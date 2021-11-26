Страной руководит маленькая группа людей в окружении Зеленского, - Буймистер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На сегодняшний день в окружении президента Владимира Зеленского осталась маленькая группа давних друзей, которые решили, что могут управлять страной.
Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Выборы 2019 года, такой невероятный результат, абсолютно неожиданное монобольшинство... Они такую эйфорию подняли в обществе. Все готовы были оказывать серьезную помощь, абсолютно бесплатно – общественные организации, бизнес-ассоциации, просто бизнес, юристы. Международные партнеры были объединены вокруг нас: давайте сделаем быстрые реформы, приблизим Украину к той европейской мечте… потому что никаких политических препятствий нет. В это все поверили, в это поверили 73% проголосовавших людей. У нас избиратели не дураки, они понимали, что президент без опыта, без команды, что нет уверенности, но есть надежда. И 73% украинцев ухватились за эту надежду", – сообщила парламентарий.
По ее словам, многие люди, не ставшие депутатами и министрами, работали, писали программу, разбирали по направлениям, разбирали те или иные предложения, давали советы партии и президенту. Сегодня ни одного этого человека в окружении президента нет.
"Проблема в том, что они решили, что такая маленькая группа людей может управлять страной, а это невозможно. И чем мы заплатили? Мы проиграли ежегодную "нормандию" (встречу в нормандском формате. – Ред.) – последнюю встречу, где мы могли ставить свои условия и разговаривать с сильной позиции. Мы за обмен пленными и за шаткое перемирие заплатили сливом спецоперации по "вагнеровцам", энергетической независимостью. И сегодня мы в ситуации, когда думаем, что скажет нам президент. А он нам не может дать никаких ответов на то, что сделано. Единственное, что он мог бы прийти и сказать, как в ролике "95 квартала" о Ющенко: я сломал, помогите хотя бы починить. Позови специалистов, профессионалов, хотя бы тех, которые раньше были рядом, и вместе начните эту ситуацию исправлять, иначе у нас действительно остается максимум полгода. И это страшно", – подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Не просто мародери та злочинці, а ще і зрадники.
Зима прийшла стригти будемо!
Эффект Даннинга - Крюгера - Википедия
маленьких
людей
а де ж всі правдоруби були "до того"?!(
а ці, беспредельщики!!!! розумієш?
Готовились основательно и давно. Сняли сериал с псевдообразом. Потом закрепили его и пошли на выборы.
Никто ведь не обещал, что реальность будет как в сериале? Лохи сами себе это додумали. Кто ж им виноват? Такова судьба лохов.
Произошла банальная смена возле корыта.
Сейчас для лохов снимают продолжение сериала с картинкой. За деньги лохов и для лохов. Называется "Дороги, диджитализация и обещанного хрен знает сколько ждут".
Главное убедительно обещать, чтоб лохи снова повелись.
Старая система выгодная вещь и для Бени, и для Пети, и для Яныка.
Сломать ее можно легко через судебную и правоохранительную реформы. В первую очередь суды.
Но почемуй то ни Петя, ни Беня этого не хотят и не делают.
А ведь через правильно работающие суды лежит единственно успешный путь любого госудаства. Не через коррупционные идиотизмы в виде инвестнянь, а только и исключительно суды.
Но если бы суды работали, то никакие бы схемы вокруг корыта были бы невозможны.
Если бы суды работали, то в страну зашли бы миллиарды инвестиций мимо карманов свинок возле корыта. А эти бы деньги со временем родили бы новые политические элиты, которые бы с легкостью затмили бы сегодняшних звезд политической эстрады.
Исходя из вышесказанного и 2,5 лет можно сделать вывод, что КПД зелёной команды колеблется около нуля. Дороги это хорошо, но это расходы. А где доходы?
Беня,гребет лопатой, а страна?
.Справа в тому що - фахівців-професіоналів , у 2019му , якраз і прибрали з влади ,, тому Бубочці нічого не залишилось як - кликати до себе клоунів ,, таких як і він сам .
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Та керувати буде у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
Ось ваш спасітель.
уже исправлена трабла ? на чём теперь катаются ъ?
Умные люди в этот цирк не верили никогда
ни в 2019 ни тем более сейчас