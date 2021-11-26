Планируем допросить Ермака по делу "вагнергейта" в ближайшее время, - глава ГБР Сухачев
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Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1"
"На сегодняшний день никакого факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации. – Ред.) следствие не получило...
Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов.
В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично - или мы (сообщим), если будет такой запрос", - подчеркнул Сухачев.
По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, поэтому "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.
Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".
По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам" ему передал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Сразу после этого заявления против Бурбы началась отрицательная пиар-кампания.
Ранее в парламентской ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критичной, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватил наемников и выдал их России. Но кто напрямую принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивали.
Пожалуйста, подождите...
як будете сцяти лехторату - безуґлу не забудьте - їй теж насцить...
"Фактам : "
Але завдяки саме Шустеру ми почули від генерала Бурби дуже серйозну інформацію. Навіть жахливу для нормальної людини.
- Ми почули її раніше - коли Bellingcat оприлюднив своє розслідування й коли Христо Грозєв дав інтерв'ю російській «Новій газеті».
- Де, до речі, він висловив українському керівництву багато обґрунтованих претензій.
- Але він каже, що, наприклад, інформація парламентської Тимчасової слідчої комісії, яку очолює нардеп Мар'яна Безугла, є якісною.
бо чесні і не брешуть )))
Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
На вопрос может ли венгр стать президентом Словакии они дали ответ : У ВЕНГРОВ ЕСТЬ СВОЯ СТРАНА , а у словаков - своя.
венгры составляют где-то 5% населения Словакии - целые села и городки вдоль Дуная венгерские .
Да, і Бурба у них ще й злочинець тому, що в складі СБУ розганяв Майдан. А Порох перевів його з СБУ на розвідку в Міноборони...
От *****, такі то пироги в прислуги уродів зеленого клоуна наркомана.
А Єрмак - ні разу не винуватий: він не міг наказів віддавати, це все Бурба самостійно... мовляв...
Следователь: Вы знаетете, кто отдал приказ о том, чтобы отложить на неделю операцию и сообщил о ней в Россию?
Ермак: Нет.
Следователь: Ну на нет и суда нет.
«Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
Спочатку:
- Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
- Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
- Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
- Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
- Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
Чергова порція брехні!
И аэропорты перекрыть , чтобы не удрали вместе с Ермаком 😀
Может выдать информацию, шо голосовавших за Зеленского не берет коронавирус, молния, электрический ток, они не тонут в воде и не горят в огне... А вдруг поможет?
На ПРОТЯЗІ протягне, і захворіє Єрмак та слідчі.
P.S. Може "ПРОТЯГОМ декількох днів" (риторично)