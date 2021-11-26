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Зеленський (17470) Буймістер (65)

Країною керує маленька група людей в оточенні Зеленського, - Буймістер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Країною керує маленька група людей в оточенні Зеленського, - Буймістер

На сьогодні в оточенні президента Володимира Зеленського залишилася маленька група давніх друзів, які вирішили, що можуть керувати країною.

Про це заявила нардеп Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Вибори 2019 року, такий шалений результат, абсолютно неочікувана монобільшість... Вони таку ейфорію підняли в суспільстві. Всі готові були надавати шалену допомогу, абсолютно безплатно - громадські організації, бізнес-асоціації, просто бізнес, юристи. Міжнародні партнери були об’єднані навколо нас: давайте зробимо швидкі реформи, наблизимо Україну до тієї європейської мрії… бо вже ніяких політичних перешкод немає. В це всі повірили, в це повірили 73% людей, які пішли й за це проголосували. У нас виборці не дурні, вони розуміли, що президент без досвіду, без команди, що немає впевненості, але є надія. І 73% українців вхопилися за цю надію", - повідомила парламентар.

За її словами, багато людей, які не стали депутатами й міністрами, працювали, писали програму, розбирали по напрямках, розбирали ті чи інші пропозиції, давали поради партії та президенту. Сьогодні жодної цієї людини в оточенні президента немає.

"Проблема в тому, що вони вирішили, що така маленька група людей може керувати країною, а це неможливо. І чим ми заплатили? Ми програли річну "нормандію" (зустріч у нормандському форматі. - Ред.) - останню зустріч, де ми могли ставити свої умови й розмовляти з сильної позиції. Ми за обмін полоненими й за хитке перемир’я заплатили зливом спецоперації щодо "вагнерівців", енергетичною незалежністю. І сьогодні ми в ситуації, коли думаємо, що нам скаже президент. А він нам не може дати жодних відповідей на те, що зроблено. Єдине, що він міг би прийти й сказати, як у ролику "95 кварталу" про Ющенка: я зламав, допоможіть хоча б полагодити. Поклич фахівців, професіоналів, хоча б тих, які раніше були поруч, і разом почніть цю ситуацію виправляти, бо інакше у нас дійсно залишається максимум пів року. І це страшно", - підсумувала вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Купка зрадників керує країною.
Не просто мародери та злочинці, а ще і зрадники.
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26.11.2021 09:24
+19
а ось и ми))смэтэм всэх))

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26.11.2021 09:35
+18
Только при таком количестве идиотов, считающих, что избрание подобного себе идиота решит все проблемы, возможен такой бедлам.
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26.11.2021 09:28
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Купка зрадників керує країною.
Не просто мародери та злочинці, а ще і зрадники.
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26.11.2021 09:24 Відповісти
Чекаємо смєтунов.
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26.11.2021 09:27 Відповісти
а ось и ми))смэтэм всэх))

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26.11.2021 09:35 Відповісти
Ух які красавци, всі як один! Не стрижені...))
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26.11.2021 09:41 Відповісти
то летнее фото.
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26.11.2021 09:48 Відповісти
Чекаємо на зимове. Походу їм повинні видати додатково по шубці. З овечої шерсті... 😁
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26.11.2021 13:50 Відповісти
Кожний з нас преЗЕЕееедент!!!

