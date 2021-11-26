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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Буймистер (70)

Страной руководит маленькая группа людей в окружении Зеленского, - Буймистер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Страной руководит маленькая группа людей в окружении Зеленского, - Буймистер

На сегодняшний день в окружении президента Владимира Зеленского осталась маленькая группа давних друзей, которые решили, что могут управлять страной.

Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Выборы 2019 года, такой невероятный результат, абсолютно неожиданное монобольшинство... Они такую ​​эйфорию подняли в обществе. Все готовы были оказывать серьезную помощь, абсолютно бесплатно – общественные организации, бизнес-ассоциации, просто бизнес, юристы. Международные партнеры были объединены вокруг нас: давайте сделаем быстрые реформы, приблизим Украину к той европейской мечте… потому что никаких политических препятствий нет. В это все поверили, в это поверили 73% проголосовавших людей. У нас избиратели не дураки, они понимали, что президент без опыта, без команды, что нет уверенности, но есть надежда. И 73% украинцев ухватились за эту надежду", – сообщила парламентарий.

По ее словам, многие люди, не ставшие депутатами и министрами, работали, писали программу, разбирали по направлениям, разбирали те или иные предложения, давали советы партии и президенту. Сегодня ни одного этого человека в окружении президента нет.

"Проблема в том, что они решили, что такая маленькая группа людей может управлять страной, а это невозможно. И чем мы заплатили? Мы проиграли ежегодную "нормандию" (встречу в нормандском формате. – Ред.) – последнюю встречу, где мы могли ставить свои условия и разговаривать с сильной позиции. Мы за обмен пленными и за шаткое перемирие заплатили сливом спецоперации по "вагнеровцам", энергетической независимостью. И сегодня мы в ситуации, когда думаем, что скажет нам президент. А он нам не может дать никаких ответов на то, что сделано. Единственное, что он мог бы прийти и сказать, как в ролике "95 квартала" о Ющенко: я сломал, помогите хотя бы починить. Позови специалистов, профессионалов, хотя бы тех, которые раньше были рядом, и вместе начните эту ситуацию исправлять, иначе у нас действительно остается максимум полгода. И это страшно", – подытожила она.

Также читайте: Власть оказывает давление на членов МФО "Розумна політика". Дмитрука и Буймистер хотят выгнать из комитетов, другим звонят по телефону с угрозами, - Разумков

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Купка зрадників керує країною.
Не просто мародери та злочинці, а ще і зрадники.
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26.11.2021 09:24
+19
а ось и ми))смэтэм всэх))

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26.11.2021 09:35
+18
Только при таком количестве идиотов, считающих, что избрание подобного себе идиота решит все проблемы, возможен такой бедлам.
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26.11.2021 09:28
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Купка зрадників керує країною.
Не просто мародери та злочинці, а ще і зрадники.
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26.11.2021 09:24 Ответить
Чекаємо смєтунов.
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26.11.2021 09:27 Ответить
а ось и ми))смэтэм всэх))

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26.11.2021 09:35 Ответить
Ух які красавци, всі як один! Не стрижені...))
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26.11.2021 09:41 Ответить
то летнее фото.
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26.11.2021 09:48 Ответить
Чекаємо на зимове. Походу їм повинні видати додатково по шубці. З овечої шерсті... 😁
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26.11.2021 13:50 Ответить
Кожний з нас преЗЕЕееедент!!!

