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Новини Політика України
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допит (675) ПВК "Вагнер" (1476) ДБР (2567) Єрмак Андрій (1230) Сухачов (55)

Плануємо допитати Єрмака в справі "вагнергейту" найближчим часом, - голова ДБР Сухачов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Плануємо допитати Єрмака в справі

Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації з затримання "вагнерівців" та її зриву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1"

"На сьогодні жодного факту та доказу (що Єрмак винен у зриві спецоперації – ред.) слідство не отримало...

Ми на протязі декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Тому що ми очікуємо певну інформацію від колег із правоохоронних органів.

Найближчими днями будемо запрошувати на допит пана Єрмака, про що він повідомить суспільство особисто – або ми (повідомимо), якщо буде такий запит", - підкреслив Сухачов. 

З приводу ймовірності допиту президента в.о. голови ДБР сказав, що слідчий має право допитати будь-яку людину, незалежно від посади, тож "якщо буде необхідність", слідчий викличе на допит і Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мусаєва про реакцію ОП на розслідування про день народження Єрмака: Історія із "вагнергейтом" нічому не навчила

Нагадаємо, днями в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексначальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба зробив низку гучних заяв про так званий "вагнергейт".

За словами Бурби, вказівку перенести операцію щодо "вагнерівців" йому передав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відразу після цієї заяви проти Бурби почалася негативна піар-кампанія.

Раніше в парламентській ТСК визнали, що спецоперацію стосовно затримання бойовиків "ПВК Вагнера" ​​дійсно було перенесено з 25 на 30 липня 2020 року. Ця відстрочка стала критичною, адже 29 липня у Мінську КДБ Білорусі перехопили найманців та видали їх Росії. Але хто безпосередньо прийняв рішення про перенесення операції – парламентарі так і не з'ясували, адже у голови ВП Андрія Єрмака не може бути таких повноважень, а президент Володимир Зеленський письмових вказівок не давав. При цьому ні Єрмака, ні Зеленського ТСК не допитувала.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Дурнів з людей не роби.

Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
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26.11.2021 01:22
+14
Пройде рік-два і допитувати вже будуть дбрівців, що проводять це розслідування ; тих, що конфіскували клістрони у наших зенітників; керівництво цієї служби, кому вони служать. І які мають докази, що саме народу України.
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26.11.2021 04:50
+13
Путч - t.me/putch111/6557
«Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
Спочатку:
- Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
- Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
- Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
- Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
- Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
Чергова порція брехні!
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26.11.2021 02:20
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сцань номер 3327...
як будете сцяти лехторату - безуґлу не забудьте - їй теж насцить...
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26.11.2021 00:56 Відповісти
ай Солоха
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26.11.2021 00:58 Відповісти
Марьяну вже, видно, в утиль списали. Тепер замість неї віддувається побрехеньками такий собі Жмеренецький
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26.11.2021 01:44 Відповісти
ще не списали.Нова порція сечі від корнієнка в інтервью від 25.11.2021

"Фактам : "

Але завдяки саме Шустеру ми почули від генерала Бурби дуже серйозну інформацію. Навіть жахливу для нормальної людини.

- Ми почули її раніше - коли Bellingcat оприлюднив своє розслідування й коли Христо Грозєв дав інтерв'ю російській «Новій газеті».

- Де, до речі, він висловив українському керівництву багато обґрунтованих претензій.

- Але він каже, що, наприклад, інформація парламентської Тимчасової слідчої комісії, яку очолює нардеп Мар'яна Безугла, є якісною.
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26.11.2021 07:58 Відповісти
На какой год заплонирован допрос?
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26.11.2021 00:59 Відповісти
А от це - під грифом абсолютно таємно.
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26.11.2021 01:06 Відповісти
😀
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26.11.2021 07:13 Відповісти
Ми плануємо допитати Єрмака, Сухачов.- Заявы обслуги воровской мафии Коломойского под копирку: Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы продаёте или покупаете?
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26.11.2021 01:12 Відповісти
зарікалaся зелена коміссія по вагнеровцям всіх допитати і все розслідувати - на вихлопі самі зелені гвинтокрили.....
бо чесні і не брешуть )))
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26.11.2021 01:13 Відповісти
Дурнів з людей не роби.

