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Фрилансера Радио Свобода Кузнечика задержали в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Фрилансера Радио Свобода Кузнечика задержали в Беларуси

В Минске 25 ноября фрилансер белорусской службы Радио Свобода Андрей Кузнечик перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что его задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Жена Андрея Алеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Но скоро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.

"Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали пойти в другую комнату и заботиться о детях, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти за ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на несколько дней", – рассказала супруга Андрея.

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Она успела подписать документ с перечислением изъятых вещей. На каком основании задержали мужчину, ей не сообщили.

Автор: Наталя Джума
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Тю, а що Радіо Свобода не знає, що для офіційної влади Білорусі вона - іноземний інформаційний агент чи як там зараз називають всі незалежні ЗМІ?
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26.11.2021 10:53 Ответить
допрыгался Кузнечик.
зы если сознательно едешь в Белорашу заниматься журналистской деятельностью без оглядки на режим, будь готов к аресту.
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26.11.2021 10:53 Ответить
Редакція "Цензор НЕТ" традицій не порушує. Пятниця, ранок. А вже бухі.
"

Вона встигла підписати документ із перерахуванням вилучених речей. На якій підставі затримали чоловіка, їй не повідомили.

ули змушені залишити країну."
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26.11.2021 10:55 Ответить
Почали сортувать баранів - як я "розумних" "сябрів" тут і попереджав ще рік тому Спочатку відсортують тих хто має вихід на європейські ЗМІ Потім - незадоволених політичним режимом Потім - незадоволених економічним станом Решта - "заткнуться"
КАзав же Лука: "Перед внешними угрозами народ обязан сплотиться - не взирая на разногласия!" А де він може щільніше стать в ряди ніж в концтаборі?
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26.11.2021 10:59 Ответить
Ну шо сябры, помогло вам махание цветочками на улицах?
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26.11.2021 11:21 Ответить
. Андрею приказали одеваться и идти за ними.... в 1937 г так было везде, Вот самое интересное почему белорус не придумают капканы для вот эти ,которые так смело врываются в их жильё ,выгребают всё ,а потом ещё члены семьи пропадают бесследно.?
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26.11.2021 11:21 Ответить
Внуки партизан их мать.
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26.11.2021 11:23 Ответить
Враги Мировой революции из НАТО оточили Бульбафрайера по полному периметру....Путлер не успевает отбивацца от беженцев на батьку
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26.11.2021 11:22 Ответить
Трагедия в белорусской деревне Дражно в 1943 году потрасла весь Мир...,но только не дохлый Ссср...,партизаны РККА расстреляли 217 человек,остальных сожгли заживо...,похлеще Хатыни...
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26.11.2021 11:35 Ответить
В тюрьме сидит Кузнечик, совсем как огуречик
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26.11.2021 11:36 Ответить
...а Метелик со Стрекозлом убежали?
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26.11.2021 11:42 Ответить
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26.11.2021 11:47 Ответить
Знакомтесь... палач белоруской деревни Дражно Израиль Абрамович Рапидус ,майор НКВД из партизанского отряда имени Кутузова
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26.11.2021 11:50 Ответить
мусора падаль
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26.11.2021 11:54 Ответить
Просто белоруские краснопузен партизаны хотели кушать,а жители деревни Дражно не давали быдлу пожрать потому и убили почти всех...
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26.11.2021 11:56 Ответить
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26.11.2021 12:02 Ответить
 
 