Зима прийшла стригти будемо!
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26.11.2021 09:59 Ответить
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26.11.2021 10:36 Ответить
Буймістер не знає, що такими словами не можна кидатися? Бо нацсуки, швабода та інші "патріотичні" сили пуйла і Бені зразу, як це почули побігли під офіс і закидають весь Київ ігрушками, рохтопчуть всі велоголікоптери, будуть цибати на їх копоти, бачили, що вчора творилося під "Синігором"? Отож.
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26.11.2021 09:42 Ответить
Не могут бути зрадниками ті хто ментально не важають Україну своєю Батьківщиною
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26.11.2021 09:43 Ответить
Вони цього не приховували. Що Зеля, що його оточення, постійно обзивали Україну шлюхою, українців хохлами, Томос -термосом і ніколи не визнавали мову, всі їх програми і кіно виключно на московській-ворожій Україні. І навіть сьогодні вони борються з українською мовою, всі їх дії по Цемаху, беркутівцях, "Ізоляції", "вагнерівцях", відводу військ", "перестати стріляти" не на користь України. Тільки подивитися оточення Зеленського- всі з антимайдана, які давили Майдан. То вони що перевиховалися? Ні, вони просто замаскавано будуть донищувати Україну і її патріотів. Час показав, що так воно і є. А різні нацсуки і швабода десь сидять під диванами і ні звуку. Зато, як бігали за Порошенко, які були патріоти і які були злі.
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26.11.2021 10:19 Ответить
эта кучка гхм правителей пардон после большого испражнения уже самостогятельно не пмогут пользоватсья по назначению туалетной бумагой...а вы управлть страной если человек идиот он увы не поймет в силу именно своей же идиотии-что он идиот...
Эффект Даннинга - Крюгера - Википедия
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26.11.2021 10:37 Ответить
Только при таком количестве идиотов, считающих, что избрание подобного себе идиота решит все проблемы, возможен такой бедлам.
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26.11.2021 09:28 Ответить
Країною керує група
маленьких
людей
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26.11.2021 09:29 Ответить
бурмийстер отодвинули от той маленкой группы и корыта?
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26.11.2021 09:32 Ответить
Маленька група людей відтягує кінець найвеличнішого
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26.11.2021 09:36 Ответить
які всі чесні й принципові стають після "позбавлення годівнички"((((
а де ж всі правдоруби були "до того"?!(
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26.11.2021 09:36 Ответить
Там же де і 73% зетіпілів.
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26.11.2021 09:47 Ответить
Частина "слуг" прозріла? Невже з самого початку, ще після сумнозвісної телефонної розмови з Трампом не бачили, що з цього роя не вийде............. меду.
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26.11.2021 09:37 Ответить
Прозріння повинно було наступити ще після засвіту Богдана в штабі зе перед виборами , а це вже агонія телепнів або кого від корита вилучили
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26.11.2021 09:40 Ответить
У всякому разі бачили в яке лайно вступають. Втім незабаром масово заявлятимуть що ми не знали що це виявиться таке лайно.
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26.11.2021 10:09 Ответить
А Президент вне этой группы? Он в ней и неплохо себя чувствует. Ему нравится. Это не канал 1+1 с ограниченным количеством зрителей. Тут вся страна смотрит!!! О такой аудитории зрителей - участников можно только мечтать!
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26.11.2021 09:37 Ответить
Чим більше читаю таких прозрінь , тим більше розумію скільки в країні корисних ідіотів
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26.11.2021 09:38 Ответить
Краиной завжди кэрует маленькая группа людей. Шо нового?
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26.11.2021 09:39 Ответить
Нове в тому, що завідувача швабрами й мочалками (Єрмака) народ не уповноважував на керування країною.
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26.11.2021 10:30 Ответить
И тут ничего нового вы не сказали.
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26.11.2021 17:09 Ответить
Я даже не знаю насколько надо быть наивным, чтобы не понять до сих пор, что страной керуе пан Коломойский?
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26.11.2021 09:39 Ответить
Не пан,а вор.
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26.11.2021 09:42 Ответить
навіть яник притримувався чогось. в нього були "понятія"
а ці, беспредельщики!!!! розумієш?
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26.11.2021 09:50 Ответить
А что Коломойский и ко сделали незаконного? Беня всего лишь монетизировал чужой рейтинг. Петя свой, а Беня треьего лица с его же согласия.
Готовились основательно и давно. Сняли сериал с псевдообразом. Потом закрепили его и пошли на выборы.
Никто ведь не обещал, что реальность будет как в сериале? Лохи сами себе это додумали. Кто ж им виноват? Такова судьба лохов.
Произошла банальная смена возле корыта.
Сейчас для лохов снимают продолжение сериала с картинкой. За деньги лохов и для лохов. Называется "Дороги, диджитализация и обещанного хрен знает сколько ждут".
Главное убедительно обещать, чтоб лохи снова повелись.
Старая система выгодная вещь и для Бени, и для Пети, и для Яныка.
Сломать ее можно легко через судебную и правоохранительную реформы. В первую очередь суды.
Но почемуй то ни Петя, ни Беня этого не хотят и не делают.
А ведь через правильно работающие суды лежит единственно успешный путь любого госудаства. Не через коррупционные идиотизмы в виде инвестнянь, а только и исключительно суды.
Но если бы суды работали, то никакие бы схемы вокруг корыта были бы невозможны.
Если бы суды работали, то в страну зашли бы миллиарды инвестиций мимо карманов свинок возле корыта. А эти бы деньги со временем родили бы новые политические элиты, которые бы с легкостью затмили бы сегодняшних звезд политической эстрады.
Исходя из вышесказанного и 2,5 лет можно сделать вывод, что КПД зелёной команды колеблется около нуля. Дороги это хорошо, но это расходы. А где доходы?
Беня,гребет лопатой, а страна?
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26.11.2021 11:12 Ответить
я зламав, допоможіть хоча б полагодити. Поклич фахівців, професіоналів, хоча б тих, які раніше були поруч, і разом почніть цю ситуацію виправляти, бо інакше у нас дійсно залишається максимум пів року. І Джерело: https://censor.net/ua/n3301697