Тебе Єрмак через Татарова поставив на цю посаду, а ти будеш нам розказувати, як ти будеш йому лапті плести...
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26.11.2021 01:22 Відповісти
ні, тільки заплітати буде.
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26.11.2021 01:45 Відповісти
да и делать не нужно ...- реально ...)))
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26.11.2021 09:57 Відповісти
Один "зашкварений" кацап допитує іншого "зашквареного" кацапа в Україні чи не є той агентом кацапів? Всі органи влади в Україні потребують жорсткої етнічної чистки. 80% постів мають займати етнічні українці - прямо пропорційно до складу населення. Крапка.
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26.11.2021 01:48 Відповісти
При владі в Україні мають бути ПАТРІОТИ України незалежно від національності. Як це відбувається в інших демократичних країнах світу. Етнічних чисток в Україні не буде. Ми не фашисти, як нас виставляють кацапи. Гітлер і Мілошевич проводили етнічні чистки. Закінчили погано.
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26.11.2021 04:40 Відповісти
Жиди - 0.1% населення (станом на серпень 2021 43000 осіб). Кацапи - було в 2014 17% зараз близько 12%. Українці 80% населення. В першій сотні "Слуг Зе" 76 жидів всього 9 українців а решта кацапи і 1 мегрел (Арахамія). Українці категорично недопредставлені у владі. Де факто країною керують представники етнічних меншин - жиди і кацапи. Такого свинства немає в жодній цивілізованій країні. Це відбувається тому що населенні ніколи не голосує за "чужих". В Британії, наприклад, англієць ніколи не проголосує за шотландця або ірландця. Тільки за представника своєї нації! В Ізраїлі щоб балотуватися в кандидати в депутати потрібно довести своє 100% жидівство, а для національних меншин виділено пропорційно їх складу населення 11 місць в Кнессеті з 112. І лише у нас в Кабміні (керівництві державою) 66% жидів і лише 15,5% українців. То чия це держава? Подивись уважно до чого довели країну меншини у владі і чиї інтереси вони відстоюють приймаючи антинародні закони і виводячи кошти в офшори. Голосував за ЗЕ? Так ти виходить манкурт-космополіт! Тоді сопи в тряпочку і відсмоктуй наслідки. Україна це не жиди і кацапи а українці! Демократію згадав... От мля... В якій демократичній країні світу правлять представники етнічних меншин? Голосуючи виключно за представників своїх національностей народи країн мають пропорційне населенню представництво у владі і тим самим не доводять до необхідності етнічних чисток потреба в яких виникає коли владу узурпують меншини чужаків (окупантів). Сьогодні Башар Асад - представник етнічної меншини алавітів (12% населення) править в Сирії і знищив майже чверть населення. Етнічна меншина "червоних кхмерів на Чолі з Пол Потом вирізала третину населення Камбоджі. Жид Саркозі занурив Францію в протести і корупцію і зараз його судять...
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26.11.2021 05:22 Відповісти
Я голосую виключно за українських ультраправих. Я не знаю Кошулинський поляк чи ні, але я за нього на наступних виборах проголосую.
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26.11.2021 06:11 Відповісти
"Нам своє робить!" А етнічні меншини нехай голосують за своїх. Це їх невідємне право бути представленими в органах влади пропорційно до складу населення.
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26.11.2021 06:28 Відповісти
Среди олигархов тоже нет украинцев - они сделали панщину в Украине для украинцев . С
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26.11.2021 07:23 Відповісти
Слушала дебаты кандидатов в Словакии в парламент .
На вопрос может ли венгр стать президентом Словакии они дали ответ : У ВЕНГРОВ ЕСТЬ СВОЯ СТРАНА , а у словаков - своя.
венгры составляют где-то 5% населения Словакии - целые села и городки вдоль Дуная венгерские .
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26.11.2021 07:20 Відповісти
Якщо Вам не важко, наведіть, будь ласка, джерела стосовно етнічного складу наших органів влади.
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27.11.2021 00:25 Відповісти
Час від часу ця інформація зявляється в змі і судячи по прізвищам призначених на посади і депутатів вона таки відповідає дійсності.
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27.11.2021 00:42 Відповісти
Я запитував про джерела ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ. Тому що особисто в мене вона викликає обгрунтовані сумніви.
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27.11.2021 00:48 Відповісти