Зима прийшла стригти будемо!
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26.11.2021 09:59 Відповісти
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26.11.2021 10:36 Відповісти
Буймістер не знає, що такими словами не можна кидатися? Бо нацсуки, швабода та інші "патріотичні" сили пуйла і Бені зразу, як це почули побігли під офіс і закидають весь Київ ігрушками, рохтопчуть всі велоголікоптери, будуть цибати на їх копоти, бачили, що вчора творилося під "Синігором"? Отож.
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26.11.2021 09:42 Відповісти
Не могут бути зрадниками ті хто ментально не важають Україну своєю Батьківщиною
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26.11.2021 09:43 Відповісти
Вони цього не приховували. Що Зеля, що його оточення, постійно обзивали Україну шлюхою, українців хохлами, Томос -термосом і ніколи не визнавали мову, всі їх програми і кіно виключно на московській-ворожій Україні. І навіть сьогодні вони борються з українською мовою, всі їх дії по Цемаху, беркутівцях, "Ізоляції", "вагнерівцях", відводу військ", "перестати стріляти" не на користь України. Тільки подивитися оточення Зеленського- всі з антимайдана, які давили Майдан. То вони що перевиховалися? Ні, вони просто замаскавано будуть донищувати Україну і її патріотів. Час показав, що так воно і є. А різні нацсуки і швабода десь сидять під диванами і ні звуку. Зато, як бігали за Порошенко, які були патріоти і які були злі.
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26.11.2021 10:19 Відповісти
эта кучка гхм правителей пардон после большого испражнения уже самостогятельно не пмогут пользоватсья по назначению туалетной бумагой...а вы управлть страной если человек идиот он увы не поймет в силу именно своей же идиотии-что он идиот...
Эффект Даннинга - Крюгера - Википедия
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26.11.2021 10:37 Відповісти
Только при таком количестве идиотов, считающих, что избрание подобного себе идиота решит все проблемы, возможен такой бедлам.
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26.11.2021 09:28 Відповісти
Країною керує група
маленьких
людей
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26.11.2021 09:29 Відповісти
бурмийстер отодвинули от той маленкой группы и корыта?
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26.11.2021 09:32 Відповісти
Маленька група людей відтягує кінець найвеличнішого
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26.11.2021 09:36 Відповісти
які всі чесні й принципові стають після "позбавлення годівнички"((((
а де ж всі правдоруби були "до того"?!(
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26.11.2021 09:36 Відповісти
Там же де і 73% зетіпілів.
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26.11.2021 09:47 Відповісти
Частина "слуг" прозріла? Невже з самого початку, ще після сумнозвісної телефонної розмови з Трампом не бачили, що з цього роя не вийде............. меду.
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26.11.2021 09:37 Відповісти
Прозріння повинно було наступити ще після засвіту Богдана в штабі зе перед виборами , а це вже агонія телепнів або кого від корита вилучили
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26.11.2021 09:40 Відповісти
У всякому разі бачили в яке лайно вступають. Втім незабаром масово заявлятимуть що ми не знали що це виявиться таке лайно.
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26.11.2021 10:09 Відповісти
А Президент вне этой группы? Он в ней и неплохо себя чувствует. Ему нравится. Это не канал 1+1 с ограниченным количеством зрителей. Тут вся страна смотрит!!! О такой аудитории зрителей - участников можно только мечтать!
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26.11.2021 09:37 Відповісти
Чим більше читаю таких прозрінь , тим більше розумію скільки в країні корисних ідіотів
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26.11.2021 09:38 Відповісти
Краиной завжди кэрует маленькая группа людей. Шо нового?
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26.11.2021 09:39 Відповісти
Нове в тому, що завідувача швабрами й мочалками (Єрмака) народ не уповноважував на керування країною.
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26.11.2021 10:30 Відповісти
И тут ничего нового вы не сказали.
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26.11.2021 17:09 Відповісти
Я даже не знаю насколько надо быть наивным, чтобы не понять до сих пор, что страной керуе пан Коломойский?
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26.11.2021 09:39 Відповісти
Не пан,а вор.
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26.11.2021 09:42 Відповісти
навіть яник притримувався чогось. в нього були "понятія"
а ці, беспредельщики!!!! розумієш?
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26.11.2021 09:50 Відповісти
А что Коломойский и ко сделали незаконного? Беня всего лишь монетизировал чужой рейтинг. Петя свой, а Беня треьего лица с его же согласия.
Готовились основательно и давно. Сняли сериал с псевдообразом. Потом закрепили его и пошли на выборы.
Никто ведь не обещал, что реальность будет как в сериале? Лохи сами себе это додумали. Кто ж им виноват? Такова судьба лохов.
Произошла банальная смена возле корыта.
Сейчас для лохов снимают продолжение сериала с картинкой. За деньги лохов и для лохов. Называется "Дороги, диджитализация и обещанного хрен знает сколько ждут".
Главное убедительно обещать, чтоб лохи снова повелись.
Старая система выгодная вещь и для Бени, и для Пети, и для Яныка.
Сломать ее можно легко через судебную и правоохранительную реформы. В первую очередь суды.
Но почемуй то ни Петя, ни Беня этого не хотят и не делают.
А ведь через правильно работающие суды лежит единственно успешный путь любого госудаства. Не через коррупционные идиотизмы в виде инвестнянь, а только и исключительно суды.
Но если бы суды работали, то никакие бы схемы вокруг корыта были бы невозможны.
Если бы суды работали, то в страну зашли бы миллиарды инвестиций мимо карманов свинок возле корыта. А эти бы деньги со временем родили бы новые политические элиты, которые бы с легкостью затмили бы сегодняшних звезд политической эстрады.
Исходя из вышесказанного и 2,5 лет можно сделать вывод, что КПД зелёной команды колеблется около нуля. Дороги это хорошо, но это расходы. А где доходы?
Беня,гребет лопатой, а страна?
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26.11.2021 11:12 Відповісти
я зламав, допоможіть хоча б полагодити. Поклич фахівців, професіоналів, хоча б тих, які раніше були поруч, і разом почніть цю ситуацію виправляти, бо інакше у нас дійсно залишається максимум пів року. І Джерело: https://censor.net/ua/n3301697