.Справа в тому що - фахівців-професіоналів , у 2019му , якраз і прибрали з влади ,, тому Бубочці нічого не залишилось як - кликати до себе клоунів ,, таких як і він сам .
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26.11.2021 09:43 Ответить
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Та керувати буде у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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26.11.2021 10:45 Ответить
люди бачать це ...лядство вже 2,5 роки. ви ж тільки но це зрозуміли. де сотні депутацьких позовів до прокуратури. за це, за оман, за беня, за зрадників при владі, за корупціонерів та бандюків в оточені ЗЕ? де ?7?
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26.11.2021 09:45 Ответить
Не потрібно ніяких депутатських позовів і якихось заяв. По кожному такому факту ДБР, генпрокура і СБУ мають відкривати провадження і проводити розслідування. Тут просто питання, чи є вони в нас, крім назви? Таке враження, що вони стали опричниками Зелі.
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26.11.2021 10:59 Ответить
Тільки повний дурень буде надіятись що алкаш з забігайлівки може керувати країною.
Ось ваш спасітель.
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26.11.2021 09:46 Ответить
Подтанцовка Корнієнко
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26.11.2021 09:51 Ответить
Не було ніякої надії,бо ця тварина юродствовала на тему голодомора та геноцида.На шоу "Великий українець" ця падлюка кричала:"На каком язікє забіваєт своі голи Шєвчєнко.На каком язікє братья Клічко побєждают?"А а порівняння України з проституткою-це взагалі дно на рівні з московською каналізацією.******* воно безмозгла.
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26.11.2021 09:48 Ответить
интересно, Зеленский говорил, что его папаша ездиет на ланусе,
уже исправлена трабла ? на чём теперь катаются ъ?
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26.11.2021 09:48 Ответить
Бурмистер пытаецца оправдать идиотизм "эйфорией". Ага, "они без опыту", но все сделают? На кого эта туфта расчитана? Шо, Бурмистер не в курсе наличия директора цырка Игорь Валерьича и кина с Балабаротько, при повальном дегенератизме мудрого нарита?
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26.11.2021 09:51 Ответить
"Нас подвела психология «осаждённой крепости». Мы ждали нападения извне." (Советский генерал-лейтенант, начальник внешней разведки СССР - Шебаршин)
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26.11.2021 10:02 Ответить
Ні дядьку, що ви мені не кажіть, а у радіо люди є! 73 відсотка, це дурні! Як би ще не було би маДури, то ще можна допустити що вони в омані. Але саме ці 73%, породили зЕДуру!!! Так же, як і рецидивіста! Вибачте, але різниці між аналами та зЕбілами, вже не бачу! Може є одне, анали іноді судили своїх, за злочини!
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26.11.2021 10:07 Ответить
Все его окружения съели российские крысы
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26.11.2021 10:11 Ответить
а это окружение из 2019 ничем не лучше сегодняшней банды ермака
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26.11.2021 10:17 Ответить
Шо тоді, шо зараз - одна херня...
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26.11.2021 12:47 Ответить
"В це всі повірили"

Умные люди в этот цирк не верили никогда
ни в 2019 ни тем более сейчас
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26.11.2021 10:16 Ответить
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26.11.2021 10:19 Ответить
ахахаах! мелкий душой человек (с правом подписи) в группе "больших людей" - что может быть лучше для них обоих?!
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26.11.2021 10:30 Ответить
Никифоров з приводу не запрошених на прес конференцію, - "Будь ласка, ви можете знімати все що відбувається біля дверей в будівлю"
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26.11.2021 10:41 Ответить
"маленька група людей" - скорочено ОПГ.
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26.11.2021 11:25 Ответить
Да там один фанат лукашенки и путина гетьманович чего стоит,минимум статью за вредительство экономике на пользу врага.
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26.11.2021 12:05 Ответить
"У нас виборці не дурні, вони розуміли, що президент без досвіду, без команди, що немає впевненості, але є надія. " - вона така ж дурна, як і виборці "слуги урода".
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26.11.2021 12:46 Ответить
Это говорит типа умный человек. Но все последствия голосования 2019 были очевидны ещё в 2018-м, когда сиплого выдвинули в кандидаты. Однако, 73%-е упорно рисовали себе какой-то иллюзорный мир реформ от кукол Карабаса. Как же легко разводить массы распространением массовой же лжи.
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26.11.2021 13:00 Ответить
брехня.
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26.11.2021 18:03 Ответить
 
 