47 Ответить
Старт з "відбілювання" розпочато. Й про детектор брехні забули
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26.11.2021 05:48 Ответить
ще не винайшли такий відбілювач , щоб відбілити зелене лайно !
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26.11.2021 08:05 Ответить
Зате скільки коштів угрохають на відбілювання ...
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26.11.2021 09:36 Ответить
НУ ФСЬО! ЗЕрмака тепер точно посадять! І в ростов навіть не встигнуть здриснути.
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26.11.2021 06:40 Ответить
Не переплутали би, їх там два, батюшку запросіть, щоби ідентифікував "воскресшого із убієнних".
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26.11.2021 07:04 Ответить
І хай труси і хрестики перевірить!)
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26.11.2021 09:19 Ответить
Які хрестики! Там можуть бути тільки ріжки на голові.
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26.11.2021 09:40 Ответить
И в чем там нарушения,была операция,пришел приказ отменить,отменили,вот и все.
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26.11.2021 07:27 Ответить
Короче, гнать в шею кацапов Сухачева и Татарова . Не фиг их украинцам кормить

И аэропорты перекрыть , чтобы не удрали вместе с Ермаком 😀
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26.11.2021 07:29 Ответить
Писец, в ДБР началась игра в русскую рулетку - кто будет допрашивать Ермака! Массовые уходы на больничные, срочные командировки в Авдеевку и ранняя седина мошонок - ну прям героям-чернобыльцам легче было ядерный реактор тушить. Работа следователя ГБР приравнивается к работе сапера - следак ошибается с вопросом только один раз!
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26.11.2021 08:00 Ответить
там пі@уй. Посади вакантні завжди, більшість тікає через 3-6 міс. в усіх ПОО.
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26.11.2021 09:32 Ответить
гбр - это та самая, которой заправляет рыг татаров, который в свою очередь на подсосе у дерьмака! ха-ха-ха) квартальный цирк просто сцит на лицо ********* 73%
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26.11.2021 08:01 Ответить
А ведь самый серьезный вопрос - шо делать с этими самыми 73%? Они ведь в любой момент могут еще чего похуже учудить!
Может выдать информацию, шо голосовавших за Зеленского не берет коронавирус, молния, электрический ток, они не тонут в воде и не горят в огне... А вдруг поможет?
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26.11.2021 08:10 Ответить
Скот должен стоять в стойле
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26.11.2021 08:36 Ответить
Заменить им паспорта на паспорт "НЕ Гражданина"
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26.11.2021 13:05 Ответить
Блин, новый блокбастер "Квартал и гестапо!"
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26.11.2021 08:05 Ответить
Ермак на допрос со своей плеткой придет!
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26.11.2021 08:06 Ответить
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26.11.2021 08:20 Ответить
Серьёзно ?!! )))...Уже была так называемая следственная комиссия парламента под руководством Безуглой.Теперь есть все основания.что этот "временный" руководитель ДБР потом отчитается,что ни Ермак,ни даже "самоспалившийся" Зеленский к "сливу" не причастны.И савм источник слива не обнаружен.или даже хуже,что источником назовут Бурбу или других офицеров,готовивших операцию...Делаем ставки,господа на этот цирк ?
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26.11.2021 08:30 Ответить
баба с бородой уже стрынданула,что Бурба хотел украсть рецепт вакцины у Запада -сейчас польется ахинея от тупого зескота)
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26.11.2021 08:58 Ответить
Ню, ню !
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26.11.2021 08:44 Ответить
Бандит бандита допрашивать? А полтора года ,что вы делали? И вообще для каких целей эта контора? Прикрывать зедебилов и нелохов?
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26.11.2021 08:49 Ответить
Єлдак і Зе мали бути допитані ще на другий день після зриву спецоперації, але це було неможливо, ні тоді, ні сьогодні, бо на всіх керівних посадах "ДБР", СБУ, поліції призначені "патріоти" України тими ж єлдаками і татаровими, хоча їх нарід 73% ніколи не вибирав. Нарід вибирав спецпідрозділ"95 квартал".
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26.11.2021 08:50 Ответить
Ты ж,несколько месяцев назад,говорил ,что дерьмака уже допросили -зекрысы задолбали брехать
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26.11.2021 08:56 Ответить
Удачи в допитах
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26.11.2021 09:04 Ответить
Не сміши, хлопче, бо ти лялька в руках криворогульноі влади!
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26.11.2021 09:14 Ответить
Кроти зелені звичайні (Talpa viridi Ordinarius)...
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26.11.2021 09:17 Ответить
есть более важные дела чем держ.зрада на самом высоком уровне?
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26.11.2021 09:24 Ответить
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26.11.2021 09:53 Ответить
Пане Сухачев , а чому ви до цієї пори не погуглили телеканали / якщо ні ви , ні ваші підлеглі не слідкуєте за тим , що діється в нашому телеефірі / і не віднайшли признання Зеленського Володимира Олександровича що це саме він особисто подзвонив Лукашенку і повідомив про присутність вагнерівців на території Білорусі ? Чи ви маєте сумнів , що Лукашенко , як вірний слуга путлера , повідомить про все своєму хазяїну ?
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26.11.2021 09:53 Ответить
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26.11.2021 10:11 Ответить
А он не боится , что всего лишь за такие мысли СБУ его допрашивать будет? Ермак же - СВЯТОЙ! ВОн Зеленский сегодня на пресс-конференции объявит о причислении Ермака к лику святых!
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26.11.2021 10:32 Ответить
В ближайшее время какого года??!
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26.11.2021 10:32 Ответить
Найтерміновіше і найважливіше питання - причина ПРОВАЛУ операції. Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - під слідство за зраду.
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26.11.2021 10:34 Ответить
Допит проводитимуть в бані з повіями.
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26.11.2021 10:51 Ответить
"Ми 👉НА ПРОТЯЗІ 👈декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит".
На ПРОТЯЗІ протягне, і захворіє Єрмак та слідчі.

P.S. Може "ПРОТЯГОМ декількох днів" (риторично)
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26.11.2021 11:46 Ответить
Планируют допросить весной, когда будут сажать третий миллиард деревьев.
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26.11.2021 11:48 Ответить
Что, Зеля разрешил?
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26.11.2021 12:22 Ответить
Вы что его на день рождения приглашаете ? обычно на допрос вызывают ,а не приглашают. Короче пыль в глаза и не более.
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26.11.2021 12:28 Ответить
 
 