У мене не викликає. Я вже тут неодноразово згадував що згідно закритого наказу сталіна від 1928 року етнічні українці мали займати не більш ніж 15% відповідальних посад в органах державного, партійного та народно-господарського управління. І цей наказ виконувався ретельно і неухильно для запобігання "українського буржуазного націоналізму". Як не дивно, напередодні святкування 30-ліття Незалежності було оголошено що українці займають в Кабміні лише 15,5% посад. Приріст з 1991 склав "аж" 0,5%. Я знаю осіб які працюють в Кабміні поколіннями... І це не українці. Більш того, така статистика дає можливість кацапам та жидам постійно "вказувати" українцям що вони "ніколи не керували своєю державою" бо "тупі і бездарні управлінці" - селюки та рогулі. За совка щоб зробити карєру українці мали покинути Україну і "розчинитися" в нетрях "союзу". Навіть сьогодні велику кількість постів в Москві займають прокацаплені вихідці з України.
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27.11.2021 01:08 Відповісти
Я не хочу розпочинати цю неперспективну дискусію вірю-не вірю. Просто скажіть Є джерела чи НІ. І, якщо Є, то які?
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27.11.2021 01:16 Відповісти
Відкритої статистики по етнічному складу органів управління нема. Депутати які ці цифри час від часу оголошують мають можливість отримати ці дані за "депутатським запитом". З того часу як прибрали графу "національність" в паспортах (за Кравчука) всі раптом стали "громадянами" без роду і племені. У нас немає навіть достовірної інформації про етнічний склад населення бо останній перепис проводився в 2001 році.
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27.11.2021 01:50 Відповісти
Навіщо Ви понизили Єлдака до агента кремля? Він тут, як мінімум резидент, навіть Косоворотку возив в Оман на контрольну зустріч з начальником ФСБ. Хто працював опером, той розуміє, що таке "контрольна зустріч".
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26.11.2021 08:18 Відповісти
Бурбу ро***** першим винуватим. А другим - відомо кого, там і вгадувати не потрібно. Порошенка, звісно; який "з політичних мотивів" науськав Бурбу злити операцію...
Да, і Бурба у них ще й злочинець тому, що в складі СБУ розганяв Майдан. А Порох перевів його з СБУ на розвідку в Міноборони...
От *****, такі то пироги в прислуги уродів зеленого клоуна наркомана.
А Єрмак - ні разу не винуватий: він не міг наказів віддавати, це все Бурба самостійно... мовляв...
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26.11.2021 01:50 Відповісти
Шавка єрмака буде допитувати свого хазяїна. Не смішіть мої тапочки.
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26.11.2021 02:01 Відповісти
Прям вижу этот допрос:
Следователь: Вы знаетете, кто отдал приказ о том, чтобы отложить на неделю операцию и сообщил о ней в Россию?
Ермак: Нет.
Следователь: Ну на нет и суда нет.
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26.11.2021 02:15 Відповісти
Путч - t.me/putch111/6557
«Велика пральня» влади на плюсах у виконанні Мосейчук.
Спочатку:
- Бурба тричі сам відтермінував операцію (Версія Арестовича)
- Бурба - авантюрист. Версія Арахамії, бо «я сам обговорював з ним такі речі, які багатьох би здивували». Напевно, це було зізнання, що Арахамія сам авантюрист.Самокритично.
- Бурба - «рило в пуху» у справі Майдану. (Версія Мосейчук).
- Бурба не мав права слухати Єрмака (версія Литвиненка).
- Операція - фігня, бо сайт укрспецслужб не міг би так довго проіснувати і Украіну чекав крах і міжнародна ізоляція! (версія Ольшанського). Відімо, «геній» Єрмака&Зеленського врятував Украіну від такого сорому.
І в усьому цьому винегреті версій відмивання Єрмака в Зеленського ніхто так і не зміг відповісти на питання Юрія Бутусова - а чому ДБР за 13 місяців після того, як він там сам дав свідчення, ніхто нічого не розслідував?…
І ще питання: Сухачов з ДБР кілька місяців тому сказав, що Єрмак вже допитаний, відповідаючи на питання. Сьогодні каже, що ще будуть допитувати.
Чергова порція брехні!
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26.11.2021 02:20 Відповісти
А навіщо когось ще допитувати , коли вже є зізнання особи , що злила спецоперацію нашої розвідки ? Не пам'ятаю на якому каналі телебачення ( це не важко віднайти ) Зеленський В. О. сам заявив , що він особисто дзвонив Лукашенку і повідомив про вагнерівців на території Білорусі . Хто б сумнівався , що Лукашенко , як вірний слуга путлера , донесе все путлеру .
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26.11.2021 09:32 Відповісти