.Справа в тому що - фахівців-професіоналів , у 2019му , якраз і прибрали з влади ,, тому Бубочці нічого не залишилось як - кликати до себе клоунів ,, таких як і він сам .
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26.11.2021 09:43 Відповісти
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Та керувати буде у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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26.11.2021 10:45 Відповісти
люди бачать це ...лядство вже 2,5 роки. ви ж тільки но це зрозуміли. де сотні депутацьких позовів до прокуратури. за це, за оман, за беня, за зрадників при владі, за корупціонерів та бандюків в оточені ЗЕ? де ?7?
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26.11.2021 09:45 Відповісти
Не потрібно ніяких депутатських позовів і якихось заяв. По кожному такому факту ДБР, генпрокура і СБУ мають відкривати провадження і проводити розслідування. Тут просто питання, чи є вони в нас, крім назви? Таке враження, що вони стали опричниками Зелі.
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26.11.2021 10:59 Відповісти
Тільки повний дурень буде надіятись що алкаш з забігайлівки може керувати країною.
Ось ваш спасітель.
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26.11.2021 09:46 Відповісти
Подтанцовка Корнієнко
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26.11.2021 09:51 Відповісти
Не було ніякої надії,бо ця тварина юродствовала на тему голодомора та геноцида.На шоу "Великий українець" ця падлюка кричала:"На каком язікє забіваєт своі голи Шєвчєнко.На каком язікє братья Клічко побєждают?"А а порівняння України з проституткою-це взагалі дно на рівні з московською каналізацією.******* воно безмозгла.
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26.11.2021 09:48 Відповісти
интересно, Зеленский говорил, что его папаша ездиет на ланусе,
уже исправлена трабла ? на чём теперь катаются ъ?
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26.11.2021 09:48 Відповісти
Бурмистер пытаецца оправдать идиотизм "эйфорией". Ага, "они без опыту", но все сделают? На кого эта туфта расчитана? Шо, Бурмистер не в курсе наличия директора цырка Игорь Валерьича и кина с Балабаротько, при повальном дегенератизме мудрого нарита?
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26.11.2021 09:51 Відповісти
"Нас подвела психология «осаждённой крепости». Мы ждали нападения извне." (Советский генерал-лейтенант, начальник внешней разведки СССР - Шебаршин)
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26.11.2021 10:02 Відповісти
Ні дядьку, що ви мені не кажіть, а у радіо люди є! 73 відсотка, це дурні! Як би ще не було би маДури, то ще можна допустити що вони в омані. Але саме ці 73%, породили зЕДуру!!! Так же, як і рецидивіста! Вибачте, але різниці між аналами та зЕбілами, вже не бачу! Може є одне, анали іноді судили своїх, за злочини!
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26.11.2021 10:07 Відповісти
Все его окружения съели российские крысы
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26.11.2021 10:11 Відповісти
а это окружение из 2019 ничем не лучше сегодняшней банды ермака
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26.11.2021 10:17 Відповісти
Шо тоді, шо зараз - одна херня...
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26.11.2021 12:47 Відповісти
"В це всі повірили"

Умные люди в этот цирк не верили никогда
ни в 2019 ни тем более сейчас
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26.11.2021 10:16 Відповісти
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26.11.2021 10:19 Відповісти
ахахаах! мелкий душой человек (с правом подписи) в группе "больших людей" - что может быть лучше для них обоих?!
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26.11.2021 10:30 Відповісти
Никифоров з приводу не запрошених на прес конференцію, - "Будь ласка, ви можете знімати все що відбувається біля дверей в будівлю"
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26.11.2021 10:41 Відповісти
"маленька група людей" - скорочено ОПГ.
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26.11.2021 11:25 Відповісти
Да там один фанат лукашенки и путина гетьманович чего стоит,минимум статью за вредительство экономике на пользу врага.
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26.11.2021 12:05 Відповісти
"У нас виборці не дурні, вони розуміли, що президент без досвіду, без команди, що немає впевненості, але є надія. " - вона така ж дурна, як і виборці "слуги урода".
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26.11.2021 12:46 Відповісти
Это говорит типа умный человек. Но все последствия голосования 2019 были очевидны ещё в 2018-м, когда сиплого выдвинули в кандидаты. Однако, 73%-е упорно рисовали себе какой-то иллюзорный мир реформ от кукол Карабаса. Как же легко разводить массы распространением массовой же лжи.
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26.11.2021 13:00 Відповісти
брехня.
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26.11.2021 18:03 Відповісти
 
 