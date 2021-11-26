Країною керує маленька група людей в оточенні Зеленського, - Буймістер
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На сьогодні в оточенні президента Володимира Зеленського залишилася маленька група давніх друзів, які вирішили, що можуть керувати країною.
Про це заявила нардеп Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".
"Вибори 2019 року, такий шалений результат, абсолютно неочікувана монобільшість... Вони таку ейфорію підняли в суспільстві. Всі готові були надавати шалену допомогу, абсолютно безплатно - громадські організації, бізнес-асоціації, просто бізнес, юристи. Міжнародні партнери були об’єднані навколо нас: давайте зробимо швидкі реформи, наблизимо Україну до тієї європейської мрії… бо вже ніяких політичних перешкод немає. В це всі повірили, в це повірили 73% людей, які пішли й за це проголосували. У нас виборці не дурні, вони розуміли, що президент без досвіду, без команди, що немає впевненості, але є надія. І 73% українців вхопилися за цю надію", - повідомила парламентар.
За її словами, багато людей, які не стали депутатами й міністрами, працювали, писали програму, розбирали по напрямках, розбирали ті чи інші пропозиції, давали поради партії та президенту. Сьогодні жодної цієї людини в оточенні президента немає.
"Проблема в тому, що вони вирішили, що така маленька група людей може керувати країною, а це неможливо. І чим ми заплатили? Ми програли річну "нормандію" (зустріч у нормандському форматі. - Ред.) - останню зустріч, де ми могли ставити свої умови й розмовляти з сильної позиції. Ми за обмін полоненими й за хитке перемир’я заплатили зливом спецоперації щодо "вагнерівців", енергетичною незалежністю. І сьогодні ми в ситуації, коли думаємо, що нам скаже президент. А він нам не може дати жодних відповідей на те, що зроблено. Єдине, що він міг би прийти й сказати, як у ролику "95 кварталу" про Ющенка: я зламав, допоможіть хоча б полагодити. Поклич фахівців, професіоналів, хоча б тих, які раніше були поруч, і разом почніть цю ситуацію виправляти, бо інакше у нас дійсно залишається максимум пів року. І це страшно", - підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Не просто мародери та злочинці, а ще і зрадники.
Зима прийшла стригти будемо!
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маленьких
людей
а де ж всі правдоруби були "до того"?!(
а ці, беспредельщики!!!! розумієш?
Готовились основательно и давно. Сняли сериал с псевдообразом. Потом закрепили его и пошли на выборы.
Никто ведь не обещал, что реальность будет как в сериале? Лохи сами себе это додумали. Кто ж им виноват? Такова судьба лохов.
Произошла банальная смена возле корыта.
Сейчас для лохов снимают продолжение сериала с картинкой. За деньги лохов и для лохов. Называется "Дороги, диджитализация и обещанного хрен знает сколько ждут".
Главное убедительно обещать, чтоб лохи снова повелись.
Старая система выгодная вещь и для Бени, и для Пети, и для Яныка.
Сломать ее можно легко через судебную и правоохранительную реформы. В первую очередь суды.
Но почемуй то ни Петя, ни Беня этого не хотят и не делают.
А ведь через правильно работающие суды лежит единственно успешный путь любого госудаства. Не через коррупционные идиотизмы в виде инвестнянь, а только и исключительно суды.
Но если бы суды работали, то никакие бы схемы вокруг корыта были бы невозможны.
Если бы суды работали, то в страну зашли бы миллиарды инвестиций мимо карманов свинок возле корыта. А эти бы деньги со временем родили бы новые политические элиты, которые бы с легкостью затмили бы сегодняшних звезд политической эстрады.
Исходя из вышесказанного и 2,5 лет можно сделать вывод, что КПД зелёной команды колеблется около нуля. Дороги это хорошо, но это расходы. А где доходы?
Беня,гребет лопатой, а страна?
.Справа в тому що - фахівців-професіоналів , у 2019му , якраз і прибрали з влади ,, тому Бубочці нічого не залишилось як - кликати до себе клоунів ,, таких як і він сам .
Країна наша, мов літак,
Скоріш за все - АН "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Та керувати буде у повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
Ось ваш спасітель.
уже исправлена трабла ? на чём теперь катаются ъ?
Умные люди в этот цирк не верили никогда
ни в 2019 ни тем более сейчас