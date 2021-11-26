Планируем допросить Ермака по делу "вагнергейта" в ближайшее время, - глава ГБР Сухачев

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1"

"На сегодняшний день никакого факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации. – Ред.) следствие не получило...

Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов.

В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично - или мы (сообщим), если будет такой запрос", - подчеркнул Сухачев.

По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, поэтому "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

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Напомним, на днях в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба сделал ряд громких заявлений о так называемом "вагнергейте".

По словам Бурбы, указание перенести операцию по "вагнеровцам" ему передал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Сразу после этого заявления против Бурбы началась отрицательная пиар-кампания.

Ранее в парламентской ВСК признали, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" ​​действительно была перенесена с 25 на 30 июля 2020 года. Эта отсрочка стала критичной, ведь 29 июля в Минске КГБ Беларуси перехватил наемников и выдал их России. Но кто напрямую принял решение о переносе операции – парламентарии так и не выяснили, ведь у главы ОП Андрея Ермака не может быть таких полномочий, а президент Владимир Зеленский письменных указаний не давал. При этом ни Ермака, ни Зеленского ВСК не допрашивали.