Пройде рік-два і допитувати вже будуть дбрівців, що проводять це розслідування ; тих, що конфіскували клістрони у наших зенітників; керівництво цієї служби, кому вони служать. І які мають докази, що саме народу України.
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26.11.2021 04:50 Відповісти
Пройде рік , два .. та хоч 122 ..... ВСЕ ! Уже нічого не буде. Подякуйте своєму сивочолому гетьману шоколадному !
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26.11.2021 06:26 Відповісти
Как раз благодарить его должен ты. За то что он вас гнид продажных не уничтожил
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26.11.2021 08:35 Відповісти
Послухай мене ти не продажна ГНИДА ! Я про те й кажу , що барига , як завгодно його називайте , гетьманом , патріотом , мав з 2014 року зробити те , щоб цього зеленого лайна при владі не було ! У нього така була підтримка людей , що нікому досі й не снилось ! Але чомусь на виборах переміг наркошка з кіношки. А чому ? Бо барига ! Армію підняти !? У нього не було вибору !!! А чим воювали добровольці, " Айдар " , ти знаєш ГНИДА ти не продажна ! А чому базу " Правого сектору " оточували під Дніпром !? . І де він зараз узагалі дівся той правий сектор . А фотки синка пороха у футболці russia - пам'ятаєш ? Що треба мати в голові коли твій батько президент України, а раша напала війною ? В той час люди усиім чим могли допомагали і допомагали б ще більше. Він міг до смерті залишитись президентом якби виконав, що обіцяв. А він чхав на людей !
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26.11.2021 11:34 Відповісти
Дуже багато лайна в твоїй голові і воно, лайно, змішане з цілком розумними думками. Це сумно.
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27.11.2021 00:31 Відповісти
Ага. Так же как судят перекрашенных комуняк Кравчука которые разворовали остатки совка, так же как отца олигархов и красного директора Кучму, так же как бывших рыгов яныка которые разорили страну и привели к войне (к стати большинство из сейчас сидят в Зе власти). Так же как за злочины против Майдана сидят пожизненное Портнов, татаров, демченко, остальные рыги, командир Альфы которая сожгла "Дом профсоюзов" на Майдане- он же муж Верещучки, мэры- сепары тоже сидят, и менты и сбу которые сдавали города в Крыму и Донбас. Все отбывают пожизненное)) Почему? Потому что 73% это всего лишь их отражение. Они готовы прощать их каждый раз, и себя за свой выбор. Большинство их до 2014 г вобще было за дружбу с братской рашкой и дидов. Им понадобилось попробовать говно ложкой чтоб понять что это говно- они не верят глазам и нюху, и советам умных людей
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26.11.2021 13:16 Відповісти
ГБР, СБУ, МУСОРА-эти и другие (например МОНОСБРОД в ВР) ***** , покрывают государственных преступников!!! Следовательно, они сами являются сборищем государственных преступников и пособников убийц украинцев! Позор!
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26.11.2021 04:53 Відповісти
Яких "вибирали" таких і маємо!
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26.11.2021 05:20 Відповісти
"А Васька слушает да ест..."
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26.11.2021 05:20 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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26.11.2021 08:47 Відповісти
Старт з "відбілювання" розпочато. Й про детектор брехні забули
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26.11.2021 05:48 Відповісти
ще не винайшли такий відбілювач , щоб відбілити зелене лайно !
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26.11.2021 08:05 Відповісти
Зате скільки коштів угрохають на відбілювання ...
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26.11.2021 09:36 Відповісти
НУ ФСЬО! ЗЕрмака тепер точно посадять! І в ростов навіть не встигнуть здриснути.
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26.11.2021 06:40 Відповісти
Не переплутали би, їх там два, батюшку запросіть, щоби ідентифікував "воскресшого із убієнних".
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26.11.2021 07:04 Відповісти
І хай труси і хрестики перевірить!)
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26.11.2021 09:19 Відповісти
Які хрестики! Там можуть бути тільки ріжки на голові.
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26.11.2021 09:40 Відповісти
И в чем там нарушения,была операция,пришел приказ отменить,отменили,вот и все.
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26.11.2021 07:27 Відповісти
Короче, гнать в шею кацапов Сухачева и Татарова . Не фиг их украинцам кормить

