Плануємо допитати Єрмака в справі "вагнергейту" найближчим часом, - голова ДБР Сухачов
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Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації з затримання "вагнерівців" та її зриву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1"
"На сьогодні жодного факту та доказу (що Єрмак винен у зриві спецоперації – ред.) слідство не отримало...
Ми на протязі декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів.
Найближчими днями будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо), якщо буде такий запит", - підкреслив Сухачов.
З приводу ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського.
Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексначальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий "вагнергейт".
За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо "вагнерівців" йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби почалася негативна піар-кампанія.
Раніше в парламентській ТСК визнали, що спецоперацію стосовно затримання бойовиків "ПВК Вагнера" дійсно було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопили найманців та видали їх Росії. Але хто безпосередньо прийняв рішення про перенесення операції – парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ВП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.
Будь ласка, зачекайте...
як будете сцяти лехторату - безуґлу не забудьте - їй теж насцить...
"Фактам : "
Але завдяки саме Шустеру ми почули від генерала Бурби дуже серйозну інформацію. Навіть жахливу для нормальної людини.
- Ми почули її раніше - коли Bellingcat оприлюднив своє розслідування й коли Христо Грозєв дав інтерв'ю російській «Новій газеті».
- Де, до речі, він висловив українському керівництву багато обґрунтованих претензій.
- Але він каже, що, наприклад, інформація парламентської Тимчасової слідчої комісії, яку очолює нардеп Мар'яна Безугла, є якісною.
бо чесні і не брешуть )))
Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
На вопрос может ли венгр стать президентом Словакии они дали ответ : У ВЕНГРОВ ЕСТЬ СВОЯ СТРАНА , а у словаков - своя.
венгры составляют где-то 5% населения Словакии - целые села и городки вдоль Дуная венгерские .
Да, і Бурба у них ще й злочинець тому, що в складі СБУ розганяв Майдан. А Порох перевів його з СБУ на розвідку в Міноборони...
От *****, такі то пироги в прислуги уродів зеленого клоуна наркомана.
А Єрмак - ні разу не винуватий: він не міг наказів віддавати, це все Бурба самостійно... мовляв...
Следователь: Вы знаетете, кто отдал приказ о том, чтобы отложить на неделю операцию и сообщил о ней в Россию?
Ермак: Нет.
Следователь: Ну на нет и суда нет.
«Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
Спочатку:
- Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
- Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
- Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
- Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
- Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
Чергова порція брехні!
И аэропорты перекрыть , чтобы не удрали вместе с Ермаком 😀
Может выдать информацию, шо голосовавших за Зеленского не берет коронавирус, молния, электрический ток, они не тонут в воде и не горят в огне... А вдруг поможет?
На ПРОТЯЗІ протягне, і захворіє Єрмак та слідчі.
P.S. Може "ПРОТЯГОМ декількох днів" (риторично)