И аэропорты перекрыть , чтобы не удрали вместе с Ермаком 😀
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26.11.2021 07:29 Відповісти
Писец, в ДБР началась игра в русскую рулетку - кто будет допрашивать Ермака! Массовые уходы на больничные, срочные командировки в Авдеевку и ранняя седина мошонок - ну прям героям-чернобыльцам легче было ядерный реактор тушить. Работа следователя ГБР приравнивается к работе сапера - следак ошибается с вопросом только один раз!
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26.11.2021 08:00 Відповісти
там пі@уй. Посади вакантні завжди, більшість тікає через 3-6 міс. в усіх ПОО.
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26.11.2021 09:32 Відповісти
гбр - это та самая, которой заправляет рыг татаров, который в свою очередь на подсосе у дерьмака! ха-ха-ха) квартальный цирк просто сцит на лицо ********* 73%
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26.11.2021 08:01 Відповісти
А ведь самый серьезный вопрос - шо делать с этими самыми 73%? Они ведь в любой момент могут еще чего похуже учудить!
Может выдать информацию, шо голосовавших за Зеленского не берет коронавирус, молния, электрический ток, они не тонут в воде и не горят в огне... А вдруг поможет?
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26.11.2021 08:10 Відповісти
Скот должен стоять в стойле
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26.11.2021 08:36 Відповісти
Заменить им паспорта на паспорт "НЕ Гражданина"
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26.11.2021 13:05 Відповісти
Блин, новый блокбастер "Квартал и гестапо!"
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26.11.2021 08:05 Відповісти
Ермак на допрос со своей плеткой придет!
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26.11.2021 08:06 Відповісти
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26.11.2021 08:20 Відповісти
Серьёзно ?!! )))...Уже была так называемая следственная комиссия парламента под руководством Безуглой.Теперь есть все основания.что этот "временный" руководитель ДБР потом отчитается,что ни Ермак,ни даже "самоспалившийся" Зеленский к "сливу" не причастны.И савм источник слива не обнаружен.или даже хуже,что источником назовут Бурбу или других офицеров,готовивших операцию...Делаем ставки,господа на этот цирк ?
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26.11.2021 08:30 Відповісти
баба с бородой уже стрынданула,что Бурба хотел украсть рецепт вакцины у Запада -сейчас польется ахинея от тупого зескота)
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26.11.2021 08:58 Відповісти
Ню, ню !
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26.11.2021 08:44 Відповісти
Бандит бандита допрашивать? А полтора года ,что вы делали? И вообще для каких целей эта контора? Прикрывать зедебилов и нелохов?
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26.11.2021 08:49 Відповісти
Єлдак і Зе мали бути допитані ще на другий день після зриву спецоперації, але це було неможливо, ні тоді, ні сьогодні, бо на всіх керівних посадах "ДБР", СБУ, поліції призначені "патріоти" України тими ж єлдаками і татаровими, хоча їх нарід 73% ніколи не вибирав. Нарід вибирав спецпідрозділ"95 квартал".
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26.11.2021 08:50 Відповісти
Ты ж,несколько месяцев назад,говорил ,что дерьмака уже допросили -зекрысы задолбали брехать
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26.11.2021 08:56 Відповісти
Удачи в допитах
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26.11.2021 09:04 Відповісти
Не сміши, хлопче, бо ти лялька в руках криворогульноі влади!
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26.11.2021 09:14 Відповісти
Кроти зелені звичайні (Talpa viridi Ordinarius)...
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26.11.2021 09:17 Відповісти
есть более важные дела чем держ.зрада на самом высоком уровне?
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26.11.2021 09:24 Відповісти
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26.11.2021 09:53 Відповісти
Пане Сухачев , а чому ви до цієї пори не погуглили телеканали / якщо ні ви , ні ваші підлеглі не слідкуєте за тим , що діється в нашому телеефірі / і не віднайшли признання Зеленського Володимира Олександровича що це саме він особисто подзвонив Лукашенку і повідомив про присутність вагнерівців на території Білорусі ? Чи ви маєте сумнів , що Лукашенко , як вірний слуга путлера , повідомить про все своєму хазяїну ?
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26.11.2021 09:53 Відповісти
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26.11.2021 10:11 Відповісти
А он не боится , что всего лишь за такие мысли СБУ его допрашивать будет? Ермак же - СВЯТОЙ! ВОн Зеленский сегодня на пресс-конференции объявит о причислении Ермака к лику святых!
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26.11.2021 10:32 Відповісти
В ближайшее время какого года??!
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26.11.2021 10:32 Відповісти
Найтерміновіше і найважливіше питання - причина ПРОВАЛУ операції. Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - під слідство за зраду.
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26.11.2021 10:34 Відповісти
Допит проводитимуть в бані з повіями.
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26.11.2021 10:51 Відповісти
"Ми 👉НА ПРОТЯЗІ 👈декількох днів будемо викликати пана Єрмака на допит".
На ПРОТЯЗІ протягне, і захворіє Єрмак та слідчі.

P.S. Може "ПРОТЯГОМ декількох днів" (риторично)
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26.11.2021 11:46 Відповісти
Планируют допросить весной, когда будут сажать третий миллиард деревьев.
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26.11.2021 11:48 Відповісти
Что, Зеля разрешил?
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26.11.2021 12:22 Відповісти
Вы что его на день рождения приглашаете ? обычно на допрос вызывают ,а не приглашают. Короче пыль в глаза и не более.
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26.11.2021 12:28 Відповісти
 
 